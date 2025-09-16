ULTIMA ORĂ Invazie israeliană în Gaza. Premierul a fugit din Ierusalim, conform Forumului Familiilor Ostaticilor israelieni
Profit.ro, 16 septembrie 2025 01:50
Invazia armatei israeliene în Gaza a fost declanșată, conform The Jerusalem Post.
• • •
Acum 2 ore
01:50
Acum 4 ore
00:40
EXCLUSIV Exonia ia în calcul atragerea unui partener strategic. An de tranziție către o etapă de creștere puternică # Profit.ro
Producătorul de ambalaje biodegradabile Exonia, din Iași, are în derulare, în perioada 2023 – 2026, investiții de circa 9 milioane de euro, pentru creșterea capacității de producție și optimizarea fluxurilor tehnologice. Compania vede 2025 ca pe un an de tranziție către o etapă de creștere mult mai puternică, bazându-se pe o strategie de extindere organică solidă, dar fără să excludă atragerea unui partener strategic sau chiar fuziunea cu alt jucător.
00:30
SUA au efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparținea traficanților de droguri.
00:30
Ministerul Muncii ia în calcul o potențială amânare a termenului limită până la care trebuie să se facă trecerea de la actualul sistem de înregistrare a contractelor de muncă, Revisal, la noua platformă Reges-Online, interfața digitală integrată a Registrului General de Evidență a Salariaților, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:30
O mare companie din China a decis să deschidă în România o unitate de producție în domeniul materialelor de izolare pentru transformatoare electrice, demarând deja procedurile pentru obținerea autorizațiilor, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Un grup de investitori români, printre care familia de investitori imobiliari Chitafes și transportatorul Florin Ghițulescu, va construi o clădire rezidențială de tip boutique în locul unor case vechi din mahalaua Mătăsari, unul dintre cele mai vechi cartiere bucureștene, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV FOTO Aerotravel intră din turism în viticultură, cu planuri de investiții de milioane de euro. Antonio Nițu, CEO: Un cunoscător va aprecia diferența # Profit.ro
Grupul Aerotravel, unul dintre principalii jucători pe piața de turism din România, a intrat în viticultură prin compania Domeniile La Migdali, achiziționată în 2022 în regiunea Dealu Mare.
15 septembrie 2025
23:30
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va merge în SUA, în vizită oficială, la începutul anului viitor.
Acum 6 ore
23:10
Președintele Nicușor Dan susține că, dacă George Simion ar fi câștigat alegerile prezidențiale, ar fi fost "o uriașă neîncredere economică pentru România".
22:20
Nicușor Dan, întrebat dacă Europa a înțeles de ce alegerile prezidențiale au fost anulate # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că, de la anularea în România a alegerilor prezidențiale și până acum, a avansat și înțelegerea Europei față de războiul hibrid rusesc.
22:00
Exemplu - Cei mai populari chatboți pot fi folosiți pentru e-mailuri înșelătoare, cu linkuri capcană # Profit.ro
Cei mai populari chatboți pot fi folosiți pentru scrierea de e-mailuri înșelătoare, cu linkuri capcană.
21:50
Președintele Nicușor Dan a explicat de ce și-a dat nota 7-8 ca șef al statului.
21:40
Actorul Victor Rebengiuc renunță la rolul Andre din spectacolul “Tatăl”.
Acum 8 ore
21:20
Rămasă fără CFO în vara acestui an în mod neașteptat, Autmovio, noua companie creată din divizia Automotive a Continental, și-a găsit un nou director financiar, care va prelua funcția mai repede decât se estima inițial.
20:50
Investițiile în startup-urile de apărare și securitate din Europa au atins un nivel record # Profit.ro
Startupurile europene din domeniul apărării atrag tot mai mult capital privat, pe fondul angajamentelor Uniunii Europene și Marii Britanii de a-și majora drastic cheltuielile militare, în timp ce NATO a ridicat recent ținta de cheltuieli de securitate la 5% din PIB, transmite CNBC.
20:30
JT Grup Oil - declin important al profitului net la S1. Tăiere substanțială a datoriilor # Profit.ro
Companie cu un efort investițional masiv pentru construcția unui terminal petrolier la Marea Neagră, JT Grup Oil a realizat în primele 6 luni un câștig pretaxare EBITDA de 4,38 milioane lei, cu 29,35% mai mic decât cel de 6,20 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
20:20
ULTIMA ORĂ Motivele pentru care Tesla a renunțat la megaproiectul de la Brăila, decizie anunțată de Profit.ro # Profit.ro
Un document oficial al Tesla Group, semnat de CEO-ul Dusan Lichardus și transmis Ministerului Finanțelor, explică motivele pentru care grupul ceh a renunțat la construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, decizie anunțată în exclusivitate de Profit.ro. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat.
20:00
Republica Electorală Moldova: Avertismente prezidențiale, jihadul preoților pro-ruși împotriva UE și războaie politice interminabile # Profit.ro
Cele mai importante știri din 15 septembrie din Republica Moldova.
20:00
Volkswagen a luat decizia de a amâna lansarea viitorului Golf electric.
20:00
Hackerii au furat date private aparținând, potențial, milioanelor de clienți ai brandurilor de lux Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen
20:00
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, a fost reținut.
20:00
Un procent reprezentând 6,4% dintre persoanele din UE s-au confruntat, anul trecut, cu lipsuri materiale și sociale grave.
