Un nou consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului: analistul Victor Giosan
Aktual24, 15 septembrie 2025 20:50
Victor Giosan a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial al României. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Giosan se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului”, se […]
Acum 5 minute
21:10
Vin ploile pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii anunță că vremea se răcește până în weekend # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, pentru perioada 15-28 septembrie, variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou […]
Acum 15 minute
21:00
Șapte șoferi au fost amendați după ce au fost depistați de rangerii Parcului Natural Apuseni circulând cu mașinile off-road, înmatriculate în Slovacia, în zona de protecție integrală, unde acest lucru este interzis, a anunțat Parcul Apuseni, luni, pe pagina de Facebook. Legea privind protecția mediului (OUG 195/2005) interzice accesul și practicarea sporturilor cu mijloace motorizate […]
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
O „NATO arabă”? Ar putea atacul Israelului din Qatar să accelereze legăturile militare dintre Golf și China? # Aktual24
Atacurile aeriene israeliene asupra orașului Doha, care au ucis agenți Hamas, au intensificat problemele regionale și au determinat întâlniri de urgență ale liderilor arabi și islamici în capitala Qatarului pe 14 septembrie. Summitul arabo-islamic a reunit lideri și miniștri de externe din Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice, inclusiv reprezentanți din Iran, Pakistan, Malaezia, Irak, […]
Acum 2 ore
20:10
Starlink „nu funcționează pe toată linia frontului” în Ucraina. Serviciul de internet a suferit o pană globală # Aktual24
Starlink, serviciul de internet prin satelit deținut de Elon Musk, a suferit o pană globală pe 15 septembrie, a anunțat compania pe site-ul său oficial. Serviciul a devenit vital pentru spitale, școli și unități militare care luptă în prima linie din Ucraina, relatează publicașia ucraineană Kyiv Independent. „Starlink din nou nu funcționează pe toată linia […]
20:00
Presshub: Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele # Aktual24
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Kievul are deja experiență în neutralizarea dronelor folosind echipamente mult mai ieftine, în timp ce sistemele de apărare aeriană și avioanele de vânătoare sunt rezervate pentru rachete, notează […]
19:40
„Doar pentru că nu mai auzim de Elon Musk nu înseamnă că nu mai au loc reduceri de personal”. DOGE continuă epurarea oficialilor americani # Aktual24
La trei luni după ruptura răsunătoare între Donald Trump și Elon Musk, Comisia DOGE continuă să zguduie administrația americană din interior. Dar este departe de a fi în centrul atenției. Entitate ad-hoc creată de președintele Statelor Unite și încredințată șefului Tesla, Comisia pentru Eficiența Guvernului (DOGE) trebuia să reducă cheltuielile publice și să eficientizeze birocrația. […]
19:40
Investigație: Departamentul de propagandă al AUR este condus de Garcea. Dezvăluiri, cum racola postacii: ”Alea două arată bine și o să pună botul proștii. Exact așa s-a exprimat” # Aktual24
O investigație realizată de jurnaliștii de la Pressone arată că departamentul de propagandă și manipulare online al AUR este coordonat de deputatul Mugur Mihăescu, supranumit ”Garcea”. Armata de postaci care asaltează rețelele de socializare ar fi fost recrutată dintre tinerii activi pe TikTok. Jurnaliștii de la pressone.ro se bazează pe dovezi furnizate de un tânăr […]
19:20
BREAKING A fost reținut Jurgen Faff, apropiat al mercenarilor lui Horațiu Potra. El este patron al companiei aeriene Fly Lili # Aktual24
Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili și unul dintre apropiații lui Horațiu Potra, a fost reținut luni seară. El este acuzat de evaziune fiscală. Faff a fost reținut după ce a fost audiat în cursul zilei de către procurori. Pe 10 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de […]
19:20
După Georgescu, și Simion se teme că va fi asasinat. Liderul AUR a depus plângere penală, reacția Poliției # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, se plânge că se urmărește lichidarea sa după ce a participat la un miting al extremiștilor de dreapta din Marea Britanie. El anunță că a depus plângere penală, întrucât ”extrema stângă vrea sânge”. ”Extrema stângă vrea sânge. AUR face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion Extrema stângă din […]
Acum 4 ore
19:10
