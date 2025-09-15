Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!”

Primasport.ro, 15 septembrie 2025 23:40

Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
23:40
Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!” Primasport.ro
Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!”
23:40
VIDEO | Cătălin Cîrjan, reinventat de Dinamo. ”E foarte mare bucuria” Primasport.ro
VIDEO | Cătălin Cîrjan, reinventat de Dinamo. ”E foarte mare bucuria”
23:20
OUT după această etapă? Fanii cer demisia antrenorului, după un start de sezon slab Primasport.ro
OUT după această etapă? Fanii cer demisia antrenorului, după un start de sezon slab
Acum 2 ore
23:00
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-3. ”Câinii” termină etapa pe podium Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-3. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-2. ”Câinii” termină etapa pe podium Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-2. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:40
Conor McGregor, starul MMA, nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei Primasport.ro
Conor McGregor, starul MMA, nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei
22:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Armstrong dublează avantajul oaspeţilor Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Armstrong dublează avantajul oaspeţilor
22:20
Slobozia a surprins toată România, dar mesajul de alarmă a fost surprins: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!” Primasport.ro
Slobozia a surprins toată România, dar mesajul de alarmă a fost surprins: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!”
Acum 4 ore
22:10
Suflarea rapidistă e în doliu! A murit fratele lui Costel Gâlcă Primasport.ro
Suflarea rapidistă e în doliu! A murit fratele lui Costel Gâlcă
21:50
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari Primasport.ro
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari
21:50
Explicaţiile lui MM Stoica, după egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Explicaţiile lui MM Stoica, după egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîrjan finalizează o fază superbă Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîrjan finalizează o fază superbă
21:40
Explicaţiile lui MM Stoica, egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Explicaţiile lui MM Stoica, egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
A câştigat titlul mondial în 2018 cu Franţa, iar acum a anunţat că se retrage la doar 31 de ani Primasport.ro
A câştigat titlul mondial în 2018 cu Franţa, iar acum a anunţat că se retrage la doar 31 de ani
21:20
VIDEO | Leonard Doroftei s-a întors la Ploieşti! În uralele fanilor, a dat lovitura de start la meciul cu Dinamo Primasport.ro
VIDEO | Leonard Doroftei s-a întors la Ploieşti! În uralele fanilor, a dat lovitura de start la meciul cu Dinamo
21:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:40
VIDEO | ”An de an ne chinuim, acelaşi scenariu”. Măldărăşanu, foarte dezamăgit după eşecul cu Slobozia Primasport.ro
VIDEO | ”An de an ne chinuim, acelaşi scenariu”. Măldărăşanu, foarte dezamăgit după eşecul cu Slobozia
20:20
CSM Oradea a învins CS Vâlcea, la la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Borac Cacak câştigat competiţia Primasport.ro
CSM Oradea a învins CS Vâlcea, la la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Borac Cacak câştigat competiţia
20:20
Un jucător de la Dinamo a făcut varicelă şi ratează meciul cu Petrolul Primasport.ro
Un jucător de la Dinamo a făcut varicelă şi ratează meciul cu Petrolul
Acum 6 ore
20:10
Ce sfat i-a Gigi Becali lui Rădoi, după probleme avute de antrenor la ultimul meci al Craiovei: ”Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu ştie?” Primasport.ro
Ce sfat i-a Gigi Becali lui Rădoi, după probleme avute de antrenor la ultimul meci al Craiovei: ”Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu ştie?”
20:00
Jaqueline Cristian, calificată în sferturi în concursul de dublu de la Openul Coreei de Sud Primasport.ro
Jaqueline Cristian, calificată în sferturi în concursul de dublu de la Openul Coreei de Sud
20:00
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2. Situaţie apăsătoare pentru trupa lui Măldărăşanu Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2. Situaţie apăsătoare pentru trupa lui Măldărăşanu
19:20
Cristi Pustai s-a înţeles cu noua echipă, la scurt timp după despărţirea de Gloria Bistriţa Primasport.ro
Cristi Pustai s-a înţeles cu noua echipă, la scurt timp după despărţirea de Gloria Bistriţa
19:20
Ana Andreea Beatrice va lupta pentru bronz la CM de Lupte Primasport.ro
Ana Andreea Beatrice va lupta pentru bronz la CM de Lupte
19:20
Surpriză de proporţii în motorsportul românesc: Campionul european de raliuri vine la Mamaia Rally Show Primasport.ro
Surpriză de proporţii în motorsportul românesc: Campionul european de raliuri vine la Mamaia Rally Show
18:50
Gigi Becali anunţă o schimbare majoră în atacul celor de la FCSB. ”Ştie şi să dribleze acum” Primasport.ro
Gigi Becali anunţă o schimbare majoră în atacul celor de la FCSB. ”Ştie şi să dribleze acum”
