Hagi a oferit autografe celor mici la sfârșitul meciului

20:00

Devis Epassy (32 de ani), camerunezul din poarta lui Dinamo, nu face parte din lotul echipei pentru meciul din deplasare cu Petrolul. Partida se joacă în această seară, de la 21:00, pe „Ilie Oană”. În locul lui, Zeljko Kopic (48 de ani) l-a titularizat pe Alexandru Roșca (21 de ani), fostul titular din poarta dinamoviștilor.Din informațiile GSP.ro, Devis Epassy a făcut varicelă și nu a fost disponibil pentru partida de la Ploiești. ...