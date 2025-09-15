Parcursul lui George Enescu
Ziarul Lumina, 15 septembrie 2025 20:50
În cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” aveți ocazia să vizitați, la Biblioteca Națională a României, expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de Muz
Acum 15 minute
21:00
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin secția Museikon, prezintă expoziția „Un meșter crucer - Vasile Marin - și povestea credinței sale cioplite în lemn”. Evenimentul marchează o incursiune în
21:00
Liga Navală Română și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” prezintă expoziția colectivă de pictură „Culorile Toamnei”. Pe simezele Cantonului de Drum din muzeu vor fi expuse 300 de lucrări ale me
Acum 30 minute
20:50
20:50
Muzeul Național de Istorie a României a marcat săptămâna trecută Zilele Europene ale Patrimoniului. În acest context au fost prezentate public noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România,
20:50
Biblioteca Academiei Române organizează în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod expoziția „Centenarul Patriarhiei Române”, ocazie cu care se va desfășura o dezbatere publică, în data de 17 septembrie,
Acum o oră
20:30
În această seară, 15 septembrie 2025, la Mănăstirea Antim din București este săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a
20:30
Parohia Milcov, Protoieria Slatina I, Episcopia Slatinei și Romanaților, organizează licitația pentru atribuirea lucrărilor de restaurare a picturii murale, în tehnica frescă, cu intervenții în ulei, de la
20:30
Parohia Berceni „Sfântul Nicolae”, titular al proiectului Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare Nu se
20:20
Schiţe nepublicate până acum, care „dau viaţă lumii şi personajelor” lui Charles Dickens, sunt expuse pentru prima dată la Londra, la muzeul memorial al scriitorului, până în 21 septembrie, informează
Acum 2 ore
20:10
La Palatul Culturii din Iași va avea loc miercuri, 17 septembrie 2025, începând cu ora 16:30, comemorarea a 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, în cadrul conferinței „Eikon și
20:00
Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lu
19:30
Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a fost înzestrat de Dumnezeu cu mulți talanți, la fel ca Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. O preocupare de bază a fost pictura bisericească, pe care a slujit-o
Acum 4 ore
18:20
În cartea Psalmilor aflăm cuvântul Domnului: „Eu am zis: dumnezei sunteţi” (Psalmul 81, 6). Ţelul urmărit cu stăruinţă de creştinul trăitor este îndumnezeirea, dobândirea Sfântului Duh. Puţini oameni
18:10
Cu ceva timp în urmă, renumitul artist plastic, savant, creștin practicant și academician, de curând plecat la Domnul, Sorin Dumitrescu, ne-a oferit cea mai cuprinzătoare analiză și sinteză teologică,
Acum 6 ore
16:50
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, l-a primit în audiență, astăzi, 15 septembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Înaltpreasfințitul Părinte Silouan Moussi, Mitropolit de
15:20
Istoria credinței păstrează, ca pe niște mărgăritare ascunse în scoica timpului, chipurile a trei ofițeri romani. Deși îmbrăcau platoșa armatei imperiale și purtau pe umeri povara disciplinei militare,
Acum 8 ore
15:00
Într-o frumoasă duminică de august, din anul 1984, am păşit pentru prima oară în Sfânta Mănăstire Antim, fiind invitat de cineva care cunoştea foarte bine locul, dar, mai ales, oamenii de acolo.
14:50
Am scris și am vorbit de multe ori despre Cuviosul Părintele nostru Sofian. Dar niciodată nu m-am aflat în fața unei emoții ca cea de față. Această mărturie se publică în zilele în care, prin rânduiala cea
14:40
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu avizul Inspectoratului Școlar Prahova, de mai bine de nouă ani, în baza unui parteneriat încheiat cu Școala Gimnazială Jugureni, Parohia
14:40
De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei,
14:30
Sfârșitul săptămânii anterioare, marcat de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, dar și de Ziua Pompierilor din România, a reprezentat pentru clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos un prilej de în
13:50
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie de praznicul Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Coslogeni din Protopopiatul Călărași. La slujbă au
13:40
Mănăstirea Partoș din județul Timiș găzduiește, în luna septembrie, o serie de manifestări religioase dedicate hramului și cinstirii Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.Programul a început vineri, 5
Acum 12 ore
12:10
Sfințire de Altar de vară și hram la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Poiana-Brusturi # Ziarul Lumina
Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Poiana-Brusturi, județul Neamț, a trăit duminică, 14 septembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sărbătoarea hramului. Numeroși credincioși din
12:10
Numeroși credincioși s‑au aflat duminică, 14 septembrie, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” pentru a primi în duh de rugăciune binecuvântare arhierească. Înaltpreasfințitul
12:00
În ziua de sărbătoare închinată Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al
10:40
În ziua de prăznuire a Înălţării Sfintei Cruci, mulţimi de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Slujba a fost oficiată de
10:40
La praznicul Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a
Ieri
20:40
Cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi, 13 septembrie 2025, racla care va adăposti cinstitele moaște ale Cuviosului. Slujba a fost săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.