18:50
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Afalna deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Afalna deschide scorul
18:40
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Portarul oaspeţilor a fost aproape să o comită grav Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Portarul oaspeţilor a fost aproape să o comită grav
Acum 8 ore
18:10
”Am văzut că mieuna aseară domnul Becali. Viaţa mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta!”. Patronul echipei, împachetat de un rival din Superligă Primasport.ro
”Am văzut că mieuna aseară domnul Becali. Viaţa mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta!”. Patronul echipei, împachetat de un rival din Superligă
18:10
Godberg Cooper s-a întors în fotbalul românesc! Destinaţie surprinzătoare Primasport.ro
Godberg Cooper s-a întors în fotbalul românesc! Destinaţie surprinzătoare
18:10
VIDEO | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:20
Biletele pentru meciurile naţionalei U21 din luna octombrie se pun în vânzare miercuri Primasport.ro
Biletele pentru meciurile naţionalei U21 din luna octombrie se pun în vânzare miercuri
17:20
Senzaţionalul Mondo Duplantis a câştigat titlul la săritura cu prăjina cu al 14-lea său record mondial Primasport.ro
Senzaţionalul Mondo Duplantis a câştigat titlul la săritura cu prăjina cu al 14-lea său record mondial
17:10
Pune cerneala pe contract! Vestea primită de Chivu, după un nou eşec în Serie A Primasport.ro
Pune cerneala pe contract! Vestea primită de Chivu, după un nou eşec în Serie A
17:10
”Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuşi să fie alături de noi”. MM Stoica, mesaj în mediul online pentru contestatari Primasport.ro
”Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuşi să fie alături de noi”. MM Stoica, mesaj în mediul online pentru contestatari
16:50
Assad Al-Hamlawi a atras atenţia unui club din străinătate! Atacantul are un start de sezon de vis la Craiova Primasport.ro
Assad Al-Hamlawi a atras atenţia unui club din străinătate! Atacantul are un start de sezon de vis la Craiova
16:20
FRF a bugetat peste jumătate de milion de euro pentru competiţiile Grassroots Primasport.ro
FRF a bugetat peste jumătate de milion de euro pentru competiţiile Grassroots
16:20
Nuntă în lumea scrimei. Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu şi-au unit destinele Primasport.ro
Nuntă în lumea scrimei. Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu şi-au unit destinele
16:20
România a pierdut contra Olandei, în al doilea meci din grupele Campionatului Mondial Primasport.ro
România a pierdut contra Olandei, în al doilea meci din grupele Campionatului Mondial
16:20
Echipa naţională de polo a României va debuta cu Italia la CE din 2026 Primasport.ro
Echipa naţională de polo a României va debuta cu Italia la CE din 2026
16:20
Voleibalistul belgian Seppe Baetens a semnat cu Steaua Primasport.ro
Voleibalistul belgian Seppe Baetens a semnat cu Steaua
Acum 12 ore
16:10
Luptătoarea Ana Andreea Beatrice este în semifinale la Campionatul Mondial Primasport.ro
Luptătoarea Ana Andreea Beatrice este în semifinale la Campionatul Mondial
16:10
Premierul spaniol Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale Primasport.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale
14:50
Brigada de români în Champions League se măreşte! Un nou arbitru se pregăteşte de debutul în cea mai importantă competiţie intercluburi Primasport.ro
Brigada de români în Champions League se măreşte! Un nou arbitru se pregăteşte de debutul în cea mai importantă competiţie intercluburi
14:10
50:50, noua emisiune concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV Primasport.ro
50:50, noua emisiune concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
14:00
Transferurile de răsunet nu au rezolvat problemele la CFR! Cristi Balaj se gândeşte din nou să îi părăsească pe clujeni: „E greu, frustrant, obositor” Primasport.ro
Transferurile de răsunet nu au rezolvat problemele la CFR! Cristi Balaj se gândeşte din nou să îi părăsească pe clujeni: „E greu, frustrant, obositor”
13:50
Andrea Mandorlini este pe făraş! Ce se întâmplă cu antrenorul italian Primasport.ro
Andrea Mandorlini este pe făraş! Ce se întâmplă cu antrenorul italian
13:30
După multe zile de discuţii, Răzvan Burleanu a decis viitorul lui naţionalei României! Preşedintele FRF a stabilit momentul în care Mircea Lucescu va fi îndepărtat de la cârma echipei Primasport.ro
După multe zile de discuţii, Răzvan Burleanu a decis viitorul lui naţionalei României! Preşedintele FRF a stabilit momentul în care Mircea Lucescu va fi îndepărtat de la cârma echipei
13:00
La doar 17 ani, americanca Iva Jovic a câştigat turneul WTA de la Guadalajara Primasport.ro
La doar 17 ani, americanca Iva Jovic a câştigat turneul WTA de la Guadalajara
12:30
Transferul lui Nsimba, un real succes pentru Universitatea Craiova! Mirel Rădoi a dezvăluit cum a ajuns francezul în Bănie Primasport.ro
Transferul lui Nsimba, un real succes pentru Universitatea Craiova! Mirel Rădoi a dezvăluit cum a ajuns francezul în Bănie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.