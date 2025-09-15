La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Golazo.ro, 15 septembrie 2025 16:20
Alina Enescu și Ștefania Uță, inseparabile, au acordat un dublu interviu pentru GOLAZO.ro, în care au vorbit despre performanță, condiții de pregătire și relația lor deosebită antrenoare-sportivă.
• • •
Acum 10 minute
16:30
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a mustrat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru comportamentul său din meciul cu Farul, scor 2-0.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Istoric! Fotofiniș la maraton! VIDEO. După 42,195 km, un tanzanian și un german au fost despărțiți de 0,03 secunde la Mondiale: „Ca la 100 m!” # Golazo.ro
Alphonce Simbu (33 de ani) este primul atlet din Tanzania care cucerește aurul la Campionatul Mondial. L-a învins pe germanul Amanal Petros (30) la milimetru în maratonul cu cel mai strâns final din istorie
15:50
Petrolul joacă astăzi împotriva celor de la Dinamo, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 2 ore
15:10
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff # Golazo.ro
Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, a izbucnit nervos la finalul meciului cu Bologna (1-0). Tehnicianul și-a scos sacoul, iar după ce a început să protesteze, a fost eliminat.
15:10
„Iau în calcul să renunț” CFR Cluj ar putea rămâne fără președinte. Care este motivul pentru care nu a plecat încă # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR, spune că se gândește serios să renunțe la funcția sa.
15:00
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev # Golazo.ro
Mircea Lucescu a suferit exact ce trăiește acum Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Antrenorul nu a fost acceptat deloc de ultrașii ucraineni, cu care a fost în conflict total mai mult de trei ani
Acum 4 ore
14:30
„Joc până la 40 de ani” Ce vrea să facă Denis Alibec după ce se lasă de fotbal: „O să mă bag la școală” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a anunțat că va juca fotbal până la 40 de ani.
13:30
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a criticat dur începutul slab de sezon al campioanei României, FCSB, și al vicecampioanei CFR Cluj. Fostul antrenor și-a concentrat criticile asupra lui Andrea Mandorlini.
12:40
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are o misiune dificilă la Eindhoven. Jocul adversarilor lui PSV nu-l lasă să-și exprime calitățile, are rivali tari pe extremă, iar Peter Bosz are așteptări mari de la el
12:40
Încă un român în Liga Campionilor Arbitrul Marian Barbu va debuta în cea mai importantă competiție intercluburi. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs # Golazo.ro
Arbitrul Marian Barbu (37 de ani) a fost desemnat să conducă meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt.
Acum 6 ore
12:00
Raphinha (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la Barcelona, nu a fost titular în meciul cu Valencia (6-0). Fotbalistul ar fi fost pedepsit de tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) după ce a întârziat la ședința de duminică dimineață.
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!” # Golazo.ro
Ucraina se calificase în finala mică a Euroligii la fotbal pe plajă, unde ar fi trebuit să înfrunte Belarus pentru medalia de bronz.
11:10
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) ar urma să ia o decizie radicală legată de portarul Yann Sommer (36 de ani). Presa din Italia a anunțat că tehnicianul român intenționează să se bazeze pe Josep Martinez (27 de ani), portarul secund, pentru meciul cu Ajax din Liga Campionilor.
10:40
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol # Golazo.ro
Ediția din 2025 a Turului Spaniei s-a încheiat în mod abrupt. Ultima etapă de la Madrid a fost anulată după ce protestele masive pro-palestiniene au blocat traseul și au dus la confruntări cu poliția.
Acum 8 ore
09:50
„Am fost incomozi pentru FCSB” Robert Ilyeș, după remiza cu campioana României: „Echipele mari sunt ajutate de arbitri” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc a vorbit despre rezultatul de egalitate obținut cu campioana României.
09:50
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1 # Golazo.ro
UEFA subliniază în raportul său două aspecte care ne afectează asupra subiectului antrenorilor. Avem una dintre cele mai mari medii a concedierilor în Europa
09:00
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent # Golazo.ro
GOLAZO.ro a surprins detalii îngrijătoare pe stadionul din Medgidia. Tribunele arenei de peste 30.000 de locuri, moft al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, se dezintegrează!
Acum 24 ore
00:20
Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat minusurile de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Elias Charalambous (44 de ani) a tras primele concluzii după remiza echipei sale.
