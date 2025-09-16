16 septembrie, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Ce rugăciune este bine să spunem astăzi ca să ținem bolile la distanță
Click.ro, 16 septembrie 2025 05:10
Pe 16 septembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, un sfânt care a trăit cu credință neclintită și a mărturisit adevărul Evangheliei în vremuri de prigoană.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 2 ore
05:10
16 septembrie, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Ce rugăciune este bine să spunem astăzi ca să ținem bolile la distanță # Click.ro
Pe 16 septembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, un sfânt care a trăit cu credință neclintită și a mărturisit adevărul Evangheliei în vremuri de prigoană.
Acum 6 ore
02:10
Zodiile care vor fi ferite de toate relele, între 16 si 23 septembrie. Divinitatea le apără și le ajută să iasă la liman victorioase # Click.ro
Perioada 16 – 23 septembrie 2025 aduce o energie aparte în viața anumitor zodii. Astrele arată că trei semne zodiacale vor beneficia de protecție divină, fiind scoase din situații complicate
01:10
Într-o perioadă în care redecorarea locuinței poate fi costisitoare, cumpărăturile la mâna a doua reprezintă o alternativă inteligentă și sustenabilă.
00:30
De ce nu este bine să ai o oglindă rotundă în casă. Cum poate influența sănătatea, starea emoțională și chiar relațiile celor care locuiesc în acea casă # Click.ro
Oglinzile nu sunt doar obiecte decorative; ele au un rol esențial în modul în care energia (Qi) circulă într-o locuință.
00:30
Premieră la Cluj-Napoca! A fost inaugurat primul sistem de terapie asistată cu cai, pentru persoanele cu nevoi speciale # Click.ro
A fost inaugurat primul sistem de echitație adaptată din România, destinat persoanelor cu dizabilități. La eveniment a fost prezent inclusiv primarul Emil Boc.
Acum 8 ore
23:10
Andreea Bălan, răsfățată cu cel mai bun mic dejun de viitorul ei soț: „Victor face cea mai bună omletă!” # Click.ro
Andreea Bălan (41 de ani) e super fericită. Relația cu viitorul ei soț, tenismanul Victor Cornea, o împlinește și îi aduce multă liniște.
22:50
„Zilele Bucureștiului” transformă pe 20 și 21 septembrie Piața Constituției în punctul 0 al distracției din Europa # Click.ro
În acest sfârșit de săptămână au loc „Zilele Bucureștiului” iar epicentrul distracției va fi în Piața Constituției. Sâmbătă se organizează „iMapp Bucharest” celebrul festival al artelor vizuale iar duminică, în premieră în România, în piața din fața Palatului Parlamentului are loc un raliu celebru.
Acum 12 ore
22:10
O pisicuță de trei luni din Rusia pe nume Mantis s-a născut cu o mutație genetică rară cunoscută sub numele de Chimera. Această felină cu față bicoloră a captat atenția utilizatorilor de pe TikTok, videoclipurile cu ea acumulând peste 29,7 milioane de vizualizări.
21:10
Cât costă luxul pentru studenți? Cel mai modern cămin și-a deschis porțile la și Timișoara: „Nu-mi vine să cred că așa ceva există” # Click.ro
Studenții Universității de Vest din Timișoara care și-ar fi dorit să experimenteze luxul academic nu trebuie să mai viseze: cel mai modern cămin și-a deschis porțile, oferind camere complet utilate, cu facilități rare pentru mediul universitar. Suma lunară care se achită fiind de 150 euro.
20:10
Reacția Marinei Almășan, acuzată că se plimbă prin lume pe banii TVR: „Nu mă justific în fața unor proști”. Cine o finanțează: „Niciun sfanț din banul public!” # Click.ro
Reacția Marinei Almășan, acuzată că se plimbă prin lume pe banii TVR: „Nu mă justific în fața unor proști”. De unde are bani pentru emisiuni: „Niciun sfanț din banul public!”
20:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, implicat într-un accident rutier grav în Capitală. Acesta este căutat de poliție după ce a fugit de la locul faptei. SURSE # Click.ro
Duminică, 14 septembrie 2025, un accident rutier grav petrecut la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei a atras atenția publicului, după ce surse judiciare au confirmat implicarea lui Toto Dumitrescu, fiul fostului mare internațional român Ilie Dumitr
20:00
Alba Iulia a intrat, pe 13 septembrie, în Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din lume, realizată integral din materiale reciclabile # Click.ro
Alba Iulia a intrat, pe 13 septembrie, în Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din lume, realizată integral din materiale reciclabile.
19:40
Cele 4 greșeli care te fac să „pici” interviul de angajare. Din cauza lor poți pierde locul de muncă la care ai visat mereu # Click.ro
Cu toții ne dorim să facem impresie bună la interviuri, mai ales atunci când în joc, miza constă în obținerea job-ului la care aspirăm. Cu toate acestea, există 4 greșeli frecvente care ne pun, fără să ne dăm seama, într-o lumină proastă.
