UE ia în calcul interdicția totală pentru turiștii ruși în Europa
G4Media, 15 septembrie 2025 20:50
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
21:10
Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii # G4Media
Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews. Studiul a... © G4Media.ro.
21:10
Astronomii au reuşit să observe coroana unei găuri negre în imagini cu detalii fără precedent / RX J1131 se află la aproximativ 6 miliarde de ani-lumină de Pământ şi se roteşte cu mai mult de jumătate din viteza luminii # G4Media
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana” superfierbinte care înconjoară... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:00
O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual” # G4Media
Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la... © G4Media.ro.
21:00
LIVE Președintele Nicușor Dan, prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România. Interviu la Antena 3 # G4Media
Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu” # G4Media
Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show”, după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează... © G4Media.ro.
20:40
Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României # G4Media
Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a... © G4Media.ro.
20:30
Spania a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană / Premierul Pedro Sanchez a anunţat recent noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza” # G4Media
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor... © G4Media.ro.
20:30
Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război # G4Media
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri... © G4Media.ro.
20:20
Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump # G4Media
Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI. Într-o postare pe X, McGregor... © G4Media.ro.
20:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției # G4Media
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:10
Victor Giosan, expert în politici publice, numit consilier al premierului Ilie Bolojan. El militează pentru investiții mai mari în cercetare și educație și susține că România e codașă la nivelul impozitelor pe consum și pe capital și sub media UE la impozitele pe muncă # G4Media
Victor Giosan, expert în politici publice, a fost numit luni consilier de stat în cancelaria premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii apărute în Monitorul Oficiale.... © G4Media.ro.
20:10
Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș # G4Media
Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al... © G4Media.ro.
20:10
Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă # G4Media
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl”,... © G4Media.ro.
19:40
Nici câine, nici pisică: Animalul de companie recomandat bunicilor, pe care toată lumea îl trece cu vederea # G4Media
Multe persoane în vârstă caută un companion loial, ușor de îngrijit și care să le ofere afecțiune în fiecare zi. Deși câinii și pisicile sunt opțiuni preferate... © G4Media.ro.
19:40
Apropiat al lui Ilan Șor, afaceri controversate în Brașov / Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic: Vladimir Tonu (Exfactor Grup Construct SRL) apare pe lista neagră a autorităților din Republica Moldova # G4Media
Zona Aleii Sânzienelor din Brașov a devenit recent tensionată după ce locuitorii s-au unit împotriva unei decizii controversate a primăriei. Hotărârea propunea construirea unor blocuri... © G4Media.ro.
19:40
Oficial american: Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet” / Teheranul insistă că are dreptul de a îmbogăţi uraniu # G4Media
Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet”, a declarat luni secretarul american pentru energie, Chris Wright, în cadrul Adunării generale anuale a AIEA... © G4Media.ro.
19:30
Marius Lazurcă, propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic / El și-a încheiat mandatul de 4 ani # G4Media
Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE, a fost rechemat luni de șeful statului din postul de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:00
xAI, compania lui Elon Musk, concediază sute de angajați responsabili de instruirea lui Grok # G4Media
xAI a anunțat vineri seară concedierea a cel puțin 500 de angajați din echipa de adnotare a datelor, în cadrul unui plan de reorganizare strategică... © G4Media.ro.
18:50
AUR anunță că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe rețelele sociale la adresa lui George Simion, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra # G4Media
Partidul extremist AUR a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe... © G4Media.ro.
18:50
Viitorul este imposibil de prezis pe termen lung / Care va fi cea mai importantă abilitate a noii generaţii în opinia CEO-ului DeepMind? # G4Media
Pe măsură ce inteligența artificială transformă rapid educația și mediul de lucru, viitoarea generație va avea nevoie de o competență esențială: abilitatea de a învăța... © G4Media.ro.
18:30
Un angajat al barului de pe Etihad a fost concediat pentru că purta tricou cu rivala Manchester United la derby-ul orașului # G4Media
Duminică, la derby-ul dintre Manchester City și Manchester United (3-0), scena surprinzătoare nu s-a petrecut doar pe teren, ci și în tribunele Etihad Stadium. Un... © G4Media.ro.
18:20
Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la un colegiu din Constanța, după ce s-au certat / Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie / Poliţiştii fac cercetări # G4Media
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o... © G4Media.ro.
18:10
A fost finalizată constituirea pajiştilor de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii, ce vizează refacerea echilibrului ecologic, anunță Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral # G4Media
Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au anunţat că a fost finalizată constituirea pajiştilor marine de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale... © G4Media.ro.
18:10
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk / Cristian Ghinea: Moment ruşinos în Senatul României mai devreme, mă voi ridica când avem de condamnat violența # G4Media
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut luni în Senat și în Camera Deputaților un moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk, asasinat săptămâna... © G4Media.ro.
18:00
Un fluier vechi de 3.300 de ani, ce ar fi aparţinut unui „poliţist” antic, descoperit în Egipt # G4Media
Un fluier vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un os de vacă, a fost descoperit la Akhetaten (Amarna de astăzi), o capitală antică a Egiptului,... © G4Media.ro.
18:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei este al lui Tyler Robinson (FBI) # G4Media
La cinci zile după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund ADN-ului suspectului... © G4Media.ro.
17:50
Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete # G4Media
Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său... © G4Media.ro.
17:50
Israelul îşi menţine planurile de participare la Eurovision 2026, deşi mai multe ţări au ameninţat cu boicotul # G4Media
Israelul îşi menţine intenţia de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe ţări au ameninţat cu boicotul, informează luni DPA, transmite... © G4Media.ro.