00:10
Confuzie la schimbare Charalambous a vrut să-l bage pe Crețu, dar alta a fost modificarea: „Nu știe ce face! S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Antrenorii lui FCSB au fost protagoniștii unui moment ciudat, în minutul 76 al meciului.
00:00
Becali sabotează FCSB Cum a ajuns campioana să joace în 10 + de ce au fost aplaudați oaspeții # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Campioana e la -16 puncte de lider, iar criza continuă
00:00
Lixandru, bulversat complet FOTO: Venit bandajat la interviu, mijlocașul de la FCSB nu găsește explicații: „Multe lucruri care nu merg” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Mihai Lixandru (24 de ani) a oferit o reacție la cald după remiza de la Miercurea-Ciuc.
14 septembrie 2025
23:50
„Nu mai avem șanse la play-off” Patronul FCSB, convins că sezonul e pierdut în Liga 1: „Nu ai cum să faci performanță așa! Le e frică de mingi” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Gigi Becali (67 de ani) a comentat remiza de la Miercurea-Ciuc.
23:40
„Ce aveți, bă? Treziți-vă!” Galeria FCSB, ultimatum pentru jucătorii campioanei după remiza cu Csikszereda: „Nu ne mai vedeți!” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Jucătorii campioanei au fost băgați în ședință de galerie, după remiza de la Miercurea Ciuc.
22:40
Momente de panică la Miercurea Ciuc VIDEO și FOTO Urgență medicală în tribune la Csikszereda - FCSB # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB. La pauza meciului de la Miercurea Ciuc, o situație medicală a atras atenția în tribune.
22:30
Aur pentru Sabrina Voinea! Gimnasta româncă a obținut cel mai bun rezultat la sol, la Cupa Mondială de la Paris # Golazo.ro
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială de la Paris.
22:20
Sava, eroare uriașă VIDEO și FOTO Portarul lui Udinese, luft de zile mari! A fost „iertat” de adversar # Golazo.ro
PISA - UDINESE 0-1. Răzvan Sava (23 de ani) a comis o eroare uriașă în startul partidei, însă norocul a fost de partea sa.
22:00
Decizie surprizătoare Denis Ciobotariu vrea să continue să joace, în ciuda accidentării. Ce plan are fundașul + Soluțiile lui Gâlcă pentru defensivă # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani) s-a accidentat în urmă cu câteva zile, iar Rapid l-a anunțat ca fiind indisponibil pentru următoarele săptămâni.
21:50
Man. City - Man. United 3-0 Pep Guardiola a rupt „blestemul” în fața lui Amorim! Haaland a făcut spectacol, dar s-a făcut și de râs # Golazo.ro
Manchester City - Manchester United 3-0. „Cetățenii” au făcut spectacol în derby-ul etapei #4 din Premier League.
21:30
România sau Ungaria? 4 momente controversate înainte de Csikszereda - FCSB! Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc # Golazo.ro
Partida Csikszereda - FCSB a fost precedată de câteva momente controversate.
21:30
Tricouri speciale Cum au apărut fanii FCSB la meciul de la Miercurea Ciuc: răspuns pentru gazde # Golazo.ro
125 de suporteri ai FCSB-ului au fost la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda.
21:20
Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!” # Golazo.ro
Craiova - Farul 2-0. Mirel Rădoi (44 de ani) nu a mers la declarații, după finalul partidei din Bănie. Locul său la flash-interviu a fost luat de antrenorul secund, Mihai Ianovschi.
20:50
Dacia, remarcată în Franța Evoluția brandului auto din România, lăudată în Europa: „O marcă dezirabilă și sexy” » Cifrele atinse # Golazo.ro
Presa franceză a lăudat evoluția avută de Dacia în ultimii ani, cu accent pe prima jumătate din 2025.
20:30
Inspirat de Simeone Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit că a avut ocazia să-l cunoască pe Diego Simeone (55 de ani), legendarul tehnician al celor de la Atletico Madrid.
20:00
„Ca în occident” VIDEO+FOTO Imaginea normalității » GOLAZO.ro a făcut turul stadionului din Miercurea Ciuc înainte de vizita FCSB # Golazo.ro
Stadionul celor de la Csikszereda demonstrează o urmă de civilizație. E perfect curat și oferă fanilor o experiență fără niciun fel de neplăcere
19:50
CSM București a spart gheața „Tigroaicele” au revenit de la -4 goluri și au câștigat primul meci din Liga Campionilor # Golazo.ro
CSM București - Ferencvaros 31-28. „Tigroaicele” au obținut primul succes al sezonului în grupa B din Liga Campionilor.
