Gong final pentru Victor Rebengiuc. Tatăl, ultimul rol. Mesajul de adio al marelui actor
Gândul, 15 septembrie 2025 17:50
Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. „Tatăl” va fi ultimul rol, pe scena de la Teatrul Bulandra. Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea, că a decis […]
• • •
Acum 10 minute
18:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan. Conducătorii auto așteaptă cu îngrijorare noul bir decis de autorități # Gândul
Autoritățile iau în calcul introducerea unei noi taxe, care cu siguranță va nemulțumi foarte mulți conducători auto. Astfel, taxa de acces pe Transfăgărășan va asigura fondurile necesare unei resistematizări complete a căii rutiere cu impact național. Motivația unei taxe de acces pe Transfăgărășan vizează limitarea aglomerației, ordonarea comerțului și finanțarea investițiilor turistice, notează Profit.ro. Bâlea […]
Acum 30 minute
17:50
17:50
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA # Gândul
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre dorința președintelui Statelor Unite Donald Trump de a vedea războiul din Gaza încheiat în curând. Marco Rubio a pus la îndoială șansele de a negocia capitularea grupării militante palestiniene Hamas, spunând că un acord diplomatic pentru a […]
17:50
Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat. András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv […]
17:40
Acum o oră
17:30
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT” Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate # Gândul
Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere […]
17:30
Pierdem al doilea meci de la CM de volei masculin! 6 puncte au făcut diferența cu Țările de Jos # Gândul
Prima reprezentativă de volei masculin a României a fost învinsă, luni, la Manila, de Ţările de Jos, scor 0-3, în al doilea meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani. Scorul pe seturi a fost 25-23, 26-24, 26-24. Meciul a fost extrem de echilibrat, partida decizându-se practic […]
17:20
Ce alimente se vor SCUMPI din luna octombrie dacă Guvernul va elimina plafonarea adaosului comercial # Gândul
Începând cu 1 octombrie 2025, produsele alimentare de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, legumele și fructele vor putea fi vândute la prețuri stabilite liber de comercianți, după ce Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023. Măsura, aplicată încă din iulie 2023 și prelungită periodic, a limitat adaosul […]
17:20
Aproape 4 milioane de PENSIONARI nu vor beneficia de creșterea veniturilor, în 2027. Care este motivul # Gândul
Aproximativ 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor, în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR). Această măsură, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), înseamnă, de fapt, o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se micșorează „pe […]
17:10
17:10
Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România # Gândul
Administrația Vladimir Putin a acuzat, luni, NATO că este, de facto, în război cu Rusia, în contextul sprijinului militar oferit Ucrainei, în timp ce, pe fondul tensiunilor, Guvernul de la Londra a decis convocarea ambasadorului rus ca reacție la pătrunderea dronelor ruse în Polonia și România. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Acum 2 ore
17:00
Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii” # Gândul
Ministrul Culturii András Demeter a fost invitatul primei ediții din noul sezon al podcastului „Altceva, cu Adrian Artene”, unde a discutat problemele pe care le întâmpină domeniul cultural, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern, printre care se află închiderea muzeelor în timpul weekend-ului și creșterea TVA-ului în domeniul culturii. Ministrul Culturii András Demeter […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Mugur Mihăescu # Gândul
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mugur Mihăescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat, luni, că este singurul care poate opri războiul din Ucraina, îndemnând statele membre NATO să faciliteze negocierile cu Rusia. ”Acesta nu este războiul lui Trump, nu ar fi început dacă aș fi fost eu președinte, este războiul lui Biden și Zelenski. Eu sunt aici doar pentru a-l opri, […]
16:50
Nicușor Dan, intimidat de dronele rusești? Ion Cristoiu: „Eu, cetățean român, n-am conștiința că la Palatul Cotroceni e cineva” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” l-a avut ca invitat pe scriitorul și publicistul Ion Cristoiu. Una din temele abordate se referă la alerta de securitate provocată de pătrunderea dronei rusești pe teritoriul României. Pe fondul unor reacții ambigue ale statului, invitatul a comentat și poziția aleasă de șeful statului în contextul […]
16:50
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL # Gândul
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru privind operațiunile TikTok din Statele Unite, iar președintele SUA Donald Trump se va întâlni vineri cu liderul chinez Xi Jinping pentru a finaliza acordul. „Președintele Trump a jucat un rol în asta, am avut o convorbire cu el aseară, am primit […]
16:50
România, cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. Anunțul lui Grindeanu, după întâlnirea Mathias Cormann # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, în cadrul întrevederii cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, de luni 15 septembrie, despre reformele pe care României trebuie să le implementeze pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Liderul interimar al social-democraților a precizat că „acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care […]
