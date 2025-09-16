Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan
MainNews.ro, 16 septembrie 2025 04:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute. Preşedintele Nicuşor Dan … Articolul Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
04:20
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute. Preşedintele Nicuşor Dan … Articolul Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
22:10
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute. Preşedintele Nicuşor Dan … Articolul Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan apare prima dată în Main News.
21:50
BREAKING Polonia a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale / Doi cetățeni bieloruși reținuți # MainNews.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni că Serviciul de Protecție a Statului (SOP) a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale de pe strada Parkowa și deasupra Palatului Belweder, reședința oficială a președintelui Poloniei. Potrivit premierului, doi cetățeni ai Belarusului au fost reținuți, iar poliția investighează circumstanțele incidentului. „În urmă cu puţin timp, … Articolul BREAKING Polonia a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale / Doi cetățeni bieloruși reținuți apare prima dată în Main News.
21:40
BREAKING Nicușor Dan l-a rechemat din funcția de ambasador pe Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE: „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Mexic, Nicaragua, în El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras şi Belize. Lazurcă fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE). „Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. … Articolul BREAKING Nicușor Dan l-a rechemat din funcția de ambasador pe Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE: „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București” apare prima dată în Main News.
21:00
Senatul a dezbătut luni moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR, prin care se solicita demisia ministrului educației, Daniel David. Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, a fost respinsă de plenul Senatului, cu 82 de voturi ”împotrivă” şi 40 de voturi pentru. În plen, Daniel David a solicitat parlamentarilor încheierea unui „pact pentru un deceniu … Articolul Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Daniel David apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
20:00
BREAKING Patronul companiei aeriene Fly Lili, apropiat de Horațiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală # MainNews.ro
Omul de afaceri Jürgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, a fost reținut luni seară, după mai multe ore de audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1. Potrivit Poliției Capitalei, acesta este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la aproximativ 12 milioane de lei. În perioada 2024 – … Articolul BREAKING Patronul companiei aeriene Fly Lili, apropiat de Horațiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală apare prima dată în Main News.
18:00
Senatorii au ţinut, luni, la solicitarea unui „ales” AUR., un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk – susținător al preşedintelui SUA Donald Trump – împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah. „Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător … Articolul VIDEO Senatorii au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk apare prima dată în Main News.
17:00
Deputaţii Graţiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă şi Ştefan Alexandru Băişanu au anunţat, luni, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, că au devenit membri ai Partidului Umanist Social Liberal, fondat de patronul trusului media Intact, Dan Voiculescu. Graţiela Gavrilescu şi Bogdan Ciucă au fost aleşi pe listele parlamentare ale PSD, la alegerile din 2024, în timp ce Ştefan … Articolul Doi parlamentari PSD și unul SOS România trec la partidul lui Dan Voiculescu apare prima dată în Main News.
16:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, Daniel Idolu, împreună cu cinci membri ai Consiliului de Administrație, pentru abuz în serviciu. De asemenea, doi consilieri juridici ai aeroportului, Alexandra Avram și Ciprian Sabin Venter, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la … Articolul Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată de DNA apare prima dată în Main News.
16:00
Serviciul rus de Informații Externe (SVR) susține că Uniunea Europeană ar pregăti un „Maidan” în Serbia, iar tulburările recente, la care participă masiv tineretul, ar fi în mare parte „produsul activităţii subversive” ale Bruxelles-ului, potrivit unui comunicat citat de agenția TASS. SVR afirmă că liderii europeni urmăresc să profite de comemorarea evenimentelor tragice din Novi … Articolul Serviciul rus de informații susține că UE ar planifica un „Maidan” în Serbia apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
14:50
Traian Băsescu critică dur autoritățile după incidentul cu drona rusească: „Am ajuns să fim ironizați” # MainNews.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat critici virulente la adresa autorităților române, după ce o dronă rusească a survolat timp de aproape o oră spațiul aerian național fără a fi neutralizată. Într-un interviu pentru Euronews România, fostul șef al statului a acuzat lipsa de reacție a statului, pe care o consideră un semnal … Articolul Traian Băsescu critică dur autoritățile după incidentul cu drona rusească: „Am ajuns să fim ironizați” apare prima dată în Main News.
14:30
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS. „NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt … Articolul NATO este de facto în război cu Rusia, declară Kremlinul apare prima dată în Main News.
14:30
Ofițeri ai armatei Statelor Unite ale Americii au asistat luni la exercițiile militare comune desfășurate de Rusia și Belarus, fiind informați de ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, potrivit Reuters. Exercițiul strategic comun „Zapad-2025” a debutat vineri, 12 septembrie, pe terenuri de antrenament din ambele țări, într-un context de … Articolul Ofițeri americani, prezenți la exercițiile militare Rusia-Belarus apare prima dată în Main News.
