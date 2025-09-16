Horoscop 16 septembrie 2025 – Zi excelentã pentru activitatea mentalã
BERBEC Stelele vor oferi șansa de a vã îmbunãtãți condițiile de viațã. Sfatul zilei, sã vã feriți de angajați și de cei din jur care profitã și nu sunt sinceri. Excludeți din dietã cele mai dãunãtoare feluri de mâncare pentru a nu vã afecta sãnãtatea. TAUR Nu trebuie sã vã întristați cu privire la […]
Antena 3 CNN îl plimbă pe Nicușor Dan ca pe un bibelou politic: România moare de foame, iar „președintele" bolborosește prostii # National.ro
Ce am văzut la Antena 3 CNN nu e emisiune politică, e circ ieftin cu popcorn. În loc de dezbatere, am primit un spectacol de campanie electorală în care Nicușor Dan a fost tratat ca un copil de școală generală scos la serbare. Întrebările au fost slabe, cosmetizate, puse după perdea ca să nu deranjeze. […]
O dronă neutralizată de serviciile de securitate din Polonia a stârnit îngrijorare la nivel european. Premierul polonez, Donald Tusk, a confirmat că aparatul de zbor survola clădirile guvernamentale, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Dronă neutralizată la Varșovia, doi suspecți reținuți Premierul Donald Tusk a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că serviciile […]
Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă, rechemat din Mexic: urmează drumul spre șefia SIE? # National.ro
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, potrivit unui decret semnat luni de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial. Decizia marchează încheierea unui mandat de patru ani și deschide noi speculații privind viitorul carierei diplomatului, numele său fiind vehiculat pentru conducerea Serviciului […]
Cine i-a făcut intrarea „triumfală" lui Nicușor Dan, de luni seara, la Antena 3 CNN? Exact, „preaimaculata" Cătălina Porumbel. Cu vocea-i gravă, de parcă anunța a doua venire a lui Iisus, ea a prezentat vizita lui Nicușor ca pe un eveniment istoric. Dar ce mai vrea și asta, sincer? Când îl pui pe Nicușor în […]
Traian Băsescu, despre reacția autorităților în cazul dronelor rusești: ,, Ne punem singuri în situații ridicole" # National.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat ferm incidentul cu o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României, afirmând că modul în care autoritățile au gestionat situația a fost „nepotrivit și ineficient". Incidentul, care a durat aproape 50 de minute, a ridicat întrebări serioase privind capacitatea de apărare a țării. Dronă rusească, 50 de minute […]
Companiile europene Airbus, Thales și Leonardo sunt gata să-și fuzioneze activitățile din domeniul sateliților pentru a concura cu Starlink. Promis de mai bine de douăzeci de ani, „Airbusul sateliților", proiectul care vizează reunirea celor trei mari producători europeni – franco-germano-spaniolul Airbus, francezul Thales și italianul Leonardo, pare să devină în sfârșit realitate. Thales și Leonardo […]
Furtuna Zack provoacă haos în Europa Centrală și de Vest, iar România va resimți efecte indirecte prin scăderi bruște de temperatură și ploi extinse. Frontul atmosferic rece asociat sistemului depresionar va traversa țara noastră de marți seara, aducând instabilitate accentuată și vânt puternic în zonele montane. Furtuna Zack aduce cod roșu de vânt în Germania […]
Dacă cineva a văzut PSD prin peisajul politic românesc, este rugat să anunțe urgent. Nu se oferă recompensă, nici măcar un kil de cartofi plafonați, dar măcar am ști dacă partidul mai există. Căci, de o vreme, PSD lipsește suspect din toate marile dezbateri ale țării. Partidul care altădată umplea ecranele și dicta agenda a […]