PSD blochează organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD a blocat pentru un timp îndelungat adoptarea reformelor din Pachetul 2 al guvernului. PSD refuză să elibereze zeci de posturi în administrație care se cuvin USR conform protocolului coaliției. PSD continuă să blocheze reforma administrației. Întrebarea este: până când? Ok, am înțeles că PSD folosește în continuare […]
18:20
Delirul unei deputate din partidul lui Șoșoacă: ”Vor să ne închidă în cuşti la fel ca pe maimuţele folosite în experimentele de laborator” # Aktual24
Deputata Petronela Cîmpianu (SOS) a transmis luni presei un comunicat delirant, în care susține că în epoca dictaturii comuniste era ”democrație”, susținând că apoi ”în România s-a instaurat un lagăr de cenzură, pedepse, experimente şi opresiune la fel ca în jurul anilor ’40”. ”Deşi astăzi este Ziua Internaţională a Democraţiei, noi, din păcate, comemorăm 35 […]
18:00
AUR, o nouă înfrângere în Parlament. Moțiunea pe Educație a picat la un scor umilitor pentru Simion # Aktual24
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, a picat luni la Senta cu 40 de voturi pentru și 82 contra. S-a înregistrat și o abtinere. Premierul Ilie Bolojan la dezbaterea asupra moțiunii simple pe educație, că deciziile legate de pachetul de reforme nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci ale coaliției, care au […]
17:50
Rusia, o nouă escaladare a tensiunilor cu NATO. Kremlinul: ”Se poate spune cu absolută certitudine că NATO luptă împotriva Rusiei” # Aktual24
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect Ucrainei, transmit Reuters şi TASS, citate de Agerpres. ”NATO este implicată de facto în acest război. Este evident, nu mai este nevoie de vreo confirmare suplimentară”, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în faţa jurnaliştilor. ”NATO […]
17:40
Incendiu în București. Un bărbat care a dat incendiat 25 ha susține că suferea de depresie din cauza ambroziei # Aktual24
Astăzi, 15 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au desfășurat o percheziție domiciliară și au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 63 de ani, cercetat pentru distrugere prin incendiere. Potrivit anchetatorilor, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, […]
17:20
Reacția Ambasadei Rusiei la București referitoare la protestul României în privința intrării unei drone rusești în spațiul nostru aerian este o continuare a stilului obraznic, arogant și nediplomatic cu care ne-a obișnuit Rusia. „Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […]
Acum 6 ore
17:00
La inițiativa AUR, deputații au ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk # Aktual24
Deputaţii au ţinut un moment de reculegere, luni, în plenul forului legislativ, în memoria lui Charlie Kirk. Momentul de reculegere a fost propus de deputata AUR Gianina Şerban, care este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. „Stimaţi colegi, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a […]
16:10
Ministrul Moșteanu pune la punct ambasada Rusiei: ”Ce voiau? O poză cu eticheta dronei? E stilul Rusiei de a nega evidențele” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că drona care a pătruns duminică în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de 50 de minute de avioane F-16 românești era, fără dubiu, rusească. Oficialul a precizat că aparatul era folosit de Moscova în atacurile asupra Ucrainei și a acuzat […]
15:50
Nepotul ucigașului din Caracal a fost prins furand un bagaj în gara Arad. El a fost încătușat după ce a fugit de polițiști # Aktual24
Un incident grav a avut loc luni, 15 septembrie 2025, în stația CFR Arad, acolo unde un bărbat a furat un bagaj și a provocat un scandal de proporții, fiind nevoie de intervenția agenților de pază și a polițiștilor de la Transporturi. Surse judiciare au precizat că autorul este Dincă Mihai-Alexandru, nepotul lui Gheorghe Dincă, […]
15:50
Oana Țoiu, replică tăioasă pentru ambasada Rusiei: ”Rușii știu foarte bine că drona este a lor. Tentativele pe care le au de a schimba realitatea nu vor reuşi” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimita, sau încercările […]
15:30
O zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei va însemna un război NATO – Rusia, anunță Medvedev. El a fost decorat duminică de Putin # Aktual24
Crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei va însemna izbucnirea unui război între Moscova și NATO, a declarat luni adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. El tocmai a fost decorat de Putin, ceea ce înseamnp că virbele sale cântăresc greu. Într-o declarație pe Telegram, Medvedev a spus că a fost „amuzat” […]
Acum 8 ore
15:10
