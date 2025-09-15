Pacient mort pe scările spitalului

Cotidianul de Hunedoara, 15 septembrie 2025 16:20

Un bărbat de 66 de ani, care ar fi urmat să fie internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița, [...] The post Pacient mort pe scările spitalului appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
16:30
Alertă alimentară. Condimente cu insecticid, retrase de la raft Cotidianul de Hunedoara
Un condiment prezent pe rafturile [...] The post Alertă alimentară. Condimente cu insecticid, retrase de la raft appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Petrișor Peiu (AUR): Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu Cotidianul de Hunedoara
Propunerile PSD privind relansarea economică date publicităţii săptămâna trecută nu spun nimic despre [...] The post Petrișor Peiu (AUR): Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:20
Pacient mort pe scările spitalului Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 66 de ani, care ar fi urmat să fie internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița, [...] The post Pacient mort pe scările spitalului appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi Cotidianul de Hunedoara
Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi [...] The post Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:50
Becali pare resemnat: Ar fi un miracol să prindem play-off-ul Cotidianul de Hunedoara
FCSB a mai făcut încă o boacănă în Superligâ, făcând doar un egal la Miercurea [...] The post Becali pare resemnat: Ar fi un miracol să prindem play-off-ul appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Mirel Rădoi, la un pas de tragedie după victoria cu Farul! Cotidianul de Hunedoara
Se poate spune că antrenorul momentului în fotbalul românesc este Mirel Rădoi, lider în SuperLiga și calificat [...] The post Mirel Rădoi, la un pas de tragedie după victoria cu Farul! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:10
Insulte la Parlament: „Propagandist putinist infect” Cotidianul de Hunedoara
Deputatul AUR Mihail Neamţu a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sancţionarea [...] The post Insulte la Parlament: „Propagandist putinist infect” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Colete furate de la Aeroportul Otopeni Cotidianul de Hunedoara
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a [...] The post Colete furate de la Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:30
Popularitatea lui Macron, la pământ Cotidianul de Hunedoara
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scăzut nivel de la venirea la putere în 2017, [...] The post Popularitatea lui Macron, la pământ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Arbitri români în prima etapă a Ligii Campionilor Cotidianul de Hunedoara
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal [...] The post Arbitri români în prima etapă a Ligii Campionilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet Cotidianul de Hunedoara
Pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților. El a încasat peste 2.000.000 lei [...] The post Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ofițeri americani, vizită surpriză în Belarus Cotidianul de Hunedoara
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul [...] The post Ofițeri americani, vizită surpriză în Belarus appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Presiune pe Guvern pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei Cotidianul de Hunedoara
USR aşteaptă ca la viitoarele şedinţe de guvern, printre primele, să se stabilească o dată pentru organizarea alegerilor pentru [...] The post Presiune pe Guvern pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Melania Trump revine în Europa natală Cotidianul de Hunedoara
Melania Trump revine în Europa natală. Prima doamnă a SUA îi va fi alături soțului său, Donald Trump, în vizita oficială pe care acesta o va face [...] The post Melania Trump revine în Europa natală appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Președintele se împăunează puțin Cotidianul de Hunedoara
Președintele se împăunează puțin când vorbește despre procesul de aderare al României la OCDE. De ce este importantă această aderare? [...] The post Președintele se împăunează puțin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:10
Guvern. Angajații protestează, premierul are musafiri Cotidianul de Hunedoara
Zi grea pentru premierul Ilie Bolojan. În ziua în care are programată, chiar în Palatul Victoria, o întâlnire cu secretarul general al OCDE, angajații Guvernului [...] The post Guvern. Angajații protestează, premierul are musafiri appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Rușii fac mișto: MApN a descoperit un OZN Cotidianul de Hunedoara
Nu pare deloc impresionat ambasadorul rus în România că a fost convocat la MAE. Nici nu prea are cum, de vreme ce este a treia convocare oficială [...] The post Rușii fac mișto: MApN a descoperit un OZN appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Criză și superficialitate Cotidianul de Hunedoara
