Doliu la Rapid București! A murit fratele lui Costel Gâlcă
Cancan.ro, 15 septembrie 2025 23:40
Doliu în familia lui Costel Gâlcă! Antrenorul echipei Rapid București și-a pierdut fratele. Anunțul trist a făcut chiar de către clubul de fotbal. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare. Ultima perioadă a […]
• • •
Acum o oră
23:40
Acum 2 ore
22:40
Veștile bune nu se mai opresc pentru Sile Cămătaru! La aproape 5 luni de când a fost eliberat din închisoare, liderul interlop a devenit din nou bunic. Fiica lui, Rebecca Balint, a născut o fetiță. […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Cancan.ro
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Motivul pentru care Ella Vișan nu a mai vrut să fie cu ispita Teo: „A făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea” # Cancan.ro
Ella Vișan a făcut noi dezvăluiri despre ruptura dintre ea și Teo Costache! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că a observat la ispită un gest pe care obișnuia și Andrei Lemnaru să […]
21:40
Gata cu plafonarea prețurilor la alimente de bază. Guvernul a decis să nu mai prelungească măsura introdusă prin OUG 67/2023, valabilă până la 30 septembrie 2025. Asta înseamnă că, de la 1 octombrie, produsele esențiale […]
21:00
Vești proaste pentru Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului: „Nu scapă, să nu se ascundă!” # Cancan.ro
Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu este căutat de polițiști. Toto Dumitrescu este suspectat de faptul că ar fi fost implicat într-un accident și ar fi fugit de la fața locului. Mitică Dragomir a comentat […]
20:50
Tzancă Uraganu, amenințat de interlopi! A cerut ajutorul poliției, de teamă să nu fie omorât. Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Interlopul care l-a amenințat cu moartea pe Tzancă Uraganu a fost reținut de Poliție! Oamenii legii au fost nevoiți să scoată pistolul pentru a-l liniști pe bărbat. În imagini, se observă că acesta devenise agresiv […]
Acum 6 ore
20:10
Sorin Constantinescu a dat cărţile pe faţă! ADEVĂRUL despre greșelile care l-au costat milioane de euro: „Am fost nevoit să o iau de la zero” # Cancan.ro
Sorin Constantinescu s-a făcut remarcat ca fiind „Regele cazinourilor”, dar și prin prisma deschiderii cu care vorbește despre viață. Asumat, deschis și cu zâmbetul pe buze, în ciuda greutăților cu care s-a confruntat în trecut, […]
20:10
Furtuna Zack schimbă vremea în România! Avertisment meteo: temperaturile scad, vin ploi și vijelii # Cancan.ro
Europa este lovită în aceste zile de o furtună puternică de toamnă, botezată „Zack”, care provoacă haos în mai multe țări vestice și centrale. Deși România nu se află în centrul fenomenului, efectele nu vor […]
20:00
Horoscop 16 septembrie 2025. Zodia care este scoasă din minți de către partener. Scandal mare acasă! # Cancan.ro
Horoscop 16 septembrie 2025. Astrele au prezis nemulțumiri în cuplu pentru un nativ. Va fi scandal mare acasă pentru o zodie care este scoasă din minți de către partener. Află și tu, din rândurile următoare, […]
19:30
Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii # Cancan.ro
Ella Vișan a lăsat în urmă trecutul, iar acum iubește din nou. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că are un nou partener de viață, alături de care este foarte fericită. Află, în […]
19:10
Ce a făcut Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, înainte de a merge la locul faptei. Explicația bizară oferită de FBI # Cancan.ro
Moartea lui Charlie Kirk a zguduit scena publică americană și a ridicat numeroase semne de întrebare despre cine este atacatorul și ce l-a împins să comită gestul extrem. Identificat drept Tyler Robinson, un tânăr de […]
18:50
Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul de la Caracal, a ajuns în arest! Ce acuzații i se aduc bărbatului # Cancan.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă a ajuns pe mâna polițiștilor! M. A. Dincă, acesta a fost prins în timp ce încerca să fure un bagaj din gara din Arad. Mai mult decât atât, bărbatul l-a amenințat […]
18:30
Eva Măruță este deja o prezență binecunoscută în online, care a reușit să își facă mulți fani încă de la o vârstă foarte fragedă prin felul său de a fi și prin conversațiile comice pe […]
Acum 8 ore
18:00
Victor Rebengiuc trage cortina! Maestrul își ia adio de la scenă la 92 de ani: “Sunt mulțumit și împăcat!” # Cancan.ro
Unul dintre cei mai apreciați actori români se retrage de pe scena teatrului la vârsta de 92 de ani! Victor Rebengiuc a ales să părăsească marea lui iubire după 70 de ani de activitate. Maestrul […]
17:50
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului! # Cancan.ro
Dorian Popa și-a aflat sentința în dosarul deschis, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise! Iniția, instanța l-a condamnat la 8 luni de închisoare, însă decizia finală este cu totul alta. În […]
17:40
Vlad Cazino a fost întotdeauna mai mult decât o platformă de jocuri. Poartă spiritul divertismentului și o notă de identitate românească, întruchipată prin personajul său central, Vlad. De-a lungul timpului, acest personaj a crescut dincolo […]
