Proiectul de reabilitare a vechiului Agrement de Sub Tâmpa, respins de Comisia Monumentelor Istorice. Care este motivul și ce soluții sunt luate în calcul
BizBrasov.ro, 16 septembrie 2025 05:50
Mai multe proiecte cu finanțare din fonduri europene, precum cele prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din județul Brașov, riscă să fie suspendate dacă nu au un grad de realizare avansat, de peste 30%. Între acestea este și proiectul ce vizează transformarea vechii baze Agrement de Sub Tâmpa într-o bibliotecă modernă, unde lucrările [...]
Acum o oră
05:50
05:40
Audit financiar pentru lucrările de reabilitare a unei porțiuni din vechiul zid al Cetății Brașovului # BizBrasov.ro
Proiectul de refacere a unei porțiuni din zidul vechii cetăți a Brașovului de Sub Tâmpa obținuse o finanțare nerambursabilă prin PNRR în mandatul trecut, și avea termen de finalizare finalul anului 2023, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Anul acesta, a fost redepus pentru finanțare, pentru derularea lucrărilor fiind alocați din bani europeni e 1.059.682,82 [...]
05:40
Un consilier local investește peste un milion de lei într-un restaurant în cartierul Subcetate din Sânpetru # BizBrasov.ro
Consilierul local Cristian Mihai (PMP) din Sânpetru intenționează să investească peste 200.000 de euro într-un restaurant pe două nivele în cartierul rezidențial Subcetate din comuna vecină municipiului Brașov. „În zonă nu avem nicio astfel de facilitate și ne dăm seama că există cerere în acest sens”, a explicat investitorul pentru BizBrașov, care crede că investiția [...]
05:40
O firmă din grupul UTI va automatiza sistemul de control acces al Aeroportului Brașov în schimbul a aproape 1 milion de lei # BizBrasov.ro
În luna iulie, conducerea Aeroportului Internațional Brașov a lansat o licitație pentru montarea unor sisteme de acces electronice moderne pentru validarea biletelor de îmbarcare, de tip „E-Gates”. La procedură a fost depusă o singură ofertă, a Trident Servicii și Mentenanță SA București, fosta UTI Servicii și Mentenanță SA, este deținută de UTI Grup SA. După [...]
Acum 2 ore
04:30
Brașovenii de la SQB Robotics și-au schimbat modelul de business și vor să-și extindă afacerea în Emiratele Arabe Unite # BizBrasov.ro
SQB Robotics este o firmă din Brașov care creează soluții de magazine complet autonome și operate de roboți, care utilizează tehnologii avansate, precum inteligența artificială și sisteme inteligente de gestionare a stocurilor. Acestea sunt concepute pentru a ajuta retailerii (proprietarii magazinelor mici, proprietarii de francize sau marile lanțuri de supermarket) să reducă costurile operaționale și [...]
Acum 4 ore
03:10
Construcția unui garaj în curte: Aspecte esențiale de care trebuie să ținem cont/ Care sunt costurile # BizBrasov.ro
Pentru mulți proprietari de case, ideea de a avea un garaj în curte reprezintă o investiție pe termen lung în confort și siguranță. Un garaj bine proiectat îți protejează mașina de ploaie, zăpadă, grindină sau de soarele arzător de vară. În plus, poate deveni un spațiu multifuncțional: loc de depozitare pentru biciclete, unelte și echipamente de grădinărit sau chiar [...]
03:10
Greșelile clasice de parenting se transmit ca un dar nedorit din generație în generație. Cum ocoliți capcanele frecvente, dacă v-ați spus că n-o să fiți precum părinții voștri? # BizBrasov.ro
Creșterea copiilor e ca un joc video fără buton de „restart” – facem greșeli și învățăm din ele. Dacă ați avut timp să analizați situația, s-ar putea să vă dați seama de ceva: jucăm exact același joc pe care l-au jucat și părinții noștri! Și, mai mult, cădem în fix aceleași capcane în care au căzut ei. [...]
Acum 12 ore
17:30
Cu cât vor crește de la 1 octombrie ratele celor care au credit cu dobânda calculată în funcție de IRCC # BizBrasov.ro
Românii cu credite ipotecare vor primi o nouă lovitură. După tăvălugul scumpirilor şi al creşterilor de taxe, ratele calculate în funcţie de IRCC vor creşte. Analizele arată că indicele în baza cărora sunt calculatele creditele începând cu mai 2019 va atinge un maxim absolut de la introducerea sa pe piață și va depăși 6%. Astfel, ratele a [...]
17:30
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, [...]
17:30
Accidentele uşoare cu autor necunoscut sau din cauze naturale ar putea fi rezolvate direct la asigurator # BizBrasov.ro
Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf, scrie [...]
