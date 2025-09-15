Tendinţe. Pentru prima dată după mulţi ani, antreprenorii spun că au pus pe pauză investiţiile în 2025 în aşteptarea unor vremuri mai bune. „Frica e cuvântul care a guvernat anul acesta“

00:15

„În Genova trăiesc circa 20.000 de români, din care 1.000 sunt întreprinzători deja. Românii lucrează în construcţii, comerţ sau pe şantierele navale din zonă. Am fost surprins iniţial de această investiţie, dar după ce am descoperit calitatea acestui om de afaceri, pot să spun chiar că suntem norocoşi. În ceea ce priveşte legăturile de business, cred că o colaborare mult mai strânsă între portul Constanţa şi portul Genova ar contribui la creşterea relaţiilor comerciale şi de investiţii.