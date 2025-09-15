Singurele vești bune de la FCSB. Când revin accidentații Șut, Dawa și Ngezana
Fanatik, 15 septembrie 2025 23:40
Mihai Stoica are și vești bune pentru fanii FCSB. După remiza rușinoasă de la Csikszereda, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit când revin jucătorii accidentați
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
23:40
Mihai Stoica are și vești bune pentru fanii FCSB. După remiza rușinoasă de la Csikszereda, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit când revin jucătorii accidentați
23:20
Pontul zilei de marți, 16 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 16 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria golgheterul SuperLigii.
Acum 2 ore
23:10
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari # Fanatik
Ce face pentru siluetă fosta parteneră a lui Adrian Cristea. Vedeta a dezvăluit abia acum de ce s-a ajuns la despărțire.
23:10
Liviu Ciobotariu, out de la Petrolul? Fanii i-au cerut demisia timp de minute în șir în finalul dezastrului cu Dinamo # Fanatik
Petrolul - Dinamo ar putea fi ultima partidă a lui Liviu Ciobotariu pe banca prahovenilor. Suporterii i-au cerut demisia, iar rezultatele nu sunt de partea sa
23:00
Mircea Lucescu, în lojă la Petrolul – Dinamo! Alături de cine a fost surprins înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu. Foto # Fanatik
Mircea Lucescu și-a făcut apariția la stadion pentru prima dată după meciurile naționalei din această lună. Alături de cine a fost surprins selecționerul naționalei pe „Ilie Oană”
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 16 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 633 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:40
Scene uluitoare la Petrolul – Dinamo! Oficialul echipei a sărit să bată arbitrul și a fost potolit cu greu de colegi. Video # Fanatik
Scene uluitoare în prima repriză a derby-ului Petrolul - Dinamo. Directorul sportiv al prahovenilor a văzut direct cartonașul roșu după ce și-a ieșit din minți.
22:20
România, cele mai bune rezultate din istorie la sărituri cu schiurile! Sportivii de top au făcut spectacol în concursul de la Râşnov # Fanatik
România a găzduit una dintre etapele Summer Grand Prix la sărituri cu schiurile la Râşnov, acolo unde au venit săritorii de top. Reprezentanţii "tricolorilor" au reuşit cele mai bune rezultate din istorie.
Acum 4 ore
22:00
A dezvăluit tot ce a aflat despre drona rusească de deasupra României. „Dacă trimit 200 din carton, ce facem?” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre drona rusească intrată în România. Ce ar fi făcut el, dacă ar fi fost în locul autorităţilor.
21:50
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul – Dinamo: „Nu a mai venit” # Fanatik
Devis Epassy lipsește din Petrolul - Dinamo dintr-un motiv incredibil. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit ce a pățit portarul camerunez
21:50
Veste cumplită pentru Costel Gâlcă în săptămâna premergătoare meciului dintre Rapid și Hermannstadt. Fratele antrenorului s-a stins din viață
21:40
A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul mare campion al României a dat lovitura de start la Ploiești. Foto # Fanatik
Leonard Doroftei, fostul mare pugilist român, a dat lovitura de start la Petrolul - Dinamo! Ce scenografie grandioasă au afișat suporterii „lupilor galbeni”.
21:20
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e lider și pe ce loc ”l-a pus” pe David Popovici de ziua lui # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut la Profețiile lui DON Mitică un top al celor mai buni sportivi români din toate timpurile și l-a inclus și pe David Popovici.
21:10
Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah, avea o relație specială cu România. El a vorbit despre țara noastră, pe care o cunoștea printr-un context personal.
21:00
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat” # Fanatik
Noi dezvăluiri halucinante despre remiza rușinoasă pe care FCSB a înregistrat-o pe terenul lui Csikszereda. Un fotbalist al campioanei a avut probleme mari
20:50
Mihai Stoica face haz de necaz după ce FCSB a pierdut două puncte la Miercurea Ciuc. Ce a spus după FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-2
20:30
Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
20:20
Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce i s-a făcut rău la Craiova – Farul 2-0: „Să ia și un repaus” # Fanatik
Pompiliu Stoica, fostul doctor al echipei naționale, i-a oferit sfaturi prețioase lui Mirel Rădoi după ce antrenorului de la Universitatea Craiova i s-a făcut rău în ultimul meci.
Acum 6 ore
20:00
Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va reveni pe gazon. Duel spectaculos cu nume uriașe la Lisabona # Fanatik
Gică Hagi face parte din echipa „World Legends”, care va înfrunta legendele Portugaliei la Lisabona. Partida va putea fi urmărită la TV și în România.