19:30
China anunță că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării. Nu este precizat în ce fel nu a respectat compania americană legislația # Profit.ro
Autoritățile de reglementaredin China anunță că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării, conform unei anchete preliminare, și că vor continua investigațiile. Totuși, nu au precizat în ce fel nu a respectat compania americană legislația
Acum 12 ore
19:20
Bolojan s-a întâlnit cu șefii Ford Otosan. Discuții privind evoluția fabricii de la Craiova # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan, împreună cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Ford Otosan, ocazie cu care reprezentanții companiei au prezentat stadiul investiției de la Craiova.
19:20
O tranzacție specială cu 11% din acțiunile producătorului de componente auto Compa Sibiu ține capul de afiș al bursei # Profit.ro
Nu mai puțin de 30% volumele de la BVB au fost asigurate de o companie din zona periferică a pieței reglementate.
19:00
Mărcile americane ale grupului Stellantis își întorc din nou fața către motoarele tradiționale din această regiune, motoare mari, V8, cu care speră să recupereze din terenul pierdut. Electrificarea se va face în schimb mai lent, cu accent pe hibride și range-extendere.
18:40
Apple a publicat lista prețurilor pentru schimbarea componentelor care se pot defecta la noile smartphone-uri iPhone 17.
18:30
Premierul Ilie Bolojan le-a spus reprezentanților sindicatelor care au protestat pe tema reformei administrației publice că lucrurile nu mai pot continua ca până acum, iar dacă nu sunt luate măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari.
18:20
Alphabet sparge pragul și intră în clubul exclusivist al companiilor cu o valoare de piață de 3 trilioane de dolari # Profit.ro
Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au urcat cu peste 4%.
18:20
Evoluția Dacia din ultimii ani pe piața franceză, cu accent pe prima jumătate din 2025, este lăudată.
18:10
Negociatorii americani și cei chinezi au ajuns la un acord de principiu pentru cedarea operațiunilor din America ale rețelei de socializare TikTok.
18:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că va declara starea de urgență națională și va pune sub control federal Washington DC, după ce primarul Muriel Bowser a declarat că poliția din capitală nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), relatează Reuters.
18:00
Presa franceză a lăudat evoluția avută de Dacia în ultimii ani, cu accent pe prima jumătate din 2025.
17:40
Squid Game este cea mai vizionată serie de pe Netflix.
17:30
Tranzacție finalizată: Skechers a fost preluat de un fond care a mai investit în Burger King, Kraft Heinz și Anheuser-Busch # Profit.ro
Brandul american Skechers, unul dintre liderii mondiali pe segmentul de încălțăminte pentru sporturi de performanță, prezent și în România, a fost preluat de grupul de investiții 3G Capital.
17:10
"Uber-ul românesc" își cere insolvența după ce a solicitat inutil Guvernului reglementarea aplicațiilor de taxi # Profit.ro
GoCab Software, care a dezvoltat în România o aplicație ce conectează pasagerii cu șoferii autorizați de taxi, independenți sau afiliați unui dispecerat, își cere insolvența pentru reorganizarea judiciară a companiei.
17:00
16:50
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba regulile, pentru anumite servicii.
16:40
O caravană formată din 150 de cicliști, 90 de mașini și 25 de motociclete a străbătut 830 de km la Turul României, cea mai importantă competiție ciclistă autohtonă, organizată în perioada 10 - 14 septembrie, de Federația Română de Ciclism, împreună cu Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal co-organizator.
16:30
GRAFICE Realitate statistică uimitoare: Dedeman, campionul absolut. Mitul că doar multinaționalele pot genera performanțe sustenabile în România, demontat # Profit.ro
O realitate statistică uimitoare rezultă dintr-un studiu exclusiv realizat de Termene.ro pe baza datelor oficiale din perioada 2008-2024: din peste 800.000 de companii active din România, doar 145 au reușit să își crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile pe întreaga perioadă și depășind pragul de 10 milioane de lei afaceri în 2024.
16:10
Aproape 14.400 de tranzacții imobiliare cu unități individuale au fost consemnate pe piața locală în luna august, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară din 2024.
15:50
Fostul fotbalist român George Țucudean, care a preluat afacerile familiei sale, evaluate în spațiul piblic la 35 de milioane de euro, vrea să construiască un castel în Arad.
15:40
Tesla a decis să majoreze producția fabricii din Germania, în următoarele luni.
15:20
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului,a declarar că NATO este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS.
15:10
AIEA și-a îmbunătățit previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu, transmite EFE.
15:00
Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de caniculă, secetă și inundații. Fenomenele extreme au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, citate de The Guardian.
14:40
UniCredit ar putea vinde participația la Commerzbank unei bănci din afara Uniunii Europene # Profit.ro
Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat pentru publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung că banca italiană ar putea lua în considerare vânzarea participației sale de 26% la Commerzbank către un cumpărător din afara Uniunii Europene, dacă ar primi o ofertă avantajoasă și dorită de acționari, transmite Reuters.
14:30
Scandal la bordul unui avion care venea la București de la Tel Aviv. Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie # Profit.ro
Un scandal a izbucnit la bordul unui avion care venea la București, de la Tel Aviv. Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie, iar la aterizare a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.
Acum 24 ore
14:20
Persoanele cu venituri mici vor primi 250 de lei.
13:50
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite se pregătește de ședința de politică monetară din 16–17 septembrie, într-un moment de tensiune istorică: o contestație în instanță privind demiterea guvernatoarei Lisa Cook și un vot grăbit în Senat pentru confirmarea nominalizatului președintelui Donald Trump, Stephen Miran, pe un loc vacant din Consiliul Guvernatorilor, transmite Reuters.
