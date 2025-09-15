Care sunt prioritățile lui Nicușor Dan pentru România
Jurnalul.ro, 16 septembrie 2025 01:10
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat principalele sale priorități: Este vorba despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României. Totodată, el a vorbit despre principalele repere economice din România următorilor ani.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
01:30
1 din 6 americani refuză sau amână vaccinarea copiilor,conform unui sondaj realizat în SUA.
Acum o oră
01:10
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat principalele sale priorități: Este vorba despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României. Totodată, el a vorbit despre principalele repere economice din România următorilor ani.
00:50
Din șase francezi, doar unul îl mai apreciază pe președintele Emmanuel Macron, arată ultimul sondaj de opinie publicat în Hexagon. Potrivit analizei Ipsos, popularitatea lui Macron a ajuns la 17%, cel mai scăzut nivel de la venirea sa la putere, în 2017. Nu este vorba de o scădere în sondaje, ci pur și simplu de o prăbușire, președintele pierzând 7% în ultimele două luni.
Acum 2 ore
00:30
Toamna este momentul în care multe grădini se confruntă cu o problemă deloc plăcută: invazia omizilor. Aceste insecte pot devora frunzele pomilor fructiferi, arbuștilor ornamentali și chiar legumelor, slăbind plantele înainte de iarnă.
00:30
România a provocat cel mai mare dezastru ecologic din Europa, după Cernobîl. Este vorba despre accidentul în care 100.000 de metri cubide cianuri au ajuns în Tisa, apoi în Dunăre și Marea Neagră. Sursa, iazul de decantare de la Bozânta Mare, nu a fost „dezamorsată” niciacum
00:30
Începând cu 16 septembrie 2025, patru zodii vor simți că un nou capitol începe pentru ele – unul al vindecării și al reconectării cu propria putere interioară.
Acum 4 ore
23:40
Ochii verzi sunt cei mai rari din lume, doar 2% din populația lumii având această nuanță.
23:20
Ambasada României în Franța vine cu o veste foarte bună la început de an școlar: dezvoltarea unui program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez.
23:10
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși orientali, face prima sa vizită din ultimii patru ani în Statele Unite. Luni, el urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump. Acesta îi va oferi un premiu.
23:10
Nicușor Dan, despre SPP-istul care a înfierbântat internetul: Agentul „Ionuț” este „profesionist și pozitiv” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a confirmat că agentul SPP supranumit „Ionuț”, devenit viral pe rețelele de socializare, face parte din echipele care îi asigură protecția. Șeful statului l-a descris drept „profesionist și pozitiv”, parte din cele patru schimburi de pază.
22:20
Propolisul este unul dintre cele mai valoroase daruri pe care ni le oferă albinele.
22:10
Această săptămână este una de cotitură pentru multe cupluri și pentru cei care caută iubirea.
22:10
Ministrul Apărării: România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat lansarea unor proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România. „România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone”, spune el.
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că legea adoptată în primăvară oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor periculoase, însă decizia trebuie luată de la caz la caz pentru a evita pagube colaterale.
21:50
Cum să te bucuri de o viață lungă și sănătoasă. Rolul încrederii în bunăstarea fizică și emoțională # Jurnalul.ro
O anumită atitudine te ajută să te bucuri de o viață mai lungă și mai sănătoasă, potrivit unui studiu recent al Asociației Americane de Psihologie.
21:50
Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat luni seara că serviciile de protecție din Polonia au neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale.
Acum 6 ore
21:40
Nicușor Dan, dezvăluiri despre Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat la conducerea SIE: Va ocupa o poziție la București # Jurnalul.ro
Nicușor Dan anunță că vrea să-l aducă pe diplomatul Marius-Gabriel Lazurcă într-o funcție centrală la București, considerându-l „mai util în țară decât ca ambasador”. Președintele nu confirmă încă numirea la SIE, invocând discuțiile cu partidele.
21:40
Ruminația este procesul prin care o persoană se întoarce repetitiv și obsesiv la evenimente neplăcute din trecut, rămânând ancorată în gânduri negative ce tulbură starea de bine.
21:30
Vin banii de la Bruxelles! Fermierii români primesc 11,5 milioane € despăgubiri de la UE # Jurnalul.ro
Fermierii români vor primi un sprijin financiar important din partea Comisiei Europene, după pierderile uriașe provocate de înghețurile târzii din primăvara acestui an.
