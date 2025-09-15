România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional”
Digi24.ro, 15 septembrie 2025 22:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
22:40
Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea dacă trebuia doborât aparatul de zbor # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a adus lămuriri, în cadrul unei emisiuni televizate, despre incidentul cu drona rusească, intrată, sâmbătă seara, în spațiul aerian al României. „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a spus șeful statului, adăugând, întrebat fiind dacă respectivul dispozitiv trebuia doborât, că aceasta „este o decizie care se ia de la caz la caz”. Nicușor Dan a tranșat și problema intruziunii rusești, cu drone, pe teritoriul Poloniei, caz în care a apreciat reacția „foarte fermă” a NATO.
22:40
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu are voie să se enerveze” pe premierul Ilie Bolojan, după decizia de a majora TVA. El a explicat că politicienii „nu vor fi niciodată complet aliniați” și a subliniat că nu regretă numirea lui Bolojan în funcția de premier, relatează News.ro.
Acum 30 minute
22:20
România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare.
22:20
Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul, deși neagă acest lucru. „Trump nu a spus nu” # Digi24.ro
Washingtonul era la curent cu atacurile asupra Qatarului înainte ca acestea să aibă loc, chiar dacă timpul necesar pentru a le opri ar fi fost foarte scurt, scrie Axios citând șapte oficiali israelieni.
Acum o oră
22:10
De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. ”Important este finalul” # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan a explicat luni, într-o emisiune televizată, de ce şi-a dat „nota 7-8” pentru activitatea ca şef al statului. Liderul de la Cotroceni a exemplificat acest aspect cu o întâmplare din perioada când participa la olimpiade și când, „în primele 45 de minue, nu scria nimic pe foaia de concurs”. „ Important este finalul”, a subliniat șeful statului.
22:00
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk # Digi24.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.
21:50
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson # Digi24.ro
Probele de ADN prelevate de la două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund cu ADN-ul suspectului Tyler Robinson, a anunţat, luni, directorul FBI, Kash Patel, potrivit AFP, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
21:40
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume vehiculat pentru șefia SIE: Utilitatea sa este mai mare la București # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Numele lui Lazurcă fusese vehiculat recent pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
21:10
România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital. Metaminds pe scena IMPACT Bucharest # Digi24.ro
România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital. Metaminds pe scena IMPACT Bucharest
21:00
Rusia vrea să-și dubleze capacitatea în domeniul energiei nucleare. Vladimir Putin, undă verde pentru construirea a 38 de reactoare noi # Digi24.ro
Rusia, unul din cei mai mari utilizatori mondiali ai energiei nucleare, vrea să-şi majoreze semnificativ capacitatea, transmite DPA, citată de Agerpres. Preşedintele Vladimir Putin a stabilit ca obiectiv în următoarele două decenii majorarea ponderii energiei nucleare în total producţiei, de la actualul nivel de aproape 20% la 25%. Planul a fost anunţat luni de Alexei Likhachev, şeful companiei de energie nucleară Rosatom, la conferinţa de la Viena a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).
21:00
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 SAM de 40 de milioane de dolari. Surpriza operatorilor UAV # Digi24.ro
Forțele speciale ucrainene au eliminat un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 în zona ocupată Zaporojie.
20:50
Străzile din Kathmandu sunt marcate de semnele revoluției: petele de sânge uscat de pe trotuar sunt spălate de ploile târzii ale musonului; porțelanuri sparte în reședințele jefuite ale politicienilor; mirosul de fum provenit de la clădirile publice incendiate, scrie Financial Times în debutul unui larg material dedicat mișcărilor sociale violente care au cuprins în ultimii ani țări din Asia de Sud, cel mai recent exemplu fiind cel al Nepalului, care s-au încheiat cu schimbări de regim.
Acum 4 ore
20:40
UE a finalizat ultima rundă de evaluare în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei. Care a fost verdictul Comisiei Europene # Digi24.ro
Uniunea Europeană și Ucraina au finalizat întâlnirile finale de evaluare pentru capitolul 11 al negocierilor de aderare, axate pe „Agricultură și dezvoltare rurală”, a anunțat luni Ministerul Economiei din Ucraina. Pe parcursul a trei zile de discuții, delegația ucraineană a prezentat 28 de blocuri tematice, care descriu starea reformelor agricole, progresele în domeniul digitalizării, mecanismele de sprijin de stat, reglementarea pieței și dezvoltarea generală a sectorului, anunță Kyiv Independent.
20:40
Un generalul finlandez avertizează: Exercițiile ruso-belaruse ar putea avea „răsturnări de situație neașteptate” # Digi24.ro
Comandantul Forțelor de Apărare Finlandeze, generalul Janne Jaakkola, a declarat că țara sa monitorizează îndeaproape exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025 (Vest-2025).