SUA și Marea Britanie anunță lansarea „epocii de aur” a energiei nucleare. Trump vine în vizită în UK # Aktual24
Marea Britanie și SUA vor semna un acord de cooperare în dezvoltarea energiei nucleare, cu scopul de a atrage investiții pentru noi centrale electrice, potrivit unui comunicat de pe site-ului web al guvernului britanic. În ultimele luni, guvernul britanic a promovat activ extinderea energiei nucleare, promițând 19 miliarde de dolari pentru noua centrală nucleară Sizewell […]
15:00
Voiculescu și-a recuperat trei deputați intrați pe listele PSD: ”Am devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal” # Aktual24
Deputaţii Graţiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă şi Ştefan Băişanu au informat, luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că au devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal şi că îşi vor desfăşura activitatea ca parlamentari afiliaţi grupului parlamentar PSD. „Subsemnaţii, deputaţii Gavrilescu Graţiela-Leocadia, Ciucă Liviu-Bogdan, Băişanu Ştefan- Alexandru, vă anunţăm, prin prezenta, că am devenit membri ai Partidului […]
14:40
China susține că Nvidia a încălcat legea anti-monopol. Tensiunile dintre Beijing și Washington sunt în creștere pe frontul tehnologiei # Aktual24
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia a încălcat legea anti-monopol a țării, conform unei anchete preliminare, adăugând că Beijingul își va continua investigația asupra gigantului american de cipuri. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile pre-market, relatează CNBC. La sfârșitul anului trecut, Administrația de Stat pentru Reglementarea […]
14:20
Ministrul polonez de Externe îndeamnă aliații NATO să intercepteze ținte rusești deasupra Ucrainei # Aktual24
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a cerut ca Occidentul să intercepteze dronele și rachetele rusești în spațiul aerian ucrainean. „Dacă mă întrebați pe mine personal: ar trebui să ne gândim la asta”, a declarat Sikorski despre o posibilă zonă de interdicție aeriană, relatează […]
14:00
Începe azi procesul liderului opoziției din Turcia. Putinizarea Turciei amenință să avanseze # Aktual24
Liderul celui mai mare partid de opoziție din Turcia este judecat la Ankara. Experții cred că rezultatul procesului va fi crucial pentru viitorul țării, unde alegerile ar putea să nu mai joace niciun rol. Opoziția turcă se luptă pentru supraviețuirea sa politică în mijlocul unui val de arestări și numeroase procese. Luni, toate privirile sunt […]
13:40
Nou prim-ministru al Nepalului anunță că începe procesul pentru ”sfârșitul corupției, bună guvernare și egalitate economică” # Aktual24
Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, a cerut duminică „calm și cooperare pentru a reconstrui” națiunea himalayană după ce au izbucnit proteste mortale anticorupție, în care cel puțin 72 de persoane au fost ucise. Fosta președintă a Curții Supreme a promis că va urma cererile protestatarilor de a „pune capăt corupției” după ce demonstrațiile tinerilor […]
13:20
Premieră: Trump anunță că Rusia este stat ”agresor”, pentru prima dată de la preluarea mandatului # Aktual24
Duminică, liderul american a recunoscut public pentru prima dată că Rusia este agresorul în războiul împotriva Ucrainei. „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Câțiva mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult”, a declarat Trump reporterilor, comentând pierderile de pe câmpul de luptă, relatează Politico. Anterior, președintele SUA […]
Acum 12 ore
13:10
„Ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, va trebui să vorbesc”. Trump a anunțat discuții trilaterale # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, prezice reluarea dialogului dintre Ucraina și Rusia. În același timp, potrivit acestuia, ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, așa că „va trebui să vorbesc în continuare”. Președintele SUA, Donald Trump, consideră că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin este probabilă. Șeful Casei Albe a […]
12:40
Căldurile extreme din Europa au cauzat pierderi de 43 de miliarde de euro. Cele mai afectate țări sunt Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria # Aktual24
Conform estimărilor efectuate la nivelul UE, condițiile meteorologice extreme înregistrate în Europa în această vară au dus la pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro, iar până în 2029 se așteaptă ca aceste costuri să crească la 126 de miliarde de euro. Conform unei analize rapide, pierderile economice directe […]
12:30