21:20
În Feng Shui, forma oglinzilor are un rol esențial în modul în care energia vitală, numită Qi, circulă prin locuință.
21:10
Experții spun că imaginile grafice, indignarea permanentă și ciclul de știri negative ne modifică răspunsul la stres și dăunează sănătății mintale.
21:10
Tatăl bărbatului mort în scandalul de la Craiova a fost reținut de poliție, conform informațiilor Gândul. El ceruse să fie externat ca să meargă la înmormântare.
20:50
Danemarca organizează exerciții militare în Groenlanda cu aliații europeni, dar fără americani # Jurnalul.ro
Danemarca organizează exerciții militare în Groenlanda. Participă sute de militari din diferite state europene și NATO. La exercițiu nu au fost invitați militarii americani.
20:20
Greutatea ideală a unei persoane poate fi estimată rapid și ușor cu ajutorul formulei Broca, o metodă veche dar eficientă, care diferă de Indicele de Masă Corporală (IMC), mai greu de calculat.
20:20
Un fotbalist cunoscut, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a anunțat că se retrage din activitate la 31 de ani. Este vorba despre fundașul Samuel Umtiti, care printre altele a jucat pentru Olympique Lyonnais și Barcelona.
20:10
Jurgen Faff, patronul companiei aeriene FlyLili și apropiat al lui Horațiu Potra, a fost reținut de polițiștii Capitalei # Jurnalul.ro
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut de polițiștii Capitalei pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. El va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv.
20:10
Un băiat de 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea a lovit un copac în satul Popești, comuna Cocu.
20:00
La inițiativa Ministerului Energiei, în data de 15.09.2025, a avut loc o întâlnire de lucru pe șantierul Centralei electrice pe gaze naturale, de 1737 MW, de la Mintia, jud. Hunedoara, întâlnire la care au participat: reprezentanții managementului Mass Global Energy, compania care construiește centrala, directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, împreună cu alți reprezentanți ai mangementului executiv al companiei, directorul general al CNEE Transelectrica SA, Ștefăniță Munteanu, împreună cu reprezentanți ai managementului executiv al Transelectrica, reprezentanți ai managementului Energobit Cluj, proiectantul lucrării, dar și președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor. La această întâlnire de lucru, din partea Ministerului Energiei a participat secretarul de stat, Pavel-Casian Nițulescu.
Acum 8 ore
19:40
Fierbe tulburelul: „Nu e de glumit! Intoxicația cu gaze de fermentație poate fi letală” # Jurnalul.ro
Două persoane din localitatea Frenciugi au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu gaze de fermentație provenite de la mustul pus la fiert.
19:20
Kremlinul afirmă că NATO luptă contra Rusiei prin sprijinul său direct şi indirect pentru Ucraina # Jurnalul.ro
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect Ucrainei, transmit Reuters şi TASS.
19:00
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de poliție după un grav accident în Capitală. A fugit de la locul faptei # Jurnalul.ro
Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu este căutat de mai bine de 24 de ore de poliție, după un accident rutier produs duminică în nordul Bucureștiului.
18:50
Cazurile de COVID-19 la nou născuți sunt în creștere alarmantă. Experții explică acest fenomen prin recurența virusului iar bebelușii nu au încă un sistem imuniar puternic.
18:40
Senatul a respins, luni, cu 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o abținere, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.
18:20
Profesoară bătută de un elev, la cel mai cunoscut colegiu din Constanța, Mircea cel Bătrân # Jurnalul.ro
Faptele de violență în școli devin din ce în ce mai des întâlnite: la doar câteva zile de la începerea cursurilor, o profesoară a fost lovită de un elev de 15 ani, la Constanța.
18:20
Happy Channel lansează campania Curajul de a renaște, dedicată femeilor care au avut puterea să depășească orice obstacol pentru a-și urma visurile # Jurnalul.ro
Serialul Curajul de a renaște aduce la Happy Channel, în fiecare seară de luni și marți, de la ora 20:00, călătoria fascinantă a lui Bahar, o femeie aparent fragilă, dar cu o forță interioară uriașă, care are curajul să-și asculte propria voce, redescoperindu-și visurile cândva abandonate.