19:30
Case în România: cât plătești pentru cea mai ieftină locuință și cât valorează cea mai scumpă? # Click.ro
Piața imobiliară din România surprinde prin contraste uluitoare: în timp ce unele case pot fi achiziționate pentru doar câteva mii de euro în zonele rurale, proprietăți de lux, cu finisaje de top și facilități exclusiviste, se vând pentru milioane de euro în orașele mari sau în cartierele premium.
19:30
4 zodii intră într-o nouă eră începând cu 16 septembrie 2025. Berbecii au parte de schimbări radicale # Click.ro
Patru zodii intră într-o nouă eră a vindecării începând cu 16 septembrie 2025, odată cu trigonul Venus-Chiron. Această aliniere astrală deschide drumul spre vindecarea rănilor emoționale, amintind că durerea nu e veșnică, iar iubirea poate estompa trecutul.
19:20
Metoda prin care un oraș din Spania a reușit să coboare temperatura cu câteva grade în timpul verii. Soluția simplă e folosită în tot mai multe locuri din Europa # Click.ro
Într-un context climatic din ce în ce mai marcat de valuri extreme de căldură, un oraș din sudul Spaniei a demonstrat că soluțiile simple pot aduce schimbări semnificative.
19:10
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume # Click.ro
Când spui David Beckham, îți vin în minte imaginea celebrului fotbalist englez, cu lovituri libere impecabile, apariții strălucitoare alături de familia sa și o carieră sportivă legendară.
19:00
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood” # Click.ro
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”
18:40
Gina Pistol, nerăbdătoare să se mute în casa de la munte: „Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei” # Click.ro
A slăbit 8 kilograme, toate îi merg din plin și, în plus, este nerăbdătoare să înceapă construcția casei de la munte.
18:10
Ce tip de fustă se poartă iar. Hitul modei anilor 1980 cucerește străzile în această toamnă # Click.ro
Fusta skater, simbolul jucăuș al modei anilor 1980 și al adolescenței rebele din anii ’90, revine spectaculos în tendințele actuale.
Acum 24 ore
17:10
Toamna este anotimpul în care natura își schimbă culorile, iar organismul nostru resimte tranziția de la căldura verii la zilele mai reci și mai scurte.
16:50
Cea mai surprinzătoare focaccia pe care o vei gusta vreodată! Combinația care face furori # Click.ro
Focaccia cu struguri, smochine şi rozmarin este o combinaţie neaşteptată, dar savuroasă, menită să ducă gustul pâinii de casă la un nivel special. Ingrediente simple, puţină răbdare şi puţin simţ artistic, aşa poate fi preparată acasă această delicatesă.
16:40
Fructul care este considerat un adevărat somnifer natural. Îți asigură un somn mai bun și este bogat în serotonină # Click.ro
Experții în somn spun că un remediu natural pentru insomnie ar putea fi... în bolul cu fructe de acasă. Kiwi-ul înainte de culcare este tot mai des recomandat de cei care vor să adoarmă mai repede și să doarmă mai profund.
16:30
Cum arăta Gabriela Firea în ziua nunții sale. Dezvăluirile făcute după 15 ani de mariaj cu Florentin Pandele # Click.ro
Gabriela Firea și Florentin Pandele au aniversat recent 15 ani de la căsătorie. Cei doi formează un cuplu solid și se bucură de familia pe care au creat-o de-a lungul anilor.
16:20
Explozie de prețuri de la 1 octombrie 2025! Lista produselor de bază care vor costa mai mult # Click.ro
De la 1 octombrie 2025, românii trebuie să se pregătească pentru o majorare semnificativă a costurilor produselor alimentare de bază. Motivul principal: guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la o serie de alimente esențiale, iar TVA-ul va crește de la 19% la 21%.
16:00
Dan Negru, mesaj tranșant despre educația din România: „Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi” # Click.ro
În trecut, data de 15 septembrie marca începutul anului școlar, iar în prezent lucrurile se desfășoară diferit, debutul anului școlar fiind stabilit prin ordin de prim ministru. Dan Negru, unul dintre cei mai vocali prezentatori din televiziunea românească, are o opinie diferită de a multora despre.
15:40
Horoscop marți, 16 septembrie. Fecioarele își schimbă destinul cu 180 de grade, iar Gemenii au norocul de partea lor # Click.ro
Horoscop marți, 16 septembrie. Fecioarele își schimbă destinul cu 180 de grade, iar Gemenii au norocul de partea lor.
15:30
O fotografie cu geanta unui livrator de mâncare din România a împărțit internetul în două: „Mă voi gândi de două ori înainte să mai fac comenzi online” # Click.ro
Cunoscutul youtuber clujean AC Bike a postat pe rețelele de socializare o imagine cu un livrator de mâncare și geanta murdară în care livrează clienților. Ei bine, postarea a stârnit un val de reacții.
