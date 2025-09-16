Aproape a plâns la flash-interviu, după ce a auzit ce a pățit Liviu Ciobotariu: „Un om atât de bun…”
Fanatik, 16 septembrie 2025 05:30
Liviu Ciobotariu are vestiarul aproape, deși Petrolul traversează o perioadă groaznică. În plus, fanii i-au cerut demisia antrenorului după 0-3 cu Dinamo
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
06:10
Jackpot! Și-a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial și va încasa o sumă uriașă de bani. Cine este sportivul momentului în lume # Fanatik
A câștigat o sumă uriașă de bani după ce a doborât recordul mondial pentru a 14-a oară! Cine este sportivul care nu are adversar în sportul pe care îl practică
Acum o oră
05:50
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România # Fanatik
Nu e Maybach și nici Bentley. O mașină exotică care a fost găsită în garajul Nordis a intrat în procedură de lichidare și va fi scoasă la vânzare.
05:30
Aproape a plâns la flash-interviu, după ce a auzit ce a pățit Liviu Ciobotariu: „Un om atât de bun…” # Fanatik
Liviu Ciobotariu are vestiarul aproape, deși Petrolul traversează o perioadă groaznică. În plus, fanii i-au cerut demisia antrenorului după 0-3 cu Dinamo
Acum 6 ore
01:00
Show total în UEFA Champions League 2025-2026. Format nou, program meciuri, grupe tari și bani record! # Fanatik
UEFA Champions League 2025-2026 a ajuns la faza grupelor și propune un format schimbat și derby-uri de top. Află programul complet și vezi câți bani sunt puși la bătaie.
00:40
Paul Papp, în conflict cu galeria lui Dinamo la Ploiești: „Am recurs la gesturi obscene. Nu le cer scuze” # Fanatik
Paul Papp susține că a fost înjurat non-stop de fanii lui Dinamo la derby-ul câștigat de „câini”, scor 3-0 la Ploiești. Ce a declarat „veteranul” prahovenilor la finalul meciului.
00:30
Alex Musi, după Petrolul – Dinamo 0-3: „Victoria cu FCSB ne-a dat moral”. Reacție despre scandalul banderolei de la U21 # Fanatik
Alexandru Musi a jubilat după Petrolul - Dinamo 0-3. Tânărul fotbalist al „câinilor” e convins că forma bună a echipei se datorează victoriei din derby-ul cu FCSB
00:30
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele # Fanatik
Vești excelente pentru aceste zodii după 16 septembrie. Se bucură de protecție divină, iar norocul este de partea lor în perioada următoare.
00:30
Zeljko Kopic, mesaj pentru conducere după Petrolul – Dinamo 0-3: „Nu suntem top, suntem ok. Avem nevoie de încă 2-3 jucători!” # Fanatik
Dinamo arată excelent în acest sezon, dovadă și victoria la scor de neprezentare cu Petrolul. Zeljko Kopic mai vrea însă transferuri
00:30
Andrei Nicolescu le dă peste nas contestatarilor: „După 3 etape, lumea vorbea de transferuri. Nu îmi imaginez un play-off fără FCSB” # Fanatik
Andrei Nicolescu a rămas cu o impresie foarte bună asupra jocului prestat de Dinamo în meciul cu Petrolul. Ce a spus despre forma slabă a rivalilor de la FCSB
Acum 8 ore
23:40
Mihai Stoica are și vești bune pentru fanii FCSB. După remiza rușinoasă de la Csikszereda, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit când revin jucătorii accidentați
23:20
Pontul zilei de marți, 16 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 16 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria golgheterul SuperLigii.
23:10
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari # Fanatik
Ce face pentru siluetă fosta parteneră a lui Adrian Cristea. Vedeta a dezvăluit abia acum de ce s-a ajuns la despărțire.
23:10
Liviu Ciobotariu, out de la Petrolul? Fanii i-au cerut demisia timp de minute în șir în finalul dezastrului cu Dinamo # Fanatik
Petrolul - Dinamo ar putea fi ultima partidă a lui Liviu Ciobotariu pe banca prahovenilor. Suporterii i-au cerut demisia, iar rezultatele nu sunt de partea sa
23:00
Mircea Lucescu, în lojă la Petrolul – Dinamo! Alături de cine a fost surprins înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu. Foto # Fanatik
Mircea Lucescu și-a făcut apariția la stadion pentru prima dată după meciurile naționalei din această lună. Alături de cine a fost surprins selecționerul naționalei pe „Ilie Oană”
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 16 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 633 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:40
Scene uluitoare la Petrolul – Dinamo! Oficialul echipei a sărit să bată arbitrul și a fost potolit cu greu de colegi. Video # Fanatik
Scene uluitoare în prima repriză a derby-ului Petrolul - Dinamo. Directorul sportiv al prahovenilor a văzut direct cartonașul roșu după ce și-a ieșit din minți.