19:40
Simona Halep va putea fi văzută la un eveniment uriaș. Când are loc și despre ce este vorba? Un alt nume cunoscut la nivel mondial e cap de afiș.
19:40
Cum s-a ajuns la moarte de om în Craiova de la o nuntă între minori. Analiza sociologului Gelu Duminică. „Putem să zicem că sunt niște sălbatici” # Fanatik
Ce explică sociologul Gelu Duminică, despre violența izbucnită la nunta din Craiova, între minorii din comunitatea romă. Care este responsabilitatea autorităților?
19:40
Vladislav Blănuță a dat nas în nas cu ultrașii lui Dinamo Kiev pe stradă! Ucrainenii nu l-au iertat, după scandalul provocat # Fanatik
Vladislav Blănuță a avut parte de o discuție dură cu ultrașii lui Dinamo Kiev. Fanii l-au întâlnit pe stradă pe fotbalistul român și l-au luat la rost pentru mesajele pro-ruse postate pe rețelele de socializare.
19:30
Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și situația antrenorului: „Avem șansa că Deac este un băiat excepțional” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat la FANATIK SUPERLIGA deciziile surprinzătoare luate de antrenorul Andrea Mandorlini în timpul partidei Metaloglobus - CFR Cluj 1-1.
19:10
Echipa lui Florinel Coman, meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa a condus cu 2-0, însă ce a urmat e de domeniul fantasticului. Cum s-a descurcat atacantul român # Fanatik
Florinel Coman a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa o conducea la pauză cu 2-0 pe fosta echipă a lui Olăroiu, însă finalul i-a lăsat pe toți cu gura căscată
19:00
Scene incredibile în fotbalul românesc! Arbitrul, strâns de gât și lovit cu brutalitate de un jucător. Primarul amenință cu desființarea echipei. Foto # Fanatik
Un arbitru asistent din România a fost strâns de gât și lovit cu brutalitate în timpul unui meci de fotbal. Care a fost cauza ce a declanșat incidentul nefericit
18:50
Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de fostul căpitan al „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 16 septembrie, de la ora 13:30, alături de Răzvan Patriche
18:30
FCSB are nevoie să bată recorduri pentru a mai ajunge în play-off după 7 puncte în 9 etape. Cea mai spectaculoasă astfel de "remontada" a avut-o Marius Șumudică, din postura de antrenor al Astrei.
18:20
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!” # Fanatik
SuperLiga României revine cu meciuri tari, printre care derby-ul dintre Petrolul și Dinamo. Președintele prahovenilor anunță infernul pentru „câinii roșii”
18:20
Cum a ajuns România țara cu cel mai slab rating din UE. De ce ne depășesc Ungaria și Bulgaria # Fanatik
Cum a ajuns România să aibă cel mai mic rating de țară din Uniunea Europeană. Țara noastră, depășită de vecinii bulgari și unguri la acest capitol
Acum 8 ore
18:00
Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la Al-Hilal Omdurman! Înfrângere în marea finală împotriva unei echipe din Tanzania # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a ratat câștigarea unui trofeu la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman. Formația din Sudan a pierdut la limită în finală.
17:50
Mitică Dragomir îl acuză direct pe Gigi Becali: „E prietenul meu, dar a scos toți titularii! Impardonabil”. Ce șanse mai are campioana la play-off # Fanatik
Mitică Dragomir l-a criticat dur pe Gigi Becali după Csikszereda - FCSB 1-1. „Corleone” a vorbit și despre șansele campioanei la calificarea în play-off.
17:20
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri # Fanatik
Manuel Adîr, fiul interlopului Levier, l-a înjunghiat mortal pe Auraș Banu în timpul conflictului sângeros de la Craiova. Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală, după ce a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
17:20
Suporterii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica după Csikszereda – FCSB! Cum le-a răspuns oficialul campioanei: „Pierdeți vremea!” # Fanatik
FCSB traversează o formă incredibil de slabă în campionat, iar nervii suporterilor au fost revărsați asupra lui Mihai Stoica. Ce a transmis oficialul „roș-albaștrilor”
17:00
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!” # Fanatik
Marius Șumudică a explodat când a auzit dezvăluirile lui Gigi Becali despre Darius Olaru. Reacție furibundă la adresa căpitanului de la FCSB
16:40
Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid. Nu mai e în fotbal de ani de zile! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a propus, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, un președinte-surpriză la Rapid. Pe cine mizează fostul șef de la LPF.
16:20
Gigi Becali, sfat pentru Rădoi. „Mirele, dă-l, bă, afară!”. Apoi a dat-o la întors: „Știe că vine nașul și-l paradește”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali i-a oferit un sfat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lui Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor s-a simțit rău după Universitatea Craiova - Farul 2-0.