16:30
16:30
Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă # Gândul
Doi soți în vârstă din Melbourne, Australia, au rămas uimiți după ce au descoperit că biletul de loterie lipit pe ușa frigiderului i-a făcut foarte bogați, cu un câștig de 13 milioane de dolari, potrivit 9News. Din fericire, biletul nu a fost aruncat, așa cum ar fi plănuit la un moment dat, deși fusese uitat […]
16:30
Poliția Antidrog a dat deșteptarea la Pușcăria din Găești. Celulele deținuților au fost răscolite în căutare de stupefiante # Gândul
Poliția DIICOT au demarat o amplă campanie de percheziții în mai multe penitenciare din țară, pentru a destructura rețele de distribuție care operează inclusiv în ăușcării. Astăzi, rezidenți au dat deșteptarea din Penitenciarul Găești. Este vorba despre o acțiune comună a celor de la combaterea criminalității organizate și a polițiștilor din penitenciar împotriva traficului de […]
16:10
16:10
Cum arată geanta unui livrator de MÂNCARE din Cluj. Fotografia care a stârnit revolta: „Mă voi gândi de două ori…” # Gândul
Cum arată geanta unui livrator de mâncare din Cluj. Fotografia care a stârnit revolta: „Mă voi gândi de două ori…”, a spus cineva. O fotografie banală a stârnit revolta pe internet. Cum arată geanta unui livrator din Cluj: comentatorii au luat „foc”. O simplă fotografie postată de youtuberul clujean AC Bike a declanșat ample discuții […]
16:10
Adio ștampile pe pașaport din octombrie. România introduce controlul datelor BIOMETRICE la graniță # Gândul
Începând cu 12 octombrie 2025, România va implementa, alături de celelalte state membre UE, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern care va înlocui treptat ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Potrivit Poliției de Frontieră, noul sistem nu restrânge drepturile de călătorie, ci asigură un control mai sigur, mai rapid și mai […]
Acum 4 ore
16:00
ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR # Gândul
Consiliul pentru Drepturile Omului se va întruni de urgență, marți, pentru a discuta despre atacurile israeliene din Qatar, care au vizat liderii grupului islamist Hamas, a anunțat ONU. „Această dezbatere urgentă este convocată ca răspuns la două solicitări oficiale depuse miercurea trecută de Pakistan, în numele statelor membre ale Organizației Cooperării Islamice, și de Kuweit, […]
15:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la fața locului după accidentul de duminică. Actorul Toto Dumitrescu este căutat de oamenii legii # Gândul
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, părăsind locul incidentului, potrivit unor surse judiciare. El este căutat în prezent de oamenii legii. Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a […]
15:40
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor # Gândul
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe, a precizat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, că „atunci când apar probleme, nimeni nu e complet (ne)vinovat.” Fostul oficial susține că vrea să lămurească problema banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară, explicând că toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost, la acea […]
15:40
Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă” # Gândul
În primul său interviu, Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor. În context, Papa Leon al XIV-lea a invocat planul recent de remunerare pentru directorul general al Tesla, Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în […]
15:40
Avioanele F-16, ineficiente în lupta cu dronele rusești? Explicațiile lui Moșteanu adâncesc și mai mult misterul: Contactul a fost intermitent/Diferența constructivă dintre avion și dronă # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a oferit, luni, o nouă explicație, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României, dar nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși aveau permisiunea să o facă. Potrivit oficialului, „contactul cu drona a fost intermitent” și „dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate […]
15:30
În sfârșit, o măsură anti-sărăcie a Guvernului Bolojan. Persoanele defavorizate vor primi 0,68 de lei pe zi. Banii se vor da în două tranșe # Gândul
Ultima ședință de Guvern marchează o premieră printre măsurile de austeritate. Cunoscut ca un premier care taie, iată că Ilie Bolojan are în program și măsuri de ajutorare a persoanelor nevoiașe. Printr-o ordonanță de urgență, executivul a anunțat că peste un milion de români vor beneficia, în continuare, de tichetele sociale pentru produse alimentare și […]
15:20
Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari” # Gândul
Într-un dialog vibrant, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său, ministrul Culturii, András István Demeter, au creionat un peisaj despre prezentul și viitorul culturii în România. În acest sens, artistul a observat că rolul oamenilor de cultură este cu atât mai important cu cât poate constitui o punte spirituală între două țări surori cum sunt România și […]
15:20
Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia # Gândul
