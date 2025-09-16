O firmă din grupul UTI va automatiza sistemul de control acces al Aeroportului Brașov în schimbul a aproape 1 milion de lei

17:30

Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf, scrie [...]