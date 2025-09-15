Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis partenera

Newsweek.ro, 15 septembrie 2025 17:50

Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bă...

Acum 10 minute
18:00
Ilie Bolojan: Câte posturi din cele 500.000 pe care voia Simion să le reducă, erau din Învățământ? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs în plenul Senatului, unde se dezbate moțiunea împotriva mi...
Acum 30 minute
17:50
Piața de mașini noi din România a „bubuit” în august: +52%. Care este explicația? Newsweek.ro
Înmatriculările de mașini noi au „bubuit” brusc, cu 52%, în august, în România, după ce în primele 6...
17:50
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis partenera Newsweek.ro
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bă...
17:40
Guvernul Suediei va majora cheltuielile militare cu 2,9 miliarde dolari în bugetul pentru 2026 Newsweek.ro
Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forțel...
Acum o oră
17:20
Ministerul Finanțelor a anunțat un nou împrumut de 1,077 miliarde de lei de la bănci Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de o...
17:10
Florin Dumitrescu la un pas de înec. Celebrul chef era să își piardă viața în concediu. Cum? Newsweek.ro
Vacanța din Spania s-a transformat într-un coșmar pentru Florin Dumitrescu. Chef-ul a povestit cum u...
Acum 2 ore
17:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? Newsweek.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? C...
16:50
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni Newsweek.ro
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni...
16:40
General: Drona rusească trebuia doborâtă în România. Ar fi fost un mesaj dur dat lui Putin Newsweek.ro
Rusia a mai „scăpat” o dronă în România, Forțele Aeriene au ridicat două F-16, dar aeronava fără pil...
16:30
România introduce noul sistem de control la frontieră. Ce se întâmplă cu documentele de călătorie? Newsweek.ro
România introduce noul sistem de control la frontiera externă Schengen. Poliția de Frontieră anunță ...
16:30
Anna Leu, soția lui Mihai Leu, la două luni după moartea campionului: Încă îl caut printre stele Newsweek.ro
La două luni de la dispariția lui Mihai Leu, Anna, soția campionului, își exprimă durerea prin mesaj...
16:20
Efectele intrării României în Schengen asupra transporturilor: Ce am câștigat, care sunt provocările Newsweek.ro
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indi...
16:20
Cum va fi vremea mâine în România? Rămâne sau nu vara în țară? Care sunt zonele cu căldură Newsweek.ro
România se pregătește de o nouă zi cu contraste termice. Dacă în sud și vest temperaturile se mențin...
16:10
PSD a calculat. Ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimente de bază Newsweek.ro
PSD a anunțat ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimentele de bază....
Acum 4 ore
16:00
Mihai Daraban: Există o teamă a oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor Newsweek.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, afirmă că „există o teamă în ...
15:50
Bărbat reținut de Poliție pentru un incendiu masiv de vegetație. A spus că are alergie la ambrozie Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de Poliție după ce era să provoace o catastrofă. A dat foc ve...
15:40
Ministrul Apărării, după negările Rusiei: „Nu era OZN, ci o drona rusească. Voiau poză cu eticheta?” Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al...
15:30
Turistă din SUA, impresionată de România: „Oamenii sunt incredibil de prietenoși” Newsweek.ro
O tânără din Statele Unite a devenit virală pe TikTok după ce a povestit experiența sa din primele z...
15:20
Schimbări pentru românii din Germania, de la 1 octombrie. Cum vor plăti factura la căldură? Newsweek.ro
Germania pregătește mai multe schimbări pentru cetățeni care intră în vigoare cu 1 octombrie. De ace...
15:10
De ce cumpărăm mai mult din supermarketul care pune muzică relaxantă? Strategia gândită de retaileri Newsweek.ro
Studiile au arătat că oamenii au tendința de a cumpăra mai mult din supermarketurile care pun muzică...
15:00
Ministrul Muncii, despre plafonarea preţurilor la alimente: Măsura nu pune nicio presiune pe buget Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele...
14:50
La ce nivel vor rămâne pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem? Newsweek.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu vine cu noi precizări despre pensiile militare. Din păcate veștiil...
14:40
Medvedev amenință Europa: &#34;Vom ataca orice stat UE care vor folosi banii înghețați pentru Ucraina&#34; Newsweek.ro
Moscova amenință cu represalii dure statele europene care ar încerca să folosească activele rusești ...
14:30
Oana Ţoiu: Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor Newsweek.ro
Oana Ţoiu a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după re...
14:20
