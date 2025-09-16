Soția șoferului mort în Audi A8 în accidentul de la Dumbrava cere ajutor de la posibili martori: „Nu a fost greșeala lui. A fost o depășire”. Ce spune Poliția ?
Ziarul de Iasi, 16 septembrie 2025 03:20
La mai bine de două săptămâni de la tragicul accident petrecut în localitatea Dumbrava, pe drumul județean spre Vaslui, soția bărbatului decedat nu își găsește liniștea și caută cu disperare martori sau imagini care ar putea clarifica împrejurările în care și-a pierdut viața soțul său.
Acum 2 ore
03:40
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! Mare pelerinaj hasidic într-un oraș ucrainean # Ziarul de Iasi
Un pelerinaj religios care are loc în fiecare an în orașul ucrainean Uman va aduce mii de credincioși la Iași, de unde vor pleca cu autocarele în țara vecină. Săptămâna viitoare se vor întoarce la Iași ca să ia avionul înapoi spre Israel.
03:40
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și lucrări întârziate în zone ce trebuiau finalizate în vacanță # Ziarul de Iasi
Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic.
03:20
Când o ideologie radicală intră în spațiul public, primul ei instrument este cuvântul. Discursul instigator la ură se manifestă prin stigmatizare, dezumanizare, violență. Problema nu este doar existența urii, ci normalizarea acesteia, care devine un fapt social normal. Când insulta devine parte firească a campaniilor electorale, când eticheta ia locul argumentului, societatea pierde anticorpii morali.
03:20
Găinar ieșean lăsat în libertate pe motiv de „economie la buget”. A fost prins șterpelind în mod repetat din Kaufland Podul de Piatră # Ziarul de Iasi
Magistrații Judecătoriei vor să facă o economie la bugetul statului lăsând un găinar în libertate. Acesta ar urma doar să plătească o amendă penală. Procurorii insistă însă pe o condamnare.
03:20
Bazinele de înot-fantomă din Iași: apar în statistici, dispar în realitate. Am găsit totuși unul din ele # Ziarul de Iasi
În Iași, datele oficiale spun că studenții și elevii au la dispoziție trei bazine de înot. Unul ar fi la universitate, altul la un liceu și un al treilea la o școală primară sau gimnazială. Problema e că nimeni nu știe de existența lor. Așa că am pornit în căutarea acestor bazine-fantomă, trecute în statisticile Institutului Național de Statistică, dar imposibil de găsit în realitate.
03:20
03:20
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale UE? # Ziarul de Iasi
Încape această șosea rapidă în pachetul de finanțare a înarmării Europei, unde a fost împinsă și Autostrada Unirii? Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă", propune ca, odată cu A8 Pașcani-Prut și cu breteaua spre Aeroport și SRU, să intre la finanțare și Centura Iași Est.
Acum 6 ore
00:30
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.
Acum 8 ore
22:20
Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.
Acum 12 ore
20:20
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu WTA500, cu premii de peste un milion de dolari.
20:20
EXCLUSIV Mijlocaș de 1,93 metri, cu peste 100 de meciuri în prima ligă din Serbia, adus de Politehnica # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași continuă să întărească lotul de jucători în condițiile în care startul de sezon este mult sub așteptări.
19:20
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026: mai multe Intercity spre Moldova. Unele trenuri cu distanțe lungi de la Iași vor face și mai mult pe traseu # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii privind programul de circulație feroviară care va intra în vigoare pe 14 decembrie. Potrivit „Club Feroviar", pe unele rute călătoria se scurtează, pe altele se lungește, iar noile trenuri Alstom Coradia Stream vor fi introduse treptat în circulație pe noi rute.
18:20
Semnarea formularelor de consimțământ într-o clinică stomatologică nu este doar o formalitate birocratică, ci un pas esențial în protejarea sănătății și drepturilor pacientului. În clinica Esthetics, procesul este tratat cu seriozitate și transparență, pentru ca fiecare pacient să se simtă bine informat și mult mai încrezător.
16:20
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare, scrie news.ro.
Acum 24 ore
15:20
Fotbal: Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor # Ziarul de Iasi
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres.
