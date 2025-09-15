Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a ajuns pe podium în Superliga: „Despre noi nu se vorbește la titlu, muncim în liniște”
Gazeta Sporturilor, 15 septembrie 2025 23:40
Cătălin Cîrjan (22 de ani), autor al unui gol și al unei pase de gol în victoria cu Petrolul din epilogul etapei 9 din Superliga, scor 3-0, a reacționat după ce Dinamo a ajuns pe podium.De altfel, mijlocașul lui Dinamo a remarcat că echipa a avut un restart după victoria din derby-ul cu FCSB, scor 4-3, în etapa 4 din Superliga. Odată cu acel meci, trupa lui Zeljko Kopic a pornit o serie de 5 victorii și o remiză. ...
• • •
23:40
Petrolul - Dinamo 0-3. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a analizat victoria entuziasmantă a echipei lui, care a urcat pe locul 3 în Superliga.Deși perioada de transferuri s-a terminat, croatul încă mai cere întăriri. Dinamo mai poate aduce doar jucători care au rămas liberi de contract înainte de finalul ferestrei de mercato.Declarațiile lui Zeljko Kopic, după Petrolul - Dinamo 0-3„Petrolul a fost fantastică în defensivă în prima repriză. ...
23:40
23:30
După victoria cu Petrolul, Musi și-a prezentat scuzele la interviu: „Vreau să lămuresc o treabă” # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Dinamo 0-3. Alexandru Musi (21 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor” în partida de la Ploiești. Fotbalistul venit de la FCSB i-a pasat lui Cîrjan la primul gol, iar la final a oferit prima reacție.Revenit la Petrolul în calitate de adversar, Musi a savurat din plin succesul, iar pe parcursul interviului și-a prezentat scuzele pentru ceea ce s-a întâmplat la naționala României U21. ...
23:20
Bilanțul lui Dinamo după o treime de sezon regular, cu întrebări și răspunsuri.Gata cu anii de chin, Dinamo visează. E un deziderat sofisticat, uneori onorant, alteori asfixiant pentru un club adept al pașilor mici. Dinamo de azi se uită în Excel când transferă, nu în buzunar.Mai ales în repriză întâi, Petrolul și Dinamo au arătat ca două echipe care jucau de fel cu ChatGPT și brusc au rămas fără net. ...
23:20
Scandal cât locul de baraj la Ploiești » Liviu Ciobotariu, lăsat singur în fața galeriei: „Demisia, demisia!” # Gazeta Sporturilor
Fanii Petrolului i-au cerut demisia tehnicianului Liviu Ciobotariu (54 de ani), pe finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Dinamo, în epilogul etapei 9 din Superliga, scor 0-3.Petrolul a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în campionat și ocupă locul 14, cu doar 6 puncte obținute în 9 puncte. ...
23:20
Conor McGregor se retrage din cursa prezidențială, dar face o promisiune: „E începutul călătoriei mele” # Gazeta Sporturilor
Conor McGregor (37 de ani), celebrul luptător MMA, a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de președinte al Irlandei. Cu toate acestea, sportivul promite că este doar începutul carierei sale politice. ...
23:10
Dinamo, „on fire” »Tiki-taka cu Petrolul, Armstrong, la primul gol după „tripla” cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Dinamo e pe val în Superliga. Formația lui Zeljko Kopic (48 de ani) a învins-o la Ploiești pe Petrolul, scor 3-0, în etapa 9 din Superliga. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a deschis scorul în minutul 44, după o execuție fină, iar reușita cu numărul 2 a fost semnată de scoțianul Danny Armstrong (27 de ani), în urma unei faze-școală a „câinilor”, în minutul 60. Sivis a stabilit scorul final, 3-0 în minutul 90+6. ...
23:00
Marco Materazzi, 1 la 1 cu GSP despre Cristi Chivu, Inter și Hagi: „Știe totul despre club, dar are o misiune grea!” # Gazeta Sporturilor
La Lisabona, cu ocazia Legends Charity Game, Marco Materazzi, fost mare fundaș italian, coleg cu Cristi Chivu la Inter între 2007 și 2011, a analizat parcursul românului în primele luni pe banca uriașei echipe din Peninsulă.Marco Materazzi îl cunoaște bine pe Cristi Chivu, după ce a împărțit vestiarul cu acesta vreme de 4 ani. ...
