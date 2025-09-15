Val de ameninţări la adresa lui George Simion, după vizita în Londra. Liderul AUR, comparat cu Charlie Kirk
15 septembrie 2025
George Simion, președintele AUR, a devenit ținta unor amenințări cu moartea pe rețelele de socializare, după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, potrivit Mediafax. Formațiunea sa a depus plângere penală și cere autorităților să investigheze apelurile la violență împotriva liderului.
• • •
Primul interviu al Papei Leon al XIV-lea. Avertisment pentru omenire şi critici la adresa lui Elon Musk # ObservatorNews
Acumularea neîncetată a averilor de către bogaţi şi polarizarea societăţilor sunt cele mai mari probleme cu care se luptă omenirea. Este avertismentul lansat de către Papa Leon în primul său interviu pe care l-a acordat de la preluarea pontificatului. Liderul spiritual a peste un miliard de catolici i-a îndemnat pe oamenii din toată lumea să comunice ca astfel să-şi înţeleagă problemele.
Val de ameninţări la adresa lui George Simion, după vizita în Londra. Liderul AUR, comparat cu Charlie Kirk # ObservatorNews
Bolojan: România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să funcţioneze. Nu mai puteam continua aşa # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, la moţiunea simplă pe educaţie, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.
Nicuşor Dan îl recheamă pe Marius Lazurcă din calitatea de ambasador. Lazurcă, vehiculat ca posibil şef SIE # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României / Lazurcă a fost vehiculat recent ca variantă pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
Elevii care au avut liber astăzi. Peste 600 de şcoli au fost închise în acest judeţ # ObservatorNews
În Timiș, noul an școlar a început cu o pauză neașteptată: după doar o săptămână de cursuri, peste 100.000 de elevi și preșcolari au rămas acasă. Ziua liberă, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, i-a prins pe copii cu zâmbetul pe buze, dar pe părinți cu agenda dată peste cap. Prima zi liberă a anului şcolar s-a transformat rapid într-o lecţie de improvizație și organizare.
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii # ObservatorNews
Inspectorii Gărzii de Mediu s-au întors la Techirghiol, unde Gigi Becali îşi construieşte ilegal o biserică. Latifundiarul din Pipera trebuia să înceapă demolarea încă de săptămâna trecută, însă abia azi muncitorii au venit cu utilaje. Şi asta doar cât a durat controlul. Trei amenzi a primit omul de afaceri de la începerea şantierului. Specialiştii de mediu avertizează că ridicarea lăcaşului în zonă protejată pune în pericol sute de specii rare.
General: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN, cum a spus Rusia" # ObservatorNews
Războiul dronelor continuă! Rusia sfidează România şi susţine că aparatul fără pilot care a intrat pentru 50 de minute în spaţiul nostru aerian este de fapt un obiect zburător neidentificat iar incidentul a fost unul provocat de Ucraina. Liderii europeni acuză Moscova că gestul reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale şi pregătesc un aşa-numit zid al dronelor - sisteme de apărarea antiaeriană pe întreg flancul estic.
Mister în cazul pacientului mort la spitalul din Reşiţa: infarct sau o treaptă ruptă? # ObservatorNews
Anchetă la Spitalului Județean Reșița, unde un bărbat de 66 de ani a murit. Familia susţine că o treaptă a unei scări a cedat și bărbatul a căzut și s-a lovit puternic la cap. Medicii spun însă că omul ar fi suferit un infarct. Doar necropsia va face lumină în acest caz.
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene # ObservatorNews
Reformă de ochii lumii. În timp ce liderii politici se ceartă cât şi de unde să taie din administraţiile locale, România plăteşte an de an sute de milioane de lei pentru salariile a zeci de mii de aleşi locali. O armată de partid condusă de baroni locali. Tot ei sunt cei care blochează o reorganizare a ţării, tocmai pentru a-şi păstra puterea. Mai marii României plănuiesc să redeseneze harta ţării de peste un deceniu, dar totul a rămas doar pe hârtie. În al doilea episod al campaniei "Cât costă să fii român" vă arătăm de ce tăierea unor posturi din primării şi Consilii Judeţene nu înseamnă de fapt o reformă care să conducă România pe calea dezvoltării.