Băsescu: ”Vă asigur, dacă eram la Cotroceni, nu se ajungea ca 20 de drone” ale Rusiei să violeze spațiul aerian al României # Aktual24
Traian Băsescu a declarat, luni, că dacă ar fi fost președite nu ar fi permis ca dronele Rusiei să violeze atât de des spațiul aerian al României. El a mai spus că nici ambasada Rusiei nu și-ar mai fi permis ironii la adresa autorităților române. „Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în […]
12:20
Bolojan: ”Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre” # Aktual24
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan. Şeful Guvernului a susţinut o rundă de declaraţii comune la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al acestei […]
12:20
12:10
Inginerii chinezi au construit cel mai înalt pod din lume, peste canionul Huajiang. Podul, aflat la 625 m distanță de sol, a fost testat cu 96 de camioane # Aktual24
China va inaugura în curând Huajiang Grand Canyon Bridge, cel mai înalt pod rutier din lume, situat în provincia Guizhou. Cu o înălțime impresionantă de 625 de metri deasupra râului Beipan și o lungime totală de aproape 2.900 de metri, podul depășește cu mult înălțimea Turnului Eiffel, stabilind un nou record mondial, scrie publicația oficială […]
11:40
Donald Trump vrea să declare stare de urgență în SUA și să federalizeze capitala Washington D.C, după refuzul primarului acesteia de a colabora cu ICE # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a declara stare de urgență națională și de a federaliza orașul Washington, D.C., după ce primarul Muriel Bowser a refuzat să permită poliției locale să coopereze cu agenția federală pentru imigrație ICE. Disputa se referă la schimbul de informații privind persoanele care trăiesc sau intră ilegal în […]
11:40
Secretarul general al OCDE s-a întâlnit cu Nicușor Dan: ”În martie 2026 va exista evaluarea economică pentru România” # Aktual24
Evaluarea pentru aderarea României în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va avea loc în martie, anul viitor, a declarat, luni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, la Palatul Cotroceni. Acesta a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan. „Felicitări pentru alegerea dumneavoastră în funcţia de preşedinte. Am urmărit cu interes campania electorală la prezidenţiale […]
11:10
Coreea de Nord își reafirmă poziția de stat nuclear și respinge ferm cererile SUA pentru denuclearizare # Aktual24
Reprezentanța permanentă a Coreei de Nord la Națiunile Unite a emis o declarație oficială în care subliniază că statutul țării ca stat nuclear este „ireversibil” și parte integrantă a legii fundamentale a țării. Conform agenției de presă nord-coreene KCNA, această poziție reafirmă angajamentul regimului de la Phenian față de programul său nuclear, în ciuda presiunilor […]
11:10
Speriați că 40% dintre ei vor fi dați afară, funcționarii guvernamentali au întrerupt lucrul și au ieșit în fața Guvernului să protesteze # Aktual24
Angajații din aparatul de lucru al Guvernului ies luni să protesteze în fața Guvernului, speriați că 40% dintre ei vir fi disponibilizați ca urmare a planurilor premierului Ilie Bolojan. ”Angajati din aparatul de lucru al Guvernului, membri SAALG, afiliat la FNSA, au intrerupt activitatea si protesteaza spontan alaturi de toate federatiile sindicale prezente in Piata […]
10:50
Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri # Aktual24
Brașovenii de la strada Aleea Sânzienelor au ieși în stradă, în acest week-end, pentru a protesta față de intențiile administrației Scripcaru (George Scripcaru, primar PNL) de a apoba construira unor blocuri de 10 etaje într-o zonă cu blocuri de 4 etaje. ”Adunarea cetățenească” a fost convocată de 10 consilieri locali din partea USR și Forumului […]
10:40
Sondaj INSCOP: aproape două treimi dintre români susțin intervenția statului în economie și păstrarea valorilor tradiționale # Aktual24
Conform celei de-a III-a ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, 6 din 10 români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie. Sondajul, realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, oferă o perspectivă clară asupra […]
10:10
Putin poate sta liniștit: Congresul SUA nu va adopta sancțiuni împotriva Rusiei decât cu aprobarea președintelui Trump # Aktual24
Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a declarat că adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei nu poate avea loc fără implicarea directă a Casei Albe și sprijinul președintelui Donald Trump. Afirmația sa, făcută într-un interviu pentru CBS News, a alimentat speculații cu privire la influența politică exercitată de Trump asupra politicii externe […]