România trăiește o democrație de fațadă. Parlamentul mimează dezbaterea, guvernul mimează reforma, primarul mimează administrația, iar președinția mimează garanția echilibrului instituțional. [...] The post Criză și superficialitate appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Secretarul general al OCDE în România Cotidianul de Hunedoara
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, este astăzi în România [...] The post Secretarul general al OCDE în România appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Stagiune nouă la Teatrul Dramatic din Petroșani Cotidianul de Hunedoara
În ciuda lucrărilor de reabilitare, publicul este invitat să participe la un sezon teatral plin de surpriză care va începe pe 21 septembrie [...] The post Stagiune nouă la Teatrul Dramatic din Petroșani appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Dilema Hidroelectrica: maximizarea profitului sau prețuri mici pentru populație   Cotidianul de Hunedoara
Compania a raportat pentru primul semestru din 2025 un profit net de 1,59 miliarde de lei, în scădere cu 41% față de anul precedent, pe fondul reducerii producției de energie cu 27%, ca urmare a secetei severe. [...] The post Dilema Hidroelectrica: maximizarea profitului sau prețuri mici pentru populație   appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Au vrut să arunce în aer jurnaliști Cotidianul de Hunedoara
Au vrut să arunce în aer jurnaliști. Doi bărbați au fost arestați după ce ar fi lăsat un dispozitiv incendiar sub un vehicul al postului [...] The post Au vrut să arunce în aer jurnaliști appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cum se compară Business Central cu Dynamics NAV: ce s-a schimbat și ce s-a îmbunătățit Cotidianul de Hunedoara
Microsoft Dynamics NAV, cunoscut anterior și sub numele de Navision, a fost timp de mulți ani o soluție ERP de încredere pentru mii de companii din întreaga lume. [...] The post Cum se compară Business Central cu Dynamics NAV: ce s-a schimbat și ce s-a îmbunătățit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:30
 Davide, Davide, nu ne prigoni! Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unor apropiați, Daniel David și-a dorit mult să devină ministru al Educației (...)Ambițiile sale sunt însă mult mai mari, urmărind să devină liderul unui partid realizat prin fuzionarea PNL cu USR și apoi președintele României. [...] The post  Davide, Davide, nu ne prigoni! appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Cei mai tari la Emmy și un câștigător care face istorie Cotidianul de Hunedoara
Au fost câteva suprize la premiile Emmy care au avut loc la Los Angeles. Dintre câștigători, unul a fost cel care a impresionat [...] The post Cei mai tari la Emmy și un câștigător care face istorie appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ministerul rus al Apărării se întărește Cotidianul de Hunedoara
Corporația United Aircraft Rostec, ca parte a executării ordinului de apărare a statului, a fabricat și a transferat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Ministerul Apărării din Rusia [...] The post Ministerul rus al Apărării se întărește appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Iar i-a chemat Nicușor Dan pe politicieni la discuții Cotidianul de Hunedoara
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar fi fost convocați la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, pentru o nouă încercare [...] The post Iar i-a chemat Nicușor Dan pe politicieni la discuții appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Alt protest în București Cotidianul de Hunedoara
Participanții la protest se vor aduna în Piața Victoriei - alveola centrală. Între orele 11:00-13:00, adunarea publică se va desfășura în Piața Victoriei. [...] The post Alt protest în București appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Trafic blocat pe DN1 Cotidianul de Hunedoara
Traficul rutier este blocat pe DN 1, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate trei autovehicule. Vezi în articol zona afectată [...] The post Trafic blocat pe DN1 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Sabrina Voinea a rupt gura tuturor Cotidianul de Hunedoara
Sabrina Maneca Voinea a fost mai tare decât o campioană olimpică și a obținut medalia de aur la [...] The post Sabrina Voinea a rupt gura tuturor appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Papa Leon al XIV-lea, la aniversare Cotidianul de Hunedoara
Primul Papă Augustinian, Leon al XIV-lea este al doilea Pontif Roman - după Papa Francisc - din America. Spre deosebire de Jorge Mario Bergoglio, [...] The post Papa Leon al XIV-lea, la aniversare appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Ministrul Educaţiei, la mâna senatorilor. Un act de igienă politică Cotidianul de Hunedoara
Moţiunea - intitulată "În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj", semnată de 38 de senatori din Opoziţie, a fost depusă miercuri, în plen, de liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu. [...] The post Ministrul Educaţiei, la mâna senatorilor. Un act de igienă politică appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Trump: Ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns Cotidianul de Hunedoara
