Bolojan s-a întâlnit cu șefii Ford Otosan. Discuții privind evoluția fabricii de la Craiova
Profit.ro, 15 septembrie 2025 19:20
Premierul Ilie Bolojan, împreună cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Ford Otosan, ocazie cu care reprezentanții companiei au prezentat stadiul investiției de la Craiova.
Acum 10 minute
19:30
China anunță că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării. Nu este precizat în ce fel nu a respectat compania americană legislația # Profit.ro
Autoritățile de reglementaredin China anunță că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării, conform unei anchete preliminare, și că vor continua investigațiile. Totuși, nu au precizat în ce fel nu a respectat compania americană legislația
Acum 30 minute
19:20
19:20
O tranzacție specială cu 11% din acțiunile producătorului de componente auto Compa Sibiu ține capul de afiș al bursei # Profit.ro
Nu mai puțin de 30% volumele de la BVB au fost asigurate de o companie din zona periferică a pieței reglementate.
Acum o oră
19:00
Mărcile americane ale grupului Stellantis își întorc din nou fața către motoarele tradiționale din această regiune, motoare mari, V8, cu care speră să recupereze din terenul pierdut. Electrificarea se va face în schimb mai lent, cu accent pe hibride și range-extendere.
Acum 2 ore
18:40
Apple a publicat lista prețurilor pentru schimbarea componentelor care se pot defecta la noile smartphone-uri iPhone 17.
18:30
Premierul Ilie Bolojan le-a spus reprezentanților sindicatelor care au protestat pe tema reformei administrației publice că lucrurile nu mai pot continua ca până acum, iar dacă nu sunt luate măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari.
18:20
Alphabet sparge pragul și intră în clubul exclusivist al companiilor cu o valoare de piață de 3 trilioane de dolari # Profit.ro
Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au urcat cu peste 4%.
18:20
Evoluția Dacia din ultimii ani pe piața franceză, cu accent pe prima jumătate din 2025, este lăudată.
18:10
Negociatorii americani și cei chinezi au ajuns la un acord de principiu pentru cedarea operațiunilor din America ale rețelei de socializare TikTok.
18:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că va declara starea de urgență națională și va pune sub control federal Washington DC, după ce primarul Muriel Bowser a declarat că poliția din capitală nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), relatează Reuters.
18:00
Presa franceză a lăudat evoluția avută de Dacia în ultimii ani, cu accent pe prima jumătate din 2025.
Acum 4 ore
17:40
Squid Game este cea mai vizionată serie de pe Netflix.
17:30
Tranzacție finalizată: Skechers a fost preluat de un fond care a mai investit în Burger King, Kraft Heinz și Anheuser-Busch # Profit.ro
Brandul american Skechers, unul dintre liderii mondiali pe segmentul de încălțăminte pentru sporturi de performanță, prezent și în România, a fost preluat de grupul de investiții 3G Capital.
17:10
"Uber-ul românesc" își cere insolvența după ce a solicitat inutil Guvernului reglementarea aplicațiilor de taxi # Profit.ro
GoCab Software, care a dezvoltat în România o aplicație ce conectează pasagerii cu șoferii autorizați de taxi, independenți sau afiliați unui dispecerat, își cere insolvența pentru reorganizarea judiciară a companiei.
17:00
16:50
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba regulile, pentru anumite servicii.
16:40
O caravană formată din 150 de cicliști, 90 de mașini și 25 de motociclete a străbătut 830 de km la Turul României, cea mai importantă competiție ciclistă autohtonă, organizată în perioada 10 - 14 septembrie, de Federația Română de Ciclism, împreună cu Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal co-organizator.
16:30
GRAFICE Realitate statistică uimitoare: Dedeman, campionul absolut. Mitul că doar multinaționalele pot genera performanțe sustenabile în România, demontat # Profit.ro
O realitate statistică uimitoare rezultă dintr-un studiu exclusiv realizat de Termene.ro pe baza datelor oficiale din perioada 2008-2024: din peste 800.000 de companii active din România, doar 145 au reușit să își crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile pe întreaga perioadă și depășind pragul de 10 milioane de lei afaceri în 2024.
16:10
Aproape 14.400 de tranzacții imobiliare cu unități individuale au fost consemnate pe piața locală în luna august, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară din 2024.
15:50
Fostul fotbalist român George Țucudean, care a preluat afacerile familiei sale, evaluate în spațiul piblic la 35 de milioane de euro, vrea să construiască un castel în Arad.
Acum 6 ore
15:40
Tesla a decis să majoreze producția fabricii din Germania, în următoarele luni.
15:20
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului,a declarar că NATO este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS.
15:10
AIEA și-a îmbunătățit previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu, transmite EFE.
15:00
Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de caniculă, secetă și inundații. Fenomenele extreme au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, citate de The Guardian.
14:40
UniCredit ar putea vinde participația la Commerzbank unei bănci din afara Uniunii Europene # Profit.ro
Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat pentru publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung că banca italiană ar putea lua în considerare vânzarea participației sale de 26% la Commerzbank către un cumpărător din afara Uniunii Europene, dacă ar primi o ofertă avantajoasă și dorită de acționari, transmite Reuters.
