Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului
Digi24.ro, 15 septembrie 2025 17:50
Senatorul american Marco Rubio susține că eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „încurajează Hamas” și îngreunează încheierea războiului. El avertizează că gruparea ar putea renunța la acorduri „tacit acceptate” și că eliberarea ostaticilor israelieni ar fi pusă în pericol. În același timp, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a acuzat Israelul că, prin acțiunile sale, blochează orice șanse pentru noi tratate de pace în Orientul Mijlociu.
Acum 30 minute
17:50
17:50
Samsung a prezentat la IFA 2025 viziunea "AI Home: Future Living, Now", demonstrând cum inteligența artificială transformă locuințele în spații mai confortabile, mai sigure și mai eficiente.
17:50
Rusia a participat la „cupa mondială a groparilor” cu doi angajați ai crematoriului din Novosibirsk. Unde are loc competiția anuală # Digi24.ro
Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit permisiunea de a înscrie o echipă la „cupa mondială de săpat morminte” din acest an, care se desfășoară în orașul Szekszárd, din sudul Ungariei, informează Kyiv Post.
17:50
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism” # Digi24.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.
17:40
Negocierile comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, care a precizat că vineri va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, el sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul trezoreriei, Scott Bessent.
17:40
Ce spune secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre acordul-cadru privind vânzarea TikTok. „China a venit cu o cerere agresivă” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că, în cadrul negocierilor comerciale cu China, desfășurate la Madrid, s-a ajuns la un acord-cadru privind TikTok, care ar putea deschide calea către transferul proprietății către SUA. „Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă”, a punctat Bessent, adăugând că detaliile vor fi stabilite în cadrul unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și premierul chinez Xi Jinping, care va avea loc vineri, anunță Reuters.
Acum o oră
17:30
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară # Digi24.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad, informează News.ro.
17:30
Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală” # Digi24.ro
Occidentul simulează o presupusă amenințare din Est din cauza situației sale catastrofale, este convinsă purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.
17:30
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri # Digi24.ro
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, însă mediul de afaceri atrage atenția că este nevoie și de un echilibru pentru angajatori.
17:20
Coreea de Sud va analiza posibile încălcări ale drepturilor omului în raidul american asupra muncitorilor de la uzina Hyundai # Digi24.ro
Guvernul Coreei de Sud a declarat că va lansa o anchetă pentru a stabili dacă au fost comise încălcări ale drepturilor omului atunci când sute de cetățeni sud-coreeni au fost reținuți într-un raid al autorităților americane de imigrație, informează The Guardian.
17:20
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune # Digi24.ro
Armata României nu a doborât drona rusească intrat în spațiul nostru, deși are la dispoziție tehnică militară pentru distrugerea aparatelor de zbor. MApN spune că drona nu era ostilă și că nu s-a impus doborârea, deși a stat în spațiul aerian al României aproape o oră. Iată în continuare pe ce se bazează Armata, în cazul în care decide vreodată să doboare o dronă și care sunt costurile unei astfel de misiuni.
17:10
Exercițiu militar în Groenlanda, cu participarea țărilor NATO. Statele Unite au fost excluse de la desfășurarea de forțe # Digi24.ro
Ministrul danez al Apărării se află în Groenlanda, împreună cu omologii săi islandez şi norvegian, cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente, a anunţat luni Ministerul danez al Apărării.
Acum 2 ore
16:50
Un proces istoric a început în Marea Britanie. Un soldat este judecat după mai bine de 50 de când ar fi împușcat protestatari irlandezi # Digi24.ro
Procesul singurului soldat britanic inculpat în legătură cu uciderea a 13 civili neînarmaţi în 1972, în timpul unui protest pentru drepturi civile în Irlanda de Nord, a început luni la Belfast, la peste o jumătate de secol de la evenimentele cunoscute ca "Bloody Sunday" (Duminica însângerată), relatează Reuters.
