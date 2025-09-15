Primarul municipiului Hunedoara cere desecretizarea contractului din 2003 de privatizare a combinatului din localitate. Vineri, ArcelorMittal a a nunțat că închide definitiv unitatea
Economica.net, 15 septembrie 2025 22:20
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic din localitate, proces care a avut loc în anul 2003, se arată într-un comunicat al administraţiei locale, transmis luni către Agerpres.
• • •
Acum 30 minute
22:20
22:20
Spania anulează un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru cumpărare de lansatoare de rachete de concepție israeliană # Economica.net
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul confirmat săptămâna trecută, potrivit unor documente oficiale consultate de AFP luni, transmite Agerpres.
22:20
Bursa de la București a închis pe roșu ședința de tranzacționare de luni. Tranzacțiile au depășit 2,21 de miliarde de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti a închis luni în scădere pe majoritatea indicilor, cu un rulaj de peste 2,21 de miliarde de lei, respectiv 438,44 de milioane de euro, susţinut în principal de tranzacţiile cu obligaţiuni emise de Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres.
22:20
BCE le cere băncilor mai mici să-și facă provizioane mai mari, pentru a putea acoperi împrumuturile neperformante # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) sporeşte presiunile asupra micilor creditori în privinţa împrumuturilor neperformante, forţându-i să pună deoparte mai mulţi bani pentru a acoperi potenţialele pierderi, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Prima turbină a centralei Mass Mintia va intra în teste în ianuarie 2026, anunță președintele CJ Hunedoara # Economica.net
Prima turbină a noii centrale electrice de la Mintia va intra în teste în luna ianuarie a anului viitor, a anunţat luni preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor, la finalul unei întâlniri de lucru pe care a avut-o pe şantierul termocentralei cu conducerea companiei şi cu reprezentanţii Transgaz şi Transelectrica.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat la Antena 3, că partidele din coaliţie au reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri care să reducă deficitul, chiar dacă acestea nu par perfecte. El a spus că multe din ele se puteau face altfel.
22:20
România, lider la internet prin fibră, dar ultima din Europa la veniturile generate. Câți bani aduce fiecare contract furnizorilor telecom # Economica.net
România se află în topul țărilor europene la utilizarea internetului prin fibră optică (FTTP), însă la coada clasamentului veniturilor medii per utilizator generate pentru furnizorii telecom, potrivit celui mai recent raport Point Topic privind evoluția adopției rețelelor de mare viteză din Europa.
22:20
Record trist. Datoria externă a explodat în 2025, cu un plus de 8 miliarde de euro doar în iulie și o dublare a serviciului datoriei. Toate datele BNR și structura împrumuturilor # Economica.net
Serviciul datoriei externe a României aproape s-a dublat în primele șapte luni din 2025 față de 2024. Creșterea a fost generată în special de emisiunile externe ale statului. Au mai contribuit și creditele comerciale ale companiilor și atragerea de lichidități a băncilor comerciale, conform statisticilor oficiale. BNR este singura instituție care a echilibrat cât de cât majorarea fără precedent a datoriei externe prin reducerea poziției la alocările de DST.
22:20
Seceta a mai scos 1,6 milioane de tone de porumb din hambare. România, cel mai afectat stat european # Economica.net
Seceta a mai scos 1,6 milioane de tone de porumb din hambare, cereala cu care România era lider la export printre statele europene.
22:20
După Sibiu, One United Properties a pus ochii pe un nou oraș pentru dezvoltări imobiliare # Economica.net
Dezvoltatorul One United Properties se extinde într-un nou oraș cu noi dezvoltări imobiliare, a spus Victor Căpitanu, cofondator al companiei în cadrul unui eveniment dedicat investitorilor.
Acum 4 ore
20:10
Evergent Investments raportează active record de 3,72 de miliarde de lei la 30 iunie 2025 # Economica.net
Grupul Evergent Investments a înregistrat un record de 3,72 de miliarde de lei al activelor administrate la 30 iunie 2025, în creștere cu 7% față de 31 decembrie 2024. Potrivit companiei, rezultatele din primul semestru al anului 2025 demonstrează reziliența modelului de afaceri în contextul unor incertitudini accentuate pe plan național.