Ilie Bolojan rămâne ferm după consultările cu sindicatele: „Nu mai putem continua ca până acum" # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o rundă de consultări la Palatul Victoria cu liderii sindicali, tema principală fiind reforma administrației publice. Șeful Executivului a transmis că România se confruntă cu o situație bugetară dificilă și că măsurile trebuie luate acum pentru a evita probleme mult mai grave în viitor. „Nu mai putem continua ca până […]
Văzând carnagiul care se desfășoară în industria auto din China, președintele Xi Jinping și cel mai mare producător de vehicule electrice au ajuns la concluzii similare: măcelul trebuie să înceteze. Xi a emis în iulie cea mai clară avertizare de până acum împotriva „involuției" – concurența extremă a prețurilor generată de supracapacitatea industrială – când […]
Când Donald Trump a surprins guvernele din întreaga lume cu tarife vamale ridicate, Marea Britanie a încheiat rapid un acord comercial cu Statele Unite care ar fi fixat taxe de 10% pentru majoritatea importurilor, protejând în același timp industriile cheie. Uniunea Europeană se confruntă cu o rată tarifară mai mare, de 15%. Deoarece Marea Britanie […]
Când Klarna, una dintre cele mai valoroase companii fintech din UE, a pus bazele ofertei sale publice inițiale de succes, a trecut cu vederea bursele europene și și-a îndreptat atenția către New York. Mișcarea Klarna este simbolică pentru divergența observată în IPO-uri, unde Statele Unite și Asia, aflate în plină expansiune, lasă în urmă Europa […]
Tricourile din Premier League au devenit atât de scumpe încât fanii au ajuns să le cumpere pe datorie. Un raport publicat de The Sun arată că 14 dintre cele 20 de cluburi din campionat folosesc scheme de tipul „cumperi acum, plătești mai târziu", prin intermediul companiilor Klarna sau Clearpay. Situația a stârnit controverse la nivel […]
Inter trece prin cel mai slab start de campionat din ultimii 14 ani, iar înfrângerea dramatică din Derby d'Italia, 3-4 cu Juventus, a fost contextul perfect pentru o ședință dură în vestiar. Cristi Chivu i-a chemat la raport pe jucători, cerând schimbare de atitudine înaintea debutului său ca antrenor în Champions League, miercuri, pe terenul […]
USR, în topul manipulării algoritmilor Facebook în campania electorală pentru europarlamentarele de anul trecut. O indică rezultatele unei cercetări realizate de FJSC. USR și AUR ocupă primele poziții în clasamentul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD – arată o cercetare realizată […]
Nu-mi închipui să sunt mulți români, poate o parte din cei foarte tineri, care să nu fi auzit de Moise, profetul celor zece porunci primite de la Dumnezeu pe Muntele Sinai, conducătorul triburilor israelite, cel care, spune Biblia, ar fi reușit să-i convingă pe evreii ce ajunseseră sclavii egiptenilor să-l urmeze într-un exod de patruzeci […]
Încă din anii '50, pe măsură ce a decăzut cultural și economic, Europa a urmat toate marile tendințe americane. Nu ar fi de mirare dacă versiuni europene ale lui Donald Trump vor fi alese pe întreg continentul. Cauzele care au stat la baza mișcării MAGA există și în Europa. Imigrația a crescut. Poliția nu reușește […]
În era conflictelor dintre marile puteri, Statele Unite au nevoie de aliați care să le ajute să se reindustrializeze și să contracareze atât influența economică și politică a Chinei, cât și agresivitatea crescândă a Rusiei în Europa, ambele manifestate recent. Însă pentru fiecare pas înainte, Casa Albă face doi pași înapoi. De exemplu, recentul "acord" […]
Wellbeing holistic în comunitate: cum travel-ul wellness și inițiativele locale pot sprijini sănătatea mintală # National.ro
De la retreat-uri în natură la proiecte comunitare, românii descoperă cum experiențele colective de wellness devin soluții reale pentru echilibrul emoțional. România se află pe locuri fruntașe în Europa la nivel de stres cronic și anxietate: peste 25% dintre români declară simptome persistente de anxietate, potrivit Eurostat. Pandemia și izolarea au amplificat problemele emoționale, iar […]