16:50
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra, dus la audieri. Ce le-a declarat polițiștilor # Digi24.ro
Proprietarul firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra a fost audiat de polițiști, potrivit unor surse citate de Digi24. Compania ar fi implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat la 12 milioane de lei.
16:50
Actorul Victor Rebengiuc își ia adio de la personajul André. Piesa de teatru „Tatăl”, de la Bulandra, nu se mai joacă # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc a decis, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André din spectacolului „Tatăl” care s-a jucat la Teatrul „Bulandra” din Capitală. „Adio, Andre!”, a scris actorul, vineri, pe Facebook.
16:40
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times.
16:40
Doi copii de 11 ani, bătuți și băgați cu forța într-o mașină, în Bistrița. Agresorul, sub control judiciar # Digi24.ro
Doi copii de 11 ani au trăit momente de groază într-un parc din Bistrița, după ce un bărbat de 33 de ani i-a agresat și i-a urcat cu forța într-un autoturism. Minorii au reușit să scape sărind din mașină, iar unul dintre ei a cerut ajutor. Agresorul, depistat rapid de polițiști, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
16:20
Război între guvernul britanic și Elon Musk, după declarațiile miliardarului american: „Acest limbaj este în mod clar periculos” # Digi24.ro
Downing Street a denunţat luni "limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei drepte.
Acum 4 ore
15:50
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit un număr record de civili în Ucraina, de la începerea războiului în 2022 (raport) # Digi24.ro
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunţat luni o organizaţie neguvernamentală, subliniind totodată că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, relatează AFP, potrivit Agerpres.
15:40
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR).
15:20
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliţia locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi şi imigraţie (ICE, Immigration and Customs Enforcement), transmite Reuters.
15:20
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, comentează POLITICO.
15:20
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # Digi24.ro
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a sesizat poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă" cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie - 30 august, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.700 de euro.
15:20
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # Digi24.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.
15:10
Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas.
15:00
Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat” # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a spus că Orban „destructurează statul de drept în propria țară” și „e disperat”.
15:00
14:40
China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale”, după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO # Digi24.ro
Guvernul chinez a acuzat luni SUA de „subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale”, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ţărilor NATO să impună tarife de 100% Chinei, pentru ca Beijingul să facă presiuni asupra Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina.
14:40
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce bărbatul cobora scările. Poliția a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat.
14:30
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Nu e o miză să-i convingem pe ruși că drona este a lor” # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat luni, într-o intervenție la Digi24, după ce Ambasada Federației Ruse la București a negat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României este rusească. Șefa MAE susține că afirmațiile fac parte din retorica pe care Moscova o are de când a declanșat războiul din Ucraina și transmite că astfel de incidente nu vor descuraja țara noastră să sprijine în continuare Ucraina.
14:30
Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump privind un posibil summit Rusia-SUA-Ucraina: „Nu există niciun progres” # Digi24.ro
În prezent nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina, a declarat luni secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, contrazicându-l astfel pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că acest summit trilateral ar putea avea loc în curând.
14:30
Luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că nu mai dorește să candideze la alegerile prezidențiale din Irlanda, programate pentru luna viitoare. Declarația sa de luni a venit cu doar câteva ore înainte ca acesta să participe la ședințele Consiliului Local Dublin și Consiliului Județean Kildare, unde încerca să obțină nominalizările necesare pentru a-și înscrie numele pe buletinul de vot, potrivit BBC.
14:20
Un bărbat din Dâmbovița a fost băgat cu forța într-o maşină, pentru că nu a plătit o datorie. A reuşit să scape şi să sune la poliţie # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Dâmboviţa, care împrumutase o sumă de bani pe care nu a returnat-o la timp, a fost luat cu forţa de pe stradă şi băgat într-o maşină. El a reuşit să scape şi să sune la Poliţie, agresorii fiind reţinuţi.
Acum 6 ore
13:50
Potrivit Kremlinului, Alianța Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul dintre Rusia și Ucraina. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a comentat afirmațiile șefului diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, conform căruia NATO nu este în război cu Rusia, scrie agenția TASS.
