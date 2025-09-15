Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după un accident grav în Capitală. A fugit de la locul faptei

16:10

Cu mult suspans, energie și momente pline de haz, cea mai nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor i-a ținut pe telespectatori lipiți de ecrane, urmărind lupta din cel mai intens reality show. Difuzată de Antena 1 în intervalul 19.59 – 23.32, ediția de ieri Asia Express a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. De altfel, Antena 1 a dominat clasamentul audiențelor atât la nivelul întregii zile, cât şi în Prime Time. Diseară, de la 20.30, cursa pentru imunitatea cea mare din Asia Express – Drumul Eroilor aduce una dintre cele mai dificile zile ale sezonului. Sub soarele arzător al Filipinelor, concurenții sunt nevoiți să facă față nu doar oboselii și presiunii competiției, ci și unor misiuni care le solicită rezistența fizică și psihică până la limită.