20:10
Alphabet, compania mamă a Google, a atins pentru prima dată valoarea de 3 trilioane de dolari # Economica.net
Alphabet, compania mamă a Google, a ajuns pentru prima dată luni la o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari, pe fondul interesului în creştere pentru inteligenţa artificială (AI) şi a reglementărilor favorabile antitrust
19:30
Prestigiosul institut militar britanic Royal College of Defence Studies a decis să suspende admiterea cursanților israelieni, din cauza încălcării dreptului internațional umanitar în Fâșia Gaza # Economica.net
Un prestigios institut public britanic de studii în domeniul apărării a decis să suspende admiterea de israelieni începând cu 2026, din cauza războiului din Fâşia Gaza, a anunţat luni Ministerul Apărării al Regatului Unit, informează AFP, transmite Agerpres.
19:30
Statele Unite ale Americii şi China au ajuns la un acord-cadru privind aplicaţia de videoclipuri TokTok, ca parte a discuţiilor mai ample privind taxele vamale şi politica economică care s-au desfăşurat luni la Madrid, a anunţat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Ministrul italian al Apărării avertizează că țara nu s-ar putea apăra de un atac venit din partea Rusiei sau a oricui altcuiva # Economica.net
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a avertizat luni că Italia ar fi nepregătită în cazul unui atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva, transmite ANSA, relatează Agerpres.
19:30
Agenție de PR și comunicare integrată B2B June Communications anunță că își consolidează echipa de management prin numirea Biancăi Caragea în poziția de Operations Manager. Agenția intră într-o nouă etapă de creștere, după șapte ani de evoluție susținută și un portofoliu de peste 80 de companii și își aliniază structura organizațională la obiectivele de scalare regională.
19:30
Guvernul britanic denunță limbajul periculos şi incendiar folosit de magnatul Elon Musk în timpul protestelor de sâmbătă de la Londra, organizate de extrema dreaptă # Economica.net
Downing Street a denunţat luni "limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei drepte, informează AFP, transmite Agerpres.
19:30
Fabrica MOL Petrochemicals din Tiszaújváros a finalizat cu succes testul de producere a polietilenei și polipropilenei din deșeuri de plastic # Economica.net
Grupul MOL a atins un obiectiv important al strategiei sale SHAPE TOMORROW, finalizând cu succes primul său ciclu de producție certificat ISCC PLUS, prin utilizarea de materii prime circulare la fabrica MOL Petrochemicals din Tiszaújváros, Ungaria, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:30
ANRE a publicat pe site situația proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, valabilă la data de 1 august 2025, iar proiecte cu o putere instalată totală de aproape 6.800 MW au primit toate avizele, potrivit datelor comunicate de instituție.
19:30
Asociaţia Aeroporturilor din România are o nouă conducere. Bogdan Mîndrescu, șeful CNAB, e președinte și Sorin Manda, directorul Aeroportului Craiova, e prim-vicepreședinte # Economica.net
Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, preşedinte fiind ales Bogdan Mîndrescu (foto), director al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, iar prim-vicepreşedinte - Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.
19:30
La Cocoș, lanțul de magazine fondat de români, deschide al cincilea hypermarket din țară. În locul unui Carrefour # Economica.net
La Cocoș, lanțul de supermarketuri fondat de familia Nica din Ploiești în acționariatul căruia va intra grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, va deschide în Centrul Comercial Supernova din Pitești cel de-al cincilea magazin al lanțului.
Acum 6 ore
17:30
Samsung România lansează Service-ul care preia telefoanele de acasă sau de la locker # Economica.net
Samsung România anunță că lansează mai multe servicii premium de service dedicate utilizatorilor Galaxy S și Z din București și zonele apropiate.
17:30
Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forţelor armate ale ţării în bugetul pentru 2026, a anunţat luni premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters.
17:30
Bătălia pentru supremaţia mașinilor electrice – China dă cu „suprasarcină”. Ce se întâmplă cu Uniunea Europeană şi SUA # Economica.net
China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, arată cea mai recentă ediţie a raportului EY Mobility Lens Forecaster, publicată luni.
17:30
Prețul Bitcoin crește în urma datelor privind calmarea inflației în SUA. Nasdaq propune tranzacționarea de titluri de valoare tokenizate. CleanCore Solutions lansează strategia de trezorerie dogecoin # Economica.net
Bitcoin a crescut cu 4% săptămâna trecută, depășind din nou pragul de 116.000 de dolari, în urma datelor privind calmarea inflației din SUA și a continuării semnalelor de slăbiciune pe piața muncii.