15:20
Covorul roșu de la Premiile Emmy, dominat de dive sexy! Sydney Sweeney a fost în centrul atenției # Click.ro
Divele de la Hollywood s-au întrecut duminică în ținute de gală, la cea de-a 77-a edițe a Premiilor Emmy.
15:00
Vacanță transformată în coșmar pentru un turist polonez. Ce a pățit după ce a închiriat o mașină în București: „Mi-a scuipat tatăl” # Click.ro
Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă alături de părinți s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru un turist polonez care a vizitat pentru prima dată Bucureștiul.
14:40
Internaționalul român a jucat primul meci, după 132 de zile.
14:40
Pericolul nebănuit care îți poate distruge vacanța în Grecia. Ce au pățit mai mulți români pe o insulă populară: „Dimineață am văzut specimenul” # Click.ro
Printre destinațiile europene de vacanță se numără Grecia, preferată de tot mai mulți români. Din păcate, există și pericole ascunse, care pot pune viața în pericol turiștilor.
14:20
Livia Graur, sfaturi către fiica ei, Renata: „Vârsta optimă să te măriți: 35 de ani plus! Copil și mai încolo!”
14:20
Mirela Retegan, fondatoarea Găștii Zurli, a anunțat că a început, anul acesta, de ziua ei, renovarea unei căsuțe de vis în Prahova.
14:10
Mucegaiul din locuințe reprezintă o problemă mai subtilă decât am crede la prima vedere. O mică pată în colțul băii sau o linie întunecată lângă fereastră poate părea inofensivă, dar ascunde riscuri reale pentru sănătate și integritatea pereților
14:00
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită” # Click.ro
Mioara Velicu se plânge că primește prea puțini bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
14:00
Gruparea de lângă Capitală face un nou pas greșit.
13:50
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele # Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele.
13:50
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii # Click.ro
Într-un an în care multe dintre destinațiile turistice tradiționale ale Europei se confruntă cu stagnare sau creșteri modeste, Danemarca reușește să iasă în evidență cu un avans neașteptat al numărului de turiști internaționali.
13:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, implicat într-un accident rutier grav în Capitală. Acesta este căutat de poliție după ce a fugit de la locul faptei. SURSE # Click.ro
Duminică, 14 septembrie 2025, un accident rutier grav petrecut la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei a atras atenția publicului, după ce surse judiciare au confirmat implicarea lui Toto Dumitrescu, fiul fostului mare internațional român Ilie Dumitr
13:20
Tehnicianul a reușit să părăsească arena pe propriile picioare.
13:20
Ce ținute spectaculoare a purtat Iuliana Tudor în cele trei zile de Unforgettable Festival. Cătălin Botezatu a avut grijă ca prezentatoarea TV să fie absolut impecabilă! # Click.ro
Iuliana Tudor (48 de ani) și Mihai Morar (43 de ani) au fost timp de trei zile gazdele Festivalul Unforgettable 2026 desfășurat în perioada 11-13 septembrie în Piața Constituției.
13:10
Metoda ingenioasă prin care un tânăr a făcut o mică avere. Cum a reușit să câștige rapid peste 20.000 de euro # Click.ro
Un tânăr rezident în Marea Britanie susține că a obținut peste 19.000 de lire sterline (aproximativ 22.000 de euro) venind din activitatea de cumpărare la mâna a doua (second‑hand), pentru revânzare online. El dezvăluie care sunt produsele aparent banale care pot genera un profit neaşteptat.
13:10
Ce regim strict ține Mirela Retegan. La ce alimente a renunțat mămica Găștii Zurli: „Rezist doar cu o masă pe zi!” # Click.ro
Mirela Retegan are un regim de viață echilibrat. Dieta cu mese la ore fixe a făcut minuni în cazul ei.
13:10
Motivul pentru care engleza și germana fac diferența acum, în România.
13:00
Îngrijirile paliative – un aliat esențial în tratamentul oncologic.
13:00
Cătălin Cazacu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din show-biz. A vorbit desire nunta cu Roxana Șerbănescu.
13:00
De la ce a pornit bătaia din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit: „Verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată și...” # Click.ro
Un conflict care s-a soldat cu moartea unei persoane i-a alertat pe polițiștii din Craiova, pe bulevardul Nicolae Romănescu. Bătaia a avut loc sâmbătă, iar totul a pornit în urma unei căsătorii nereușite.
12:50
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției # Click.ro
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției.
12:00
Cele două zodii care vor da uitării supărările vieții. Vor aduna în pumni doar lacrimi de bucurie în următoarele 2 săptămâni # Click.ro
Toamna anului 2025 aduce schimbări semnificative în viața mai multor nativi ai horoscopului european. Emoțiile puternice și stresul din ultima perioadă și-au lăsat puternic amprenta, însă vine o perioadă favorabilă din mai multe puncte de vedere. Începând cu următoarele două săptămânii, Scorpionii ș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.