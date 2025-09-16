ULTIMA ORĂ Invazie israeliană în Gaza. Premierul a fugit din Ierusalim, conform Forumului Familiilor Ostaticilor israelieni

00:40

Producătorul de ambalaje biodegradabile Exonia, din Iași, are în derulare, în perioada 2023 – 2026, investiții de circa 9 milioane de euro, pentru creșterea capacității de producție și optimizarea fluxurilor tehnologice. Compania vede 2025 ca pe un an de tranziție către o etapă de creștere mult mai puternică, bazându-se pe o strategie de extindere organică solidă, dar fără să excludă atragerea unui partener strategic sau chiar fuziunea cu alt jucător.