Analiză Storia: tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv. Care e situația în Bihor

Ați mai auzit de poștași care să refuze să distribuie corespondența? Se întâmplă în comuna Sânmartin, unde localnicii trebuie să ghicească dacă li se expediază vreo scrisoare. A pățit-o și un cititor al BIHOREANULUI, care a primit prin Poștă niște acte din Germania, dar habar n-a avut de ele, așa că a pierdut alocația copiilor plătită de autoritățile de acolo. S-a ajuns în această situație aberantă pentru că, în toată comuna, Poșta are un singur angajat, care... refuză să distribuie plicurile.