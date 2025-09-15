11:50

Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană de la un membru NATO. Moscova ar fi abordat Turcia cu o propunere de răscumpărare a sistemelor de apărare aeriană S-400 pe care le-a vândut Ankarei în 2019, pe fondul penuriei de stocuri și al creșterii cererii din partea țărilor terțe, a raportat mass-media turcă Nefes. Știrea a fost raportată pentru prima dată de publicația turcă Nefes și nu a fost confirmată oficial de Ankara, deși Militarnyi, un site de știri ucrainean specializat în probleme militare, a declarat că surse indică o „atitudine pozitivă” față de propunerea Moscovei în rândul oficialilor turci, scrie TVPWorld.