Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor / ”Să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România”
G4Media, 15 septembrie 2025 23:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre...
• • •
Acum o oră
23:40
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor / ”Să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România” # G4Media
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre...
Acum 2 ore
23:10
Purificatoarele de aer devin din ce în ce mai des întâlnite în casele oamenilor. Sunt foarte utile, pentru că ajută la curățarea aerului de mici particule...
23:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, transmite News.ro....
23:00
Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru Gaza / ”Netanyahu visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă” # G4Media
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni...
22:50
STUDIU: Supraexpunere la pesticide a locuitorilor din zonele viticole franceze / În perioadele de tratare a culturilor, nivelurile de contaminare ar putea creşte cu până la 60% # G4Media
Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu asupra expunerii la pesticide în Franţa: cei care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mai expuşi decât ceilalţi...
22:50
Nicușor Dan e reticent față de propunerea de crearea unei zone no-fly deasupra Ucrainei / Dronele rusești ar urma să fie doborâte pe teritoriul Ucrainei / „Pentru moment, mai degrabă nu” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, se declară reticent cu privire la crearea unei zone "no fly" deasupra Ucrainei, idee propusă de Polonia. Dronele rusești ar urma...
22:40
Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli # G4Media
Pentru prima dată în România o comună implementează un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială.
22:40
Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz și complicitate la abuz în serviciu / ”După 40 de ani de muncă în același loc, mi se pare cel puțin nefiresc să fiu trimis în judecată” # G4Media
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dan Idolu, mai mulți foști membri ai Consiliului de Administrație și doi juriști au fost trimiși în judecată de...
22:30
Băuturile vegetale – foarte la modă, dar sunt într-adevăr o opțiune bună? Ce ar trebui verificat pentru a le consuma pe cele mai sănătoase # G4Media
Băuturile vegetale câștigă tot mai multă popularitate și au încetat să fie un produs destinat exclusiv persoanelor vegane sau cu intoleranță la lactoză și s-au...
22:30
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari / Precedentul record a fost un cartonaș cu Pelé, vândut cu 1,33 mil, dolari # G4Media
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5...
22:20
Avioanele Typhoon ale armatei britanice sunt gata să doboare drone deasupra Poloniei, anunță Marea Britanie # G4Media
Avioanele Typhoon ale armatei britanice vor fi desfășurate în câteva zile pentru a doborî drone deasupra Poloniei și a altor aliați NATO din Europa de...
Acum 4 ore
22:10
Nicușor Dan despre incidentele cu dronele rusești: ”Mesajul meu e de încredere pentru români” / De ce nu a fost doborâtă ultima dronă care a intrat în România: ”Când tragi, poți să provoci pagube colaterale” # G4Media
Președintele Nicușor Dan susține că românii se află în siguranță, în contextul în care în ultimele luni mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul...
22:10
Un român trimis în judecată pentru atacuri antisemite la Londra s-a declarat nevinovat și va fi ținut în arest preventiv până la proces # G4Media
Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale...
21:50
Donald Tusk: Serviciile de securitate au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale. Suspecții au fost reținuți # G4Media
Serviciile de securitate din Polonia au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, scrie presa poloneză. „Cu puțin...
21:50
România vrea să dezvolte proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România / Ministrul Apărării: ”Avem șansa să devenim un hub regional pentru producția de drone” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a avut luni o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului...
21:40
Registrul Auto Român (RAR) a anunțat pe site-ul oficial Rarom.ro o nouă secțiune dedicată campaniilor de rechemare auto.
21:40
Câini vs. pisici: 8 diferențe în alimentația celor mai iubite animale de companie, pe care orice stăpân trebuie să le știe # G4Media
Câinii și pisicile sunt animalele de companie preferate de milioane de oameni din întreaga lume. Deși par asemănătoare prin modul în care aduc bucurie familiilor, când vine...
21:30
Cum a dus mâncarea tradițională japoneză la cel mai mare număr de centenari din lume / Peștele, algele și porțiile mici, pe lista „secretelor” longevității # G4Media
Japonia continuă să uimească lumea prin modul în care își depășește constant recordurile în materie de longevitate. La 1 septembrie 2025, țara soarelui-răsare a înregistrat...
21:30
Nicușor Dan vrea să pregătească o strategie economică: ”Să se refere la energie, resurse minerale…” / Președintele nu are atribuții directe pe economie # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară la o emisiune difuzată la Antena 3 că și-a propus să dezvolte o strategie economică a României. "Cele...
21:30
Doi turiști, un britanic și iubita lui româncă, au fost amendați cu sute de euro și dați afară din Veneția pentru că au înotat în Canal Grande # G4Media
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța în Veneția după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic în...
21:30
ChatGPT și rivalii săi au intrat rapid în viața de zi cu zi a sute de milioane de oameni. Dar popularitatea lor are un preț...
21:20
Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură / Investiție de 6 milioane de euro, cu finanţare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia # G4Media
Staţiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coster şi chiar piste de biciclete off-road, anunţă administraţia publică locală, care luni...
