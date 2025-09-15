Alexandru Musi a explicat gestul cu banderola de la naționala de tineret: „Am vrut să i-o arunc”
Sport.ro, 15 septembrie 2025 23:40
Dinamo s-a impus cu 3-0 în fața lui Petrolul, într-un meci din etapa a noua a Superligii. Partida a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
23:40
E gata! Gigi Becali schimbă foaia după umilința cu Csikszereda și coboară în iarbă: "De asta mă gândesc!" # Sport.ro
FCSB nu a reușit să treacă peste seria neagră din campionat și a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie.
23:40
Alexandru Musi a explicat gestul cu banderola de la naționala de tineret: „Am vrut să i-o arunc” # Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 3-0 în fața lui Petrolul, într-un meci din etapa a noua a Superligii. Partida a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
23:40
Dinamo București a obținut o victorie categorică, 3-0 pe terenul Petrolului, și urcă pe locul 3 în SuperLigă, cu 18 puncte după 9 etape, la 5 lungimi de liderul Universitatea Craiova.
Acum 2 ore
23:10
CFR Cluj traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani.
23:00
Adversara Universității Craiova, la pământ în Polonia! Rakow pierde acasă și e pe loc de retrogradare # Sport.ro
Rakow Czestochowa, viitoarea oponentă a Universității Craiova din Conference League, continuă parcursul dezamăgitor din campionat.
22:50
Istoria a fost scrisă la Râșnov! România, cele mai bune rezultate din istorie la sărituri cu schiurile # Sport.ro
România a găzduit în weekend două etape din Summer Grand Prix la sărituri cu schiurile, pe trambulinele din Valea Cărbunării, Râșnov, iar sportivii noștri au obținut cele mai bune rezultate din istorie.
22:40
Marius Măldărășanu, dezamăgit după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Numai nouă ni se poate întâmpla” # Sport.ro
Unirea Slobozia s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a noua din Superliga. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
22:20
Scene incredibile pe "Ilie Oană"! Un oficial al Petrolului, de neoprit după ce a văzut "roșu": a sărit la arbitru # Sport.ro
Tensiune maximă la Ploiești, în derby-ul dintre Petrolul și Dinamo.
Acum 4 ore
21:50
Coregrafie spectaculoasă în Petrolul - Dinamo! Legendarul sportiv care a dat lovitura de start # Sport.ro
Fanii Petrolului au avut o coregrafie spectaculoasă înaintea partidei cu Dinamo.
21:50
Rapid București trece printr-un moment dificil înaintea meciului cu Hermannstadt.
21:40
Italienii aruncă bomba: Mourinho ar putea reveni la Inter! Chivu, în pericol după startul slab de sezon # Sport.ro
Jose Mourinho este aproape de o revenire spectaculoasă în Serie A, chiar pe banca lui Inter Milano, echipa cu care a câștigat tripla istorică.
21:20
Reacția care spune totul despre golul anului în Superliga! Mihai Stoica, uluit: "Nu știu dacă am mai văzut așa ceva" # Sport.ro
MM, uluit de golul reușit de Christ Afalna.
21:10
Debutul lui Cristi Chivu în UCL alături de Inter se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Marius Șumudică a auzit ce a spus Gigi Becali și l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă” # Sport.ro
Marius Șumudică s-a enervat în momentul în care a auzit despre pretenția lui Olaru.
20:40
Un titular de la Dinamo ratează meciul cu Petrolul dintr-un motiv incredibil! Boala copilăriei care l-a scos din cărți # Sport.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a primit o veste complet neașteptată înaintea partidei cu Petrolul Ploiești, programată luni seară.
Acum 6 ore
20:00
Nu i-a păsat de recordul mondial! Duplantis a fugit direct în brațele iubitei, pentru un sărut pasional # Sport.ro
Armand "Mondo" Duplantis, regele absolut al săriturii cu prăjina, a mai bifat o performanță istorică.
20:00
Atacantul a pus pixul pe foaie și e oficial "CFR-ist".
19:40
Fostul campion mondial cu Franța în 2018 și-a anunțat retragerea din fotbal la 31 de ani.
19:30
Meci interzis cardiacilor pentru Florin Coman în Liga Campionilor! Al-Gharafa conduce cu 2-0 la pauză, după s-a înscris gol după gol # Sport.ro
Al-Gharafa a pierdut un meci din Liga Campionilor a Asiei, după ce condus cu 2-0 la pauză.
19:20
Secretele lui Armand Duplantis, dezvăluite de Agoston și Enescu: „Are o rutină fantastică” # Sport.ro
Recordmenii României la săritura cu prăjina explică ascensiunea fenomenului suedez.
19:10
Tensiunea a atins cote maxime la FCSB după un nou rezultat dezamăgitor, 1-1 pe terenul nou-promovatei Csikszereda.