15:20
Te urmărește angajatorul pe calculator? Ce riscă firmele care își „spionează” angajații prin tot felul de aplicații instalate # Ziarul de Iasi
Firmele care instalează pe calculatoare aplicații de supraveghere a angajaților fără să respecte legea riscă sancțiuni serioase. ANSPDCP poate aplica avertismente sau amenzi, firmele sunt obligate să oprească imediat monitorizarea ilegală și să-și ajusteze procedurile interne.
14:20
Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă Wayne Rooney # Ziarul de Iasi
Manchester United „s-a înrăutăţit" sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă fostul căpitan al echipei Wayne Rooney, informează BBC, preluat de news.ro.
12:20
Ronaldinho va juca la Iași, alături de alți fotbaliști legendari! Evenimentul sportiv al anului în România va avea loc în Copou # Ziarul de Iasi
Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho va juca în premieră, într-un meci demonstrativ, la Iași. El va urca pe gazonul Stadionului Emil Alexandrescu pe data de 29 noiembrie. Evenimentul urmează să fie anunțat joi, la ora 16:00, la hotel Pleiada, în cadrul unei conferințe de presă.
12:20
Un vânzător de mandarine care nu îndeplinea toate condițiile legale a scăpat de o amendată dată de Fisc datorită unei chichițe juridice de care funcționarii nu au ținut cont # Ziarul de Iasi
Întors în țară după doi ani de absență, un ieșean a fost întâmpinat cu o amendă severă pentru marfa transportată. A cerut să fie exonerat de plata ei, pentru că habar nu avea de modificările legale survenite în timpul absenței sale.
11:20
Vameșii din Sculeni au amendat un șofer de autobuz din cauză că unii pasageri aveau asupra lor cantitatea legală de țigări # Ziarul de Iasi
Vameșii din Sculeni par să-l fi sancționat pe un șofer deoarece nu le-a dat „dreptul". El a primit o amendă de 5.000 de lei pentru că asupra unor călători au fost găsite țigări, deși acestea nu depășeau cantitatea regulamentară. Procesul-verbal a fost anulat de judecători, întrucât în instanță nu a fost adusă nicio dovadă că șoferul ar fi încălcat legea.
11:20
Un bărbat și-a omorât iubita imediat după ce a făcut dragoste cu ea. „Inculpatul nu denotă un minim sentiment autentic de regret” # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a ucis iubita imediat după ce făcuseră dragoste. Motivele crimei nu au putut fi elucidate nici de anchetă, nici de cercetarea judecătorească efectuată în timpul procesului.
10:20
Haideți să fim generoși și să acceptăm o idee mult mai largă. Ce-ar fi să-l clonăm în locul fiecăruia dintre noi pe Bolojan? O țară alcătuită doar din Bolojeni ar deveni, cu siguranță, cea mai înfloritoare din lume.
10:20
FOTO – Un nou accident grav pe „drumul morții” din Moldova – Patru victime după impactul cu un TIR # Ziarul de Iasi
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism, scrie news.ro.
09:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz.
08:20
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # Ziarul de Iasi
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro.
Ieri
04:20
A fost relansată licitația pentru amenajarea primei piste de biciclete din zona metropolitană. A treia oară cu noroc? # Ziarul de Iasi
Asociația Zona Metropolitană Iași (ZMI) este la a treia strigare pentru identificarea unui constructor care să realizeze pista de biciclete pe traseul Bârnova – Dobrovăț.
04:20
Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off # Ziarul de Iasi
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat un nou eșec usturător suferit de Politehnica Iași, care a cedat sâmbătă, cu 0-2, pe terenul modestei formații CS Afumați.
03:30
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de sute de mii de euro # Ziarul de Iasi
Apartamentele tip penthouse câștigă teren și la Iași, unde dezvoltatorii imobiliari par să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar metri pătrați, ci și un anumit stil de viață. Încetul cu încetul, ideea că în apartamentul de la ultimul etaj îți va ploua în casă prin acoperișul nereparat de asociația blocului începe să pălească, pe măsură ce noi complexuri rezidențiale se lansează în oraș. Dar care sunt prețurile la care poate fi cumpărată în Iași o astfel de locuință și ce priveliște oferă penthouse-urile ieșene? Am selectat 11 oferte de pe imobiliare.ro, din diverse zone din municipiu sau din imediata apropiere a orașului.