16:20
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului # Fanatik
Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce acesta a comis un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.
Acum 12 ore
15:40
Ce se întâmplă, de fapt, cu Rabla 2025. Motivul pentru care înmatriculările de mașini au explodat deși programul se anunță un eșec # Fanatik
Rabla 2025 riscă să dezamăgească șoferii români: bugetul redus și tichetele mici pentru mașinile electrice pun frână achizițiilor și blochează piața auto.
15:40
Marius Șumudică anunță marea revoluție a lui Mircea Lucescu. „Vor fi titulari pe care nici nu îi va mai chema la lot!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică anunţă marea revoluţie a lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Antrenorul susţine că selecţionerul României va renunţa la câteva piese grele pentru meciul cu Austria.
15:20
Andrei Vochin a deslușit cauza decăderii campioanei României: „FCSB, clubul care a transformat anomalia în strategie. Și acum plătește” # Fanatik
Andrei Vochin a găsit în FANATIK cauza care a dus la căderea FCSB-ului. În opinia gazetarului, efectul a fost unul întârziat, având în vedere modul în care este construit clubul.
15:10
„L-am auzit pe domnul Becali că mieuna la televizor. Era un pisoi blând”. Valeriu Iftime, înainte de FC Botoșani – FCSB: „Viața mea e să le schimb antrenorul!”. Exclusiv # Fanatik
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a prefațat la FANATIK SUPERLIGA partida contra campioanei FCSB, grupare condusă de prietenul său, Gigi Becali.
14:50
Andrei Vochin a deslușit „delirul” de la campioana României: „FCSB, clubul care a transformat anomalia în strategie. Și acum plătește” # Fanatik
Andrei Vochin a găsit în FANATIK cauza care a dus la căderea FCSB-ului. În opinia gazetarului, efectul a fost unul întârziat, având în vedere modul în care este construit clubul
14:30
Monica Tatoiu vrea să dea poliția în judecată. Ce s-a întâmplat în mijlocul Capitalei. „Nu a dat nicio amendă, efectiv nu și-au făcut datoria” # Fanatik
Scandal mare cu Monica Tatoiu în prim-plan. Vedeta acuză Poliția Română de nepăsare și vrea să dea instituția în judecată.
14:20
Sorin Cârțu a comentat furia lui Rădoi la adresa lui Baiaram. „Bă, tu trebuie să te uiți la el ca la Dumnezeu!”. Comparație surprinzătoare cu Yamal! # Fanatik
Sorin Cârţu a comentat scandalul din finalul meciului dintre Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram. Oficialul Universităţii Craiova a dezvăluit că echipa nu are nevoie de niciun scandal în acest moment excelent.
14:00
Horia Ivanovici a anunțat ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu. „Burleanu are încredere”. Decizie-șoc dacă pierdem cu Austria! Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu va continua pe banca echipei naţionale. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că selecţionerul îşi va da demisia dacă va pierde cu Austria, în luna octombrie.
14:00
Săptămâna aceasta, alegi doar ce e mai bun din cazino. Norocul nu se mai culege din întâmplare. Acum are un nume și o adresă la care îl găsești: Turneul Roadele Norocului, pe Don.ro. Recolta e […]
13:40
Cristi Balaj, mult mai în formă decât echipa CFR-ului: ”Am jucat mai slab decât arbitrajul! Mă gândesc ce șoc a avut el, de la stadioanele din Ligue 1 la Metaloglobus” # Fanatik
CFR Cluj a scos doar o remiză în meciul cu Metaloglobus, iar Cristi Balaj a avut la FANATIK SUPERLIGA o reacție total neașteptată.
13:20
Cristi Balaj, la un pas de demisie de la CFR Cluj! „Chiar iau în calcul! O să am o discuție cu domnul Varga”. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a șocat după remiza cu Metaloglobus, din etapa a noua a SuperLigii. Peședintele lui CFR Cluj a anunțat că vrea să demisioneze
13:10
Anunț de ultimă oră despre debuturile la CFR Cluj ale vedetelor Zouma și Slimani: „El e mai avansat cu pregătirea”. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj a dat două lovituri importante pe piaţa transferurilor, Zouma şi Slimani. Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA când ar putea debuta cei doi jucători.
13:10
Favoritele la pariuri pentru competițiile UEFA 2025-26, dezvăluite Datele Kaizen Gaming și Betano, colectate din 19 țări, arată echipele pe care fanii le văd câștigătoare ale celor mai importante trofee europene în sezonul 2025-26.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.