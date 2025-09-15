Mihai Stoica, gluma zilei după semi-eșecul de la Miercurea Ciuc: „Scăpăm de baraj”
Fanatik, 15 septembrie 2025 20:50
Mihai Stoica face haz de necaz după ce FCSB a pierdut două puncte la Miercurea Ciuc. Ce a spus după FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-2
Acum 5 minute
21:10
Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah, avea o relație specială cu România. El a vorbit despre țara noastră, pe care o cunoștea printr-un context personal.
Acum 15 minute
21:00
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat” # Fanatik
Noi dezvăluiri halucinante despre remiza rușinoasă pe care FCSB a înregistrat-o pe terenul lui Csikszereda. Un fotbalist al campioanei a avut probleme mari
Acum 30 minute
20:50
Mihai Stoica face haz de necaz după ce FCSB a pierdut două puncte la Miercurea Ciuc. Ce a spus după FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-2
Acum o oră
20:30
Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
20:20
Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce i s-a făcut rău la Craiova – Farul 2-0: „Să ia și un repaus” # Fanatik
Pompiliu Stoica, fostul doctor al echipei naționale, i-a oferit sfaturi prețioase lui Mirel Rădoi după ce antrenorului de la Universitatea Craiova i s-a făcut rău în ultimul meci.
Acum 2 ore
20:00
Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va reveni pe gazon. Duel spectaculos cu nume uriașe la Lisabona # Fanatik
Gică Hagi face parte din echipa „World Legends”, care va înfrunta legendele Portugaliei la Lisabona. Partida va putea fi urmărită la TV și în România.
19:40
Simona Halep va putea fi văzută la un eveniment uriaș. Când are loc și despre ce este vorba? Un alt nume cunoscut la nivel mondial e cap de afiș.
19:40
Cum s-a ajuns la moarte de om în Craiova de la o nuntă între minori. Analiza sociologului Gelu Duminică. „Putem să zicem că sunt niște sălbatici” # Fanatik
Ce explică sociologul Gelu Duminică, despre violența izbucnită la nunta din Craiova, între minorii din comunitatea romă. Care este responsabilitatea autorităților?
19:40
Vladislav Blănuță a dat nas în nas cu ultrașii lui Dinamo Kiev pe stradă! Ucrainenii nu l-au iertat, după scandalul provocat # Fanatik
Vladislav Blănuță a avut parte de o discuție dură cu ultrașii lui Dinamo Kiev. Fanii l-au întâlnit pe stradă pe fotbalistul român și l-au luat la rost pentru mesajele pro-ruse postate pe rețelele de socializare.
19:30
Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și situația antrenorului: „Avem șansa că Deac este un băiat excepțional” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat la FANATIK SUPERLIGA deciziile surprinzătoare luate de antrenorul Andrea Mandorlini în timpul partidei Metaloglobus - CFR Cluj 1-1.
Acum 4 ore
19:10
Echipa lui Florinel Coman, meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa a condus cu 2-0, însă ce a urmat e de domeniul fantasticului. Cum s-a descurcat atacantul român # Fanatik
Florinel Coman a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa o conducea la pauză cu 2-0 pe fosta echipă a lui Olăroiu, însă finalul i-a lăsat pe toți cu gura căscată
19:00
Scene incredibile în fotbalul românesc! Arbitrul, strâns de gât și lovit cu brutalitate de un jucător. Primarul amenință cu desființarea echipei. Foto # Fanatik
Un arbitru asistent din România a fost strâns de gât și lovit cu brutalitate în timpul unui meci de fotbal. Care a fost cauza ce a declanșat incidentul nefericit
18:50
Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de fostul căpitan al „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 16 septembrie, de la ora 13:30, alături de Răzvan Patriche
18:30
FCSB are nevoie să bată recorduri pentru a mai ajunge în play-off după 7 puncte în 9 etape. Cea mai spectaculoasă astfel de "remontada" a avut-o Marius Șumudică, din postura de antrenor al Astrei.
18:20
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!” # Fanatik
SuperLiga României revine cu meciuri tari, printre care derby-ul dintre Petrolul și Dinamo. Președintele prahovenilor anunță infernul pentru „câinii roșii”
18:20
Cum a ajuns România țara cu cel mai slab rating din UE. De ce ne depășesc Ungaria și Bulgaria # Fanatik
Cum a ajuns România să aibă cel mai mic rating de țară din Uniunea Europeană. Țara noastră, depășită de vecinii bulgari și unguri la acest capitol
18:00
Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la Al-Hilal Omdurman! Înfrângere în marea finală împotriva unei echipe din Tanzania # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a ratat câștigarea unui trofeu la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman. Formația din Sudan a pierdut la limită în finală.