Trump: Am oprit șapte războaie. Am crezut că acesta va fi unul ușor pentru mine, dar acesta s-a dovedit a fi unul dificil. [...] The post Trump: Ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! Cotidianul de Hunedoara
Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! Campioana pare depășită de fotbal și a încheiat partida desfășurată aseară la Miercurea Ciuc cu scorul [...] The post Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Băsescu e foc și pară: „Drona trebuia doborâtă!” Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu: Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos [...] The post Băsescu e foc și pară: „Drona trebuia doborâtă!” appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Eleganța bogătașului și evaziunea fiscală Cotidianul de Hunedoara
O legătură tăcută, adîncă, dar și în văzul lumii, despre care și politicienii vorbesc mieros și iezuit, dar și exclamă „ce are sula cu prefectura?” [...] The post Eleganța bogătașului și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Ieșirea primului ministru Cotidianul de Hunedoara
Ieșirea primului ministru, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ieșirea primului ministru, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Ieșirea primului ministru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
România – Ungaria 2-0 în Liga Campionilor la handbal feminin Cotidianul de Hunedoara
În acest weekend handbalul feminin românesc a avut două examene de foc în grupele Ligii Campionilor, pentru că adversarele Gloriei Bistrița și CSM București [...] The post România – Ungaria 2-0 în Liga Campionilor la handbal feminin appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Controverse după vizita la Vatican a Maiei Sandu Cotidianul de Hunedoara
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nevoită să dea explicații, după ce a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea [...] The post Controverse după vizita la Vatican a Maiei Sandu appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Ce o preocupă pe ultima clasată din SuperLiga înainte de meciul cu FCSB! Cotidianul de Hunedoara
Gazdele nu au obținut încă nici un succes de la promovarea în premieră în prima divizie. [...] The post Ce o preocupă pe ultima clasată din SuperLiga înainte de meciul cu FCSB! appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Revenirea fascismului? Cotidianul de Hunedoara
Vedem că în Europa are loc o radicalizare a metodelor de suprimare a adversarilor politici, dar ne este frică să le etichetăm ca metode de tip fascist [...] The post Revenirea fascismului? appeared first on Cotidianul RO.
19:00
O legendă a boxului a murit la 46 de ani Cotidianul de Hunedoara
Hatton, care a câștigat 45 din cele 48 de meciuri profesionale pe parcursul unei cariere de 15 ani, a luptat ultima dată la nivel profesionist [...] The post O legendă a boxului a murit la 46 de ani appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Șefa diplomației UE, mesaj de solidaritate cu România Cotidianul de Hunedoara
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc [...] The post Șefa diplomației UE, mesaj de solidaritate cu România appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Ce a răspuns Gică Hagi despre venirea la echipa națională Cotidianul de Hunedoara
După ce România a pierdut fără drept de apel contra Canadei în meci amical și a terminat doar la egalitate, 2-2, partida oficială din Cipru, scaunul [...] The post Ce a răspuns Gică Hagi despre venirea la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
17:30
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Drona Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la [...] The post MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
MApN: Zeci de fragmente de drone găsite pe teritoriul României Cotidianul de Hunedoara
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone [...] The post MApN: Zeci de fragmente de drone găsite pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
16:30
130 de ani de la inaugurarea podului de la Cernavodă Cotidianul de Hunedoara
Podul Regele Carol I (redenumit în perioada comunistă Podul Anghel Saligny) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura [...] The post 130 de ani de la inaugurarea podului de la Cernavodă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Cursă strânsă pentru premii la Oscarurile televiziunii Cotidianul de Hunedoara
În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să [...] The post Cursă strânsă pentru premii la Oscarurile televiziunii appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Măsuri speciale după măcelul din stradă Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...] The post Măsuri speciale după măcelul din stradă appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Măsuri speciale după încăierarea cu bâte și topoare Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...] The post Măsuri speciale după încăierarea cu bâte și topoare appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.