14:30
Scandal la bordul unui avion care venea la București de la Tel Aviv. Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie # Profit.ro
Un scandal a izbucnit la bordul unui avion care venea la București, de la Tel Aviv. Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie, iar la aterizare a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.
14:20
Persoanele cu venituri mici vor primi 250 de lei.
13:50
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite se pregătește de ședința de politică monetară din 16–17 septembrie, într-un moment de tensiune istorică: o contestație în instanță privind demiterea guvernatoarei Lisa Cook și un vot grăbit în Senat pentru confirmarea nominalizatului președintelui Donald Trump, Stephen Miran, pe un loc vacant din Consiliul Guvernatorilor, transmite Reuters.
Acum 8 ore
13:20
Bolt intră pe piața din Republica Moldova.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0632 lei, de la 5,0694 lei, înregistrat vineri.
13:10
Uniunea Europeană și SUA importă din Rusia energie și mărfuri în valoare de miliarde de euro.
13:10
Din 15 septembrie, serile telespectatorilor capătă energie, adrenalină și suspans cu 50:50, cea mai nouă emisiune-concurs prezentată de Gabriel Coveșeanu (Cove), care va fi difuzată la Prima TV, de luni până joi, imediat după FOCUS 18.
13:00
Liderii globali în domeniul securității ajung la Skopje. Adria Security Summit 2025 aduce tehnologii noi și parteneriate regionale # Profit.ro
A zecea ediție aniversară a Adria Security Summit, cel mai mare eveniment de securitate din Europa de Sud-Est, va avea loc pe 8 și 9 octombrie la Skopje, confirmând încă o dată rolul regiunii ca punte între estul și vestul industriei de securitate. Peste 3.000 de experți și 120 de expozanți vor prezenta cele mai noi soluții, poziționând Skopje drept un centru al inovației, cunoașterii și oportunităților de afaceri în domeniul securității.
12:50
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra.
12:40
Tarifele la apă și canalizare în România: București și Ploiești, printre cele mai accesibile. Diferențe importante de tarif la nivel național # Profit.ro
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară.
12:30
Fost director general al Aeroportului Internațional Timișoara și cinci membri ai CA, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu # Profit.ro
Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu și cinci membri ai Consiliului de Administrație au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcției Naționale anticorupție (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiași societăți au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu și ceilalți inculpați au întocmit și semnat documente nelegale prin care acesta și-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.
12:30
Autoritățile iau în calcul o taxă de acces pe Transfăgărășan.
12:10
Pasagerii din București vor avea mai multe opțiuni de călătorie cu avionul din 26 octombrie.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită la București, anunțând la final că România va adera la OCDE anul viitor dacă menține ritmul actual.
11:50
Termoenergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală.
Acum 12 ore
11:40
Suspiciune PSD: Unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale. Control cerut ANAF # Profit.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere ANAF să declanșeze controale pentru a stabili dacă adaosul comercial practicat de comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanțul de distribuție este de maximum 5%.
11:20
Curtea de Conturi a României a declanșat un audit la Autoritatea pentru Reformă Feroviară în legătură cu derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,55%, de 6,54%.
11:10
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele șapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, față de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, consumul populației a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, iar iluminatul public a scăzut cu 7%, la 230,4 milioane kWh. În ceea ce privește producția de energie, aceasta a crescut în centralele fotovoltaice si la centrala nucleară, pe când în termocentrale, hidrocentrale și centrale eoliene a scăzut.
10:50
Produsele de 15 minute vor fi introduse pe piața de energie electrică din România pentru ziua următoare.
10:50
Companii americane anunță investiții de 1,7 miliarde dolari în Marea Britanie înaintea vizitei lui Trump # Profit.ro
Mari companii financiare americane, printre care se află PayPal, Bank of America, Citigroup și S&P Global, anunță investiții în valoare de peste 1,25 miliarde lire sterline (1,69 miliarde dolari) în Marea Britanie, înaintea vizitei de stat a președintelui Donald Trump, transmite Reuters.
10:40
Trocul este tot mai folosit în comerțul exterior al Rusiei.
10:20
FOTO Cel mai ambițios proiect din capitală al Prima Development Group. Cumpără un teren cu 4 milioane euro # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar orădean Prima Development Group, controlat de Ștefan Kopany, a cumpărat un teren de două hectare adiacent noului proiect rezidențial PRIMA Solis, demarat în această vară, o tranzacție de 4 milioane euro.
10:10
Piața formării profesionale a devenit un spectacol în plină desfășurare. Cursuri postuniversitare, certificări, workshopuri, masterclass-uri, toate îți promit metamorfoza: din curios în expert. În acest carnaval al cunoașterii, te întrebi firesc: mai e loc pentru încă o voce? Și, mai ales, ce o face demnă de ascultat?
10:00
Producția industrială a scăzut în primele șapte luni ale anului, atât ca serie brută (-1,3%), cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-0,7%), arată datele publicate de Institutului Național de Statistică (INS).