17:50
Mitică Dragomir îl acuză direct pe Gigi Becali: „E prietenul meu, dar a scos toți titularii! Impardonabil”. Ce șanse mai are campioana la play-off # Fanatik
Mitică Dragomir l-a criticat dur pe Gigi Becali după Csikszereda - FCSB 1-1. „Corleone” a vorbit și despre șansele campioanei la calificarea în play-off.
17:20
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri # Fanatik
Manuel Adîr, fiul interlopului Levier, l-a înjunghiat mortal pe Auraș Banu în timpul conflictului sângeros de la Craiova. Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală, după ce a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
17:20
Suporterii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica după Csikszereda – FCSB! Cum le-a răspuns oficialul campioanei: „Pierdeți vremea!” # Fanatik
FCSB traversează o formă incredibil de slabă în campionat, iar nervii suporterilor au fost revărsați asupra lui Mihai Stoica. Ce a transmis oficialul „roș-albaștrilor”
Acum 6 ore
17:00
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!” # Fanatik
Marius Șumudică a explodat când a auzit dezvăluirile lui Gigi Becali despre Darius Olaru. Reacție furibundă la adresa căpitanului de la FCSB
16:40
Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid. Nu mai e în fotbal de ani de zile! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a propus, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, un președinte-surpriză la Rapid. Pe cine mizează fostul șef de la LPF.
16:20
Gigi Becali, sfat pentru Rădoi. „Mirele, dă-l, bă, afară!”. Apoi a dat-o la întors: „Știe că vine nașul și-l paradește”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali i-a oferit un sfat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lui Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor s-a simțit rău după Universitatea Craiova - Farul 2-0.
16:20
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului # Fanatik
Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce acesta a comis un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.
15:40
Ce se întâmplă, de fapt, cu Rabla 2025. Motivul pentru care înmatriculările de mașini au explodat deși programul se anunță un eșec # Fanatik
Rabla 2025 riscă să dezamăgească șoferii români: bugetul redus și tichetele mici pentru mașinile electrice pun frână achizițiilor și blochează piața auto.
15:40
Marius Șumudică anunță marea revoluție a lui Mircea Lucescu. „Vor fi titulari pe care nici nu îi va mai chema la lot!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică anunţă marea revoluţie a lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Antrenorul susţine că selecţionerul României va renunţa la câteva piese grele pentru meciul cu Austria.
15:20
Andrei Vochin a deslușit cauza decăderii campioanei României: „FCSB, clubul care a transformat anomalia în strategie. Și acum plătește” # Fanatik
Andrei Vochin a găsit în FANATIK cauza care a dus la căderea FCSB-ului. În opinia gazetarului, efectul a fost unul întârziat, având în vedere modul în care este construit clubul.
Acum 8 ore
15:10
„L-am auzit pe domnul Becali că mieuna la televizor. Era un pisoi blând”. Valeriu Iftime, înainte de FC Botoșani – FCSB: „Viața mea e să le schimb antrenorul!”. Exclusiv # Fanatik
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a prefațat la FANATIK SUPERLIGA partida contra campioanei FCSB, grupare condusă de prietenul său, Gigi Becali.
14:50
Andrei Vochin a deslușit „delirul" de la campioana României: „FCSB, clubul care a transformat anomalia în strategie. Și acum plătește" # Fanatik
Andrei Vochin a găsit în FANATIK cauza care a dus la căderea FCSB-ului. În opinia gazetarului, efectul a fost unul întârziat, având în vedere modul în care este construit clubul
14:30
Monica Tatoiu vrea să dea poliția în judecată. Ce s-a întâmplat în mijlocul Capitalei. „Nu a dat nicio amendă, efectiv nu și-au făcut datoria” # Fanatik
Scandal mare cu Monica Tatoiu în prim-plan. Vedeta acuză Poliția Română de nepăsare și vrea să dea instituția în judecată.
14:20
Sorin Cârțu a comentat furia lui Rădoi la adresa lui Baiaram. „Bă, tu trebuie să te uiți la el ca la Dumnezeu!”. Comparație surprinzătoare cu Yamal! # Fanatik
Sorin Cârţu a comentat scandalul din finalul meciului dintre Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram. Oficialul Universităţii Craiova a dezvăluit că echipa nu are nevoie de niciun scandal în acest moment excelent.
14:00
Horia Ivanovici a anunțat ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu. „Burleanu are încredere”. Decizie-șoc dacă pierdem cu Austria! Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu va continua pe banca echipei naţionale. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că selecţionerul îşi va da demisia dacă va pierde cu Austria, în luna octombrie.
14:00
13:40
Cristi Balaj, mult mai în formă decât echipa CFR-ului: ”Am jucat mai slab decât arbitrajul! Mă gândesc ce șoc a avut el, de la stadioanele din Ligue 1 la Metaloglobus” # Fanatik
CFR Cluj a scos doar o remiză în meciul cu Metaloglobus, iar Cristi Balaj a avut la FANATIK SUPERLIGA o reacție total neașteptată.
