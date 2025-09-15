Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi”

09:50

Cristiano Ronaldo nu a mai avut chef de nimic, după ce nu a marcat în meciul la începutul căruia a primit Gheata de Aur. Al Nassr a învins-o cu 2-0 pe Al Kholood, în etapa a doua a campionatului saudit. În ciuda victoriei fără emoţii obţinute de echipa sa, Cristiano Ronaldo a fost surprins extrem