Acum 24 ore
15:50
Până când litigiul cu firma care trebuia să se ocupe de reabilitarea Cetății Râșnov se stinge, Primăria orașului a demarat reabilitarea Turnului și a grădinii fortăreței # BizBrasov.ro
Începute în urmă cu 5 ani, lucrările de reabilitare a Cetății Râșnov au fost un dezastru total. În 2022, constructorul care se ocupa de proiect a cerut o suplimentare a fondurilor mai mare decât permitea legea, astfel încât lucrările au fost oprite. La acea dată a fost contractată o firmă care să facă expertiza lucrărilor [...]
15:10
Direcția Fiscală Brașov are un nou șef, după ce Marian Voinescu, care a condus instituția timp de mai mulți ani, a plecat în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv să conducă sucursala de la Zărnești. Astfel, în fruntea Fiscului local a fost numită Bianca Văitiș, care a activat până acum în cadrul ANAF, [...]
15:00
A crescut alarmant numărul de accidente în care au fost implicate trotinete. În 80% din cazuri, vina a fost a „trotinetiștilor” # BizBrasov.ro
Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit datelor furnizate de Poliția Română la solicitarea G4Media. 80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, arată datele transmise G4Media. [...]
15:00
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala de pe strada Bisericii Române, publicul este invitat la spectacolul aniversar cu opera comică „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, un eveniment dedicat baritonului Adrian Mărcan, la împlinirea a 30 de ani de activitate artistică pe scena noastră. Una dintre vocile și prezențele de referință [...]
15:00
Asociația Aeroporturilor din România și-a ales la Brașov o nouă conducere. Președintele David Ciceo s-a retras după 27 de ani la conducerea organizației # BizBrasov.ro
După aproape trei decenii la conducerea Asociației Aeroporturilor din România, directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, și-a încheiat activitatea de președinte al organizației, prin demisie. „Sub conducerea sa, Asociația s-a transformat dintr-o idee într-o voce puternică pentru aeroporturile civile din țară, obținând recunoaștere națională și internațională”, se arată într-un comunicat de presă al Asociației. Odată cu [...]
14:30
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 15-28 septembrie, anunțând variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou [...]
14:10
Cât plătesc brașovenii pentru apă și canalizare, în comparație cu locuitorii din alte județe. La unii dintre vecini, tariful depășește 18 lei/m³ # BizBrasov.ro
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de News.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară. Conform clasamentului actualizat la [...]
13:30
100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie în cadrul Școlilor de Vară STEAM # BizBrasov.ro
Prin jocuri și experimente, 100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul celor două Școli de Vară STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică) gratuite, coordonate de Fundația Comunitară Brașov. Activitățile au fost susținute [...]
13:20
Astăzi începe Alpin Film Festival la Brașov: Cinefilii vor putea descoperi, în deschidere, pelicula care a cucerit publicul și juriul Festivalului de Film de la Veneția în 2024, unde a fost distinsă cu Leul de Argint # BizBrasov.ro
Alpin Film Festival, evenimentul care promovează cultura și educația montană, începe astăzi, 15 septembrie, la Brașov, cu o proiecție-eveniment a filmului „Vermiglio, mireasa muntelui / Vermiglio, the Mountain Bride”, regizat de Maura Delpero. De la ora 19:00, la Cinema One, publicul va putea descoperi pelicula care a cucerit publicul și juriul Festivalului de Film de [...]
12:50
România devine în mod discret o putere europeană în domeniul apărării, iar Brașovul se transformă într-un centru al industriei militare – presa din Ucraina # BizBrasov.ro
România conduce o revigorare robustă a industriei sale de apărare cu noua Strategie națională pentru industria de apărare 2024-2030, care vizează consolidarea rolului său de centru-cheie al NATO, transmite publicația ucraineană Euromaidan Press. Strategia, care crește cheltuielile pentru apărare la peste 2% din PIB, acordă prioritate producției interne de drone, explozivi și echipamente navale, în colaborare cu [...]
12:40
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov intervin la această oră pe DN 10, la intrarea în comuna Prejmer dinspre Hărman, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. În urma evenimentului, au rezultat șase victime, dintre care cinci adulți și un copil, aflat în stare stabilă. „La fața locului [...]
12:40
Culoarul Rucăr-Bran și Transfăgărășanul, drumurile de „vis” din România incluse de japonezi în harta Honda Dream Drives # BizBrasov.ro
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două [...]
12:00
O brașoveancă, desemnată cea mai bună actriță în cadrul „Galei Tânărului Actor HOP 2025” # BizBrasov.ro
Teatrul de Stat Constanța a fost, în weekend, locul ales pentru Gala Tânărului Actor HOP 2025, un punct de reper pentru tinerii artiști aflați la început de drum. De aproape trei decenii, pentru mulți dintre participanți, HOP nu a fost doar un moment de competiție, ci şi un pas definitoriu în cariera lor. La decernarea premiilor, [...]
