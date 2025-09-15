1 din 6 americani refuză sau amână vaccinarea copiilor

20:00

La inițiativa Ministerului Energiei, în data de 15.09.2025, a avut loc o întâlnire de lucru pe șantierul Centralei electrice pe gaze naturale, de 1737 MW, de la Mintia, jud. Hunedoara, întâlnire la care au participat: reprezentanții managementului Mass Global Energy, compania care construiește centrala, directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, împreună cu alți reprezentanți ai mangementului executiv al companiei, directorul general al CNEE Transelectrica SA, Ștefăniță Munteanu, împreună cu reprezentanți ai managementului executiv al Transelectrica, reprezentanți ai managementului Energobit Cluj, proiectantul lucrării, dar și președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor. La această întâlnire de lucru, din partea Ministerului Energiei a participat secretarul de stat, Pavel-Casian Nițulescu.