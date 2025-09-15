Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut
16 septembrie 2025
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu
Ministerul britanic de Externe îl convoacă pe ambasadorul rus în legătură cu incidentele cu drone din Polonia și România
„Marea Britanie este solidară cu Polonia, România, Ucraina și aliații noștri din NATO în condamnarea fără rezerve a
Donald Tusk: Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder, anunţă
Nicuşor Dan: Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador; Nicuşor Dan confirmat că are deja „o listă scurtă" pentru şefii serviciilor
Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador, a declarat Președintele
Primarul municipiului Hunedoara solicită desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a solicitat președintelui României, Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniștri și
Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi
Marius-Gabriel Lazurcă – rechemat din calitatea de ambasador al României în Statele Unite Mexicane
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane,
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu
Ministerul Energiei, Transgaz şi Transelectrica – vizită de lucru pe șantierul noii centrale electrice de la Mintia, o investiție de aproximativ 1,4 miliarde de euro
Astăzi, la Mintia, a avut loc o vizită de lucru, ocazie cu care a fost analizat stadiul construirii
Raport CA si Situatii Financiare Consolidate la 30 iunie 2025 EVERGENT Investments
Disponibilitatea Raportului Consiliului de administrație și a Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 iunie 2025 Grupul EVERGENT
GoCab Software anunță inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență
GoCab Software anunță inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență, potrivit unui
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei, la 30 iunie 2025
Grupul EVERGENT Investments, un jucător important în sectorul financiar, a înregistrat un record de 3,72 miliarde de lei
Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust
Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni, propulsând gigantul tehnologic în clubul exclusivist
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 40 de
Bessent: Acordul-cadru pentru TikTok a fost încheiat cu China, Trump și Xi îl vor finaliza vineri
SUA și China au ajuns la un acord-cadru pentru platforma de socializare TikTok, a declarat luni secretarul Trezoreriei,
Boloș: Toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost pe placul multora; atunci, fiecare și-a revendicat partea de beneficii și de aplauze, azi, toți se complac în tăcere
Toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost pe placul multora: recalcularea pensiilor, majorările de salarii,
Țările NATO care doboară drone rusești deasupra Ucrainei vor declanșa un război între alianță și Rusia – Medvedev
Politicianul a declarat că „puternica inițiativă europeană «Eastern Sentry»" l-a amuzat și a remarcat că pare să fie
Muhammad a fost cel mai popular nume pentru băieți în Anglia și Țara Galilor în 2024, conform înregistrărilor de nașteri – Visual Capitalist
Pentru comparație, Muhammad ocupa locul 14 în 2014. Muhammad a fost cel mai popular nume pentru băieți în
Ministrul Radu Miruță: „Noua bursă de valori de la Chișinău – un pod financiar între România și Republica Moldova și un nou pas spre direcția comună: Vest"
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a participat luni, 15 septembrie a.c., la Moldova Business Week,
Serviciul rus de spionaj extern acuză UE că pregăteşte un „Maidan" în Serbia
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan" în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat Memorandumul pentru crearea Bursei de valori de la Chișinău
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă
AIEA estimează că producţia de energia nucleară s-ar putea dubla până în 2050
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a îmbunătăţit luni, pentru al cincilea an consecutiv, previziunile privind avansul energiei
China afirmă că Nvidia a încălcat legea antimonopol, după o anchetă preliminară
Autoritatea de reglementare a pieței din China a declarat luni că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării
BRM: Abrogarea obligației administratorului SGR de a vinde minimum 50% din materialele reciclabile prin BRM slăbește concurența între reciclatori și încurajează negocieri bilaterale netransparente
Abrogarea obligației administratorului SGR de a vinde minimum 50% din materialele reciclabile prin Bursa Română de Mărfuri slăbește
China acuză SUA de "subminarea regulilor comerciale" după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO
Guvernul chinez a acuzat luni SUA de "subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale" după ce preşedintele american Donald
LECȚII GEOPOLITICE ȘI MILITARE REZULTATE DIN CONFLICTUL RUSIA-UCRAINA (II) – Corneliu PIVARIU
Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două stele) în retragere, expert in geopolitică și relații internaționale, cu o experiență
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri
SUA şi Europa fac afaceri de miliarde cu Rusia, în pofida sancţiunilor (Reuters)
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia,
DAN ARMEANU (VICEPRESEDINTE ASF): România primește confirmarea OCDE – Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internațională
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Săptămâna trecută, la Paris, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin sectorul de pensii
Fost director al Aeroportului Timișoara și foști membri ai CA, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu
Fostul director al Societății Naționale 'Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia' SA Idolu Iulian Daniel, precum și cinci
O bursă de valori a Republicii Moldova va fi lansată la Chişinău, a anunţat premierul Dorin Recean
O bursă de valori a Republicii Moldova va fi lansată luni, la Chişinău, a anunţat, în deschiderea forumului
BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research – Intervenționismul economic și conservatorismul cultural; 61,3% dintre români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie
6 din 10 români cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, conform BAROMETRULUI Informat.ro –
Audit al Curții de Conturi la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, pentru verificarea derulării contractului de achiziție a ramelor Coradia Stream
Curtea de Conturi a României efectuează, începând de luni, o misiune de audit ad hoc la nivelul Autorității
Ucraina/ Starlink a căzut pe toată linia frontului în mijlocul întreruperii globale a serviciului de internet
Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident
ANALIZĂ XTB: Recorduri istorice pentru aur în această toamnă. Piața este susținută de nevoia investitorilor de siguranță
Prețul aurului a fost din nou în centrul atenției, deoarece a atins un nou maxim istoric. În septembrie
Naz
Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru […] The post Nazare: Interesul american se concentrează asupra unor domenii strategice: infrastructură, energie, tehnologie, sănătate appeared first on Financial Intelligence.