Bărbatul care a răpit doi copii, eliberat pentru că nu i-a sechestrat suficient de mult # ObservatorNews
Caz şocant în Bistriţa. Doi copii au fost răpiţi dintr-un parc de un bărbat băut. Băieţii au fost suiţi cu forţa în maşina agresorului. Au reuşit să se salveze după ce au sărit din autoturismul aflat în mers şi au cerut disperaţi ajutorul trecătorilor. Bărbatul a primit doar control judiciar după o zi în arest. Conform unor surse Observator, explicaţia judecătorului este halucinantă: cei doi au fost lipsiţi de libertate prea puţin timp.
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu amânare în dosarul în care a fost prins drogat la volan # ObservatorNews
Dorian Popa este condamnat la închisoare, după ce a fost prins drogat la volan. Influencerul a primit opt luni de închisoare cu amânare după ce în 2023, poliţiştii l-au prins conducând sub influenţa cannabisului.
Scandal în Guvern pe eliminarea plafonării. PSD neagă că a fost de acord cu decizia # ObservatorNews
Un nou scandal în Coaliţie din cauza eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, care dispare din octombrie. PSD susține că decizia a fost luată fără consultări. Măsura care a păstrat preţuri mici pentru pâine, ulei sau carnea de pui, a intrat în vigoare în august 2023 şi a tot fost prelungită.
ANIMAŢIE. Toto Dumitrescu a fugit după accident, deşi era nevinovat. Riscă închisoarea # ObservatorNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu este căutat de Poliţie după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier şi ar fi fugit de la faţa locului. Culmea, tânărul nu se este vinovat pentru coliziune, însă este de negăsit de aproape 30 de ore. E cu atât mai inexplicabil de ce a dispărut după impactul în care o tânără de 23 de ani a fost grav rănită. Toto Dumitrescu s-a ales cu dosar penal şi va trebui să dea explicaţii agenţilor. Nu este prima dată când actorul are probleme cu poliţiştii. În urmă cu patru ani, a fost prins drogat la volan.
Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei a fost respinsă de plenul Senatului # ObservatorNews
Moţiunea simplă depusă de parlamentarii AUR şi intitulată "În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj", a fost respinsă în urma votului. Prin aceasta prin care se cerea demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior, şi anume majorarea normei didactice, comasările haotice, tăierea burselor, scrie News.ro.
Un bărbat a furat banii din două cutii ale milei şi apoi a furat şi imaginile de pe camerele de supraveghere # ObservatorNews
Un bărbat de 34 de ani din judeţul Iaşi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului din apropierea localităţii Bucea, judeţul Cluj. El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Daniel David propune un pact pe 10 ani pentru educație. Măsuri pentru salarii și burse până la finalul anului # ObservatorNews
Ministrul Educației, Daniel David, a propus în plenul Senatului un pact național pentru educație și cercetare valabil pe un deceniu. Propunerea a venit în timpul dezbaterii moțiunii simple depuse de AUR, respinsă luni de senatori, potrivit Agepres. Ministrul avertizează că sistemul actual produce aproape 50% analfabetism funcțional și reprezintă un risc de securitate națională.
Jaqueline Cristian, debut cu dreptul în turneul de la Seul. Victorie importantă, la dublu # ObservatorNews
Jaqueline Cristian şi-a început cu dreptul aventura din Asia, ea şi sportiva Su Wei Hsieh, din Taiwan, calificându-se în sferturile de finală ale probei de dublu de la turneul de la Seul (Coreea de Sud).
Moţiunea împotriva ministrului Educaţiei a fost respinsă. David propune un pact pentru un deceniu al educaţiei # ObservatorNews
Tyler Robinson, tânărul care l-a asasinat pe activistul MAGA Charlie Kirk pe 10 septembrie, în cadrul unei dezbateri într-un campus universitar din Utah, ar fi lăsat în urmă un bilet în care își declara intenția de a-l "elimina" pe acesta, potrivit declarațiilor directorului FBI, Kash Patel.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după un accident grav în Capitală. A fugit de la locul faptei # ObservatorNews
Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu este căutat, de mai bine de 24 de ore de Poliţie, după un accident care a avut loc în nordul Capitalei. Martorii spun că actorul Toto Dumitrescu a ieşit pe picioarele lui din autoturism şi a plecat pe jos. Nu e la prima problemă cu poliția. Tânărul a fost condamnat în 2021 la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. În urma impactului de duminică, o şoferiţă de 23 de ani a rămas încarcerată şi este acum în stare gravă în spital.
