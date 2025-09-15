Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului”
HotNews.ro, 15 septembrie 2025 17:50
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
17:50
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului” # HotNews.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al…
17:40
După ce Elon Musk le-a transmis protestarilor de extremă-dreapta de la Londra „Fie ripostați, fie muriți”, Downing Street reacționează dur: „Un limbaj incendiar” # HotNews.ro
Downing Street a denunțat luni „limbajul periculos și incendiar” utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestației care a adunat sâmbătă între 110.000 și 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei-drepte, scrie AFP.…
17:40
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei # HotNews.ro
Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times. Rezervele Rusiei de sisteme de…
Acum o oră
17:30
Senatorii și deputații au ținut momente de reculegere pentru Charlie Kirk, la propunerea AUR / În Parlamentul European, o astfel de cerere fusese respinsă # HotNews.ro
Atât în plenul Senatului, cât și în plenul Camerei Deputaților au fost ținute luni momente de reculegere pentru Charlie Kirk, activist conservator american și susținător al lui Donald Trump, care a fost împușcat mortal la…
17:10
VIDEO Un actor din serialul „Adolescence” a scris istorie la gala Premiilor Emmy, devenind cel mai tânăr câștigător la categoria sa # HotNews.ro
Owen Cooper, unul din actorii din serialul Netflix „Adolescence”, a intrat în istorie drept cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată premiul Emmy pentru cel mai bun rol secundar într-o miniserie, relatează The Guardian.…
17:10
Un nou sistem de verificare la frontierele României, din 12 octombrie. Care sunt noile modificări și cum vor funcționa controalele # HotNews.ro
Începând din 12 octombrie, România va operaționaliza la frontiere, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), a anunțat, luni, Poliția de Frontieră. EES este un sistem electronic care înregistrează data…
17:10
Ford Puma revine pe primul loc în Marea Britanie, după lansarea versiunii electrice. Exporturile Ford Otosan Craiova depășesc 4 miliarde euro în acest an # HotNews.ro
După o lună în care a fost depășit de principalul rival, Kia Sportage, Ford Puma se întoarce pe primul loc în vânzările de autoturisme din Marea Britanie, susținut de startul vânzărilor noii motorizări electrice, Gen-E.…
Acum 2 ore
17:00
Premierul spaniol Sánchez, ținta unor critici fără precedent după manifestațiile pro-palestiniene de la Madrid: „I-a încurajat pe huligani” / Polițiștii îi cer demisia # HotNews.ro
Șeful guvernului de la Madrid i-a lăudat pe manifestanții pro-palestinieni care au întrerupt în mod repetat cursa ciclistă Vuelta a España. Asta l-a transformat într-o țintă a criticilor, din partea Israelului, a principalului sindicat al…
17:00
Victor Rebengiuc pune capăt unui celebru spectacol care a făcut săli pline la Teatrul Bulandra: „Adio, André!” # HotNews.ro
Actorul Victor Rebengiuc a decis să renunțe să-l mai interpreteze pe personajul André din celebrul spectacol „Tatăl”, care s-a jucat timp de câțiva ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București. „Teatrul Bulandra onorează, cu profund…
17:00
Dacă nu cu F-16, atunci cu ce alte sisteme poate România să doboare mai eficient dronele care intră în spațiul aerian. O variantă surprinzătoare a fost folosită chiar și de ucraineni – VIDEO # HotNews.ro
Dincolo de discuția dacă trebuiau sau nu piloții români de F-16 să doboare drona care a intrat în spațiul aerian național sâmbătă seara, acest incident, dar și doborârea dronelor de către Polonia săptămâna trecută, arată…
16:50
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri # HotNews.ro
Statele Unite și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația de distribuire a videoclipurilor scurte TikTok, ca parte a unor discuții mai ample despre taxe vamale și politică economică, a declarat secretarul Trezoreriei SUA,…
16:40
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului # HotNews.ro
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Kirishi din nord-vestul țării, a oprit o unitate-cheie de procesare în urma atacului cu drone ucrainene efectuat în weekend, au declarat luni…