18:10
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Un bărbat, care urma să fie internat, a murit după ce i s-a făcut rău pe scări # Jurnalul.ro
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Un bărbat de 66 de ani, care urma să fie internat, s-a prăbușit în apropierea casei scărilor și a murit în ciuda manevrelor de resuscitare. Medicii suspectează un infarct miocardic, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.
18:00
Zambetul este, fara indoiala, una dintre cele mai vizibile si personale trasaturi ale noastre. Fie ca vrem sa recunoastem sau nu, aspectul dintilor influenteaza modul in care ne percepem pe noi insine si felul in care interactionam cu ceilalti. Din fericire, stomatologia moderna ofera solutii eficiente si estetice pentru imbunatatirea zambetului, iar fatetele dentare sunt in topul preferintelor.
17:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat luni contextul financiar care a determinat implementarea măsurilor controversate din educație. Acesta a sublinat că România se confruntă cu un deficit bugetar de 30 de miliarde de euro anual.
Acum 12 ore
17:40
Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, preşedinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, iar prim-vicepreşedinte - Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.
17:20
România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil, spune, după întâlnirea cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD.
16:50
Lecția maturității: Lunile în care oamenii devin mai înțelepți și mai fericiți cu ei înșiși # Jurnalul.ro
Pe măsură ce trec anii, unii dintre noi învață o lecție esențială: nu putem mulțumi pe toată lumea. Încet-încet, începi să pui propria fericire pe primul loc și să îți pese tot mai puțin de ce cred alții despre tine. Iată ce spun despre asta nativii născuți în lunile martie, iulie și septembrie.
16:30
„Conștient, nu dependent”: Profesorii, în prima linie împotriva drogurilor. O nouă provocare pentru școlile din România # Jurnalul.ro
Într-un moment în care datele oficiale arată că România se confruntă cu o creștere a consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor, o inițiativă educațională încearcă să transforme orele de dirigenție într-un spațiu real de prevenție și dialog.
16:20
Marea Britanie și SUA anunță un acord nuclear istoric care promite mii de locuri de muncă # Jurnalul.ro
Regatul Unit și Statele Unite vor semna un parteneriat major pentru dezvoltarea energiei nucleare, care ar putea aduce investiții de miliarde de lire, mii de locuri de muncă și o reducere a dependenței de resurse energetice externe.
16:10
Ivan, despre relansarea economică: Suntem în cel mai dificil moment al sistemului energetic # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, luni, un program amplu pentru relansarea economică a României în domeniul energetic, în contextul crizei energetice actuale.
15:50
Președintele României, Nicușor Dan, a avut discuții cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, luni, și arată că aderarea țării noastre la OCDE ar putea avea loc anul viitor.
15:30
România 3.0 | Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: „Nu putem construi viitorul României fără o digitalizare gândită strategic și interconectată” # Jurnalul.ro
România trece printr-o perioadă de transformări accelerate, în care digitalizarea, infrastructura inteligentă și dezvoltarea capitalului uman devin priorități esențiale. În cadrul proiectului România 3.0, Antena 3 aduce la aceeași masă autoritățile și mediul de afaceri, pentru a contura o viziune comună asupra viitorului țării.
15:20
Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) a anunțat constituirea grupării parlamentare umaniste social-liberale „Demnitate, Onoare, Curaj”, în Camera Deputaților. Noua grupare este formată din deputații Grațiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă și Alexandru Băișanu.
15:10
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) SA anunță, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală. Peste 800 de blocuri rămân fără apă caldă.
14:50
Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detaşat de audiență. Diseară, de la 20.30, la Antena 1, cursa pentru imunitatea cea mare aduce sânge și perfuzii # Jurnalul.ro
Cu mult suspans, energie și momente pline de haz, cea mai nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor i-a ținut pe telespectatori lipiți de ecrane, urmărind lupta din cel mai intens reality show. Difuzată de Antena 1 în intervalul 19.59 – 23.32, ediția de ieri Asia Express a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. De altfel, Antena 1 a dominat clasamentul audiențelor atât la nivelul întregii zile, cât şi în Prime Time.
14:40
Într-o conferință de presă comună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, senatorul republican Marco Rubio a reafirmat sprijinul total al SUA pentru Israel și a cerut distrugerea Hamas, subliniind că pacea în Gaza este imposibilă fără eliberarea tuturor captivilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.