12:30
Sorin Grindeanu solicită ANAF să verifice respectarea plafoanelor pentru adaosurile alimentelor de bază # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă adaosul comercial aplicat de comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în plafonul maxim de 20%, iar cel de pe lanțul de distribuție respectă limita de 5%. De asemenea, Grindeanu a solicitat ca verificările să stabilească dacă, pe durata … Articolul Sorin Grindeanu solicită ANAF să verifice respectarea plafoanelor pentru adaosurile alimentelor de bază apare prima dată în Main News.
12:30
Sindicaliştii din administraţia publică protestează în Piaţa Victoriei: „Guvernul trebuie să înţeleagă că lucrurile nu mai pot continua aşa!” # MainNews.ro
Câteva sute de sindicalişti din administraţia publică s-au adunat luni dimineață în Piața Victoriei din București, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile anunțate de Guvern, despre care susțin că ar putea provoca un blocaj în sector. Protestatarii, veniți din mai multe județe, au venit cu steaguri, pancarte și vuvuzele, pregătiți să transmită un mesaj clar autorităților. … Articolul Sindicaliştii din administraţia publică protestează în Piaţa Victoriei: „Guvernul trebuie să înţeleagă că lucrurile nu mai pot continua aşa!” apare prima dată în Main News.
11:20
Vara anului 2025 a adus în Europa valuri de caniculă, secetă și inundații, care au provocat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit The Guardian. Conform unui studiu recent, impactul imediat asupra economiei europene al acestei veri deosebit de severe a reprezentat 0,26% din producția economică a UE în 2024. Cercetarea a … Articolul Vremea extremă din 2025 a costat Europa miliarde: topul țărilor cele mai afectate apare prima dată în Main News.
10:30
Ambasada Rusiei în România califică incidentul cu drona drept o provocare a Ucrainei și respinge protestul român # MainNews.ro
Ambasada Rusiei în România a transmis un comunicat referitor la incidentul cu drona detectată în spaţiul aerian românesc, calificând situația drept „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse”. În același timp, diplomația rusă respinge protestul României, convocând ambasadorul la … Articolul Ambasada Rusiei în România califică incidentul cu drona drept o provocare a Ucrainei și respinge protestul român apare prima dată în Main News.
10:00
Echipaje de poliţie și specialiști SRI au fost mobilizate luni dimineaţă după ce o geantă suspectă a fost semnalată pe o stradă din Sibiu. ”În această dimineaţă, în jurul orei 08:38, prin apel 112, a fost sesizată prezenţa unui colet suspect, o geantă, pe strada Şcoala de Înot, din municipiul Sibiu. La faţa locului au … Articolul Panică la Sibiu: o geantă suspectă descoperită pe o stradă din oraș apare prima dată în Main News.
09:20
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David / ”Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului”, afirmă iniţiatorii # MainNews.ro
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-îl acuză că a supus Educaţia ”unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”. Deşi moţiunea nu are şanse să treacă, ministrul Daniel David a afirmat … Articolul Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David / ”Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului”, afirmă iniţiatorii apare prima dată în Main News.
Ieri
19:10
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Oana Țoiu: Vrem să transmitem foarte clar protestul României # MainNews.ro
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, în contextul intrării unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Obiectivul principal al convocării a fost comunicarea fermă a protestului României, subliniind importanța descurajării unor astfel de incidente prin colaborare internațională. Duminică, 14 septembrie, ambasadorul … Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Oana Țoiu: Vrem să transmitem foarte clar protestul României apare prima dată în Main News.
19:00
Ministrul polonez de externe: Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război # MainNews.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a afirmat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, survenită săptămâna trecută, a reprezentat o tentativă a Kremlinului de a evalua reacțiile NATO prin escaladări graduale, menite să evite declanșarea unui conflict amplu. Sikorski a confirmat că, deși dronele implicate erau capabile să transporte muniție, cele care au … Articolul Ministrul polonez de externe: Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război apare prima dată în Main News.
16:10
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României # MainNews.ro
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a … Articolul Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României apare prima dată în Main News.
16:00
Cine a plătit vizita Maiei Sandu la Vatican? Președinția Republicii Moldova răspunde acuzațiilor # MainNews.ro
Președinția Republicii Moldova a clarificat că toate cheltuielile familiei președintei Maia Sandu, legate de vizita la Vatican, au fost acoperite integral din surse proprii, dezmințind speculațiile apărute în mediul online. Pe 12 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Vatican. Șefa statului … Articolul Cine a plătit vizita Maiei Sandu la Vatican? Președinția Republicii Moldova răspunde acuzațiilor apare prima dată în Main News.