16:40
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO” # HotNews.ro
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la sediul instituției după incursiunile de săptămâna trecută a spațiului aerian al NATO, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, conform Reuters. Miercuri, Polonia a doborât drone rusești,…
16:20
Tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv, potrivit ANCPI | Analiză Storia # HotNews.ro
În România au avut loc în luna august aproape 14.400 de tranzacții imobiliare cu unități individuale, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară din 2024. București a raportat o creștere cu 15%, la aproape…
16:20
Un specialist în educație media după intervenția vicepreședintelui CNA: „Pe mai mulți ani” # HotNews.ro
Politicile de integrare a educației media în educația copiilor trebuie să țină cont de faptul că a fi competent media presupune un proces de învățare de lungă durată, spune un specialist cu o experiență de…
16:20
Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte # HotNews.ro
Inginerii de la o universitate din Statele Unite lucrează la o nouă modalitate de a alimenta motoarele de rachetă, folosind uraniu lichid pentru o formă mai rapidă și mai eficientă de propulsie nucleară care ar…
16:10
Obsesia lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace și manevrele din culise care stârnesc rumoare. Ce nu se știe # HotNews.ro
De la întoarcerea sa la Casa Albă, liderul republican nu o ascunde: își dorește Premiul Nobel pentru Pace, pe care unul dintre marii săi rivali, democratul Barack Obama, l-a obținut la scurt timp de la…
Acum 4 ore
15:40
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina. Recent, liderul de la Casa Albă afirmase că întâlnirea trilaterală va avea loc „relativ curând”, potrivit…
15:40
O celebră marcă a început să vândă ceasuri cu orele 9 și 3 inversate. „E un fel de-a face cu ochiul” # HotNews.ro
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să comercializeze o ediție specială de ceasuri cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca o aluzie la tarifele de 39% impuse de președintele Donald Trump asupra…
15:40
„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României # HotNews.ro
Incidentele cu drone care au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei ar fi putut fi organizate de serviciul de informații britanic MI6, scrie Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia,…
15:20
Mihail Neamțu cere Parlamentului să îl sancționeze pe deputatul USR Alexandru Dimitriu, după scandalul din plenul Camerei Deputaților # HotNews.ro
Deputatul AUR Mihail Neamțu susține că Alexandru Dimitriu (USR) a folosit „expresii care mi se par profund inadecvate și contravin bunelor practici democratic-parlamentare” și cere Camerei Deputaților ca declarațiile lui Dimitriu să fie analizate. Cererea…
15:10
Replica ministrului Apărării, după ironiile Ambasadei Rusiei: Drona era rusească, ce voia, poză cu eticheta? / Ce spune ministra de Externe după discuțiile cu ambasadorul # HotNews.ro
Este „clar” că drona intrată sâmbătă în spațiul aerian al României este una „rusească”, a declarat, luni, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care spune că acest lucru a fost confirmat și de pilotul care a condus…
14:40
SuperLiga: Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua # HotNews.ro
Arbitrii Ionuţ Coza şi Andrei Florin Chivulete vor conduce la centru ultimele meciuri ale etapei a noua a Superligii, care se vor disputa luni, scrie news.ro. Brigăzile de la cele două confruntări: Hermannstadt – Unirea…
14:20
Alianţa Nord-Atlantică oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev, astfel că „se poate afirma cu certitudine absolută că NATO luptă împotriva Rusiei”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit…
14:10
Rețeaua Pătrășcoiu: salarii de mii de euro și legături de familie în fruntea Companiei Naționale de Investiții și Casei Constructorului # HotNews.ro
O investigație publicată de ReporterIS arată că o rețea de persoane apropiate conduc simultan Compania Națională de Investiții (CNI), o instituție cu un buget de miliarde de lei, și Casa Socială a Constructorilor (CSC), care…
Acum 6 ore
14:00