22:50
Quaresma a făcut show la Legends Charity Game » Assist genial pentru Pauleta, sub privirile lui Gică Hagi # Gazeta Sporturilor
Ricardo Quaresma (41 de ani), campion european cu Portugalia în 2016, a făcut spectacol la Legends Charity Game. Dezinvolt, cu execuții în stilul caracteristic, i-a încântat pe fanii prezenți pe „Jose Alvalade”.Titular în extrema dreaptă a echipei Legendelor Portugaliei, Quaresma a dat pasă decisivă la golul de 1-0 marcat de Pauleta, în minutul 15, care a putut fi văzut în direct pe GSP.ro.VIDEO CU GOLUL. ...
22:50
22:30
Scântei provocate de turci în ultimele zile ale EuroBasket 2025: „Șengun e un copil foarte, foarte mic pentru a vorbi despre Giannis” # Gazeta Sporturilor
În ultimele zile ale Campionatului European de baschet masculin, turcii i-au deranjat, prin afirmațiile lor, atât pe greci, cât și pe germani, care au răspuns înapoi, intrând într-un schimb de replici cu Ergin Ataman, antrenorul Semilunei, și cu Alperen Șengun, vedeta Turciei.Duminică, 14 septembrie, într-un meci disputat în Riga, capitala Letoniei, Germania a învins-o pe Turcia cu 88-83 și a devenit campioană europeană, la 2 ani după ce a câștigat titlul mondial. ...
22:30
Îl mai recunoști? Fostul campion mondial și european l-a elogiat pe Gică Hagi la Legends Charity Game: „Un fotbalist unic!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional francez Christian Karembeu (54 de ani) a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor cu puțin timp înaintea startului meciului caritabil, „Legends Charity Game”, transmis de GSP. Fost jucător la Real Madrid în perioada 1997-2000, Karembeu nu a apucat să fie coechipier cu Gică Hagi, însă l-a elogiat pe „Rege”, considerându-l un „fotbalist unic”.Karembeu a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Franței din anii '90. ...
22:30
Decizia UEFA: unde se joacă Serbia - Albania, meci cu grad uriaș de risc în preliminariile Mondialului # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Serbia și Albania, în preliminariile Campionatului Mondial, nu se va mai disputa pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, după ce UEFA a acceptat oficial cererea Federației Sârbe de a muta partida la Leskovac, pe stadionul „Dubocica”. Anunțul a fost publicat pe site-ul UEFA, potrivit sportal.blic.rs.Federația Sârbă de Fotbal a solicitat UEFA ca meciul cu Albania să nu se dispute pe cel mai mare stadion al țării, ci la Leskovac, în fața a cel mult 8. ...
22:20
Surprinzătoarea campioană mondială la 100 metri garduri de la Tokyo și-a urmat sora pe pistă, dar acum e mai bună decât ea # Gazeta Sporturilor
Ditaji Kambundji (23 de ani) a devenit campioană mondială la 100 mg cu timpul de 12,24 secunde, aproape de recordul european vechi de 27 de ani. Elvețianca provenită dintr-o familie pasionată de atletism nu era cotată între marile favorite.Înainte de ziua ultimului act, Ditaji Kambundji nu era nici măcar cea mai cunoscută atletă din familia sa, cu atât mai puțin din finala probei de 100 m garduri din cadrul Campionatelor Mondiale de la Tokyo 2025. ...
22:10
Gesturi huliganice la Ploiești » Oficialul Petrolului a vrut să sară la bătaie cu Andrei Chivulete și-a fost luat pe sus de oamenii din club # Gazeta Sporturilor
În minutul 39 al meciului de pe „Ilie Oană”, deranjat de deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete în Petrolul - Dinamo, directorul sportiv al gazdelor, Paul Pintilie, a oferit scene de tip ultras.Meciul de la Ploiești dintre Petrolul și Dinamo nu a fost lipsit de incidente. Și nu provocate de suporteri, ci de oficialii clubului gazdă, care au transformat stadionul într-un adevărat ring de lupte. ...
21:50
S-a aflat acum! Doi jucători de la FCSB n-au mai rezistat: „Becali n-a spus un lucru, acest jucător s-a sufocat” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a făcut dezvăluiri a doua zi după remiza surprinzătoare din deplasare cu Csikszereda, 1-1, în etapa 9 din Superliga. Două din cele cinci schimbări efectuate au fost forțate, la cererea fotbaliștilor.Campioana a făcut trei schimbări la pauză: Olaru, Cercel și Miculescu au fost înlocuiți cu Edjouma, Toma și Thiam. ...