03:20
Interes major din partea firmelor pentru extinderea utilităților în zona Moara de Vânt # Ziarul de Iasi
Licitația pentru extinderea rețelei electrice în Moara de Vânt a intrat în prelungiri. Potențialii ofertanți au solicitat zeci de clarificări în atribuirea contractului cu o valoare de peste 100 milioane lei.
03:20
Un moldovean băut ce a lovit două mașini în timp ce parca ține în șah Omniasig de șase ani # Ziarul de Iasi
De șase ani, Omniasig încearcă să stoarcă 3.500 de lei de la un moldovean. Băut și fără permis, acesta ar fi lovit două mașini, încercând să parcheze. Procurorii nu au reușit să-l trimită însă în judecată, iar cercetarea judecătorească nu a lămurit nici ea prea multe.
03:10
Șoferul care s-a crezut mai treaz s-a urcat la volan: Accident spectaculos, alcoolemie record și o sentință blândă # Ziarul de Iasi
După ce a băut zdravăn, un tânăr s-a urcat la volan pentru că se simțea mai treaz decât prietenul său. Nu a fost suficient, iar autoturismul a rupt o țeavă de gaz, a lovit un stâlp și un gard. Cei doi au scăpat cu răni ușoare, iar șoferul, cu o pedeapsă cu suspendare.
03:10
Alergiile confundate adesea cu răceala. Florin Roșu: „Problema apare atunci când părinții aleg să administreze copiilor antibiotice” # Ziarul de Iasi
Odată cu sezonul alergiilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu dificultatea de a face diferența între o viroză respiratorie și o alergie. Strănuturile repetate, rinoreea cu secreții clare și congestia conjunctivală, dar în absența febrei, sunt semne sugestive pentru o alergie, însă adesea acestea sunt confundate cu simptomele unei răceli.
03:10
Firmele din comerțul ieșean performează peste medie: doar cinci firme generează 76 milioane euro # Ziarul de Iasi
Retailul românesc a crescut cu 7,1 % în iulie 2025. Primele cinci companii din comerțul cu amănuntul au raportat aproape 400 milioane de lei cifră de afaceri și 15,5 milioane de lei profit net.
03:10
Două licitații suspendate pe tronsonul ieșean al A8. Merge înainte doar un sector: cum a validat instanța un factor de evaluare contestat # Ziarul de Iasi
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar fi urmat să deschidă astăzi ofertele pentru Golăiești – Podul de la Ungheni. Însă, licitația a fost suspendată. O decizie similară a fost luată și în cazul Iași – Golăiești. Merge înainte, deocamdată, sectorul Lețcani – Iași. În schimb, până la finalul lunii septembrie, ar urma să fie anunțați câștigătorii pentru Moțca – Tg Frumos și Tg Frumos – Lețcani.
03:10
Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli de gimnastică. „Dar nici din alea nu sunt atâtea. Ha, ha” # Ziarul de Iasi
„Am depăşit planul în industria de zgură/Și-am fost informat că nici nu se mai fură;/La producția de țepe suntem, Doamne, pe primul loc în lume,/I-am depăşit pe-americani, fără rușine, putem spune!"
14 septembrie 2025
22:20
Atmosferă feerică în centrul orașului – Artiștii Operei din Iași au coborât în grădina de la Palas – FOTO/VIDEO # Ziarul de Iasi
Sute de ieșeni au participat, duminică seară, la a XIV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină".
18:20
Poți fi amendat dacă ai folie din fabrică pe geamurile mașinii? Razie de proporții a Poliției Rutiere în Iași # Ziarul de Iasi
Poliția Rutieră Iași a organizat o acțiune de amploare, menită să tempereze excesele șoferilor și motocicliștilor care transformă străzile municipiului în piste de zgomot și spectacol.
15:20
Programat sâmbătă, la Sala Polivalentă Iași, meciul de handbal masculin dintre Politehnica Iași și echipa secundă a CSM Vaslui, din prima etapă a ultimului eșalon intern, nu s-a disputat.