15:50
Proteste ale sindicaliștilor din administrație în Capitală: Angajații amenință cu greva generală # MainNews.ro
Sindicaliștii din administrația publică organizează luni un protest în Capitală, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care ar putea destabiliza sectorul. Aceștia amenință cu o grevă generală, fiind totodată invitați la discuții cu premierul Ilie Bolojan. Sindicaliștii din administrația publică au anunțat un protest la București pentru ziua de luni, nemulțumiți de măsurile anunțate de … Articolul Proteste ale sindicaliștilor din administrație în Capitală: Angajații amenință cu greva generală apare prima dată în Main News.
14:50
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune” # MainNews.ro
Știrea că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României a stârnit reacții nu doar pe plan intern, ci și la nivel internațional. Subiectul a fost preluat în presa internațională, care a citat declarații ale oficialilor români, ucraineni, dar și ale reprezentanților altor state europene și aliați NATO. Peste ocean, CBS News a relatat că … Articolul Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune” apare prima dată în Main News.
13:20
Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra unor instalații strategice din interiorul Rusiei, vizând rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad și fabrica chimică Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai. În noaptea de sâmbătă spre duminică, drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad, conform declarațiilor guvernatorului regional Alexander Drozdenko. Rafinăria Kirişi, … Articolul Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Kiriși din Rusia apare prima dată în Main News.
13:20
UPDATE – Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României # MainNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora. „Pe 28 Septembrie, eara, Putin şi ai lui … Articolul UPDATE – Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României apare prima dată în Main News.
11:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian # MainNews.ro
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă, referindu-se la drona care a intrat în spaţiul aerian al României sâmbătă, că Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian. explicând că piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională, iar sâmbătă au avut … Articolul Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
UPDATE – MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional # MainNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian … Articolul UPDATE – MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional apare prima dată în Main News.
19:00
Mesaj RO-Alert în Tulcea: Avertisment privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian # MainNews.ro
Autoritățile au transmis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând adoptarea măsurilor de protecție. „În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au … Articolul Mesaj RO-Alert în Tulcea: Avertisment privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian apare prima dată în Main News.
17:40
Mai multe persoane au fost concediate după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk. Profesori, pompieri şi militari se numără printre cei care şi-au pierdut locul de muncă # MainNews.ro
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi … Articolul Mai multe persoane au fost concediate după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk. Profesori, pompieri şi militari se numără printre cei care şi-au pierdut locul de muncă apare prima dată în Main News.
16:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. „În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin … Articolul Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate apare prima dată în Main News.
15:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” # MainNews.ro
Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii … Articolul Război în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” apare prima dată în Main News.
15:10
Cetățenii Moldovei și ai altor trei țări pot migra în Rusia fără a cunoaște limba rusă, prin decret semnat de Putin # MainNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care aduce modificări semnificative programului de relocare în Federația Rusă, simplificând condițiile de participare pentru cetățenii din anumite state și extinzând aria de eligibilitate. Aceste modificări includ eliminarea cerinței de a demonstra cunoașterea limbii ruse pentru cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului, precum și extinderea listei … Articolul Cetățenii Moldovei și ai altor trei țări pot migra în Rusia fără a cunoaște limba rusă, prin decret semnat de Putin apare prima dată în Main News.
12:50
Ministrul Apărării: Au fost 23 de pachete de ajutor destinat Ucrainei, decise împreună cu armata ucraineană # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate deoarece aşa s-a … Articolul Ministrul Apărării: Au fost 23 de pachete de ajutor destinat Ucrainei, decise împreună cu armata ucraineană apare prima dată în Main News.
12:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat recent demiterea directorului Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Sorin Lucaci, și numirea lui Florin Ghiță în funcția de director interimar. Această decizie vine în contextul unei analize aprofundate a performanței instituției, marcată de pierderea unor fonduri europene semnificative. Conform declarațiilor ministrului Buzoianu, „Apele Române” a ratat atragerea a peste … Articolul Ministrul Mediului: Florin Ghiță, noul director interimar la Apele Române apare prima dată în Main News.
10:30
Agenția de rating Moody’s a confirmat calificativul României la Baa3, menținând totodată perspectiva negativă din cauza riscurilor de implementare a programului de consolidare fiscală. Agenția de rating Moody’s a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, însă perspectiva rămâne negativă. Această decizie reflectă „riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului”, … Articolul Moody’s: Rating neschimbat pentru România, dar avertisment privind riscurile fiscale apare prima dată în Main News.
10:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. „În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin … Articolul Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate apare prima dată în Main News.
12 septembrie 2025
21:10
NATO demarează Operaţiunea Eastern Sentry pentru consolidarea apărării pe flancul estic / Moşteanu: Semn de solidaritate aliată / MAE: Răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian # MainNews.ro
Operaţia NATO Eastern Sentry, anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România – unde fragmente de drone au fost … Articolul NATO demarează Operaţiunea Eastern Sentry pentru consolidarea apărării pe flancul estic / Moşteanu: Semn de solidaritate aliată / MAE: Răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian apare prima dată în Main News.