20:30
Acum vreo 20 de ani umblam cu un vrednic preot din Runcul Dâmboviței pe urmele unor sihaștri din sălbăticia neumblată a munților Leaota. O experiență unică această „vânătoare” de îngeri în trup
20:30
Învățământul românesc e în criză. Nu „din nou”, ci în continuare. Criza a fost tot timpul una de subfinanțare și niciodată doar atât.Și cum ar fi putut fi altfel când nu i s-au acordat vreodată
20:30
Trăim într-o lume grăbită, în care succesul se măsoară în acumularea de bogății materiale, iar educația este adesea redusă la un simplu transfer de informații, la o goană după performanță, uitându-se
20:30
A fost odată ca niciodată... A fost odată o Zână bună și iubitoare. Dumnezeu a înzestrat-o cu toate darurile frumoase: un zâmbet minunat, o voce caldă, un chip angelic și o inimă atât de mare, cât să
20:30
Deși multă vreme s-a crezut că nu există cu adevărat o legătură între alimentație și acnee, studii din ultimii ani arată contrariul. Două cercetări, una australiană și cealaltă coreeană, au găsit o
20:30
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a prezentat publicului vineri, 12 septembrie, noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, realizate în contextul cercetărilor arheologice
20:30
În acest an s-au împlinit 120 de ani de la deschiderea peşterii Vadu Crişului, prima peşteră vizitabilă din judeţul Bihor. Aniversarea a fost sărbătorită la 22 august, în cabana din apropiere, printr-o
20:30
Rolul jurnalismului muzical în societatea prezentului este tema dezbaterii „Jurnalismul şi muzica. Festivalul Internaţional George Enescu”, organizată azi, 15 septembrie, la Institutul Cultural Român (ICR). La
20:30
Într-o acţiune fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina, săptămâna trecută, circa 19 drone au pătruns pe teritoriul NATO, în spaţiul aerian al Poloniei, fiind interceptate și doborâte de avi
20:30
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut săptămâna trecută în plenul Parlamentului European primul său discurs anual privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa.În discurs,
20:30
Circa 200.000 de manifestanţi au protestat miercurea trecută în Franţa faţă de politica de austeritate, conform Ministerului de Interne, iar 540 au fost arestaţi. În același timp, noul premier Sebastien
20:30
Comisia Europeană a aplicat companiei Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenţei, prin favorizarea propriilor servicii de publicitate în detrimentul altor furnizori,
20:30
Într-o ceremonie desfăşurată joi la Pentagon, una dintre țintele atacurilor teroriste de acum 24 de ani, preşedintele Donald Trump le-a adus omagii activistului conservator Charlie Kirk şi victimelor atentatelor
20:20
Protoieria Sector 1 Capitală a organizat vineri, 12 septembrie, la Biserica „Sfântul Vasile”-Victoria din București, conferința clericală „Itinerarul filocalic al vieții Sfântului Dumitru Stăniloae”. Invitat să vorbească despre viaţa şi opera Părintelui Stăniloae a fost părintele conf. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, în deschiderea sărbătorii hramului bisericii-gazdă, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica de către o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene.
20:20
„În vremea aceea îl urma pe Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de doisprezece ani. Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar
20:20
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea a doua, 111, în Părinți și Scriitori Bisericești (1983), vol. 80, pp. 276-277„În ce privește venirea la existență a celor două, adică a sufletului și a
20:20
Fraților, când Chefa a venit în Antiohia, pe față i-am stat împotrivă, că era vrednic de înfruntare. Pentru că, înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar, când au venit
19:50
Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului; Sf. Mare Mc. Nichita; Sf. Ier. Visarion, Arhiepiscopul Larisei # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (†1656) s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza din Dalmaţia, într-o familie de creştini valahi. La botez primise numele de Iacob. Rămânând orfan de tată,
19:50
În secolul al III-lea intervine un element nou și de mare importanță pentru istoria interpretării textului sacru: vedem că apar primele comentarii complete pentru o singură carte a Bibliei. Nu este vorba despre
19:50
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-3; 9, 1Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
19:50
Există în cultura noastră un răstimp și un spațiu în care taina și învățătura se întâlnesc. Este spațiul bisericii și timpul școlii. Sau, mai limpede spus, este întâlnirea dintre Sfânta Liturghie ș