19:40
Comentarii dure Sportiva care s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat # Golazo.ro
USA Cycling, instituția care conduce ciclismul din Statele Unite, a reacționat după postarea atletei transgender Chelsea Wolfe.
19:30
„Vin după tine idiotule!” Fostul patron de club amenință un jucător legendar pentru analiza de la TV # Golazo.ro
Alan Sugar (78 de ani), fostul patron al lui Tottenham, l-a amenințat pe Jamie Redknapp, legenda lui Liverpool și analist Sky Sports.
19:10
Dinamo, invitată de onoare Formația antrenată de Zeljko Kopic va juca un amical-surpriză # Golazo.ro
Dinamo a fost invitată să participe la un meci amical, cu ocazia aniversării a 80 de ani existență a celor de la FK Pelister Bitolia (Macedonia de Nord).
18:40
Imagini inedite FOTO: Selecționerul a urmărit un meci din campionatul intern din mijlocul fanilor # Golazo.ro
Marcelo Bielsa (70 de ani), selecționerul Uruguayului, a fost surprins în tribune la un meci de campionat.
18:30
Adicții și tentative de sinucidere Ricky Hatton a dus o luptă și în afara ringului: probleme de sănătate mintală, dependență de alcool și droguri # Golazo.ro
Ricky Hatton (46 de ani) a fost găsit mort în propria locuință, în dimineața zilei de 14 septembrie. Legendarul boxer a dus o luptă dură și în afara ringului. Detalii, mai jos.
18:10
Eliminarea lui Huijsen, eronată! Comitetul Arbitrilor din Spania va veni cu explicații după faza controversată. Ce se întâmplă cu arbitrul VAR # Golazo.ro
Comitetul Tehnic al Abitrilor urmează să vină cu explicație oficială după eliminarea lui Dean Huijsen.
17:20
Fără starul de 145 de milioane! De ce Alexander Isak a fost lăsat în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley # Golazo.ro
Alexander Isak (25 de ani) a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Burnley. Arne Slot (46 de ani) a explicat de ce nu l-a convocat pe jucătorul cumpărat pentru 145 de milioane de euro, cel mai scump din istoria clubului.
17:10
Meci greu pentru FCSB Valentin Crețu dezvăluie marele avantaj al celor de la Csikszereda : „Se vede mâna antrenorului” # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.
17:00
Andrea Mikloș, în semifinale Românca a obținut cel mai bun timp al său din sezon la Mondialele de la Tokyo » Alți doi sportivi au ratat calificarea # Golazo.ro
Andrea Mikloș s-a calificat în semifinale la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
17:00
Ce surpriză! Supercursă la 100 m VIDEO. Jamaicanul Saville, noul campion mondial. E cel mai rapid atlet al momentului » Bolt, în culmea fericirii # Golazo.ro
Oblique Saville, 24 de ani, a readus Jamaicăi după un deceniu aurul la proba regină a Campionatului Mondial de atletism. A câștigat duminică o cursă pasionantă la Tokyo
16:50
Absențe importante la Dinamo Jucătorii pe care Zeljko Kopic nu se poate baza în meciul cu Petrolul » Cine a venit accidentat de la națională # Golazo.ro
Zeljko Kopic a declarat că Andrei Mărginean, Adrian Mazilu și Cristi Mihai sunt indisponibili pentru meciul dintre Petrolul și Dinamo.
16:50
„Echipa cu patru litere” Cum a descris-o Csikszereda pe FCSB înainte de meciul direct: „Nu se poate numi Steaua” # Golazo.ro
Csikszereda a prefațat meciul cu FCSB din etapa 9 printr-un articol postat pe site-ul oficial al clubului.
Ieri
16:20
Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul # Golazo.ro
Thomas Muller (36 de ani) a reușit să marcheze trei goluri, chiar de ziua sa, în victoria zdrobitoare obținută de Vancouver Whitecaps în fața celor de la Philadelphia Union, scor 7-0.
16:10
Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă” # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, este convins că într-o zi va ocupa poziția de „principal” pe banca formației alb-roșie.
