Revoluția generației Z care răscolește un continent. Ce se întâmplă în Asia

14:30

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat luni, într-o intervenție la Digi24, după ce Ambasada Federației Ruse la București a negat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României este rusească. Șefa MAE susține că afirmațiile fac parte din retorica pe care Moscova o are de când a declanșat războiul din Ucraina și transmite că astfel de incidente nu vor descuraja țara noastră să sprijine în continuare Ucraina.