17:50
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional,... © G4Media.ro.
17:50
Moțiunea simplă inițiată de partidul extremist AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat. S-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, 80... © G4Media.ro.
17:40
Strămoșul câinelui tău a fost un animal feroce și sălbatic. Cum s-a transformat într-un companion blând și protector # G4Media
Domesticirea câinelui este una dintre cele mai fascinante povești despre relația dintre om și natură, un drum de mii de ani, în care sălbăticia, instinctele și pericolul... © G4Media.ro.
17:40
Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță? # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o intervenție de la tribuna Senatului pentru susținerea ministrului Educației, Daniel David, confruntat cu o moțiune simplă depusă de... © G4Media.ro.
17:30
VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina și a stabilit un record de 6,30 metri # G4Media
Fenomenul săriturii cu prăjina, atletul suedez Armand „Mondo” Duplantis, a câștigat al treila titlu mondial consecutiv la disciplina pe care o domină cu un nou... © G4Media.ro.
17:30
„China are o viziune pe 100 de ani, noi pe trei luni”: Trump vrea ca întreprinderile să nu mai publice rezultatele trimestrial # G4Media
Președintele american a solicitat din nou autorității de supraveghere a pieței bursiere americane să pună capăt obligației legale de publicare a rezultatelor trimestriale pentru societățile... © G4Media.ro.
17:20
SUA și China ajung la un acord-cadru privind preluarea TikTok / Trump și Xi Jinping vor discuta vineri # G4Media
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația TikTok, ca parte a discuțiilor mai ample privind tarifele și politica economică, care s-au încheiat... © G4Media.ro.
17:20
VIDEO | Khachapuri, „pizza” georgiană tradițională/ Un aluat în formă de bărcuță cu umplutură gratinată din brînză și ou moale # G4Media
Khachapuri este unul dintre cele mai cunoscute și iubite preparate tradiționale din bucătăria georgiană. Numele provine din două cuvinte: „khacho” (brânză de vacă fermentată) și „puri” (pâine). Practic, este un... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:10
China ia avans în tranziţia către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole # G4Media
China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, arată cea mai... © G4Media.ro.
17:10
Într-o sală de judecată liniștită, camerele de filmat luminează un bărbat cu accent american care îi mulțumește lui Vladimir Putin pentru că i-a acordat azil.... © G4Media.ro.
17:10
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva # G4Media
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a avertizat luni că Italia ar fi nepregătită în cazul unui atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva,... © G4Media.ro.
17:00
De ce a renunțat compania cehă Tesla la fabrica de baterii pe care voia să o construiască la Brăila: ”Condiții de piață deteriorate – subvențiile primite de producătorii din China și lipsa unor politici de protecție comercială în UE # G4Media
Compania cehă Tesla a anunțat oficial guvernul și autoritățile locale că renunță la proiectul de construcție a fabricii de stocare a energiei de la Brăila,... © G4Media.ro.
17:00
Ambasada Ucrainei: Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false / Un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia # G4Media
Ambasada Ucrainei afirmă că Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false, ceea ce este „un exemplu elocvent de manipulare cinică... © G4Media.ro.
16:50
Un soldat britanic a fost inculpat în legătură cu uciderea de civili în Irlanda de Nord în 1972 # G4Media
Procesul singurului soldat britanic inculpat în legătură cu uciderea a 13 civili neînarmaţi în 1972, în timpul unui protest pentru drepturi civile în Irlanda de... © G4Media.ro.
16:30
Parchetul European: Cea mai mare confiscare de containere din UE, în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro / Operațiunea Calypso: Peste 2 400 de containere cu biciclete electrice confiscate în portul Pireu # G4Media
Parchetul European (EPPO) din Atena (Grecia) a anunțat luni într-un comunicat că a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa... © G4Media.ro.
16:30
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, urmează să îl propună pentru funcţia de preşedinte al serviciului de informaţii interne BvF, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei,... © G4Media.ro.
16:10
Polonia retrage avionul Su-22 „Fitter” după 40 de ani de serviciu: Piloții, emoționați, deși aeronava i-a solicitat / Varșovia mai are în dotare un singur model de avion cu aripi fixe de origine sovietică # G4Media
La peste 40 de ani de la intrarea în serviciu, avionul multirol Su-22 (denumire NATO: Fitter) cu aripi cu geometrie variabilă a fost retras din... © G4Media.ro.
16:10
Ana Andreea Beatrice, calificare în semifinalele de la lupte la Campionatul Mondial de Seniori # G4Media
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg, notează News.ro. Ana Andreea a trecut în calificări... © G4Media.ro.
16:10
Ministrul Economiei, la semnarea memorandumului pentru înfiinţarea bursei de valori la Chişinău: România şi Republica Moldova construiesc un pod financiar şi fac un pas în direcţia comună: spre Vest # G4Media
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a declarat luni, cui ocazia semnării Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la... © G4Media.ro.
16:10
Ministrul danez al apărării anunţă un exerciţiu militar în Groenlanda fără participarea Statelor Unite # G4Media
Ministrul danez al apărării se află în Groenlanda împreună cu omologii săi islandez şi norvegian cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO,... © G4Media.ro.
16:10
Downing Street denunţă „limbajul periculos şi incendiar” al lui Elon Musk în timpul manifestaţiei extremei drepte de la Londra / „Fie că alegeţi sau nu violenţa, violenţa va veni la voi (…). Fie ripostaţi, fie muriţi”, declarase miliardarul # G4Media
Downing Street a denunţat luni „limbajul periculos şi incendiar” utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi... © G4Media.ro.
