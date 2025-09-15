Nicușor Dan, întrebat dacă Europa a înțeles de ce alegerile prezidențiale au fost anulate

12:30

Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu și cinci membri ai Consiliului de Administrație au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcției Naționale anticorupție (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiași societăți au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu și ceilalți inculpați au întocmit și semnat documente nelegale prin care acesta și-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.