20:00
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande # Digi24.ro
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța la Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande, obiectiv de patrimoniu cultural. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost obligați să se întoarcă joi, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, la domiciliul lor din UK, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale, arată The Guardian.
20:00
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil # Digi24.ro
Uciderea îngrozitoare a activistului de extremă dreapta Charlie Kirk a zguduit Statele Unite. În ansamblu, comentatorii liberali s-au străduit nu doar să condamne violența, ci și să-l recunoască pe Kirk ca un militant cu „gustul dezacordului”. În schimb, în tabăra dreptei, voci proeminente au cerut represiune – invocând practicile ilegale ale fondatorului FBI, J. Edgar Hoover, ca model – dacă nu chiar un „război” deschis, scrie European Pravda.
19:30
Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă # Digi24.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut interzicerea participării Israelului la competiții sportive internaționale atâta timp cât „barbaria” sa din Gaza continuă, afirmând că țării nu ar trebui să i se permită să folosească evenimente de mare anvergură pentru a-și „spăla” ofensiva, scrie The Guardian.
19:20
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad: India a trimis trupe să se alăture simulărilor Rusia-Belarus # Digi24.ro
India a trimis trupe să se alăture exercițiilor conduse de Rusia, care exersează un război cu țările vecine NATO, în timp ce relațiile dintre Delhi și Washington continuă să se destrame, potrivit The Times.
19:10
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată. De ce sunt acuzați cei doi militari # Digi24.ro
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirskîi, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20.
19:00
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona, păzită de 100 de forțe de ordine. Patru răniți, sub pază în spital # Digi24.ro
După bătaia cu bâte și topoare din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți, procurorii au emis nouă mandate de arestare pentru toți cei implicați. Trei persoane sunt deja după gratii, patru sunt internate în spital sub pază, iar două sunt căutate de polițiști. În cartierul Romanești a fost instituită o zonă specială de siguranță publică, unde aproximativ 100 de polițiști și jandarmi patrulează permanent pentru a preveni noi violențe.
19:00
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor care au protestat luni: „Nu mai putem continua ca până acum” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor pe tema reformei administraţiei publice şi a revendicărilor acestora şi a subliniat necesitatea luării unor măsuri care trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice. „Nu mai putem continua ca până acum”, a transmis premierul.
18:50
Prințul Harry spune că are „conștiința curată” în legătură cu dezvăluirile despre familia regală: „A fost un mesaj dificil de transmis” # Digi24.ro
Ducele de Sussex a declarat că are „conștiința curată” după publicarea cărții sale autobiografice „Spare”(n.r. „Rezervă”), Harry afirmând că nu și-a spălat „rufele murdare în public”, conform The Guardian. Prințul și soția sa, Megan, ducesa de Sussex, s-au retras din îndatoririle oficiale regale în 2020 iar, în anul următor, au vorbit public despre dificultățile din relațiile lor familiale cu prezentatoarea de talk-show americană Oprah Winfrey.
Acum 6 ore
18:30
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă.
18:30
Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, la propunerea AUR # Digi24.ro
Senatorii au ţinut, luni, la solicitarea unui senator de la AUR, un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk, aliat influent al preşedintelui SUA Donald Trump, împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah.
18:20
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza # Digi24.ro
Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat că încasările din vânzarea biletelor la meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, vor merge către organizaţia Medici Fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să abordeze "suferinţele umanitare" din Fâşia Gaza, scrie AFP.
18:20
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, la moţiunea simplă pe educaţie, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.
18:10
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, promovează, astăzi, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru mandatul 2025-2027, în cadrul participării la cea de-a 69-a sesiune a Conferinței Generale a AIEA de la Viena.
17:50
Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului # Digi24.ro
Senatorul american Marco Rubio susține că eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „încurajează Hamas” și îngreunează încheierea războiului. El avertizează că gruparea ar putea renunța la acorduri „tacit acceptate” și că eliberarea ostaticilor israelieni ar fi pusă în pericol. În același timp, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a acuzat Israelul că, prin acțiunile sale, blochează orice șanse pentru noi tratate de pace în Orientul Mijlociu.
17:50
Samsung a prezentat la IFA 2025 viziunea "AI Home: Future Living, Now", demonstrând cum inteligența artificială transformă locuințele în spații mai confortabile, mai sigure și mai eficiente.
17:50
Rusia a participat la „cupa mondială a groparilor” cu doi angajați ai crematoriului din Novosibirsk. Unde are loc competiția anuală # Digi24.ro
Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit permisiunea de a înscrie o echipă la „cupa mondială de săpat morminte” din acest an, care se desfășoară în orașul Szekszárd, din sudul Ungariei, informează Kyiv Post.