13:20
Cristi Balaj, la un pas de demisie de la CFR Cluj! „Chiar iau în calcul! O să am o discuție cu domnul Varga”. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a șocat după remiza cu Metaloglobus, din etapa a noua a SuperLigii. Peședintele lui CFR Cluj a anunțat că vrea să demisioneze
Acum 12 ore
13:10
Anunț de ultimă oră despre debuturile la CFR Cluj ale vedetelor Zouma și Slimani: „El e mai avansat cu pregătirea”. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj a dat două lovituri importante pe piaţa transferurilor, Zouma şi Slimani. Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA când ar putea debuta cei doi jucători.
13:10
13:00
12:40
Gigi Becali anunță modificări șoc în primul 11 al FCSB. Cine va juca atacant și ce post nou va avea Bîrligea: ”Va fi Lăcătuș”. Exclusiv # Fanatik
Nemulțumit de prestațiile echipei în campionat, Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că va face modificări în echipa de start a FCSB-ului.
12:40
Sorin Grindeanu vrea controale dure la comercianţi. Liderul PSD cere ANAF să verifice adaosurile şi să oprească specula # Fanatik
Sorin Grindeanu cere ANAF să verifice dacă adaosurile comerciale la alimentele de bază respectă limitele legale, dar și să oprească creșterile abuzive de prețuri.
12:20
Compania aeriană care îi transporta pe Horațiu Potra și mercenarii săi în Congo a fost executată silit. Motivul pentru care s-a pus poprire asupra conturilor firmei # Fanatik
Compania aeriană Fly Lili, care a efectuat mai multe zboruri în Congo, este vizată de un dosar de evaziune fiscală. Societatea comercială a fost executată silit de un angajat.
12:10
Sorin Cârțu a vorbit despre problemele medicale ale lui Mirel Rădoi după 2-0 cu Farul și despre tricoul norocos: „Am râs cu el la vestiar!” # Fanatik
Sorin Cârțu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce a pățit Mirel Rădoi la finalul partidei Universitatea Craiova - Farul Constanța 2-0.
12:00
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Darius Olaru i-a transmis că mai bine se lasă de fotbal decât să joace în banda stângă. Patronul FCSB va merge la echipă.
11:40
Sondaj INSCOP: Peste 60% dintre români vor ca statul ar trebui să intervină mai mult în economie. Ce cred despre păstrarea valorilor naționale # Fanatik
Un sondaj realizat se INSCOP arată că peste 60% dintre români susțin o intervenție mai mare a statului în economie. Cum au răspuns votanții PSD, PNL, AUR și USR
11:30
Marius Șumudică, dezlănțuit la adresa lui Mandorlini: „Îi fugea peruca, dar el nota pe un caiet de la librărie”. Nu l-a uitat nici pe Louis Munteanu: „Gheață la mal” # Fanatik
Marius Șumudică s-a dezlănțuit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, la adresa lui Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1.
11:10
Mesajul lui Adrian Rus după ce a debutat pentru Craiova: „Fericit că fac parte din familia Universității!“ # Fanatik
Adrian Rus a debutuat pentru Universitatea Craiova duminică seară, cu Farul, iar la finalul partidei a oferit câteva cuvinte care nu pot decât să-i încânte pe suporterii olteni.
10:50
Cristi Chivu își trece starul pe banca de rezerve după începutul slab de sezon! Schimbările românului pentru meciul Ajax – Inter # Fanatik
Cristi Chivu e pregătit să facă primele schimbări la nivelul echipei după ce Inter are un start foarte slab de sezon. Portarul titular va fi înlocuit.
10:30
Fostul atacant al naţionalei României crede într-o minune: “Nu mă gândesc la baraj! Încă avem şanse la calificarea directă! Putem bate Austria şi Bosnia” # Fanatik
Care mai sunt șansele României pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026? Fostul atacant al lui Dinamo a dat verdictul: „Sunt unul dintre acei nebuni”
09:50
Tensiuni pe banca tehnică înainte de Petrolul – Dinamo: “Este normal să fie dezorientat! Suntem în criză de puncte!” # Fanatik
Liviu Ciobotariu este sub presiune înaintea reluării campionatului. Petrolul a adunat doar 6 puncte în primele 8 etape, iar situația în clasament nu este deloc bună
09:40
N-a costat niciun ban, dar impresionează meci de meci. Ilie Dumitrescu, dat pe spate de fotbalistul revelație din SuperLiga: „E un transfer reușit!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de un jucător care face furori în SuperLiga. Pe cine a lăudat fostul internațional român.