18:30
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani. El nu era student al universităţii Utah Valley # MainNews.ro
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk. Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, … Articolul Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani. El nu era student al universităţii Utah Valley apare prima dată în Main News.
16:50
CNAIR demarează lucrările pe lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, cu un contract de 2,76 miliarde lei (fără TVA) # MainNews.ro
CNAIR a anunțat semnarea contractului pentru construirea lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, care va fi realizat de asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România). Valoarea contractului se ridică la 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar durata de execuție este de 24 de luni … Articolul CNAIR demarează lucrările pe lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, cu un contract de 2,76 miliarde lei (fără TVA) apare prima dată în Main News.
15:40
Avertisment din SUA pentru Ungaria și Slovacia: dependența de resursele energetice ale Rusiei trebuie oprită # MainNews.ro
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj dur statelor membre ale Uniunii Europene care continuă să se aprovizioneze cu combustibili fosili din Rusia. Oficialul a subliniat că aceste țări ar trebui să înceteze să mai blocheze planurile Bruxelles-ului de reducere a dependenței energetice de Moscova și să își îndrepte atenția către parteneriate … Articolul Avertisment din SUA pentru Ungaria și Slovacia: dependența de resursele energetice ale Rusiei trebuie oprită apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea presupusului asasin al activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în timp ce participa la un eveniment la o universitate din statul Utah, relatează Euronews. „Cred că este foarte sigur că îl avem în custodie”, a anunțat liderul de la Casa Albă într-o emisiune de la postul Fox. Oficialii statali … Articolul Donald Trump anunță capturarea suspectului în cazul asasinării lui Charlie Kirk apare prima dată în Main News.
15:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare # MainNews.ro
Ministra afacerilor interne a Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat din Grecia pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare, relatează NewsMaker.md. „Planul de extrădare este definitivat deja. (…) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate și opțiunile de zbor, sunt … Articolul Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în Main News.
15:20
ANPC: Amenzi de aproape 5 milioane de lei și 23 de unități închise temporar, în ultima săptămână # MainNews.ro
Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat vineri că, în perioada 8–12 septembrie, comisarii au efectuat controale la peste 1.920 de operatori economici din întreaga țară. În urma verificărilor, au fost aplicate 1.125 de amenzi contravenționale, însumând peste 4,79 milioane de lei. Totodată, activitatea a 23 de operatori a fost suspendată temporar, până … Articolul ANPC: Amenzi de aproape 5 milioane de lei și 23 de unități închise temporar, în ultima săptămână apare prima dată în Main News.
14:40
ONU trage un semnal de alarmă: Coreea de Nord execută oameni pentru vizionarea de conținut străin # MainNews.ro
Conform unui raport ONU publicat vineri și preluat de BBC, guvernul nord-coreean recurge tot mai des la pedeapsa capitală, inclusiv împotriva cetățenilor prinși vizionând sau distribuind filme și seriale străine. Raportul documentează ultimul deceniu ca fiind unul marcat de „suferinţe, represiune şi frică în creştere” pentru locuitorii uneia dintre cele mai dure dictaturi din lume. … Articolul ONU trage un semnal de alarmă: Coreea de Nord execută oameni pentru vizionarea de conținut străin apare prima dată în Main News.
14:20
Ilie Bolojan, discuții cu FMI: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu o delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul unei discuții axate pe situația economică actuală, reformele fiscale și prioritățile privind investițiile publice. Potrivit Executivului, reprezentanții FMI și-au exprimat sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern și au subliniat importanța unei prioritizări clare și a … Articolul Ilie Bolojan, discuții cu FMI: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern apare prima dată în Main News.
14:10
Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au convenit prelungirea pentru încă șase luni sancțiunile împotriva a 2500 de cetățeni ruși acuzat de susținerea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia și de subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării, relatează Euronews. Lista neagră îi include pe președintele Vladimir Putin, ministrul de externe Serghei … Articolul UE a prelungit sancțiunile împotriva mai multor cetățeni ruși apare prima dată în Main News.
12:10
Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie care figura pe o listă de invitați din partea AUR a încercat să intre cu 6 cuțite # MainNews.ro
Un incident de securitate a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului. O femeie a încercat să intre în clădire cu șase cuțite. Ea figura pe o listă de invitați din partea AUR la un eveniment organizat în Palatul Parlamentului. Persoana în cauză este o femeie de 35 de ani născută în Republica Moldova. … Articolul Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie care figura pe o listă de invitați din partea AUR a încercat să intre cu 6 cuțite apare prima dată în Main News.
11:20
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat # MainNews.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat de către judecătorii unui complet de la Curtea Supremă la 27 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de plănuirea unei lovituri de stat, pentru a se menține la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, relatează Euronews. Patru dintre cei cinci … Articolul Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare în urma plănuirii unei lovituri de stat apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.