11:50
CFR pregătește „terenul” pentru instalarea în Depoul Brașov a unui simulator destinat mecanicilor de locomotivă. Costul lucrărilor este de aproape 230.000 de lei # BizBrasov.ro
CFR Călători a lansat o licitație în vederea amenajării spațiului pentru instalarea unui simulator destinat mecanicilor de locomotivă în Depoul Brașov. Valoarea lucrărilor de renovare este estimată la suma de 229.998,19 lei, fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până pe data de 1 octombrie 2025. Amenajările interioare presupun demolare şi desfacere scări şi podest existent, [...]
11:40
Weekendul acesta, Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile din Râșnov a fost, încă o dată, scena unui spectacol sportiv de excepție, găzduind cu succes FIS Grand Prix Ski Jumping 2025. Atmosferă incredibilă, sărituri spectaculoase și un public entuziast care a demonstrat, din nou, că Râșnovul iubește sportul de performanță. „Primăria Râșnov este onorată că a [...]
11:40
Supercupa României la baschet va avea loc sâmbătă la Brașov. Cât costă biletele la confruntarea dintre cele mai bune echipe din baschetul românesc # BizBrasov.ro
Primul trofeu al noului sezon de baschet masculin se joacă la Brașov! Supercupa României 2025 se disputǎ în 20 septembrie, de la ora 19:15, în Sala D.P. Colibași. Meciul va aduce față în față două dintre cele mai puternice echipe ale momentului: U-BT Cluj-Napoca, campioana Ligii Naționale, și CSO Voluntari, deținătoarea Cupei României. Partida va fi [...]
11:40
Curierii și șoferii de pe Uber, Bolt, Glovo şi Wolt vor avea sindicatul lor, în România # BizBrasov.ro
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt. Conform unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, SLPD va funcționa ca un sindicat național, cu filiale în toate județele țării. În cadrul acestuia se pot înscrie [...]
11:20
VIDEO Retro-Marktplatz vă invită la o călătorie în timp / La evenimentul care celebrează Piața Sfatului, veți vedea cum se tipărea pe vremuri „Gazeta Transilvaniei” # BizBrasov.ro
Nu uitați! În ultimul week-end din această lună sărbătorim Piața Sfatului. Evenimentul „Retro Marktplatz” va arăta vizitatorilor cum era, în vremurile de altădată, târgul din mijlocul vechii cetăți. Cei care vor ajunge în week-endul 26-28 septembrie în piața din mijlocul vechii cetăți a Brașovului se vor putea întoarce în timp, având parte de mai multe [...]
11:10
Toamna muzicală a început în forță pentru Filarmonica Brașov, cu evenimente de excepție în cadrul prestigiosului Festival Internațional George Enescu. Duminică dimineață, orchestra simfonică a urcat pe scena Teatrului Odeon din București, unde publicul a trăit bucuria poveștii muzicale „L’histoire de Babar, le petit éléphant” de Francis Poulenc, în care aventurile micului elefant au prins [...]
11:10
„Am ajuns să iubesc România”. Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania # BizBrasov.ro
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania, De zeci de ani, monarhul se întoarce cu regularitate în satele românești care se pierd în timp. Locuințele regelui sunt surprinzător de puțin regale: nu există WiFi, televizor, dar există o sobă cu lemne din secolul al XVII-lea, un pat de lemn și un portret [...]
11:10
Curtea de Conturi, în control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru verificarea contractului de achiziţie a trenurilor Alstom, care circulă acum pe ruta Brașov – București # BizBrasov.ro
Curtea de Conturi a României efectuează, începând de luni, o misiune de audit ad hoc la nivelul Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), privind derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream, a anunţat ARF, printr-un comunicat, transmite Agerpres. „Sfera de cuprindere a auditului include şi verificarea modului de [...]
10:50
VIDEO Un urs a băgat în sperieți o familie din Bușteni. Oamenii s-au trezit cu animalul în fața ușii: „Am lăsat o oală cu ciorbă la răcit și îmi era teamă să nu vină vreo pisică. În schimb, m-am trezit cu ditamai ursul. A sărit gardul, pur și simplu” # BizBrasov.ro
O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul în fața ușii. Speriaţi, oamenii au sunat la 112, însă după ce autorităţile au ajuns la faţa locului ursul dispăruse. Cătălina, proprietara gospodăriei, a povestit că cei doi copii ai săi, în vârstă de 2, respectiv 5 ani, sunt traumatizați de prezența sălbăticiunilor, notează observatorulph.ro. „Ce facem [...]