Acum 12 ore
22:20
România, cele mai bune rezultate din istorie la sărituri cu schiurile! Sportivii de top au făcut spectacol în concursul de la Râşnov # Fanatik
România a găzduit una dintre etapele Summer Grand Prix la sărituri cu schiurile la Râşnov, acolo unde au venit săritorii de top. Reprezentanţii "tricolorilor" au reuşit cele mai bune rezultate din istorie.
22:00
A dezvăluit tot ce a aflat despre drona rusească de deasupra României. „Dacă trimit 200 din carton, ce facem?” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre drona rusească intrată în România. Ce ar fi făcut el, dacă ar fi fost în locul autorităţilor.
21:50
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul – Dinamo: „Nu a mai venit” # Fanatik
Devis Epassy lipsește din Petrolul - Dinamo dintr-un motiv incredibil. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit ce a pățit portarul camerunez
21:50
Veste cumplită pentru Costel Gâlcă în săptămâna premergătoare meciului dintre Rapid și Hermannstadt. Fratele antrenorului s-a stins din viață
21:40
A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul mare campion al României a dat lovitura de start la Ploiești. Foto # Fanatik
Leonard Doroftei, fostul mare pugilist român, a dat lovitura de start la Petrolul - Dinamo! Ce scenografie grandioasă au afișat suporterii „lupilor galbeni”.
21:20
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e lider și pe ce loc ”l-a pus” pe David Popovici de ziua lui # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut la Profețiile lui DON Mitică un top al celor mai buni sportivi români din toate timpurile și l-a inclus și pe David Popovici.
21:10
Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah, avea o relație specială cu România. El a vorbit despre țara noastră, pe care o cunoștea printr-un context personal.
21:00
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat” # Fanatik
Noi dezvăluiri halucinante despre remiza rușinoasă pe care FCSB a înregistrat-o pe terenul lui Csikszereda. Un fotbalist al campioanei a avut probleme mari
20:50
Mihai Stoica face haz de necaz după ce FCSB a pierdut două puncte la Miercurea Ciuc. Ce a spus după FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-2
20:30
Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
20:20
Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce i s-a făcut rău la Craiova – Farul 2-0: „Să ia și un repaus” # Fanatik
Pompiliu Stoica, fostul doctor al echipei naționale, i-a oferit sfaturi prețioase lui Mirel Rădoi după ce antrenorului de la Universitatea Craiova i s-a făcut rău în ultimul meci.
20:00
Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va reveni pe gazon. Duel spectaculos cu nume uriașe la Lisabona # Fanatik
Gică Hagi face parte din echipa „World Legends”, care va înfrunta legendele Portugaliei la Lisabona. Partida va putea fi urmărită la TV și în România.
19:40
Simona Halep va putea fi văzută la un eveniment uriaș. Când are loc și despre ce este vorba? Un alt nume cunoscut la nivel mondial e cap de afiș.
19:40
Cum s-a ajuns la moarte de om în Craiova de la o nuntă între minori. Analiza sociologului Gelu Duminică. „Putem să zicem că sunt niște sălbatici” # Fanatik
Ce explică sociologul Gelu Duminică, despre violența izbucnită la nunta din Craiova, între minorii din comunitatea romă. Care este responsabilitatea autorităților?
19:40
Vladislav Blănuță a dat nas în nas cu ultrașii lui Dinamo Kiev pe stradă! Ucrainenii nu l-au iertat, după scandalul provocat # Fanatik
Vladislav Blănuță a avut parte de o discuție dură cu ultrașii lui Dinamo Kiev. Fanii l-au întâlnit pe stradă pe fotbalistul român și l-au luat la rost pentru mesajele pro-ruse postate pe rețelele de socializare.
19:30
Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și situația antrenorului: „Avem șansa că Deac este un băiat excepțional” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat la FANATIK SUPERLIGA deciziile surprinzătoare luate de antrenorul Andrea Mandorlini în timpul partidei Metaloglobus - CFR Cluj 1-1.