18:50
Favorita la titlu din Superliga! Daniel Pancu s-a pronunțat imediat + Jucătorul care l-a surprins # Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit despre echipa favorită la câștigarea titlului.
18:40
Dezvăluire din Giulești! S-a aflat adevăratul motiv pentru care Dan Șucu a investit la Rapid: "100% a contat" # Sport.ro
Misterul din spatele implicării financiare masive a lui Dan Șucu la Rapid a fost elucidat.
18:40
Roș-albaștrii au doar o victorie și riscă să rateze play-off-ul.
Acum 8 ore
18:10
Becali reconfigurează FCSB după startul slab de sezon: Alhassan, soluția surpriză pentru defensivă # Sport.ro
FCSB traversează o criză profundă în Superliga, unde a ajuns pe locul 12, cu o singură victorie în nouă etape, iar remiza cu Csikszereda, scor 1-1, a umplut paharul.
18:10
Gigi Becali a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi, căruia i s-a făcut rău după meciul cu Farul.
18:00
Internaționalul român are încrederea totală a lui Patrick Vieira.
17:50
(P) Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet # Sport.ro
Pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșitul vacanței de vară nu este chiar cel mai frumos moment al anului. Însă, pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților.
17:30
Tun financiar pentru Armand Duplantis! Suedezul se „scaldă“ în bani după recordul mondial stabilit la Tokyo # Sport.ro
Armand Duplantis a mai scris o pagină de istorie în atletism.
17:20
Federația de la Chișinău s-a mișcat rapid după plecarea lui Serghei Cleșcenco, demis în urma eșecului istoric, 1-11 cu Norvegia.
17:20
Răzvan Lucescu, nemulțumit chiar dacă PAOK a câștigat toate meciurile în startul sezonului # Sport.ro
Răzvan Lucescu a scos în evidență ce l-a deranjat, după victoria la limită cu OFI Crete.
17:10
Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu pe banca lui Al Hilal Omdurman.
16:50
Lixandru s-a accidentat în partida lui FCSB cu Csikszereda, scor 1-1.
16:50
Politehnica Iași e pe muchie de cuțit în Liga 2, iar viitorul lui Tony da Silva pe banca moldovenilor atârnă de un fir de ață.
16:50
Padelul cucerește România! Cine este Daniel Prieto, omul din spatele PadelMania Herăstrău # Sport.ro
Padelul, sportul care face senzație în Spania și Argentina, a început să câștige teren și în România.
16:30
Valeriu Iftime, ironii la adresa lui Gigi Becali înaintea meciului direct: "Era ca un pisoi blând" # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe Gigi Becali pentru discursul de resemnare, după ce campioana FCSB s-a împiedicat din nou în campionat, 1-1 cu Csikszereda.
Acum 12 ore
16:00
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
Manchester United nu mai e atractivă. A fost refuzată de un fotbalist pus pe liber de Newcastle # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:00
România va avea două brigăzi pe teren, în prima etapă din cea mai tare competiție intercluburi din lume.
15:00
Oltenii lui Mirel Rădoi se vor duela în Europa cu Sparta Praga.
14:50
Într-un moment în care echipa pregătită de Rădoi e pe val, calificată în grupa de Conference League și pe locul 1 în Superliga noastră, ea poate pierde un om de bază.
14:20
Avertisment pentru liderul Universitatea Craiova, după victoria cu Farul: "Dinamita se numește Rădoi!" # Sport.ro
Universitatea Craiova și-a consolidat fotoliul de lider în Superligă după ce a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-0.
14:20
Veteranul de 33 de ani are probleme grave pe bandă, inclusiv după ce s-a întors acasă, la Santos.
14:10
Chelsea a fost refuzată de Juventus, după ce a oferit 81 de milioane de euro pe un jucător de 20 de ani! # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:50
Răzvan Marin a ieșit după o oră, iar înlocuitorul său a înscris imediat golul victoriei pentru AEK Atena! # Sport.ro
Echipa din Grecia se va duela cu Universitatea Craiova în grupa unică din Conference League.
13:30
La un club unde patronul vrea să fie și antrenor, jucătorii sunt duși în pragul disperării. Acum, avem încă o confirmare, în acest sens.
13:20
Viitoarea adversară a campioanei României din Europa are un parcurs perfect în campionatul din Serbia.
13:00
Caramavrov explică procesul de degradare la care au ajuns cele două cluburi mari din fotbalul românesc.
12:50
Primul selecționer român din istoria Emiratelor Arabe Unite are de îndeplinit un obiectiv istoric. Iar evaluarea analiștilor ne demonstrează ce ar însemna dacă Oli va avea succes, în această provocare.
12:40
Rareș Ilie, ”mutare inteligentă” și o notă pe măsură! La trei minute după ce românul a intrat, Empoli a înscris # Sport.ro
Fostul internațional de tineret joacă acum în Serie B.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.