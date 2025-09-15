Nicușor Dan: ”Președintele Trump m-a invitat într-o vizită oficială”. Când va avea loc vizita

15:50

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimita, sau încercările […]