În timp ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia stagnează, liderii occidentali speră că o nouă rundă de sancțiuni va determina Moscova să ajungă la un compromis cu Kievul. „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru a ajunge la negocieri de pace", a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, adăugând că Europa colaborează cu […]
Surse: Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, implicat într-un accident în Capitală. Ar fi plecat de la locul impactului rutier, fiind căutat de polițiști # National.ro
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu – actorul Toto Dumitrescu – ar fi fost implicat într-un accident rutier, duminică, în Capitală, în zona Primăverii, iar apoi ar fi plecat de la faţa locului, potrivit unor surse. O femeie a ajuns la spital, iar trei maşini au fost avariate în urma impactului. În acest caz se face […]
S-a discutat mult în media despre dronele rusești care au intrat în Polonia. 19 sau 20 parcă nici nu contează. De unde au venit? Se pare că din Belarus. Au fost drone de tip „Gerbera". Ele sunt folosite de ruși ca ținte false pentru „supraîncărcarea" sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Dronele au deviat de […]
1. Dacă iei TOP 10 useriști, toți ar merita pensii speciale încă de acum. Pentru că ne apără, pe centurile de socializare, de dronele rusești mai bine decât o fac generalii de birou. Useriștii trebuie decorați, în primul rând, pentru vitejia cu care se luptă cu morții. Propagandistul trumpist împușcat în America e primul mort […]
Mesajul Dacianei Sârbu, după ce s-a pozat cu tânărul iubit: „Fericirea nu este întotdeauna logică" # National.ro
După ce la începutul acestui an a vuit vestea că Daciana Sârbu și fostul premier Victor Ponta au divorțat în mare taină, mai nou s-a aflat
Sprijin pentru românii cu venituri mici. Când vor fi încărcate cardurile sociale cu prima tranșă de ajutor pentru cumpărarea de alimente # National.ro
Cardurile sociale, destinate persoanelor cu venituri mici, urmează să fie încărcate din nou, după câteva luni de „pauză”. Persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar urmează să primească, de două ori pe an, câte 125 de lei. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 de lei, banii urmând să fie remiși către beneficiari – […] The post Sprijin pentru românii cu venituri mici. Când vor fi încărcate cardurile sociale cu prima tranșă de ajutor pentru cumpărarea de alimente first appeared on Ziarul National.
Asia Express, ediția umilinței supreme: concurenți transformați în frizeri de fire albe și cântăreți de karaoke pe fals # National.ro
Dacă cineva își imagina că Asia Express e o aventură exotică de lux, episodul din 14 septembrie a arătat că e mai degrabă un manual de tortură la TV. Concurenții au fost transformați în caiaciști spate-n-spate, hamali pe drezină, frizeri de fire albe și, în final, cântăreți de karaoke în limba tagalog; toate astea pentru […] The post Asia Express, ediția umilinței supreme: concurenți transformați în frizeri de fire albe și cântăreți de karaoke pe fals first appeared on Ziarul National.
Descoperire șoc în statul american în care a fost ucis Charlie Kirk: dispozitiv exploziv găsit sub o mașină a unei televiziuni # National.ro
Descoperire șocantă în Salt Lake City, statul american Utah. Doi bărbați au ajuns în vizorul oamenilor legii, după descoperirea unui dispozitiv periculos, plasat sub o mașină a unei televiziuni. Biroul Federal de Investigații (FBI) a arestat doi bărbați în Utah după ce o bombă a fost găsită sub un vehicul al FOX 13 News în […] The post Descoperire șoc în statul american în care a fost ucis Charlie Kirk: dispozitiv exploziv găsit sub o mașină a unei televiziuni first appeared on Ziarul National.