Documente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nasc disensiuni între SUA și China # HotNews.ro
China denaturează în mod intenționat natura documentelor din epoca celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a exercita presiuni asupra Taiwanului și a-l izola, deoarece acele acorduri nu stabileau statutul politic final al insulei, a declarat…
13:40
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care a transmis mai multe mesaje de compasiune pentru victimele din Fâşia Gaza și a scris că speră într-o „mobilizare a israelienilor care înţeleg şi nu vor să accepte ce se…
13:30
Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, după disputa privind ICE cu primarul capitalei americane # HotNews.ro
Donald Trump a amenințat, luni, că va declara starea de urgenţă naţională şi va pune sub control federal Washington DC, după ce primarul Muriel Bowser a declarat că poliţia localăă nu va coopera cu Serviciul…
13:30
USR așteaptă ca Guvernul să stabilească data alegerilor la București: „E o chestiune nu de obligație morală, ci de lege. După aceea, se poate discuta” # HotNews.ro
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a declarat, luni, la Parlament că se așteaptă ca Guvernul să stabilească cât mai repede data alegerilor pentru Primăria Capitalei, în contextul în care PSD susține că alegerile ar trebui…
13:20
Kendama, noua obsesie a copiilor. Cum a ajuns jucăria din lemn mai dorită decât jocurile video. TIPS: Cum să o alegi pe cea mai bună # HotNews.ro
Kendama a devenit, aproape peste noapte, fenomenul care a cucerit generația tânără. Magazinele fizice sunt luate cu asalt, formându-se cozi încă de la primele ore ale dimineții, iar stocurile din magazinele online se epuizează într-un…
13:20
Traian Băsescu, despre decizia de a nu doborî drona intrată în România: „Trebuie să fim foarte clari” / „Cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție” # HotNews.ro
Argumentele autorităților despre „riscuri colaterale” pentru decizia de a nu doborî drona rusească intrată în spațiul aerian al României sunt „povești pentru naivi”, consideră Traian Băsescu. „Dacă ești capabil, îți aperi spațiul aerian, dacă nu…
13:10
totuldespremame.ro: Ne-am mutat redacția la Liziera de Lac pentru o zi. Iată cum e viața într-un complex rezidențial aflat în mijlocul naturii! # HotNews.ro
Cum o fi să trăiești aproape de București, dar să respiri totuși aer curat, să te trezești dimineața în ciripit de păsări, să-ți plimbi copiii prin pădurea de lângă casă, să ai parte zi de…
13:00
Ofițeri militari americani, vizită surpriză în Belarus pentru a observa exercițiile militar comune cu Rusia. „Vă vom arăta tot ce vă interesează” # HotNews.ro
Ofițeri militari americani au observat luni exercițile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, relatează Reuters. Rusia și Belarus…
13:00
Essensys a digitalizat unul dintre cele mai complexe și sensibile sisteme administrative: sistemul penitenciar # HotNews.ro
Essensys, furnizorul de soluții software și aplicații mobile, a implementat și customizat OMS (Offenders Management System), platforma care a devenit astăzi pilonul digital ce sprijină activitatea operațională și administrativă a sistemului penitenciar din România. Proiectul…
12:40
„Pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic”, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea pe care a avut-o la București cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann.…
12:30
Ce se întâmplă cu pielea după slăbit? Dr. Cosmin Buzea, chirurg MedLife: „A doua etapă a chirurgiei obezității e la fel de importantă ca prima“ # HotNews.ro
Slăbitul rapid, fie prin diete drastice, fie prin tratamente moderne sau prin intervenții bariatrice, nu se încheie odată cu scăderea kilogramelor. Kilogramele dispar, dar lasă în urmă alte provocări: piele în exces, dezechilibre corporale și…
12:20
Rusia amenință țările europene că le va urmări „până la sfârșitul secolului” dacă îndrăznesc să facă o mutare vehiculată recent # HotNews.ro
Rusia a avertizat luni țările europene că va acționa împotriva oricărui stat care va încerca să îi confiște activele, după apariția unor informații potrivit cărora Uniunea Europeană ia în calcul ideea de a cheltui active…
12:20
România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital Metaminds pe scena IMPACT Bucharest # HotNews.ro