13:50
Florin Manole a prezentat programul PSD de relansare economică pentru piața muncii. Ce propun social-democrații # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD axat pe piața muncii, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri.
13:50
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosuluila alimente. Câciu: „Trebuie să vedem lucrurile rațional” # Digi24.ro
În luna noiembrie, inflația va ajunge la peste 15%, daca se va elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat la Digi24 fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu.
13:40
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus # Digi24.ro
Ofiţeri militari americani au observat luni exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus şi au fost informaţi de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”.
13:20
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025. Lista produselor agricole și alimentare fără adaos comercial plafonat # Digi24.ro
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari
13:10
Un român a devenit erou într-un oraș din Italia: s-a luptat singur cu hoții care au intrat la el în casă și a reușit să-i alunge # Digi24.ro
Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit.
13:10
Medvedev amenință statele UE: Vom fi cu ochii pe „degenerații de la Bruxelles” care vor să confiște activele Rusiei # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat luni că Moscova va lua măsuri împotriva statelor europene care vor încerca să confiște activele rusești înghețate, în contextul discuțiilor din UE privind utilizarea acestora pentru sprijinirea Ucrainei.
13:10
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre # Digi24.ro
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.
12:50
Băsescu, întrebat ce ar fi făcut cu dronele rusești dacă era președinte: „Nu se ajungea la acest număr. Vă asigur” # Digi24.ro
Traian Băsescu a afirmat luni, la Digi24, că, în scenariul în care ar fi în prezent președintele României, numărul incidentelor cu drone rusești care au pătruns în spațiul nostru aerian ar fi fost mult mai mic. El critică autoritățile pentru lipsa de reacție și avertizează că va „exista un moment în care scuzele cu 'ne-a fost frică', nu o să mai țină”.
12:40
Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei # Digi24.ro
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters.
12:30
Un poliţist a fost dat în judecată de IPJ Caraş-Severin ca să plătească mașina de poliție cu care s-a răsturnat într-un pârâu # Digi24.ro
Un poliţist din oraşul Oţelu Roşu a fost dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin pentru recuperarea pagubelelor materiale provocate la o mașină de poliție cu care s-a răsturnat în albia unui pârâu, în timpul unei misiuni. Poliţiştul a intrat cu maşina pe un drum forestier neasfaltat şi interzis circulaţiei publice.
12:30
12:20
În cei trei ani pe care i-a sărbătorit de la înființare, peste un milion de oameni, copii și părinți, au trecut pragul Destiny Park, cel mai mare parc de educație prin joacă din România.
12:10
Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb # Digi24.ro
Novak Djokovic și familia sa au parte de o primire ca-n povești în Grecia, unde s-au mutat recent. Campionul a decis să părăsească Serbia, unde a fost criticat de canalele media favorabile guvernului că a susținut protestele antiguvernamentale ale studenților.
Acum 8 ore
12:00
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că România ar putea finaliza procesul de aderare la OCDE anul viitor, după o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
12:00
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Când se răceşte vremea și revin ploile # Digi24.ro
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu variații de temperatură pentru următoarele două săptămâni. Nu vor lipsi nici ploile. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 15 - 28 septembrie.
11:50
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru NATO # Digi24.ro
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană de la un membru NATO. Moscova ar fi abordat Turcia cu o propunere de răscumpărare a sistemelor de apărare aeriană S-400 pe care le-a vândut Ankarei în 2019, pe fondul penuriei de stocuri și al creșterii cererii din partea țărilor terțe, a raportat mass-media turcă Nefes. Știrea a fost raportată pentru prima dată de publicația turcă Nefes și nu a fost confirmată oficial de Ankara, deși Militarnyi, un site de știri ucrainean specializat în probleme militare, a declarat că surse indică o „atitudine pozitivă” față de propunerea Moscovei în rândul oficialilor turci, scrie TVPWorld.