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Ei ameninţă cu greva generală # National.ro
Săptămâna începe cu un protest al sindicaliștilor din administrația publică, aceștia având în plan să iasă în stradă în fața sediului Guvernului, în Piața Victoriei. Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei […] The post Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Ei ameninţă cu greva generală first appeared on Ziarul National.
Scandal într-un avion cu destinația Otopeni. Ar fi fost implicați circa 30 de pasageri. După aterizare a intervenit poliția # National.ro
Un incident neprevăzut a avut loc într-un avion, în noaptea de duminică spre luni, 14 spre 15 septembrie. Din primele informații, e vorba despre o cursă aeriană ce plecase de la Tel Aviv cu destinația Aeroportul Otopeni. Și despre un conflict izbucnit la bordul aeronavei înainte ca avionul să aterizeze la București. Din câte s-a […] The post Scandal într-un avion cu destinația Otopeni. Ar fi fost implicați circa 30 de pasageri. După aterizare a intervenit poliția first appeared on Ziarul National.
Un avion Boeing 737-800 aparținand companiei slovace AIR EXPLORE, înmatriculat OM-FEX, ce efectua o cursă charter pentru compania aeriana ENTER AIR, pe ruta Antalya – Cracovia, a ieșit de pe pista 25 în timpul rulajului de după aterizare în data de 14 septembrie 2025 orele 13.35. Practic, în timpul rulajului după aterizare în timp ce […] The post Ploaia și aviația first appeared on Ziarul National.
Sâmbătă seară, 13 septembrie 2025, liniștea aparentă a României a fost, din nou, spulberată de o provocare devenită marcă înregistrată „Federația Rusă”. O dronă rusească a pătruns în spațiul nostru aerian, traversând nordul județului Tulcea – nu a fost un vis, nici un exercițiu, ci o minge metalică venită de la vecini, urmărită de două […] The post Rușii ne dau târcoale. Ne apără USR! first appeared on Ziarul National.
Departe de a fi gata să încheie un acord de pace cu Ucraina sub presiunea lui Donald Trump, Vladimir Putin și-a legat supraviețuirea politică de un conflict latent cu Occidentul. „Putin este președintele războiului. Nu are niciun interes să-l încheie”, a declarat Nikolai Petrov, analist senior la New Eurasian Strategies Center din Londra, pentru Politico. […] The post Putin nu are niciun interes să oprească războiul său împotriva Occidentului first appeared on Ziarul National.
Banca Centrală Europeană confirmă o dezinflație în zona euro și subliniază creșterea economică. Cu toate acestea, a menținut ratele dobânzilor la 2%, în așteptarea unei clarificări a tensiunilor comerciale și a evoluției prețurilor. Fără surprize, consiliul guvernatorilor BCE a decis în unanimitate să mențină neschimbate ratele dobânzilor de referință, la fel ca în iulie, după […] The post De ce bancherii centrali europeni nu reduc ratele dobânzilor până în 2026 first appeared on Ziarul National.
Rotația prim-miniștrilor în Franța – cinci de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron în 2022 – este mai gravă decât a fost vreodată în Italia. De la căderea fascismului în 1945, Italia a avut 69 de guverne – aproximativ unul pe an. Dar Franța a avut aproape două pe an în […] The post Arogantul Macron și realista Meloni first appeared on Ziarul National.
Pe 20 august, Lisa, o fată de 17 ani, a plecat cu bicicleta din centrul Amsterdamului spre Abcoude. Apoi a sunat la serviciile de urgență, raportând că era urmărită și agresată de un bărbat necunoscut. Poliția a găsit-o ucisă cu brutalitate pe un tronson de drum neiluminat din apropierea Amsterdam Arena. A fost reținut și […] The post Societatea progresistă ascunde pericolele imigrației first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a fost invitat la Beijing pentru un summit cu Xi Jinping, dar SUA și China nu reușesc să depășească probleme legate de tarifele vamale și criza fentanilului. În ultimele zile, doi membri ai cabinetului american — secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth — au purtat discuții cu omologii lor […] The post Tarifele și fentanilul întunecă perspectivele summitului Donald Trump-Xi Jinping first appeared on Ziarul National.