17:30
Acțiunile Tesla au crescut după ce Elon Musk a cumpărat acțiuni ale companiei în valoare de un miliard de dolari # Economica.net
Acţiunile Tesla au urcat cu 8% în pre-deschiderea şedinţei Bursei de la New York, după ce într-un document al organismelor de reglementare a apărut informaţia că directorul general Elon Musk a achiziţionat săptămâna trecută acţiuni ale producătorului american de vehicule electrice (EV) în valoare de aproape un miliard de dolari, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Un card Panini care-l ilustrează pe Lionel Messi a fost vândut la licitație pentru 1,5 milioane de dolari # Economica.net
Un card Panini din sezonul 2004-2005, care-l ilustrează pe tânărul fotbalist Lionel Messi, care a fost evaluat cu succes de un specialist profesionist, a fost vândut la licitaţie pentru suma de 1,5 milioane de dolari prin intermediul reţelei private de vânzări Fanatics Collect, transmite ESPN, relatează Agerpres.
17:30
VIDEO Cel mai ieftin și eficient “ucigaș” de drone din lume: doboară până la 50 de drone pe minut, cu un cost infim. A fost deja comandat în Europa # Economica.net
Apollo este arma laser cu „cea mai ieftină lovitură din lume” care doboară până la 50 de drone pe minut cu o rază de până la 150 kW. Este creată de o companie din Australia și a fost deja comandată de un stat NATO din Europa.
Acum 8 ore
15:50
Aflați totul despre mineritul de Bitcoin: cum funcționează, costurile echipamentelor, consumul de electricitate și riscurile legate de profitabilitate. Rămâneți informat înainte de a începe să investiți în minerit.
15:50
O nouă eră – Băncile cooperatiste din Germania se îndreaptă spre tranzacţiile cu criptomonede # Economica.net
Băncile cooperatiste din Germania se apropie de momentul în care vor oferi servicii de tranzacţii cu criptomonede, cum ar fi Bitcoin sau Ether, arată un sondaj reprezentativ realizat de asociaţia care reprezintă sectorul băncilor cooperatiste din Germania (Genoverband), transmite DPA.
15:50
Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind subvenţiile pentru pescuit, primul care vizează mediul, intră în vigoare luni, după ani de negocieri complicate, într-un context internaţional marcat de puternice tensiuni comerciale, transmite AFP.
15:50
Tichete de masă de 50 de lei pe zi, programul „Primul loc de muncă”, stimulente pentru mame şi formarea industriei de vârf (digital şi verde) – Măsurile propuse de PSD pentru programul de relansare a economiei # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat, luni, măsurile PSD de relansare a economiei în domeniul muncii, printre acestea numărându-se creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, programul "primul loc de muncă", stimulente pentru mame, programul referitor la formarea pentru industria de vârf.
15:50
România a avut cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE, în T2 din 2025 – date oficiale Eurostat # Economica.net
Rata locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru al acestui an a fost de 2,2% în zona euro şi de 2,1% în Uniunea Europeană, în rândul statelor membre cea mai mică valoare a acestui indicator înregistrându-se în România, arată datele publicate luni de Eurostat.
15:50
Omenirea se pregăteşte pentru un „boom nuclear” – Producţia de energie atomică s-ar putea dubla până în 2050 (previziuni AIEA) # Economica.net
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a îmbunătăţit luni, pentru al cincilea an consecutiv, previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu, transmite EFE.
15:50
Bursa Moldovei de la Chişinău – Autorităţile române şi cele din Republica Moldova au semnat Memorandumul pentru crearea Bursei de valori de la Chişinău # Economica.net
Autorităţile române şi cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chişinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova. Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internaţional de investiţii "Moldova Business Week", care a debutat luni şi se va încheia pe 19 septembrie.
15:50
Producţia industrială a României a scăzut cu 1,3% în primele şapte luni – date oficiale INS # Economica.net
Producţia industrială a României s-a diminuat cu 1,3%, ca serie brută, în primele şapte luni ale acestui an faţă de intervalul similar din 2024, iar ca serie ajustată a scăzut cu 0,7%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
15:50
Trump ameninţă cu starea de urgenţă în Washington după ce primarul capitalei SUA a luat o decizie controversată # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliţia locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi şi imigraţie (ICE, Immigration and Customs Enforcement), transmite Reuters.