17:40
(P) Bonus Drops, promoții și două jackpoturi noi: iată ce te așteaptă pe Napoleon Games casino # Cancan.ro
Ești un explorator în căutarea victoriilor răsunătoare din casino? Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, vine cu surprize tentante pentru cei curajoși. Intră în lumea distracției, află ce ți-a pregătit Napoleon și […]
17:30
Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani # Cancan.ro
Doliu în televiziune! Costică Marciuc, unul dintre cei mai respectați editori de montaj ai Televiziunii Române s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Horia Brenciu a făcut anunțul trist! Horia Brenciu a […]
17:20
De ce Andrei Lemnaru nu s-a împăcat cu Ella Vișan după Insula Iubirii, când a fost în Anglia: „În schimb…” # Cancan.ro
Andrei Lemnaru și Ella Vișan au pășit încrezători în Thailanda, însă relația lor s-a terminat la finalul emisiunii. Cei doi au anulat și nunta pe care o aveau programată în urmă cu două zile. Recent, […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mugur Mihăescu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Mugur Mihăescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Luna septembrie vine cu schimbări majore pentru unii nativi ai zodiacului. Trei zodii vor avea parte de prosperitate până pe data de 21 septembrie și vor simți că soarta le surâde. Află în rândurile de […]
16:30
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: “E o situație oribilă” # Cancan.ro
Irinel Columbeanu a ratat debutul Irinei pe podiumul de prezentare, deși și-ar fi dorit enorm de mult să fie prezent. Foc și pară pe ei, și-a sunat imediat nașul și fiica, după ce aceștia i-au […]
16:20
Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență în acest început de săptămână, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție […]
Acum 12 ore
16:10
Autoritățile au făcut anunțul. Peste un milion de persoane care fac parte din medii defavorizate vor beneficia, în continuare, de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde. Banii se vor da în două tranșe. […]
16:10
Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul FOTO # Cancan.ro
La mai bine de două luni de la comiterea crimei din Mureș, Emil Gânj rămâne cel mai căutat infractor din România. Ancheta bate pasul pe loc, iar polițiștii iau în calcul scenariul în care criminalul […]
15:20
Șoc într-o intersecție din Timiș! Doi adolescenți au fost aruncați într-un șanț după un impact violent # Cancan.ro
Doi tineri de 17 ani din Timiș, un băiat și o fată, au ajuns la spital după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere […]
14:50
Ce spune András István Demeter despre creșterea TVA-ului în cultură: ”Subiectul este foarte incitant” # Cancan.ro
Sâmbătă, 13 septembrie, podcastul „Altceva cu Adrian Artene” a revenit cu un nou sezon, iar primul invitat a fost ministrul Culturii, András István Demeter. Discuția dintre cei doi a pus reflectorul pe problemele reale din […]
14:40
Pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșitul vacanței de vară nu este chiar cel mai frumos moment al anului. Însă, pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților. […]
14:30
Ministrul Muncii promite sprijin financiar consistent! Câți bani se vor da lunar pentru mame # Cancan.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat programul de relansare economică al PSD axat pe domeniul muncii. Printre măsurile anunțate se regăsesc: creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, acordarea unei […]
14:30
Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte # Cancan.ro
Un incident cutremurător a avut loc la începutul acestei săptămâni la Spitalul Județean din Reșița, unde o simplă coborâre pe scări s-a transformat într-o tragedie. Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după […]
13:50
Marius Moise spune totul despre scandalul cu Oana Monea: ”Făcuseră o petiție să mă castreze…” A agresat-o sau nu în jacuzzi?! # Cancan.ro
Marius Moise din sezonul șapte vine la CANCAN pe Insulă și spune tot adevărul despre scandalul cu Oana Monea! În emisiune, ispita l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual în jacuzzi, în cadrul unui date. […]
13:30
BREAKING! Fiul unui celebru fost fotbalist de la noi a produs un accident și a fugit. Victima, în stare gravă # Cancan.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, este în centrul unui scandal după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier petrecut în București, pe 14 septembrie 2025. Incidentul s-a soldat cu rănirea gravă […]
13:20
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rolul esențial al dronelor în apărarea țării sale împotriva invaziei ruse și a transmis că Ucraina este pregătită să sprijine Alianța Nord-Atlantică în eforturile de contracarare a dronelor […]
13:10
Rapid continuă lupta pentru titlu, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:30, alături de Grigore Sichitiu! # Cancan.ro
