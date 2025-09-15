Armata israeliană atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone

18:50

Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa este cercetat sub control judiciar după ce, în urma unor neînţelegeri privind jucării abandonate într-un parc, a lovit şi a băgat în maşina sa doi copii de 11 ani. Cei doi au reuşit să sară din maşină şi să ceară ajutorul trecătorilor, care au chemat Poliţia. Agresorul a fost prins de poliţişti, care au constatat că acesta era băut.