21:10
Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii # G4Media
Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews. Studiul a...
21:10
Astronomii au reuşit să observe coroana unei găuri negre în imagini cu detalii fără precedent / RX J1131 se află la aproximativ 6 miliarde de ani-lumină de Pământ şi se roteşte cu mai mult de jumătate din viteza luminii # G4Media
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana" superfierbinte care înconjoară...
21:00
O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual” # G4Media
Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la...
21:00
LIVE Președintele Nicușor Dan, prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România. Interviu la Antena 3 # G4Media
Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful...
20:50
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind...
20:40
JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu” # G4Media
Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show", după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează...
20:40
Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României # G4Media
Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a...
20:30
Spania a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană / Premierul Pedro Sanchez a anunţat recent noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza” # G4Media
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor...
20:30
Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război # G4Media
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri...
20:20
Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump # G4Media
Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI. Într-o postare pe X, McGregor...
20:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției # G4Media
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare...
Acum 6 ore
20:10
Victor Giosan, expert în politici publice, numit consilier al premierului Ilie Bolojan. El militează pentru investiții mai mari în cercetare și educație și susține că România e codașă la nivelul impozitelor pe consum și pe capital și sub media UE la impozitele pe muncă # G4Media
Victor Giosan, expert în politici publice, a fost numit luni consilier de stat în cancelaria premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii apărute în Monitorul Oficiale....
20:10
Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș # G4Media
Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al...
20:10
Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă # G4Media
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl",...
19:40
Nici câine, nici pisică: Animalul de companie recomandat bunicilor, pe care toată lumea îl trece cu vederea # G4Media
Multe persoane în vârstă caută un companion loial, ușor de îngrijit și care să le ofere afecțiune în fiecare zi. Deși câinii și pisicile sunt opțiuni preferate...
19:40
Apropiat al lui Ilan Șor, afaceri controversate în Brașov / Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic: Vladimir Tonu (Exfactor Grup Construct SRL) apare pe lista neagră a autorităților din Republica Moldova # G4Media
Zona Aleii Sânzienelor din Brașov a devenit recent tensionată după ce locuitorii s-au unit împotriva unei decizii controversate a primăriei. Hotărârea propunea construirea unor blocuri...
19:40
Oficial american: Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet” / Teheranul insistă că are dreptul de a îmbogăţi uraniu # G4Media
Programul Iranului de îmbogăţire a uraniului trebuie „desfiinţat complet", a declarat luni secretarul american pentru energie, Chris Wright, în cadrul Adunării generale anuale a AIEA...
19:30
Marius Lazurcă, propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic / El și-a încheiat mandatul de 4 ani # G4Media
Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE, a fost rechemat luni de șeful statului din postul de...
19:00
xAI, compania lui Elon Musk, concediază sute de angajați responsabili de instruirea lui Grok # G4Media
xAI a anunțat vineri seară concedierea a cel puțin 500 de angajați din echipa de adnotare a datelor, în cadrul unui plan de reorganizare strategică...
18:50
AUR anunță că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe rețelele sociale la adresa lui George Simion, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra # G4Media
Partidul extremist AUR a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe...
18:50
Viitorul este imposibil de prezis pe termen lung / Care va fi cea mai importantă abilitate a noii generaţii în opinia CEO-ului DeepMind? # G4Media
Pe măsură ce inteligența artificială transformă rapid educația și mediul de lucru, viitoarea generație va avea nevoie de o competență esențială: abilitatea de a învăța...
18:30
Un angajat al barului de pe Etihad a fost concediat pentru că purta tricou cu rivala Manchester United la derby-ul orașului # G4Media
Duminică, la derby-ul dintre Manchester City și Manchester United (3-0), scena surprinzătoare nu s-a petrecut doar pe teren, ci și în tribunele Etihad Stadium. Un...
18:20
Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la un colegiu din Constanța, după ce s-au certat / Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie / Poliţiştii fac cercetări # G4Media
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o...
Acum 8 ore
18:10
A fost finalizată constituirea pajiştilor de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii, ce vizează refacerea echilibrului ecologic, anunță Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral # G4Media
Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au anunţat că a fost finalizată constituirea pajiştilor marine de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale...
18:10
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk / Cristian Ghinea: Moment ruşinos în Senatul României mai devreme, mă voi ridica când avem de condamnat violența # G4Media
Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut luni în Senat și în Camera Deputaților un moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk, asasinat săptămâna...
18:00
Un fluier vechi de 3.300 de ani, ce ar fi aparţinut unui „poliţist” antic, descoperit în Egipt # G4Media
Un fluier vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un os de vacă, a fost descoperit la Akhetaten (Amarna de astăzi), o capitală antică a Egiptului,...
18:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei este al lui Tyler Robinson (FBI) # G4Media
La cinci zile după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund ADN-ului suspectului...
17:50
Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete # G4Media
Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său...
