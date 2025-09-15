Nicușor Dan, despre alegerile din R. Moldova: Parcurs pro-occidental sau apropiere mai mare de Rusia

19:40

Reformă de ochii lumii. În timp ce liderii politici se ceartă cât şi de unde să taie din administraţiile locale, România plăteşte an de an sute de milioane de lei pentru salariile a zeci de mii de aleşi locali. O armată de partid condusă de baroni locali. Tot ei sunt cei care blochează o reorganizare a ţării, tocmai pentru a-şi păstra puterea. Mai marii României plănuiesc să redeseneze harta ţării de peste un deceniu, dar totul a rămas doar pe hârtie. În al doilea episod al campaniei "Cât costă să fii român" vă arătăm de ce tăierea unor posturi din primării şi Consilii Judeţene nu înseamnă de fapt o reformă care să conducă România pe calea dezvoltării.