19:10
Echipa lui Florinel Coman, meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa a condus cu 2-0, însă ce a urmat e de domeniul fantasticului. Cum s-a descurcat atacantul român # Fanatik
Florinel Coman a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa o conducea la pauză cu 2-0 pe fosta echipă a lui Olăroiu, însă finalul i-a lăsat pe toți cu gura căscată
19:00
Scene incredibile în fotbalul românesc! Arbitrul, strâns de gât și lovit cu brutalitate de un jucător. Primarul amenință cu desființarea echipei. Foto # Fanatik
Un arbitru asistent din România a fost strâns de gât și lovit cu brutalitate în timpul unui meci de fotbal. Care a fost cauza ce a declanșat incidentul nefericit
18:50
Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de fostul căpitan al „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 16 septembrie, de la ora 13:30, alături de Răzvan Patriche
18:30
FCSB are nevoie să bată recorduri pentru a mai ajunge în play-off după 7 puncte în 9 etape. Cea mai spectaculoasă astfel de "remontada" a avut-o Marius Șumudică, din postura de antrenor al Astrei.
18:20
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!” # Fanatik
SuperLiga României revine cu meciuri tari, printre care derby-ul dintre Petrolul și Dinamo. Președintele prahovenilor anunță infernul pentru „câinii roșii”
18:20
Cum a ajuns România țara cu cel mai slab rating din UE. De ce ne depășesc Ungaria și Bulgaria # Fanatik
Cum a ajuns România să aibă cel mai mic rating de țară din Uniunea Europeană. Țara noastră, depășită de vecinii bulgari și unguri la acest capitol
18:00
Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la Al-Hilal Omdurman! Înfrângere în marea finală împotriva unei echipe din Tanzania # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a ratat câștigarea unui trofeu la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman. Formația din Sudan a pierdut la limită în finală.
17:50
Mitică Dragomir îl acuză direct pe Gigi Becali: „E prietenul meu, dar a scos toți titularii! Impardonabil”. Ce șanse mai are campioana la play-off # Fanatik
Mitică Dragomir l-a criticat dur pe Gigi Becali după Csikszereda - FCSB 1-1. „Corleone” a vorbit și despre șansele campioanei la calificarea în play-off.
Acum 24 ore
17:20
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri # Fanatik
Manuel Adîr, fiul interlopului Levier, l-a înjunghiat mortal pe Auraș Banu în timpul conflictului sângeros de la Craiova. Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală, după ce a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
17:20
Suporterii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica după Csikszereda – FCSB! Cum le-a răspuns oficialul campioanei: „Pierdeți vremea!” # Fanatik
FCSB traversează o formă incredibil de slabă în campionat, iar nervii suporterilor au fost revărsați asupra lui Mihai Stoica. Ce a transmis oficialul „roș-albaștrilor”
17:00
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!” # Fanatik
Marius Șumudică a explodat când a auzit dezvăluirile lui Gigi Becali despre Darius Olaru. Reacție furibundă la adresa căpitanului de la FCSB
16:40
Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid. Nu mai e în fotbal de ani de zile! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a propus, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, un președinte-surpriză la Rapid. Pe cine mizează fostul șef de la LPF.
16:20
Gigi Becali, sfat pentru Rădoi. „Mirele, dă-l, bă, afară!”. Apoi a dat-o la întors: „Știe că vine nașul și-l paradește”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali i-a oferit un sfat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lui Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor s-a simțit rău după Universitatea Craiova - Farul 2-0.
16:20
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului # Fanatik
Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce acesta a comis un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.
15:40
Ce se întâmplă, de fapt, cu Rabla 2025. Motivul pentru care înmatriculările de mașini au explodat deși programul se anunță un eșec # Fanatik
Rabla 2025 riscă să dezamăgească șoferii români: bugetul redus și tichetele mici pentru mașinile electrice pun frână achizițiilor și blochează piața auto.
15:40
Marius Șumudică anunță marea revoluție a lui Mircea Lucescu. „Vor fi titulari pe care nici nu îi va mai chema la lot!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică anunţă marea revoluţie a lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Antrenorul susţine că selecţionerul României va renunţa la câteva piese grele pentru meciul cu Austria.
15:20
Andrei Vochin a deslușit cauza decăderii campioanei României: „FCSB, clubul care a transformat anomalia în strategie. Și acum plătește” # Fanatik
Andrei Vochin a găsit în FANATIK cauza care a dus la căderea FCSB-ului. În opinia gazetarului, efectul a fost unul întârziat, având în vedere modul în care este construit clubul.
15:10
„L-am auzit pe domnul Becali că mieuna la televizor. Era un pisoi blând”. Valeriu Iftime, înainte de FC Botoșani – FCSB: „Viața mea e să le schimb antrenorul!”. Exclusiv # Fanatik
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a prefațat la FANATIK SUPERLIGA partida contra campioanei FCSB, grupare condusă de prietenul său, Gigi Becali.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.