Inter a pierdut dramatic derby-ul cu Juventus, 3-4 la Torino, după ce a condus până în minutul 82. Eșecul a aprins reacții puternice în Italia. Walter Zenga, legenda nerazzurrilor, l-a criticat dur pe Cristi Chivu la Sky Sport: „Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două la Udine și patru acum. Când vine […] The post Italia bubuie după Inter-Juventus 3-4. Chivu criticat de Walter Zenga first appeared on Ziarul National.
Uniunea Europeană, lipsită de dinamismul economic al Statelor Unite sau de scara industrială a Chinei, își asumă din ce în ce mai mult rolul de „superputere de reglementare” ca un mijloc de a exercita influență la nivel mondial. De la Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) la Legea serviciilor digitale și viitoarea Lege privind inteligența […] The post ”Superputerea de reglementare”, epitaful Uniunii Europene? first appeared on Ziarul National.
Trenduri wellness 2025: de la „dopamine menu” la fiber-maxxing – ce e real și ce e doar marketing? # National.ro
Cum să navighezi printre noile tendințe din wellness fără să cazi în capcana hype-ului. Industria wellness a explodat în ultimii ani, ajungând la o valoare globală de peste 5.6 trilioane de dolari (Global Wellness Institute, 2024). Odată cu această creștere, apar mereu noi trenduri – unele bazate pe știință solidă, altele pe marketing agresiv. În […] The post Trenduri wellness 2025: de la „dopamine menu” la fiber-maxxing – ce e real și ce e doar marketing? first appeared on Ziarul National.
Real Madrid a făcut un gest nemaiîntâlnit: clubul pregătește un dosar detaliat despre greșelile de arbitraj din sezonul trecut și primele patru etape ale actualei ediții de La Liga, pe care îl va trimite la FIFA. Decizia a fost anunțată imediat după victoria cu 2-1 la San Sebastian, unde madrilenii au reclamat din nou deciziile […] The post Fără precedent! Real Madrid acuză arbitrii spanioli la FIFA first appeared on Ziarul National.
Tensiunile din Strâmtoarea Taiwan au stârnit temeri că Beijing și Taipei ar putea intra în curând în război. Majoritatea observatorilor imaginează două scenarii posibile care ar putea duce la un conflict. Într-un așa-numit război de alegere, China ar putea încerca să cucerească Taiwanul cu forța, după o analiză atentă a riscurilor economice, militare și politice. […] The post Războiul întâmplător: cel mai mare pericol din Strâmtoarea Taiwan first appeared on Ziarul National.
1. Arta românească va ajunge, în sfârșit, acolo unde îi e locul. Începe licitația de toamnă, colecționarii sunt zăpăciți să cumpere lucrările celui mai mare pictor al nostru. E vorba despre maestrul Ilie Bolojan. Prea mulți artiști s-au plafonat în România. Bolojan nu se plafonează, Bolojan are un randament impresionant. Cota sa a crescut cu […] The post De ce nu pleacă PSD din guvern? first appeared on Ziarul National.
Viitorul unei vieți mai lungi și mai sănătoase: tehnologie, comunitate și wellness sustenabil # National.ro
Longevitatea nu mai înseamnă doar medicină avansată – ci și stil de viață, solidaritate și tehnologii care ne ajută să fim mai conectați la noi înșine și la natură. Trăim mai mult decât generațiile anterioare, dar întrebarea este: trăim mai bine? O viață lungă, dar marcată de boli cronice, izolare socială și lipsă de vitalitate […] The post Viitorul unei vieți mai lungi și mai sănătoase: tehnologie, comunitate și wellness sustenabil first appeared on Ziarul National.
