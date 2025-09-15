UE ia în calcul interdicția totală pentru turiștii ruși în Europa

G4Media, 15 septembrie 2025 20:50

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind...   © G4Media.ro.

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
21:10
Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii G4Media
Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews. Studiul a...
21:10
Astronomii au reuşit să observe coroana unei găuri negre în imagini cu detalii fără precedent / RX J1131 se află la aproximativ 6 miliarde de ani-lumină de Pământ şi se roteşte cu mai mult de jumătate din viteza luminii G4Media
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana" superfierbinte care înconjoară...
Acum 15 minute
21:00
O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual” G4Media
Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la...
21:00
LIVE Președintele Nicușor Dan, prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România. Interviu la Antena 3 G4Media
Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful...
Acum 30 minute
20:50
UE ia în calcul interdicția totală pentru turiștii ruși în Europa G4Media
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind...
Acum o oră
20:40
JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu” G4Media
Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show", după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează...
20:40
Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României G4Media
Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a...
20:30
Spania a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană / Premierul Pedro Sanchez a anunţat recent noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza” G4Media
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor...
20:30
Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război G4Media
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri...
20:20
Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump G4Media
Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI. Într-o postare pe X, McGregor...
20:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției G4Media
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare...
Acum 2 ore
20:10
Victor Giosan, expert în politici publice, numit consilier al premierului Ilie Bolojan. El militează pentru investiții mai mari în cercetare și educație și susține că România e codașă la nivelul impozitelor pe consum și pe capital și sub media UE la impozitele pe muncă G4Media
Victor Giosan, expert în politici publice, a fost numit luni consilier de stat în cancelaria premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii apărute în Monitorul Oficiale....
20:10
Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș G4Media
Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al...
20:10
Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă G4Media
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl",...
19:40
Nici câine, nici pisică: Animalul de companie recomandat bunicilor, pe care toată lumea îl trece cu vederea G4Media
Multe persoane în vârstă caută un companion loial, ușor de îngrijit și care să le ofere afecțiune în fiecare zi. Deși câinii și pisicile sunt opțiuni preferate...
19:40
Apropiat al lui Ilan Șor, afaceri controversate în Brașov / Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic: Vladimir Tonu (Exfactor Grup Construct SRL) apare pe lista neagră a autorităților din Republica Moldova G4Media
Zona Aleii Sânzienelor din Brașov a devenit recent tensionată după ce locuitorii s-au unit împotriva unei decizii controversate a primăriei. Hotărârea propunea construirea unor blocuri...
19:40
Oficial american: Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet” / Teheranul insistă că are dreptul de a îmbogăţi uraniu G4Media
Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet", a declarat luni secretarul american pentru energie, Chris Wright, în cadrul Adunării generale anuale a AIEA...
19:30
Marius Lazurcă, propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic / El și-a încheiat mandatul de 4 ani G4Media
Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE, a fost rechemat luni de șeful statului din postul de...
Acum 4 ore
19:00
xAI, compania lui Elon Musk, concediază sute de angajați responsabili de instruirea lui Grok G4Media
xAI a anunțat vineri seară concedierea a cel puțin 500 de angajați din echipa de adnotare a datelor, în cadrul unui plan de reorganizare strategică...
18:50
AUR anunță că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe rețelele sociale la adresa lui George Simion, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra G4Media
Partidul extremist AUR a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe...
18:50
Viitorul este imposibil de prezis pe termen lung / Care va fi cea mai importantă abilitate a noii generaţii în opinia CEO-ului DeepMind? G4Media
Pe măsură ce inteligența artificială transformă rapid educația și mediul de lucru, viitoarea generație va avea nevoie de o competență esențială: abilitatea de a învăța...
18:30
Un angajat al barului de pe Etihad a fost concediat pentru că purta tricou cu rivala Manchester United la derby-ul orașului G4Media
Duminică, la derby-ul dintre Manchester City și Manchester United (3-0), scena surprinzătoare nu s-a petrecut doar pe teren, ci și în tribunele Etihad Stadium. Un...
18:20
Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la un colegiu din Constanța, după ce s-au certat / Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie / Poliţiştii fac cercetări G4Media
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o...
18:10
A fost finalizată constituirea pajiştilor de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii, ce vizează refacerea echilibrului ecologic, anunță Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral G4Media
Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au anunţat că a fost finalizată constituirea pajiştilor marine de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale...
18:10
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk / Cristian Ghinea: Moment ruşinos în Senatul României mai devreme, mă voi ridica când avem de condamnat violența G4Media
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut luni în Senat și în Camera Deputaților un moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk, asasinat săptămâna...
18:00
Un fluier vechi de 3.300 de ani, ce ar fi aparţinut unui „poliţist” antic, descoperit în Egipt G4Media
Un fluier vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un os de vacă, a fost descoperit la Akhetaten (Amarna de astăzi), o capitală antică a Egiptului,...
18:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei este al lui Tyler Robinson (FBI) G4Media
La cinci zile după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund ADN-ului suspectului...
17:50
Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete G4Media
Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său...
17:50
Israelul îşi menţine planurile de participare la Eurovision 2026, deşi mai multe ţări au ameninţat cu boicotul G4Media
Israelul îşi menţine intenţia de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe ţări au ameninţat cu boicotul, informează luni DPA, transmite...
17:50
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional,...
17:50
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat G4Media
Moțiunea simplă inițiată de partidul extremist AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat. S-au înregistrat 40 de voturi „pentru", 80...
17:40
Strămoșul câinelui tău a fost un animal feroce și sălbatic. Cum s-a transformat într-un companion blând și protector G4Media
Domesticirea câinelui este una dintre cele mai fascinante povești despre relația dintre om și natură, un drum de mii de ani, în care sălbăticia, instinctele și pericolul...
17:40
Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță? G4Media
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o intervenție de la tribuna Senatului pentru susținerea ministrului Educației, Daniel David, confruntat cu o moțiune simplă depusă de...
17:30
VIDEO Armand „Mondo” Duplantis a câștigat al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina și a stabilit un record de 6,30 metri G4Media
Fenomenul săriturii cu prăjina, atletul suedez Armand „Mondo" Duplantis, a câștigat al treila titlu mondial consecutiv la disciplina pe care o domină cu un nou...
17:30
„China are o viziune pe 100 de ani, noi pe trei luni”: Trump vrea ca întreprinderile să nu mai publice rezultatele trimestrial G4Media
Președintele american a solicitat din nou autorității de supraveghere a pieței bursiere americane să pună capăt obligației legale de publicare a rezultatelor trimestriale pentru societățile...
17:20
SUA și China ajung la un acord-cadru privind preluarea TikTok / Trump și Xi Jinping vor discuta vineri G4Media
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația TikTok, ca parte a discuțiilor mai ample privind tarifele și politica economică, care s-au încheiat...
17:20
VIDEO | Khachapuri, „pizza” georgiană tradițională/ Un aluat în formă de bărcuță cu umplutură gratinată din brînză și ou moale G4Media
Khachapuri este unul dintre cele mai cunoscute și iubite preparate tradiționale din bucătăria georgiană. Numele provine din două cuvinte: „khacho" (brânză de vacă fermentată) și „puri" (pâine). Practic, este un...
Acum 6 ore
17:10
China ia avans în tranziţia către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole G4Media
China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, arată cea mai...
17:10
Cum sunt atrași americanii de vizele „anti-woke” ale Rusiei G4Media
Într-o sală de judecată liniștită, camerele de filmat luminează un bărbat cu accent american care îi mulțumește lui Vladimir Putin pentru că i-a acordat azil....
17:10
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva G4Media
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a avertizat luni că Italia ar fi nepregătită în cazul unui atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva,...
17:00
De ce a renunțat compania cehă Tesla la fabrica de baterii pe care voia să o construiască la Brăila: ”Condiții de piață deteriorate – subvențiile primite de producătorii din China și lipsa unor politici de protecție comercială în UE G4Media
Compania cehă Tesla a anunțat oficial guvernul și autoritățile locale că renunță la proiectul de construcție a fabricii de stocare a energiei de la Brăila,...
17:00
Ambasada Ucrainei: Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false / Un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia G4Media
Ambasada Ucrainei afirmă că Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false, ceea ce este „un exemplu elocvent de manipulare cinică...
16:50
Un soldat britanic a fost inculpat în legătură cu uciderea de civili în Irlanda de Nord în 1972 G4Media
Procesul singurului soldat britanic inculpat în legătură cu uciderea a 13 civili neînarmaţi în 1972, în timpul unui protest pentru drepturi civile în Irlanda de...
16:30
Parchetul European: Cea mai mare confiscare de containere din UE, în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro / Operațiunea Calypso: Peste 2 400 de containere cu biciclete electrice confiscate în portul Pireu  G4Media
Parchetul European (EPPO) din Atena (Grecia) a anunțat luni într-un comunicat că a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa...
16:30
Fostul adjunct ar putea deveni noul şef al serviciului de informaţii interne din Germania G4Media
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, urmează să îl propună pentru funcţia de preşedinte al serviciului de informaţii interne BvF, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei,...
16:10
Polonia retrage avionul Su-22 „Fitter” după 40 de ani de serviciu: Piloții, emoționați, deși aeronava i-a solicitat / Varșovia mai are în dotare un singur model de avion cu aripi fixe de origine sovietică G4Media
La peste 40 de ani de la intrarea în serviciu, avionul multirol Su-22 (denumire NATO: Fitter) cu aripi cu geometrie variabilă a fost retras din...
16:10
Ana Andreea Beatrice, calificare în semifinalele de la lupte la Campionatul Mondial de Seniori G4Media
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg, notează News.ro. Ana Andreea a trecut în calificări...
16:10
Ministrul Economiei, la semnarea memorandumului pentru înfiinţarea bursei de valori la Chişinău: România şi Republica Moldova construiesc un pod financiar şi fac un pas în direcţia comună: spre Vest G4Media
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a declarat luni, cui ocazia semnării Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la...
16:10
Ministrul danez al apărării anunţă un exerciţiu militar în Groenlanda fără participarea Statelor Unite G4Media
Ministrul danez al apărării se află în Groenlanda împreună cu omologii săi islandez şi norvegian cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO,...
16:10
Downing Street denunţă „limbajul periculos şi incendiar” al lui Elon Musk în timpul manifestaţiei extremei drepte de la Londra / „Fie că alegeţi sau nu violenţa, violenţa va veni la voi (…). Fie ripostaţi, fie muriţi”, declarase miliardarul G4Media
Downing Street a denunţat luni „limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi...