Interviu Cristina Pereteatcu, secretar de stat în Ministerul Energiei din Moldova: România a furnizat până la 90% din consumul nostru de energie electrică, iar prin interconectorul Iași–Ungheni–Chișinău avem acces direct la gazele europene # Financial Intelligence
“România reprezintă pentru noi puntea directă către piața energetică a Uniunii Europene și un partener de încredere în […] The post Interviu Cristina Pereteatcu, secretar de stat în Ministerul Energiei din Moldova: România a furnizat până la 90% din consumul nostru de energie electrică, iar prin interconectorul Iași–Ungheni–Chișinău avem acces direct la gazele europene appeared first on Financial Intelligence.
Ce vede evaluatorul atunci când toți ceilalți văd doar prețul? (opinie Laurențiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurenţiu Stan, consultant financiar, Kapital Minds Ce este valoarea? Ceea ce credem noi că e, ceea ce […] The post Ce vede evaluatorul atunci când toți ceilalți văd doar prețul? (opinie Laurențiu Stan) appeared first on Financial Intelligence.
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ieftine din hidro, […] The post Lecție de economie ascunsă în factura pentru energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
Regatul Unit şi SUA vor semna un acord nuclear în timpul vizitei lui Trump la Londra # Financial Intelligence
Londra şi Washingtonul vor semna un acord de colaborare pentru creşterea energiei nucleare în timpul vizitei de stat […] The post Regatul Unit şi SUA vor semna un acord nuclear în timpul vizitei lui Trump la Londra appeared first on Financial Intelligence.
Tot mai mulți oameni caută să se pensioneze în străinătate în căutarea unui stil de viață diferit și […] The post Top 10 cele mai bune țări în care să te retragi la pensie appeared first on Financial Intelligence.
Misiunea permanentă a Coreei de Nord la Naţiunile Unite a afirmat că statutul ţării ca stat nuclear este […] The post Coreea de Nord afirmă că statutul său de stat nuclear este ireversibil appeared first on Financial Intelligence.
Prețurile locuințelor noi au scăzut atât în termeni lunari, cât și anuali Prețurile de revânzare scad în orașele […] The post Prețurile locuințelor din China scad în august, prelungind tendința slabă appeared first on Financial Intelligence.
Șeful departamentului antiterorism al UE: Polițiștii ar trebui să poată citi conversațiile de pe WhatsApp # Financial Intelligence
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la tot mai multe solicitări […] The post Șeful departamentului antiterorism al UE: Polițiștii ar trebui să poată citi conversațiile de pe WhatsApp appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai […] The post Trump avertizează Israelul “să fie atent” după atacul său din Qatar appeared first on Financial Intelligence.
Economia Chinei înregistrează o scădere în luna august, pe fondul reducerii cererii de consum și a exporturilor # Financial Intelligence
Creșterea producției industriale din China a încetinit în august, până la cel mai slab ritm din ultimul an, […] The post Economia Chinei înregistrează o scădere în luna august, pe fondul reducerii cererii de consum și a exporturilor appeared first on Financial Intelligence.
Băsescu: Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României; trebuia doborâtă, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian […] The post Băsescu: Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României; trebuia doborâtă, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona appeared first on Financial Intelligence.
Secretarul general al OCDE – la Bucureşti; va avea întâlniri cu oficiali români # Financial Intelligence
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni în România, […] The post Secretarul general al OCDE – la Bucureşti; va avea întâlniri cu oficiali români appeared first on Financial Intelligence.
Oficialii americani și chinezi poartă discuții în Spania cu privire la problemele comerciale și termenul limită pentru TikTok # Financial Intelligence
Oficialii americani și chinezi au început duminică la Madrid discuțiile privind relațiile comerciale tensionate, termenul limită pentru vânzarea […] The post Oficialii americani și chinezi poartă discuții în Spania cu privire la problemele comerciale și termenul limită pentru TikTok appeared first on Financial Intelligence.
MAE: Ambasadorul Federaţiei Ruse, convovocat în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României # Financial Intelligence
Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor […] The post MAE: Ambasadorul Federaţiei Ruse, convovocat în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României appeared first on Financial Intelligence.
