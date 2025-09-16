Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți

16 septembrie 2025 04:10

Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți

Acum o oră
04:10
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
Acum 6 ore
00:30
Eurovision în fierbere: Participarea Israelului stârnește amenințări de boicot din partea mai multor țări europene
00:30
SUA au lovit din nou o navă din Venezuela. Trump: trei persoane au fost ucise
00:30
Ce le-a mărturisit prietenilor săi individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, înainte să se predea
15 septembrie 2025
23:30
Prințul Harry nu s-a putut abține nici de această dată. Comentariul criptat despre Regele Charles
Acum 8 ore
22:50
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
22:10
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
21:50
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
21:00
Kremlinul pretinde că e pregătit să soluționeze criza ucraineană
Acum 12 ore
20:40
Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului
20:10
România schimbă fața diplomației în America Latină: Lazurcă părăsește posturile diplomatice din Mexic și țările vecine
20:10
Afaceristul Jurgen Faff, reținut de polițiști. Firma sa, bănuită că i-a transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
20:00
Două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului au căzut pradă unui hoț din Iași
19:40
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
19:30
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
19:10
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
19:10
Horoscop 16 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
18:50
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
18:20
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce făcut fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
18:20
Radare noi în Bulgaria, proiecte pentru şcoli de şoferi în România
17:50
Fraudă uriașă în Grecia: Parchetul European, condus de Kövesi, cea mai mare captură de containere din istoria UE
17:10
Ofițeri ai armatei SUA, vizită surpriză în Belarus. Au supravegheat exercițiile militare cu Rusia
17:10
Mesajul tăios al Papei Leon al XIV-lea pentru miliardarul Elon Musk
17:10
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
17:00
Un bilet uitat pe frigider le-a schimbat viața: Au câștigat 20 de milioane de dolari la loto
16:00
Care e ora ideală pentru a lua cina. Recomandarea unui specialist
16:00
Tragedie la Spitalul din Reșița: un bărbat de 66 de ani a murit chiar înainte de internare
Acum 24 ore
15:50
Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol
15:40
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15:20
Tot ce trebuie să știi despre admiterea în SUA: Julia Boca explică pașii către Harvard, Yale sau Stanford
15:20
Ce semnifică gestul făcut de Jake Gyllenhaal pentru Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy
15:20
Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia
14:50
Sala Polivalentă Tulcea, un proiect eco-friendly: Sistem de climatizare modern și consum redus de energie / video
14:50
Marea Britanie convoacă ambasadorul Rusiei după încălcările spațiului aerian al NATO
14:10
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
14:10
OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică
14:00
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
14:00
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
13:40
Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video
13:30
Ți-e frică să zbori? Iată șapte trucuri pentru a-ți gestiona anxietatea
13:20
Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Interviu cu Eugen Ilea
12:50
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Mesajul Monicăi, după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion Festival
12:50
Informare privind distribuția normelor didactice în 2025 - 2026, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea 141/2025
12:30
DNA: Fost director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
12:00
Preotul Gabriel Cazacu, parohul Bisericii Cașin, invitat la Născuți în diaspora
11:50
SUA și China, aproape de un acord privind aplicația TikTok, după negocierile de la Madrid
11:50
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
11:50
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
11:20
O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”
10:50
De la elevă din Galați la studentă în America: Povestea Juliei Boca și cum îți poți îndeplini visul de a studia în Ivy League