US Air Force a primit al doilea bombardier strategic nou de 692.000.000$. 9 tone de bombe nucleare Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că un alt bombardier B-21 Raider de generație următoar...
14:10
Nicușor Dan: aderarea la OCDE, cea mai puternică recunoaștere că trăim într-o țară dezvoltată Newsweek.ro
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cea mai puternică recun...
Acum 6 ore
14:00
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 Newsweek.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este...
13:40
Simion, la mitingul anti-migrație din Londra. În Marea Britanie trăiesc peste 1.200.000 de români Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat la mitingul de extremă dreapta organizat la Londra de Tommy...
13:30
Ministrul Muncii anunță: 2.250 lei/lună pentru mamele care revin la muncă, prime pentru tineri Newsweek.ro
Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri ...
13:10
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica Bucureșt...
13:00
România cumpără blindate de infanterie de 3.000.000.000€ pe bani europeni. Ce modele pot fi luate Newsweek.ro
România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin noul mecanism european Security Acti...
12:50
Poliția vrea ca un polițist care s-a răsturnat cu mașina în misiune să plătească dauna: 65.000 lei Newsweek.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, apare...
12:40
Grindeanu cere ANAF controale la comercianți: adaosul la alimentele de bază să nu depășească 20% Newsweek.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice dacă adaosurile comerciale p...
12:20
Rusia ar vrea să-și ia înapoi sistemele S-400 din Turcia. Ce ar câștiga și ce riscă Ankara Newsweek.ro
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele de apărare antiaeriană S-400 livrate în 2019, în con...
12:10
Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat Newsweek.ro
Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociaț...
Acum 8 ore
12:00
Electrificarea, o problemă în România. Importul de energie a crescut cu 54%, exportul, cu 24% Newsweek.ro
Electrificarea la nivelul altor state europene pare a fi o problemă serioasă în România. „Balanța en...
11:50
VIDEO Rusia a blocat autostrada din Kaliningrad. Rachetele Iskander-M, ridicate la granița Poloniei Newsweek.ro
În timpul exercițiilor militare Zapad-2025, Rusia a blocat autostrada E28 din Kaliningrad cu sisteme...
11:40
Curtea de Conturi verifică achiziția trenurilor Coradia. România poate pierde zeci de milioane € Newsweek.ro
Curtea de Conturi a descins la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru a verifica contract...
11:30
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie Newsweek.ro
Sunt ore cruciale pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Grindeanu dă un mesaj pentru...
11:10
Director de aeroport și 5 membri CA, trimis în judecată de DNA. Ce au descoperit procurorii Newsweek.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” I...
11:00
Alertă în România. 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, anul acesta Newsweek.ro
21 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în România, conform rapoartelor oficiale de sănăta...
10:50
Câți șomeri sunt în România? Număr mare de tineri, fără locuri de muncă Newsweek.ro
Rata șomajului a atuns nivelul cel mai ridicat în rândul tinerilor. Institutul Naţional de Statisti...
10:40
Un bărbat vindea o pușcă cu aer comprimat la târg. Nu știa că nu are voie. I-a fost confiscată Newsweek.ro
Un bărbat a vrut să vândă o pușcă cu aer comprimat la un târg din Argeș dar a rămas și fără bani și ...
10:20
Reacția Rusiei după ce o dronă a intrat pe teritoriul României: „MApN a descoperit un alt OZN” Newsweek.ro
„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN”, a transmis Ambasada Rus...
10:10
Alertă la Sibiu. Autoritățile au fost anunțate despre o geantă suspectă pe o stradă Newsweek.ro
Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce o geantă suspectă a fost văzută pe o stradă din oraș. ...
Acum 12 ore
10:00
Europa, prinsă între Trump și Rusia: importuri masive de gaze și petrol rusesc, sancțiuni incerte Newsweek.ro
Donald Trump a cerut statelor europene să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să înceteze ac...
09:50
Condimentul dulce care îți protejează inima și îți reglează glicemia. Un plic costă 3 lei Newsweek.ro
Este ieftin, parfumat și îl ai deja în bucătărie. Cunoscut de mii de ani ca „aurul condimentelor”, a...
09:40
Elevii și studenții ar putea primi bursele de performanță înapoi. Anunțul ministrului Educației Newsweek.ro
După ce bursele de performanță și cele de reziliență au fost eliminate din acest an școlar, ministru...
09:20
Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia. Aproape 30 de rafinării avariate într-o singură lună Newsweek.ro
Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei cu atacuri succesive de drone. În do...
09:10
Prințul Harry a vorbit despre autobiografia sa: „Am conștiința împăcată” Newsweek.ro
Prințul Harry a vorbit despre autobiografia sa intitulată „Spare” („Rezerva”): „Nu este o chestiune ...