21:40
Andreea Ana se va bate pentru medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte # Gazeta Sporturilor
Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (24 de ani) va concura pentru medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Zagreb, după ce a fost învinsă în semifinalele categoriei 55 kg.Andreea Ana este mai aproape ca niciodată de o medalie la Campionatele Mondiale, ediția din acest an fiind găzduită de orașul croat Zagreb. ...
21:30
Scenografii FABULOASE la Petrolul - Dinamo! Reverență pentru trei boxeri uriași ai Ploieștiului + torțe și fumigene în peluza „câinilor” # Gazeta Sporturilor
Petrolul și Dinamo au adus pe teren istorie, pasiune și rivalitate. Galeriile au transformat peluzele în adevărate spectacole vizuale, cu bannere, torțe și pânze uriașe.Atmosferă de meci mare pe „Ilie Oană” din Ploiești, în ultimul meci al rundei cu numărul 9 din Superligă. Petrolul și Dinamo la start, două cu istorie, pasiuni și suporteri pătimași.Și suporterii au fost la înălțime, ca de fiecare dată. ...
21:20
Imagini de senzație surprinse de GSP la Legends Charity Game: Gică Hagi, asaltat de fani la Lisabona » Reacție genială pe gazon: „E cam mare terenul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Uriașul Gică Hagi, cel mai bun marcator din istoria naționalei României, la egalitate cu Adrian Mutu, a fost invitat la Legends Charity Game, meci demonstrativ la Lisabona, transmis de GSP. La ieșirea pe gazon, „Regele” a fost asaltat de suporteri pentru autografe.Demonstrativul din capitala Portugaliei aduce față în față nume imense din fotbalul mondial. ...
21:20
Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a avut parte de un ghinion teribil la echipa națională. Trimis de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în minutul 80 al meciului din deplasare cu Cipru, terminat la egalitate, scor 2-2, s-a accidentat și a fost înlocuit după 5 minute cu Florin Tănase (30 de ani).Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a vorbit despre situația medicală a jucătorului. ...
21:00
Unirea Slobozia a ajuns pe loc de play-off, dar Jean Vlădoiu nu e entuziasmat: „Știm că vom coborî de acolo” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa pe care o pregătește alături de Andrei Prepeliță (39 de ani), a urcat pe 6 în Superliga, loc de play-off. Ialomițenii au câștigat în etapa 9, în deplasare cu FC Hermannstadt, scor 2-0.Meciul a fost dominat de către gazde, care au avut nu mai puțin de 22 de șuturi, dintre care 6 cadrate pe poartă. ...
20:50
Mihai Stoica, lăsat fără reacție de golul bizar din Hermannstadt - Slobozia: „Nu știu dacă am mai văzut vreodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a comentat deznodământul partidei dintre Hermannstadt și Unirea Slobozia. Ialomițenii s-au impus în deplasare, scor 2-0, în etapa 9 din Superliga. Evenimentul-cheie al partidei a venit în minutul 41, atunci când camerunezul Christ Afalna (27 de ani) a deschis scorul printr-o execuție caraghioasă. ...
20:50
Marius Măldărășanu, fără reacție după eșecul cu Unirea Slobozia: „Te gândești că fotbalul ține cu echipa care joacă” # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul lui FC Hermannstadt, s-a declarat dezamăgit după a doua înfrângere consecutivă a echipei sale, 0-2 pe teren propriu cu Unirea Slobozia.Sibienii au controlat jocul și au avut numai puțin de 22 de șuturi, dintre care 6 cadrate pe spațiul porții. Totuși, ialomițenii au reușit să păstreze poarta intactă și să marcheze cu 2 dintre cele 3 șuturi expediate pe poartă. ...
20:30
Prima apariție oficială a lui Mircea Lucescu, după meciurile cu Canada și Cipru » Când se ia decizia finală la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, este așteptat la meciul de la Ploiești dintre Petrolul și Dinamo. Va fi prima apariție publică a antrenorului „tricolorilor” după eșecul din septembrie cu Canada și egalul cu Cipru.Confruntarea de pe „Ilie Oană” dintre Petrolul și Dinamo va avea invitați de seamă. Selecționerul Mircea Lucescu, dar și secundul său, Jerry Gane, vor fi prezenți în tribune. ...
20:30
Nuri Șahin (37 de ani) este noul antrenor al celor de la Istanbul Basaksehir. Anunțul a fost făcut de clubul din Turcia prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.Fostul tehnician al Borussiei Dortmund a preluat-o pe fosta adversară a Universității Craiova din cupele europene. În play-off-ul Conference League, formația lui Mirel Rădoi a eliminat-o fără probleme pe formația din Turcia. ...