Isteria globală provocată de păpuşile Labubu a adus cu sine un alt fenomen răspândit în toată lumea şi de data aceasta şi foarte periculos. Jucăriile contrafăcute se vând peste tot - în portbagaje, în pieţe, cu sacii, din China până în SUA şi mai nou, şi la noi, în România.
"Angajat IT, câştig puţin mai bine decât un măturător". Revolta angajaţilor din primării # ObservatorNews
Nici bine nu s-au stins protestele profesorilor, că valul nemulțumirilor se mută în administrația locală. Sute de angajați ai primăriilor au ieşit în stradă, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern, care vrea să reducă drastic posturile.
Noi scumpiri de la 1 octombrie. Guvernul ia în considerare eliminarea plafonării la alimentele de bază # ObservatorNews
Dacă v-ați împăcat, cât de cât cu desființarea plafonărilor și cu scumpirile pe bandă rulantă, să ştiţi că vine 1 Octombrie şi se mai adaugă ceva pe lista tăierilor.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat la summitul de la Doha că guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu urmărește continuarea "masacrelor împotriva poporului palestinian" și destabilizarea întregului Orient Mijlociu.
Bărbat de 63 de ani, arestat după ce a incendiat un teren la marginea Bucureştiului. 25 de hectare, mistuite # ObservatorNews
Un bărbat de 63 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi incendiat un teren extravilan de la marginea Bucureștiului. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și au distrus complet un autoturism și o anexă.
România răspunde la reacţia sfidătoare a Moscovei: "Era o dronă rusească. Ce voia, poză cu eticheta?" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, i-a răspuns ambasadorului rus la București, care, într-un comunicat sfidător și ironic, a transmis că România nu a prezentat dovezi clare că drona care a încălcat spațiul aerian al țării pe 13 septembrie ar fi fost una rusească. "Românii au găsit un alt OZN...o provocare intenționată a regimului de la Kiev", a susținut ambasada. "Era o dronă rusească. Ce voia? Poză cu eticheta?", a replicat Moșteanu.
Donald Trump lasă de înţeles că a ajuns la un consens privind TikTok: "Tinerii vor fi foarte fericiţi" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a anunțat că vineri va vorbi cu liderul Chinei, XI Jinping. Trump a mai spus că discuțiile privind comerțul SUA-China au mers foarte bine. De asemenea, el a dezvăluit că s-a ajuns la un consens privitor la "o companie pe care tinerii americani şi-au dorit foarte tare să o salveze". Anunțul a fost făcut luni.
Senatul a ținut un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk, la inițiativa unui senator AUR # ObservatorNews
Luni, senatorii au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului american Charlie Kirk, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, scrie Agerpres.
Surse apropiate anchetei afirmă că poliţiştii de la Transporturi, din Arad, au fost sesizaţi de persoane aflate în holul caselor de bilete că un bărbat a sustras un bagaj tip troller, conţinând mai multe bunuri personale, după care s-a deplasat înspre platoul staţiei CFR, fiind oprit de agenţii de pază.
În contextul economic actual, decizia cumpărării unei case poate fi îngreunată de potențialele riscuri financiare pe termen lung. Așa că iată câteva direcții de urmat pentru a decide corect, în avantajul tău și corect pentru buzunarul tău.
Președintele american Donald Trump a recunoscut pentru prima dată că Rusia este "agresorul" în războiul din Ucraina. Declarația marchează o schimbare de ton față de începutul mandatului, când administrația sa respingea rezoluții ONU și poziții G7 care condamnau Moscova, relatează POLITICO.
Un card Panini cu Lionel Messi, vândut la o licitaţie privată pentru o sumă record. Cât a plătit cumpărătorul # ObservatorNews
Un card Panini din sezonul 2004-2005, care îl înfățișează pe tânărul fotbalist Lionel Messi, a fost vândut la licitaţie pentru suma de 1.5 milioane de dolari prin intermediul reţelei private de vânzări Fanatics Collect, după ce a fost evaluat de către un specialist profesionist, scrie ESPN, citat de Agerpres.
Rusia acuză UE că pregătește un "Maidan" în Serbia. "Tineretul trece de la protest la metode revoluţionare" # ObservatorNews
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) acuză Uniunea Europeană că ar orchestra o "revoluție colorată" în Serbia, folosind protestele izbucnite după tragedia de la gara din Novi Sad pentru a schimba puterea de la Belgrad, relatează News.ro.