Neînvinsă în acest sezon și dezavantajată din nou de arbitraj, echipa lui Costel Gâlcă se pregătește de meciul cu rapidiștii de la Hermannstadt (duminică, 21 septembrie) și de Primvs Derby (sâmbăta, 27 septembrie). Discutăm despre […]
12:50
Reacție sfidătoare a rușilor, după ce drona lor a ajuns în România! Traian Băsescu susține că trebuia doborâtă # Cancan.ro
Un nou scandal a izbucnit după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, în nordul județului Tulcea. Printre cei care au reacționat s-a numărat și fostul președinte Traian Băsescu, care a […]
12:20
Daniel David și-a anunțat demisia, dacă moțiunea împotriva sa va trece: ”N-am de ce să rămân” # Cancan.ro
Astăzi, Senatul decide soarta ministrului Educației, Daniel David, prin votul asupra moțiunii simple depuse de opoziție. Ministrul Educației este la un pas de demisie dacă va trece de camera superioară. Daniel David a fost contestat […]
12:20
Ce s-a întâmplat, de fapt, în celula lui Lider Nicușor? Încă un membru al clanului Pian a murit în condiții suspecte, la închisoare # Cancan.ro
Tragediile se țin lanț pentru familia Pian. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața la vârsta de 42 de ani, la Penitenciarul Rahova. Circumstanțele în care s-a produs tragedia ridică mari […]
11:50
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat o schimbare radicală a vremii începând din această săptămână. Temperaturile de vară și zilele însorite, vor fi înlocuite treptat, semn că toamna își intră, cu adevărat, în […]
Acum 24 ore
11:10
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou # Cancan.ro
La doar câteva zile după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Poloniei, o nouă incursiune, de data aceasta în România, a provocat reacția rapidă a Ursulei von der Leyen. Președinta Comisiei […]
11:00
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea # Cancan.ro
Durere imensă pentru Olga Barcari, concurenta cunoscută publicului larg din show-ul Asia Express. Bruneta trece prin clipe de coșmar, după ce tatăl său s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut chiar de ea, în […]
10:30
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de râs la Antena 1, dar s-au umplut și de euro # Cancan.ro
Catinca și Calina au trăit una dintre cele mai intense aventuri ale vieții lor, în Asia Express, unde au experimentat viața cu doar un singur dolar în buzunar. Cele două au trecut prin momente dificile […]
10:20
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025 # Cancan.ro
ProMotor anunță lansarea episodului 81 din seria „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Vlad Micșunescu. Episodul va fi disponibil luni, 15 septembrie 2025, pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. […]
10:20
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul # Cancan.ro
Sâmbătă dimineața, Craiova a fost scena unui atac extrem de violent în care au fost implicate numeroase persoane din clanuri rivale. Conflictul a izbucnit pe Bulevardul Nicolae Romanescu și a degenerat rapid, ducând la rănirea […]
09:40
Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025. Cum a putut să o numească la Antena 1: ”Cap de…” # Cancan.ro
Raluca Bădulescu a ieșit complet din zona ei de confort și a spus „da” provocării Asia Express 2025. În cadrul competiției, s-a confruntat cu numeroase obstacole, pe care însă le-a depășit cu brio până acum. […]
09:40
Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ # Cancan.ro
Pe măsură ce luna octombrie se apropie, specialiștii în astrologie vorbesc despre o energie astrală extrem de puternică, ce va influența fiecare zodie într-un mod diferit. Totuși pentru una dintre zodii, luna octombrie 2025, promite […]
09:10
Mama asasinului Irynei, dezvăluiri cutremurătoare! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, cu doar câteva zile înainte să comită oribila crimă: ”Era prea agresiv” # Cancan.ro
Iryna, o refugiată ucraineancă în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă cu sânge rece în timp ce a luat metroul spre casă, în Carolina de Nord. Tânăra a fost înjunghiată de un bărbat […]
08:50
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David # Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță sunt foarte implicați în creșterea și educația copiilor lor, Eva și David. Ei acordă o atenție deosebită dezvoltării intelectuale și emoționale a celor mici, asigurându-se că fiecare etapă a educației lor […]
08:20
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă # Cancan.ro
Pescobar nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale. Patronul de la Taverna Racilor și-a comandat cel mai nou model de telefon, Iphone 17 PRO MAX 1TB în culoarea Deep […]
08:00
TEST IQ | O singură femeie dintre cele opt este total diferită! Doar cei mai inteligenți se prind instant # Cancan.ro
Testele de IQ sunt instrumente psihologice menite să evalueze capacitatea cognitivă a unei persoane, incluzând gândirea logică, rezolvarea de probleme, memoria și înțelegerea verbală. Ele nu măsoară doar cunoștințele acumulate, ci și rapiditatea cu care […]