20:20
Simbu Alphonce, triumfător în proba de maraton de la Campionatele Mondiale de Atletism, după un final incredibil # Gazeta Sporturilor
Simbu Alphonce (33 de ani, Tanzania) a devenit campion mondial la maraton, după un duel incredibil cu germanul Amanal Petros (30 de ani), cei doi fiind separați de doar 3 sutimi în Tokyo.În cursul acestei dimineți, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism, s-a desfășurat proba de maraton, una din cele mai spectaculoase din istorie, datorită finalului plin de suspans din capitala Japoniei. ...
20:20
Afalna, genial în limba română la interviu, după golul neobișnuit de la Sibiu: „Ăsta e fotbalul, poți marca cu capul, cu mâna, cu călcâiul” # Gazeta Sporturilor
Christ Afalna, atacantul de la Unirea Slobozia, a vorbit în limba română la flash-interviu după victoria cu Hermannstadt, scor 2-0.Autorul primului gol, unul neobișnuit, a fost extrem de sincer, explicând reușita din prima repriză, dar și gestul de a-i aplauda pe fanii lui Hermannstadt, care l-au huiduit când părăsea terenul.Afalna are două goluri marcate în acest sezon de Superliga. Slobozia a urcat pe locul 6 după victoria de la Sibiu, cu 14 puncte în 9 etape. ...
20:20
Prima ieșire oficială a lui Mircea Lucescu după haosul cu Canada și Cipru! Când se ia decizia finală la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, este așteptat la meciul de la Ploiești dintre Petrolul și Dinamo. Va fi prima apariție publică a antrenorului „tricolorilor” după eșecul din septembrie cu Canada și Cipru.Confruntarea de pe „Ilie Oană” dintre Petrolul și Dinamo va avea invitați de seamă. Selecționerul Mircea Lucescu, dar și secundul său, Jerry Gane, vor fi prezenți în tribune. ...
20:20
Decizie istorică a FIFA: calendarul preliminariilor se va modifica » Program infernal pentru naționala României! # Gazeta Sporturilor
FIFA a anunțat că, începând din sezonul 2026-2027, se schimbă durata pauzelor competiționale pentru meciurile interțări din preliminarii. Prima întrerupere din toamna anului viitor va începe din 21 septembrie și se va întinde pe trei săptămâni, în loc de două - ca până în prezent -, urmând ca echipele naționale să dispute patru partide consecutive din grupă, și nu doar două!Astfel, potrivit informațiilor venite dinspre forul condus de Gianni Infantino, și ...
20:10
Reprezentantele Ucrainei la Billie Jean King Cup vor să producă surpriza la acest turneu. Înaintea sfertului de finală cu Spania, Marta Kostyuk (23 de ani, #26 WTA), tenismenă cu rezultate foarte bune în acest sezon, a declarat că este dispusă să joace și la proba de dublu pentru a-și ajuta echipa. ...
20:00
Scene șocante in fotbalul mic din România! Arbitrul, strâns de gât și bătut cu bestialitate de jucător: primarul vrea să desființeze echipa # Gazeta Sporturilor
Scene cumplite pe un teren de fotbal din România, în acest weekend. Un arbitru a fost bătut de un jucător furios pe decizia pe care a luat-o. „Centralul” a fost strâns de gât și lovit cu bestialitate într-un meci care conta pentru etapa 2 din Liga 5, Gloria Secusigiu - Banatul Arad, terminat la egalitate, 1-1. ...
20:00
Veste uriașă pentru Real Madrid » Bellingham s-a întors: lotul pentru meciul cu Marseille # Gazeta Sporturilor
Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a revenit în lot după două luni. Englezul a prins foaia pentru meciul cu Marseille, din prima etapă a grupei de Champions League.Partida de pe „Santiago Bernabeu” va avea loc marți, de la ora 22:00. Bellingham poate juca primul meci după operația suferită la umăr. Mijlocașul nu va fi titular, însă sunt șanse să intre de pe bancă. ...
20:00
Armand Duplantis, record mondial răsplătit cu 170.000 de dolari » Ce spun adversarii: „Are tot ce își dorește fiecare săritor” # Gazeta Sporturilor
Suedezul Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 14-a oară în carieră, ducându-l la 6,30 metri și câștigând al treilea titlu mondial, după cele de la Eugene 2022 și Budapesta 2023. ...