Partidul cancelarului Friedrich Merz a terminat pe primul loc în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia, dar Alternativa pentru Germania a înregistrat cel mai mare avans, în primul test electoral de la învestirea Guvernului Merz. Rezultatele finale de luni au arătat că Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a lui Friedrich Merz a obținut 33,3% din […]
15:20
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre primele experiențe care i-au modelat cariera pe scenă, rememorând cum o înfrângere aparentă s-a transformat într-o lecție esențială de teatru și ambiție. Urmăriți aici podcastul integral. „Eram anul întâi și la primele repetiții nu am înțeles nimic. Soluția regizorului a fost să […]
15:10
15:10
Bucură-te de ziua ta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 16 septembrie 2025. Berbec Cariera și aspectele financiare continuă să meargă bine pentru tine și probabil că la fel și viața sentimentală. Viața ta poate fi invidiată de alții, dar probabil simți că încă lipsește ceva. Este o zi bună pentru a […]
15:10
Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor” # Gândul
Oana Țoiu, ministrul de externe al Românei, a reacționat după ce Ambasada Rusiei a transmis, ironic, că autoritățile române au descoperit un „OZN”, cu referire la drona rusească intrată în spațiul aerian al țării noastre. Rușii „au aceeași abordare pe care au avut-o când a început practic războiul din Ucraina”, a spus Oana Țoiu. Într-o […]
15:00
Corendea, vizită oficială în China: „România, un prieten mai îndepărtat decât acum cinci de ani” # Gândul
„China are o altă percepție asupra țării noastre”, consideră Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. Din China, acesta le transmite un mesaj autorităților de la București: absența României de la Parada Victoriei nu a trecut neobservată. Corendea a vizitat săptămâna trecută și Beijing, capitala Chinei, iar scopul întâlnirilor a fost de […]
15:00
Ministrul Apărării, reacție IRONICĂ, după ce Moscova a negat că drona ar fi fost de origine rusească : „Ce voiau? O poză cu eticheta” # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că drona care a intrat în spațiul aerian al României, și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute, era rusească. „Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voia (Rusia – n.r.)? Ce voia O poză cu eticheta„, a precizat cu ironie oficialul pentru Antena 3. „Ce voiau? […]
15:00
Ministrul Culturii, detalii exclusive despre copilăria sa: „Visul bunicii mele a fost să devină actriță. Eu am copilărit în leagănul TEATRULUI” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre rădăcinile pasiunii sale pentru teatru și cultură, evocând rolul esențial pe care l-a avut bunica sa în a-i deschide drumul către scenă. Urmăriți aici podcastul integral. „Bunica mea era născută în 1908, a copilărit în perioada celor două Războaie Mondiale, într-un sătuc […]
15:00
Luni, 15 septembrie, David Popovici a împlinit 21 de ani. Marele campion s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti. David Popovici e singurul înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. El îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi […]
14:50
Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor # Gândul
Anda Adam și soțul ei, Joseph, au stârnit rumoare în jur încă de la prima apariție în noul sezon Asia Express 2025. De data aceasta, nu prestația la probele din concurs au atras atenția publicului, ci bagajele luxoase cu care cei doi au intrat în competiția difuzată de Antena 1. Bineînțeles, românii vor să știe […]
14:50
14:40
14:40
Irina Fodor a spus cum se descurcă în rol de mamă. Vedeta are o fata, Diana, din mariajul cu Răzvan Fodor. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste […]
14:30
Pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșitul vacanței de vară nu este chiar cel mai frumos moment al anului. Însă, pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților. Paul B. a încasat un premiu senzațional, de peste 2.000.000 RON la NetBet Casino (L1160651W000195 ONJN, 18+, Fii Responsabil), jucând […]
14:20
Acum 6 ore
14:00
Turist polonez, PĂCĂLIT și umilit de o firmă de închirieri auto de lângă Otopeni. „L-a scuipat pe tata și ne-a arătat degetul mijlociu!” # Gândul
Un turist polonez aflat într-o vizită la București împreună cu părinții a trecut prin cea mai umilitoare experiență din viața sa. El a povestit cum a fost umilit și păcălit de o firmă de închirieri auto de lângă Aeroportul „Henri Coandă”. S-a întâmplat totul după ce a închiriat o mașină de la această companie din […]
14:00
Cordenea, vizită oficială în China: „România, un prieten mai îndepărtat decât acum 20 de ani” / „Deschidere largă din punct de vedere economic” # Gândul
Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a vizitat săptămâna trecută Beijing, capitala Chinei. Acesta a fost invitat de Ambasada Chinei la București la un eveniment la care au mai participat alți aproximativ 60 de legislatori din mai mult de 50 de țări, inclusiv […]
13:50
13:50
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste # Gândul
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025 Val de noroc pentru șase zodii în toamna lui 2025. Astrele le scot în cale oportunități nemaiîntâlnite, fanatik.ro. O zodie anume se va bucura de noroc pe […]
13:40
Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a făcut declarații despre relația cu fostul său soț, George Burcea, și despre cât de implicat este acesta în viața fetițelor lor. Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a […]