17:50
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism” # Digi24.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.
17:40
Negocierile comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, care a precizat că vineri va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, el sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul trezoreriei, Scott Bessent.
17:40
Ce spune secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre acordul-cadru privind vânzarea TikTok. „China a venit cu o cerere agresivă” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că, în cadrul negocierilor comerciale cu China, desfășurate la Madrid, s-a ajuns la un acord-cadru privind TikTok, care ar putea deschide calea către transferul proprietății către SUA. „Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă”, a punctat Bessent, adăugând că detaliile vor fi stabilite în cadrul unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și premierul chinez Xi Jinping, care va avea loc vineri, anunță Reuters.
17:30
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară # Digi24.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad, informează News.ro.
17:30
Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală” # Digi24.ro
Occidentul simulează o presupusă amenințare din Est din cauza situației sale catastrofale, este convinsă purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.
17:30
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri # Digi24.ro
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, însă mediul de afaceri atrage atenția că este nevoie și de un echilibru pentru angajatori.
17:20
Coreea de Sud va analiza posibile încălcări ale drepturilor omului în raidul american asupra muncitorilor de la uzina Hyundai # Digi24.ro
Guvernul Coreei de Sud a declarat că va lansa o anchetă pentru a stabili dacă au fost comise încălcări ale drepturilor omului atunci când sute de cetățeni sud-coreeni au fost reținuți într-un raid al autorităților americane de imigrație, informează The Guardian.
17:20
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune # Digi24.ro
Armata României nu a doborât drona rusească intrat în spațiul nostru, deși are la dispoziție tehnică militară pentru distrugerea aparatelor de zbor. MApN spune că drona nu era ostilă și că nu s-a impus doborârea, deși a stat în spațiul aerian al României aproape o oră. Iată în continuare pe ce se bazează Armata, în cazul în care decide vreodată să doboare o dronă și care sunt costurile unei astfel de misiuni.
17:10
Exercițiu militar în Groenlanda, cu participarea țărilor NATO. Statele Unite au fost excluse de la desfășurarea de forțe # Digi24.ro
Ministrul danez al Apărării se află în Groenlanda, împreună cu omologii săi islandez şi norvegian, cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente, a anunţat luni Ministerul danez al Apărării.
16:50
Un proces istoric a început în Marea Britanie. Un soldat este judecat după mai bine de 50 de când ar fi împușcat protestatari irlandezi # Digi24.ro
Procesul singurului soldat britanic inculpat în legătură cu uciderea a 13 civili neînarmaţi în 1972, în timpul unui protest pentru drepturi civile în Irlanda de Nord, a început luni la Belfast, la peste o jumătate de secol de la evenimentele cunoscute ca "Bloody Sunday" (Duminica însângerată), relatează Reuters.
16:50
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra, dus la audieri. Ce le-a declarat polițiștilor # Digi24.ro
Proprietarul firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra a fost audiat de polițiști, potrivit unor surse citate de Digi24. Compania ar fi implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat la 12 milioane de lei.
16:50
Actorul Victor Rebengiuc își ia adio de la personajul André. Piesa de teatru „Tatăl”, de la Bulandra, nu se mai joacă # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc a decis, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André din spectacolului „Tatăl” care s-a jucat la Teatrul „Bulandra” din Capitală. „Adio, Andre!”, a scris actorul, vineri, pe Facebook.
Acum 8 ore
16:40
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times.
16:40
Doi copii de 11 ani, bătuți și băgați cu forța într-o mașină, în Bistrița. Agresorul, sub control judiciar # Digi24.ro
Doi copii de 11 ani au trăit momente de groază într-un parc din Bistrița, după ce un bărbat de 33 de ani i-a agresat și i-a urcat cu forța într-un autoturism. Minorii au reușit să scape sărind din mașină, iar unul dintre ei a cerut ajutor. Agresorul, depistat rapid de polițiști, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
16:20
Război între guvernul britanic și Elon Musk, după declarațiile miliardarului american: „Acest limbaj este în mod clar periculos” # Digi24.ro
Downing Street a denunţat luni "limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei drepte.
15:50
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit un număr record de civili în Ucraina, de la începerea războiului în 2022 (raport) # Digi24.ro
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunţat luni o organizaţie neguvernamentală, subliniind totodată că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, relatează AFP, potrivit Agerpres.
15:40
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR).
15:20
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliţia locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi şi imigraţie (ICE, Immigration and Customs Enforcement), transmite Reuters.
15:20
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, comentează POLITICO.
15:20
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # Digi24.ro
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a sesizat poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă" cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie - 30 august, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.700 de euro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.