De la securitatea cibernetică și identitatea digitală, la cloud, AI și suveranitatea datelor, marile întrebări ale prezentului digital vor decide arhitectura societății de mâine. Cum ne asigurăm că tehnologia amplifică valorile umane și nu le…
12:10
Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți: „Există suspiciuni că unii deja au majorat prețurile” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază,…
Acum 8 ore
12:00
SuperLiga: Programul etapei a 11-a. Când se dispută meciul Universitatea Craiova – Dinamo # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul etapei a 11-a din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport, potrivit News.ro. Programul etapei a 11-a din Superliga: Vineri, 26…
12:00
Maurice Ravel și George Enescu – aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu # HotNews.ro
Pe 15 septembrie, publicul Festivalului Internațional George Enescu va descoperi două universuri sonore complementare, de început de secol XX, ce marchează 150 de ani de la nașterea lui Ravel și 70 de la trecerea în eternitate…
11:50
Ca părinți, facem tot ce putem pentru a ne ști adolescenții în siguranță. Îi avertizăm constant să stea departe de pericolele vizibile: să nu ia droguri, să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu mănânce junk…
11:40
Scriitorul Stephen King și-a cerut scuze după ce o afirmație a sa despre Charlie Kirk a fost pe larg criticată # HotNews.ro
Celebrul scriitor american Stephen King, unul dintre cei mai prolifici autori de ficțiune în viață, și-a cerut scuze după ce a afirmat că activistul conservator Charlie Kirk „a pledat pentru lapidarea homosexualilor”, relatează revista Variety.…
11:30
FOTO Protest spontan al angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului. Și-au întrerupt activitatea și sunt alături de alte federații sindicale în Piața Victoriei # HotNews.ro
Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei, a anunțat șeful sindicatului angajaților din Executiv. „Neata! Angajati din aparatul…
11:30
Startup Nation 2025: Ministerul a anunțat oficial data deschiderii înscrierii firmelor noi la finanțare # HotNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului a anunțat oficial data la care va deschide aplicația electronică prin care se vor înscrie pentru finanțările de maximum 50.000 EUR fiecare firmele noi pe care le deschid absolvenții…
11:20
Disputa despre statinele ce scad colesterolul: „Stafidesc creierul și sunt inutile” contra „Sunt unele dintre cele mai studiate medicamente, cu beneficii demonstrate” # HotNews.ro
Colesterolul este o substanță esențială pentru organism, dar atunci când valorile „colesterolului rău – LDL cresc peste anumite praguri, se depune pe vase și favorizează ateroscleroza. Aceasta este principala cauză a infarctului și accidentului vascular…
11:10
INTERVIU Un altfel de răspuns la întrebarea „trebuia sau nu doborâtă drona rusească intrată în România?” / Armand Goșu: Cu dronele sale în România și Polonia, Rusia vrea să demonstreze ceva, nu să testeze # HotNews.ro
Decizia de a nu doborî drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României a fost rezultatul întâmplării, nicidecum al vreunei analize profunde, consideră istoricul Armand Goșu: „Nu cred că a fost vreo strategie, la noi…
11:10
În fiecare septembrie, odată cu începutul anului școlar, părinții își reiau maratonul matinal: trezirea copiilor, pregătirea micului dejun, verificarea ghiozdanului, drumul până la școală sau grădiniță. Orice mică întârziere poate strica ritmul întregii zile. De…
11:10
Luna trecută au fost depășite în România recorduri meteo de frig ce datau de la 1949. Unde a fost cel mai rece # HotNews.ro
Vara lui 2025 a adus valuri de căldură în iunie și iulie, însă spre final de august au fost câteva nopți reci care au adus temperaturi apropiate de cele de iarnă. La 11 stații meteo…
11:00
Un nou film lansat weekendul acesta a depășit într-o zi recordul de încasări stabilit în 1999 de un clasic al genului # HotNews.ro
Noul film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” a dominat box office-ul în weekendul său de debut, cu încasări uriașe de 352 de milioane de dolari, și stabilind un record pentru cel mai mare…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.