20:00
De ce lipsește Devis Epassy, portarul titular al lui Dinamo, în meciul cu Petrolul # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy (32 de ani), camerunezul din poarta lui Dinamo, nu face parte din lotul echipei pentru meciul din deplasare cu Petrolul. Partida se joacă în această seară, de la 21:00, pe „Ilie Oană”. În locul lui, Zeljko Kopic (48 de ani) l-a titularizat pe Alexandru Roșca (21 de ani), fostul titular din poarta dinamoviștilor.Din informațiile GSP.ro, Devis Epassy a făcut varicelă și nu a fost disponibil pentru partida de la Ploiești. ...
19:40
Samuel Umtiti, campion mondial alături de naționala Franței în 2018, s-a retras la vârsta de 31 de ani. Ultimul meci oficial jucat de fundașul francez datează din 21 ianuarie 2024, când acesta a fost integralist în victoria lui Lille în fața celor de la Racing CFF, în Cupa Franței.Cariera sa a fost măcinată de accidentări, cea mai gravă fiind cea de la genunchi. Astfel, între 2016 și 2022, Umtiti a lipsit în total 622 de zile din cauza problemelor medicale. ...
19:30
Scene șocante la meciul din România! Arbitrul, strâns de gât și bătut cu bestialitate de jucător: primarul vrea să desființeze echipa # Gazeta Sporturilor
Scene cumplite pe un teren de fotbal din România, în acest weekend. Un arbitru a fost bătut de un jucător furios pe decizia pe care a luat-o. „Centralul” a fost strâns de gât și lovit cu bestialitate într-un meci care conta pentru etapa 2 din Liga 5, Gloria Secusigiu - Banatul Arad, terminat la egalitate, 1-1. ...
19:20
Asistența stagională în Superliga sub cea a lui Manchester United » Recul record de fani și de străini achiziționați! # Gazeta Sporturilor
UEFA a dat publicității un studiu pentru campionatele naționale din federațiile afliate la forul de la Nyon. „European Club Talent and Competition Landscape” plasează Superliga pe al 19-lea loc pe continent ca medie a spectatorilor în sezonul 2024-2025 și pe a șaptea poziție din coadă la variația asistenței medii față de ediția anterioară!Asistența medie a coborât la 6. ...
19:10
Christ Afalna (27 de ani), atacantul Unirii Slobozia, a marcat un gol neobișnuit în deplasarea cu Hermannstadt, în etapa #9 din Superliga.Slobozia a deschis scorul la Sibiu în minutul 41, în urma unui corner. După centrarea de la colțul terenului, mingea a fost respinsă până la Afalna, care se afla în 6 metri, cu spatele la poartă și cu un adversar în spinare. A urmat un moment confuz din care a ieșit golul. ...
19:10
România, rezultate impresionante la Râșnov, la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, o etapă dominată de sportivii japonezi # Gazeta Sporturilor
Etapa Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost dominată de japonezi, însă sportivii din România au obținut cele mai bune rezultate din istoria acestui sport în țara noastră.Sâmbătă, 13 septembrie, și duminică, 14 septembrie, Râșnov a găzduit FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, o etapă din Cupa Mondială de sărituri cu schiurile. Competiția a fost dominată de Japonia, 8 din cei 12 sportivi de pe podium provenind din țara asiatică. ...
19:00
Fostul atacant din Superliga a revenit în România și va evolua sub comanda lui Dan Alexa # Gazeta Sporturilor
Godberg Cooper (28 de ani), fost atacant la Chindia Târgoviște și UTA Arad, a revenit în România și a semnat cu Poli Timișoara, unde va evolua sub comanda lui Dan Alexa (45 de ani).Politehnica Timișoara se află pe locul 6 în Seria 7 din Liga 3, după 4 puncte obținute în primele 3 etape. Godberg Cooper a semnat un contract valabil pe un sezon cu formația pregătită de Dan Alexa. ...
19:00
ȘAPTE goluri! Florinel Coman, implicat într-un meci cu o desfășurare nebună în Liga Campionilor Asiei # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) a bifat al doilea meci pentru Al-Gharafa în acest sezon. Echipa lui a pierdut dramatic în deplasare cu Al Sharjah, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu, scor 3-4, într-un meci cu o desfășurare nebună în prima etapă din Liga Campionilor Asiei.Internaționalul român jucase primul meci din acest sezon pentru Al-Gharafa pe 1 septembrie, un 3-3, cu Al-Sadd. A fost rezervă ulterior cu Al Sailiya, iar luni a jucat 63 de minute din postura de titular. ...
