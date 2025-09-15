Bogdan Cosmescu, pronostic de cotă 10 la Oţelul - Universitatea Craiova! A mizat pe scor corect
Primasport.ro, 16 septembrie 2025 01:00
Bogdan Cosmescu, pronostic de cotă 10 la Oţelul - Universitatea Craiova! A mizat pe scor corect
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
01:00
Bogdan Cosmescu, pronostic de cotă 10 la Oţelul - Universitatea Craiova! A mizat pe scor corect # Primasport.ro
Bogdan Cosmescu, pronostic de cotă 10 la Oţelul - Universitatea Craiova! A mizat pe scor corect
Acum 2 ore
00:30
Slobozia a surprins toată România, dar semnalul de alarmă a fost tras: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!” # Primasport.ro
Slobozia a surprins toată România, dar semnalul de alarmă a fost tras: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!”
00:30
Verdictul lui Basarab Panduru, după o nouă etapă din Superligă: ”O echipă serioasă, cu un antrenor care transmite seriozitate!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdictul lui Basarab Panduru, după o nouă etapă din Superligă: ”O echipă serioasă, cu un antrenor care transmite seriozitate!” | VIDEO EXCLUSIV
00:30
VIDEO | Como - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu, rezervă într-un meci cu faze rarisime
00:30
VIDEO | ”Nu suntem top, dar suntem ok”. Zeljko Kopic a bifat cel mai clar succes al sezonului # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu suntem top, dar suntem ok”. Zeljko Kopic a bifat cel mai clar succes al sezonului
00:30
VIDEO | Îşi dă Liviu Ciobotariu demisia? ”Am trăit o umilinţă, o ruşine”
00:30
A fost anunţată următoarea lovitură de la Dinamo: ”2-3 milioane!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
23:40
Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!”
23:40
VIDEO | Cătălin Cîrjan, reinventat de Dinamo. ”E foarte mare bucuria”
23:20
OUT după această etapă? Fanii cer demisia antrenorului, după un start de sezon slab
23:00
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-3. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-2. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:40
Conor McGregor, starul MMA, nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei
22:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Armstrong dublează avantajul oaspeţilor # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Armstrong dublează avantajul oaspeţilor
22:20
Slobozia a surprins toată România, dar mesajul de alarmă a fost surprins: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!” # Primasport.ro
Slobozia a surprins toată România, dar mesajul de alarmă a fost surprins: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!”
22:10
Suflarea rapidistă e în doliu! A murit fratele lui Costel Gâlcă
21:50
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari
21:50
Explicaţiile lui MM Stoica, după egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Explicaţiile lui MM Stoica, după egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîrjan finalizează o fază superbă # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîrjan finalizează o fază superbă
Acum 6 ore
21:40
Explicaţiile lui MM Stoica, egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Explicaţiile lui MM Stoica, egalul ruşinos contra celor de la Csikszereda: ”A ieşit şi el că a cerut!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
A câştigat titlul mondial în 2018 cu Franţa, iar acum a anunţat că se retrage la doar 31 de ani # Primasport.ro
A câştigat titlul mondial în 2018 cu Franţa, iar acum a anunţat că se retrage la doar 31 de ani
21:20
VIDEO | Leonard Doroftei s-a întors la Ploieşti! În uralele fanilor, a dat lovitura de start la meciul cu Dinamo # Primasport.ro
VIDEO | Leonard Doroftei s-a întors la Ploieşti! În uralele fanilor, a dat lovitura de start la meciul cu Dinamo
21:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:40
VIDEO | ”An de an ne chinuim, acelaşi scenariu”. Măldărăşanu, foarte dezamăgit după eşecul cu Slobozia # Primasport.ro
VIDEO | ”An de an ne chinuim, acelaşi scenariu”. Măldărăşanu, foarte dezamăgit după eşecul cu Slobozia
20:20
CSM Oradea a învins CS Vâlcea, la la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Borac Cacak câştigat competiţia # Primasport.ro
CSM Oradea a învins CS Vâlcea, la la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Borac Cacak câştigat competiţia
20:20
Un jucător de la Dinamo a făcut varicelă şi ratează meciul cu Petrolul
20:10
Ce sfat i-a Gigi Becali lui Rădoi, după probleme avute de antrenor la ultimul meci al Craiovei: ”Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu ştie?” # Primasport.ro
Ce sfat i-a Gigi Becali lui Rădoi, după probleme avute de antrenor la ultimul meci al Craiovei: ”Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu ştie?”
