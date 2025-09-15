Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a ajuns pe podium în Superliga: „Despre noi nu se vorbește la titlu, muncim în liniște”

18:10

Un mecanic i-a îndemnat pe cei ce doresc să achiziționeze o mașină cu bani puțini să își îndrepte atenția spre Hyundai i20, atunci când sunt nehotărâți cu privire la automobilul pe care și-l doresc. Prețul acestui autovehicul variază între 16.000 și 23.000 de euro.Mulți consideră că Dacia Sandero este cea mai bună mașină pe care și-o poate cumpăra un cetățean obișnuit. ...