15:50
Încă e nevoie de mulţi bani – Un nou împrumut al statului român. Un miliard de lei, de la bănci (date oficiale 15 septembrie 2025) # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 12 ore
13:40
Solicitările pentru granturile de 50.000 de euro de la Start-Up Nation se pot depune din 1 octombrie # Economica.net
Aplicația electronică pentru înscrierea persoanelor juridice la finanțare, în cadrul programului Start-Up Nation, va fi disponibilă pe platforma https://minimis.imm.gov.ro începând cu data de 1 octombrie, ora 10:00, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, scrie Termene.ro.
13:40
Nicuşor Dan despre aderarea la OCDE – cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată # Economica.net
Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
13:40
Un consorțiu românesc câștigă un contract cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică # Economica.net
Un consorțiu românesc condus de certSIGN, dezvoltator și integrator român de soluții criptografice și de securitate cibernetică, a câștigat un contract-cadru cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), cu buget alocat de 900.000 euro, pentru a furniza servicii esențiale de pregătire și răspuns în domeniul securității cibernetice, potrivit unui comunicat de presă.
13:40
Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
13:40
Anunț important de la Paris pentru milioane de români. Vicepreședinte ASF, despre plata pensiilor în viitor : Suntem un model internațional. În câți ani vor intra banii din Pilonul 2 # Economica.net
Legea de plată a pensiilor private, act normativ care a stârnit numeroase discuții și a cărui formă inițială a fost și modificată în acest context, a primit confirmarea de la OCDE, organism internațional care reunește o bună parte a economiilor puternice ale lumii, cu care România negociază aderarea și care a și impus, sub titlu de recomandare, lansarea legii de plată a pensiilor.
12:40
Trenuri Alstom pentru România: Curtea de Conturi, în audit la ARF, pentru verificarea achiziției # Economica.net
Începând de luni, 15 septembrie 2025, Curtea de Conturi a României, prin Departamentul III, efectuează o misiune de audit ad hoc, la nivelul Autorității pentru Reformă Feroviară, informează ARF.
12:40
Misiune imposibilă – Doar 0,02% din totalul firmelor româneşti au reuşit să îşi crească afacerile în fiecare an, timp de 17 ani (studiu Termene.ro) # Economica.net
Doar 0,02% din totalul firmelor româneşti au reuşit să îşi crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menţinându-se profitabile pe întreaga perioadă, potrivit unei analize de specialitate publicate luni.
12:00
Ce își doresc românii – Peste 61% din populaţie consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie – Sondaj INSCOP # Economica.net
Peste 61% dintre români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, conform unui sondaj realizat de INSCOP, în perioada 1 - 9 septembrie, la comanda platformei de ştiri Informat.ro.
11:40
Consumul de energie electrică al populaţiei a crescut cu 3,9%, în primele şapte luni ale anului – date oficiale INS # Economica.net
Consumul final de energie electrică în România a crescut cu 0,1%, în primele şapte luni ale anului în curs faţă de aceeaşi perioadă din 2024, marjă în care consumul populaţiei s-a majorat cu 3,9%, conform datelor provizorii, publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:40
Energia electrică se va tranzacționa la 15 minute pe piața spot din România, de la 1 octombrie # Economica.net
Produsele de 15 minute vor fi introduse pe piața de energie electrică pentru ziua următoare, iar prima zi de tranzacționare va fi 30 septembrie, pentru livrarea de ziua următoare, potrivit unui anunț al operatorului pieței de energie de la București (OPCOM).
11:40
Bergenbier a investit aproape o treime din buget pentru sustenabilitate și reducerea consumului de resurse # Economica.net
Producătorul de bere Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, a alocat în 2024 pentru proiectele de sustenabilitate și reducere a consumului de resurse 28% din valoarea totală a investițiilor realizate în fabrica pe care o deține la Ploiești.
11:40
Întâlnire crucială – Controversatul preşedinte naţionalist al Poloniei merge într-o „vizită sensibilă” la Berlin pentru discuţii cu Merz # Economica.net
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, un obişnuit al criticilor la adresa Germaniei, merge marţi într-o "vizită sensibilă" la Berlin, în momentul în care Varşovia încearcă să obţină sprijin militar şi politic în urma intruziunii dronelor ruseşti pe teritoriul său, relatează luni AFP.