Deținut condamnat pentru jaf mortal, eliberat din greșeală. A fost prins după 6 luni # ObservatorNews
Un deținut eliberat din greșeală din închisoarea Bordeaux-Gradignan a fost găsit după aproape șase luni de căutări, scrie Mediafax. Autoritățile franceze nu îl vor urmări penal pentru evadare, deoarece nu există dovezi că ar fi contribuit la eliberarea sa.
„Sunt Ana și sunt nebună” nu este doar un titlu provocator. Este un jurnal emoțional, o incursiune în mintea și sufletul unei femei care înfruntă cu curaj propriile frici, contradicții și dureri. Semnată de psihoterapeutul Oana Nicolau, cartea reușește să combine experiența profesională cu narativul emoțional, creând o lectură care te prinde și nu te mai lasă până la ultima pagină. Dar ce înseamnă „nebunia” în acest context și cum poate fi înțeleasă ca o formă de înțelepciune emoțională?
Mobilizare militară în Groenlanda: "Situaţia actuală de securitate necesită o creştere a forţelor" # ObservatorNews
Danemarca organizează exerciții militare în Groenlanda. Participă sute de militari din diferite state europene și NATO. La exercițiu nu au fost invitați militarii americani.
AUR, moțiune împotriva ministrului Energiei: Facturile la curent explodează, hidrocentralele zac nefinalizate # ObservatorNews
Scandal pe energie în Parlament. AUR a anunţat că va depune în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, acuzând Guvernul că blochează finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989, potrivit Mediafax. Formațiunea susține că această politică a transformat România într-un importator net de energie, cu prețuri printre cele mai mari din UE.
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile Emmy 2025. Sydney Sweeney a uimit într-o rochie Oscar de la Renta # ObservatorNews
La gala Emmy 2025, actorul Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a devenit cel mai tânăr băiat care a câștigat un Emmy pentru rol secundar. Comedia "The Studio" a stabilit, de asemenea, un record: este comedia de debut cu cele mai multe nominalizări într-un singur sezon, câștigând 13 premii.
Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Reacţia i-a schimbat viaţa pentru totdeauna # ObservatorNews
Din "băiatul gunoaielor" din Kampala, Uganda, Peter Mutabazi a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți tați adoptivi din SUA, relatează CNN. A crescut 47 de copii în plasament, a adoptat trei și spune că totul a început cu un străin care i-a pus o simplă întrebare: "Cum te cheamă?"
Rusia ameninţă Europa: Vom urmări până la finalul secolului orice stat care ne ia banii # ObservatorNews
Rusia avertizează că va "urmări până la sfârşitul secolului" orice stat european care încearcă să confiște activele rusești înghețate. Avertismentul vine după ce oficialii europeni au discutat despre folosirea dobânzilor și profitului din obligațiunile rusești pentru finanțarea apărării Ucrainei, relatează Reuters.
Vremea de mâine 16 septembrie. Va fi în continuare frumos, cu maxime și de 32 de grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare frumoasă în cea mai mare parte a țării. Vor mai fi episoade cu înnorări și ploi de scurtă durată. Maximele zilei se vor încadra între 23 şi 32 de grade. Iată pronoza meteo de mâine 16 septembrie.
Ministrul Educației, în cazul în care moțiunea trece: Voi demisiona. Nu are sens să rămân # ObservatorNews
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, înainte de votul asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa, că vede acest demers ca pe o oportunitate de a clarifica informațiile privind schimbările din sistemul de educație.
Angajatul unei firme de curierat, cercetat pentru că a furat colete de 3.700 € de pe Aeroportul Otopeni # ObservatorNews
Angajatul unei firme de curierat este cercetat după ce ar fi fost sustrase mai multe coletele sosite pe Aeroportul Otopeni, în perioada 28 iulie - 30 august. Firma la care lucra a fost cea care a sesizat poliţiştii. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3.700 de euro.
Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă apărută din senin pe o şosea din Mexic # ObservatorNews
Incident neobişnuit în capitala Mexicului. Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă care a apărut din senin, chiar în timpul mersului.
Mai multe birouri de "Accidente uşoare" ar putea să dispară. Cine va prelua cazurile # ObservatorNews
Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf.
Kremlinul anunță că NATO este, de facto, în război cu Rusia. Cum a răspuns la declarațiile Varșoviei # ObservatorNews
NATO este de facto în război cu Rusia, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în replică la afirmațiile ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care nega acest lucru.