14:20
Reîntors pe meleaguri ieșene în vară, când a plecat de la Corvinul Hunedoara, fostul atacant al Politehnicii, Andrei Hergeheligiu, a fost decisiv în meciul pe care noua sa echipă, Știința
14:20
Jale la Baza 3 – Blocaj în trafic după ce un tramvai din secolul trecut a refuzat să mai pornească FOTO/VIDEO # Ziarul de Iasi
Mai multe tramvaie au rămas blocate duminică, în jurul orei 13.00, în zona Baza 3. Articolul Jale la Baza 3 – Blocaj în trafic după ce un tramvai din secolul trecut a refuzat să mai pornească FOTO/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 9-a din Superligă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră, scrie news.ro. Articolul Superliga: UTA Arad – FC Argeş 3-3, gazdele au revenit, din nou, de la 0-3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Traian Băsescu: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! # Ziarul de Iasi
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 Septembrie, seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora, scrie news.ro. Articolul Traian Băsescu: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut, scrie news.ro. Articolul Guardiola: Vreau să continui la Manchester City, acum mai mult ca niciodată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Emoțiile și informatica – Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (IV) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul cu prof.univ.dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, având ca subiect modul în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, AI care promite să le fie când unealtă, când competitor. Articolul Emoțiile și informatica – Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
A spart două restaurante și a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, o geantă Glovo, câteva seturi de pahare și un ceainic turcesc # Ziarul de Iasi
Un găinar a fost condamnat după ce a spart două restaurante din Iași. Dintr-unul a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, iar din celălalt, tot ce i-a picat în mână, plus un ceainic turcesc. Articolul A spart două restaurante și a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, o geantă Glovo, câteva seturi de pahare și un ceainic turcesc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Legendele Politehnicii se răsucesc în morminte! Echipa Capitalei Moldovei a fost bătută clar de formația unei comune de 9.000 de locuitori! # Ziarul de Iasi
CS Afumați – Politehnica Iași 2-0 (0-0), în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal Articolul Legendele Politehnicii se răsucesc în morminte! Echipa Capitalei Moldovei a fost bătută clar de formația unei comune de 9.000 de locuitori! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Un proces nemaiauzit se judecă la Iași: braconieri cu sulițe și călare pe cai, având sute de capcane prin păduri, prindeau masiv mistreți și căprioare. Cum s-au dat de gol # Ziarul de Iasi
Magistrații Curții ieșene de Apel urmează să dea verdictul într-un caz de braconaj desprins parcă din filmele „western”. Nemulțumiți cu prada prinsă în lațuri, tată și fiu au mânat călare un cârd de căprioare spre zona unde aveau instalate capcanele. Braconierii au fost prinși după ce s-au luat entuziasmați după câinii care lătrau frenetic, crezând că au mai prins vreun mistreț în laț. Nu era însă „decât” paznicul de vânătoare, care aștepta să apară proprietarii lațurilor. Articolul Un proces nemaiauzit se judecă la Iași: braconieri cu sulițe și călare pe cai, având sute de capcane prin păduri, prindeau masiv mistreți și căprioare. Cum s-au dat de gol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Concluzia FRF: Dacă tot s-a ales praful, să-l lăsăm pe nea Mircea să-și poarte crucea până la capăt, dacă el asta vrea. Poate în așteptarea lui Hagi? Articolul Dac-ai venit, de ce-ai pleca? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Sâmbătă seară, străzile din municipiul Iași au fost împânzite de echipaje ale Poliției Rutiere și ale Registrului Auto Român (RAR), în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate pentru verificarea șoferilor și a stării tehnice a vehiculelor. Articolul FOTO/VIDEO – Razie de amploare a Poliției Rutiere pe străzile Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Artiștii carpato-dunăreano-pontici au fost „la mustață” să aibă o zi doar a lor. Data de 5 octombrie era pe cale să fie trecută în calendar drept „Ziua Artiștilor Români”, o sărbătoare care ar fi recunoscut oficial rolul uriaș pe care creatorii de frumos îl au în viața noastră și în cultura națională. Alegerea acestei date - de către inițiatorii unui proiect de lege - nu a fost deloc întâmplătoare. Articolul Deficitul învinge arta: „Ziua Artiștilor Români” trântită la CES apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