18:50
Antrenorul care o laudă pe Arsenal, înainte de startul Champions League: „Este la același nivel cu Real Madrid și Barcelona” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, a subliniat entuziasmul din echipă înaintea revenirii în Liga Campionilor după o absență de 11 ani și și-a exprimat respectul profund față de adversarul de marți de pe „San Mamés”, Arsenal. ...
18:30
Xabi Alonso asigură, înainte de debutul în UCL pe banca lui Real Madrid: „Mbappe nu este nerăbdător” # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a prefațat duelul cu Marseille, programat marți, de la ora 22:00, din prima etapă a grupei unice de UEFA Champions League.Tehnicianul spaniol a vorbit despre așteptările înainte de startul competiției și a asigurat că Mbappé nu este nerăbdător să cucerească prima Ligă a Campionilor din palmaresul său.Xabi Alonso: „Faptul că jucăm pe Santiago Bernabéu ne motivează și mai mult”„Vom începe cu maxim entuziasm. ...
18:30
Dezvăluirea lui Usain Bolt, octuplul campion olimpic la atletism: „Când urc scările mi se taie respirația” » Cum arată o zi din viața sa # Gazeta Sporturilor
Aflat în Tokyo pentru Campionatele Mondiale de Atletism, legendarul Usain Bolt (39 de ani) a oferit un interviu pentru presa britanică, în care a vorbit despre situația din prezent a curselor de viteză din atletism, despre cum își petrece timpul liber și despre copiii săi.Usain Bolt este unul dintre cei mai importanți atleți din istorie, având 8 medalii de aur la Jocurile Olimpice și 14 medalii (11 de aur, 2 de argint, una de bronz) la Campionatele Mondiale de Atletism. ...
18:30
Mesaje ORIBILE la adresa lui Mititelu, chiar pe „Oblemenco”: „Înmormântarea ta, sărbătoarea noastră” # Gazeta Sporturilor
FCU Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu (57 de ani), se află pe marginea prăpastiei. „Sufocată” de problemele financiare, echipa din Bănie a fost exclusă miercuri din toate competițiile. Ca urmare, o facțiune a fanilor olteni, Praetoria MMV, a intrat pe stadionul „Ion Oblemenco”, aflat în administrarea Primăriei Craiova, și a afișat mai multe mesaje macabre. ...
18:20
Fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București » Ar fi fugit de la locul faptei și e căutat de poliție # Gazeta Sporturilor
Un accident rutier petrecut în centrul Bucureștiului l-ar fi avut în prim-plan pe fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, Toto (27 de ani).Toto Dumitrescu ar fi condus pe bulevardul Mircea Eliade din București, când mașina sa a fost lovită de un alt autoturism la volanul căreia se afla o tânără de 23 de ani, circulând dinspre direcția bulevardului Primăverii, conform celor de la adevărul.ro. ...
18:10
Schimbare curioasă de antrenor în Anglia » Revine la echipă la nici 3 luni de când a fost concediat # Gazeta Sporturilor
Chris Wilder (57 de ani) a revenit la Sheffield United, la nici 3 luni de când a fost concediat. Tehnicianul englez se despărțise de club imediat după play-off-ul de promovare în Premier League, pierdut în fața lui Sunderland, scor 1-2.Astfel, Wilder revine pentru a treia oară la cârmă lui Sheffield United, după ce „The Blades” l-au concediat pe tehnicianul spaniol Ruben Selles (42 de ani), după doar 5 etape din Championship. ...
18:10
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero # Gazeta Sporturilor
Un mecanic i-a îndemnat pe cei ce doresc să achiziționeze o mașină cu bani puțini să își îndrepte atenția spre Hyundai i20, atunci când sunt nehotărâți cu privire la automobilul pe care și-l doresc. Prețul acestui autovehicul variază între 16.000 și 23.000 de euro.Mulți consideră că Dacia Sandero este cea mai bună mașină pe care și-o poate cumpăra un cetățean obișnuit. ...
17:50
Victor Pițurcă știe cine trebuie să stea pe banca naționalei României: „E un om puternic” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a comentat situația apărută la echipa națională după remiza cu Cipru, scor 2-2. Selecționerul Mircea Lucescu a avut o ședință specială cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, după partida din preliminariile CM 2026. În urma discuțiilor, s-a hotărât la Il Luce să continue pe banca României. Cu o zi înainte, experimentatul antrenor declarase că e gata să-i lase locul pe bancă lui Gică Hagi. ...