10:10
Elena Lasconi ar putea fi dată afară din USR. Influent membru USR: ”A deraiat grav și ar trebui să plece. Are toate șansele să construiască un partid pur conservator” # Aktual24
Radu Hossu, un influent membru al USR, anunță că va cere excluderea din partid a Elenei Lasconi după ce aceasta a lansat în publicația Gândul atacuri la adresa unor lideri ai USR inspirate din propaganda extremiștilor suveraniști. ”Elena Lasconi a expirat în USR. Este timpul să plece. Înainte să dați cu pietre, citiți: Acum 3 […]
09:50
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni dimineață, în județul Suceava. Patru persoane aflate într-un autoturism au fost rănite, una dintre ele pierzându-și viața. Potrivit ISU Suceava, o femeie de 51 de ani a fost găsită încarcerată, însă leziunile suferite erau incompatibile cu viața, medicii declarând decesul. Alte trei victime – două […]
09:40
Deși asasinul lui Charlie Kirk provine dintr-o familie MAGA, guvernatorul mormon din Utah susține că se radicalizase pe internet, devenind de stânga # Aktual24
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că suspectul acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost influențat de ideologii de stânga și radicalizat în mediul online. Potrivit The New York Times, liderul republican a precizat că tânărul de 22 de ani, Tyler Robinson, petrecea mult timp în „colțurile întunecate ale internetului”, unde […]
09:10
Raport ISW: Rusia încearcă să evalueze reacțiile NATO la atacurile cu drone, pentru a folosi concluziile în eventuale conflicte viitoare cu Alianța # Aktual24
Rusia încearcă să evalueze capacitățile și reacțiile NATO la atacurile cu drone, pentru a folosi concluziile în eventuale conflicte viitoare cu Alianța, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite. Raportul subliniază că Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar major și ia în calcul creșterea taxelor pentru populație, în loc […]
08:50
Grupul industrial de apărare Rheinmetall va achiziționa mai multe șantiere navale militare din Germania # Aktual24
Grupul german de apărare Rheinmetall a ajuns la un acord pentru achiziționarea diviziei militare a companiei Naval Vessels Luerssen (NVL), marcând un pas important în extinderea sa în domeniul construcțiilor navale militare. Tranzacția a fost încheiată cu grupul Luerssen, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică, transmite Reuters. Finalizarea achiziției este preconizată la începutul […]
08:40
Un prezentator de la Fox News a declarat că persoanele fără adăpost și cele cu dizabilități mintale ar trebui „pur și simplu ucise”. El și-a cerut ulterior scuze – VIDEO # Aktual24
Brian Kilmeade, prezentatorul emisiunii matinale de la Fox News, a stârnit un val de controverse după ce a făcut o declarație extrem de dură și insensibilă despre persoanele fără adăpost cu probleme mintale, sugerând că acestea ar trebui „pur și simplu ucise”. Comentariul său, făcut în cadrul unei discuții despre criza persoanelor fără adăpost, a […]
08:20
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, critică încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești: „O escaladare iresponsabilă” # Aktual24
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a condamnat ferm incidentul din 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, calificând acțiunea drept „o escaladare iresponsabilă” din partea Moscovei. Potrivit unei declarații publicate pe platforma X, Kallas a subliniat că astfel de violări repetate ale granițelor unui stat membru al UE reprezintă […]
Acum 24 ore
08:10
Oligarhul rus Denis Ștenghelov, amenințat cu confiscarea averii, după ce a fost acuzat de colaborare cu Ucraina # Aktual24
Denis Ștenghelov, fondatorul imperiului KDV Group – unul dintre cei mai mari producători de dulciuri și snacks-uri din Rusia – se confruntă cu riscul pierderii unei părți semnificative din avere. Procurorii ruși au demarat proceduri de expropriere a activelor deținute de Ștenghelov și de familia sa, invocând acuzații grave, inclusiv sprijin indirect pentru armata ucraineană. […]
07:50
Traian Băsescu: „Dovedim neputință din cauza unei tiriplice de dronă, care trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spațiul aerian al României” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat dur reacția autorităților române în cazul dronei rusești care a pătruns, sâmbătă, în spațiul aerian al țării, în nordul județului Tulcea. Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a afirmat că drona trebuia doborâtă „în primele minute” după intrarea în spațiul aerian românesc și că lipsa de acțiune transmite […]
