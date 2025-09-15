Ilie Bolojan rămâne ferm după consultările cu sindicatele: „Nu mai putem continua ca până acum”

14:40

Un bărbat care a urcat la volan după ce ar fi consumat alcool a lovit cu mașina un grup de tineri. După accident, și-a continuat drumul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. La un moment dat, a ajuns cu autoturismul într-un șanț. Depistat de polițiști, șoferul a fost în primă fază reținut, iar apoi […] The post Un șofer băut a lovit cu mașina un grup de tineri, iar apoi a plecat de la locul accidentului/Ce s-a întâmplat după ce a fost găsit first appeared on Ziarul National.