20:00
Jaqueline Cristian, calificată în sferturi în concursul de dublu de la Openul Coreei de Sud # Primasport.ro
Jaqueline Cristian, calificată în sferturi în concursul de dublu de la Openul Coreei de Sud
20:00
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2. Situaţie apăsătoare pentru trupa lui Măldărăşanu # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2. Situaţie apăsătoare pentru trupa lui Măldărăşanu
Acum 8 ore
19:20
Cristi Pustai s-a înţeles cu noua echipă, la scurt timp după despărţirea de Gloria Bistriţa # Primasport.ro
Cristi Pustai s-a înţeles cu noua echipă, la scurt timp după despărţirea de Gloria Bistriţa
19:20
Ana Andreea Beatrice va lupta pentru bronz la CM de Lupte
19:20
Surpriză de proporţii în motorsportul românesc: Campionul european de raliuri vine la Mamaia Rally Show # Primasport.ro
Surpriză de proporţii în motorsportul românesc: Campionul european de raliuri vine la Mamaia Rally Show
18:50
Gigi Becali anunţă o schimbare majoră în atacul celor de la FCSB. ”Ştie şi să dribleze acum” # Primasport.ro
Gigi Becali anunţă o schimbare majoră în atacul celor de la FCSB. ”Ştie şi să dribleze acum”
18:50
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Afalna deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Afalna deschide scorul
18:40
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Portarul oaspeţilor a fost aproape să o comită grav # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Portarul oaspeţilor a fost aproape să o comită grav
18:10
”Am văzut că mieuna aseară domnul Becali. Viaţa mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta!”. Patronul echipei, împachetat de un rival din Superligă # Primasport.ro
”Am văzut că mieuna aseară domnul Becali. Viaţa mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta!”. Patronul echipei, împachetat de un rival din Superligă
18:10
Godberg Cooper s-a întors în fotbalul românesc! Destinaţie surprinzătoare
18:10
VIDEO | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
Acum 12 ore
17:20
Biletele pentru meciurile naţionalei U21 din luna octombrie se pun în vânzare miercuri # Primasport.ro
Biletele pentru meciurile naţionalei U21 din luna octombrie se pun în vânzare miercuri
17:20
Senzaţionalul Mondo Duplantis a câştigat titlul la săritura cu prăjina cu al 14-lea său record mondial # Primasport.ro
Senzaţionalul Mondo Duplantis a câştigat titlul la săritura cu prăjina cu al 14-lea său record mondial
17:10
Pune cerneala pe contract! Vestea primită de Chivu, după un nou eşec în Serie A
17:10
”Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuşi să fie alături de noi”. MM Stoica, mesaj în mediul online pentru contestatari # Primasport.ro
”Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuşi să fie alături de noi”. MM Stoica, mesaj în mediul online pentru contestatari
16:50
Assad Al-Hamlawi a atras atenţia unui club din străinătate! Atacantul are un start de sezon de vis la Craiova # Primasport.ro
Assad Al-Hamlawi a atras atenţia unui club din străinătate! Atacantul are un start de sezon de vis la Craiova
16:20
FRF a bugetat peste jumătate de milion de euro pentru competiţiile Grassroots
16:20
Nuntă în lumea scrimei. Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu şi-au unit destinele
16:20
România a pierdut contra Olandei, în al doilea meci din grupele Campionatului Mondial # Primasport.ro
România a pierdut contra Olandei, în al doilea meci din grupele Campionatului Mondial
16:20
Echipa naţională de polo a României va debuta cu Italia la CE din 2026
16:20
Voleibalistul belgian Seppe Baetens a semnat cu Steaua
16:10
Luptătoarea Ana Andreea Beatrice este în semifinale la Campionatul Mondial
16:10
Premierul spaniol Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale # Primasport.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.