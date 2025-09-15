Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut

21:30

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi […] The post Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară appeared first on Financial Intelligence.