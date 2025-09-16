Bazinele de înot-fantomă din Iași: apar în statistici, dispar în realitate. Am găsit totuși unul din ele

03:30

Apartamentele tip penthouse câștigă teren și la Iași, unde dezvoltatorii imobiliari par să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar metri pătrați, ci și un anumit stil de viață. Încetul cu încetul, ideea că în apartamentul de la ultimul etaj îți va ploua în casă prin acoperișul nereparat de asociația blocului începe să pălească, pe măsură ce noi complexuri rezidențiale se lansează în oraș. Dar care sunt prețurile la care poate fi cumpărată în Iași o astfel de locuință și ce priveliște oferă penthouse-urile ieșene? Am selectat 11 oferte de pe imobiliare.ro, din diverse zone din municipiu sau din imediata apropiere a orașului.