10:30
Poliția Locală i-a băgat în ceață pe brașovenii care au locuri de parcare de reședință: n-ai vignetă, ești amendat, deși respectivele „buline” nu se mai eliberează de către Primărie # BizBrasov.ro
O informare publică a Poliției Locale Brașov a stârnit nemulțumiri și nedumeriri în rândul șoferilor din oraș. Instituția a avertizat că ocuparea fără abonament a locurilor din parcările rezidențiale poate atrage sancțiuni între 200 și 300 de lei, dar și ridicarea autoturismului. Totodată, pentru lipsa afișării la vedere a vignetei aferente abonamentului valabil, amenda este [...]
09:40
Săptămâna aceasta începe Oktoberfest-ul brașovean. Au fost anunțate primele trupe care vor cânta pentru iubitorii de bere # BizBrasov.ro
Săptămâna aceasta începe Oktoberfest-ul de la Brașov, care va avea loc între 18 septembrie și 5 octombrie pe un teren privat, aflat în spatele Gării Brașov. Organizatorii au anunțat că vor avea patru corturi – cel principal de 3.200 de metri pătrați, unul secundar de 1.000 de metri pătrați, dar și două corturi adiacente, de [...]
Ieri
05:50
Până vom avea centură județeană a Brașovului modernizată, de la Săcele până la Vulcan, vom avea publicitate de peste 130.000 de lei pentru proiect # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat în luna iunie contractul de finanțare, prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru implementarea proiectului de modernizare a „ocolitoarei mari” a Brașovului, respectiv a drumurilor DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) până la limita cu județul Covasna, DJ103A Hărman (DN11) – Bod – Hălchiu – [...]
05:40
Un dezvoltator belgian va demola 58 de clădiri de pe o fostă platformă industrială din Brașov, urmând să transforme zona într-un cartier de locuințe # BizBrasov.ro
O companie controlată de dezvoltatorul belgian Speedweell, Maroon Invest, a început demersurile de mediu pentru regenerarea urbană a fostei platforme pe care a funcționat fabrica de încălțăminte Tino. Potrivit documentației, ar urma să fie demolate 58 de clădiri de pe fosta platformă industrială, în locul acesteia urmând să fie construit un complex rezidențial care va [...]
05:40
CFR a reluat procedurile urbanistice pentru reamenajarea Gării Brașov, proiect demarat încă din 2020 # BizBrasov.ro
CFR a demarat încă din 2020 un proiect de modernizare și recompartimentare a Gării Brașov, cel puțin la nivel de proiectare tehnică. De atunci, lucrurile nu au prea evoluat și se lucrează în continuare doar la refacerea infrastructurii feroviare, investiție cuprinsă în proiectul de modernizare a liniei dintre Brașov și Sighișoara. Recent, reprezentanții CFR au [...]
05:20
Austeritatea lui Ceaușescu după care unii tânjesc acum: cel mult 30 kWh de energie electrică și 140 mc gaze la un apartament cu două camere pe lună de iarnă. „Dacă blocul își depășește consumul, închidem gazele la tot blocul” # BizBrasov.ro
În 1987, Nicolae Ceaușescu avea să impună raționalizarea drastică a furnizării gazelor naturale și energiei electrice. Românii au avut, în ultimii doi ani de comunism, energie electrică și gaze naturale, doar câteva ore pe zi. Decretul ceaușist impunea majorări uriașe de tarif, dacă se depășea cota lunară la consumul de gaze naturale. Un apartament cu [...]
04:20
Este corect să ținem ceapa și cartofii în frigider? Cum trebuie păstrate legumele până la gătire # BizBrasov.ro
Depozitarea corectă a legumelor este esențială pentru a le menține prospețimea, gustul și calitățile nutritive. De multe ori, obișnuința ne face să punem tot ce cumpărăm direct în frigider, însă nu toate legumele se înțeleg bine cu temperaturile scăzute. Unele își schimbă textura, aroma sau chiar pot dezvolta substanțe nedorite atunci când sunt păstrate în condiții [...]
03:50
Obiceiuri zilnice care schimbă comportamentul copiilor: Recunoștința și bunătatea se învață acasă # BizBrasov.ro
Recunoștința este capacitatea de a vedea și de a numi binele primit. Bunătatea este disponibilitatea de a observa nevoia celuilalt și a acționa în sprijinul lui (gesturi mici, consecvente). Împreună, cele două stau la baza relațiilor sănătoase, reduc comportamentele agresive și susțin motivația intrinsecă. În multe familii, politețea („mulțumesc frumos”) există, dar este ușor acoperită [...]
03:20
Balconul de la parter poate părea, la prima vedere, un spațiu modest, dar pentru mulți proprietari reprezintă o adevărată oportunitate. Extinderea lui poate transforma apartamentul într-o locuință mai luminoasă, cu spațiu util suplimentar, perfect pentru o mică zonă de relaxare sau chiar pentru depozitare. Totuși, în România, orice modificare de acest tip ridică o întrebare [...]
03:00
În epoca digitală, protejarea confidențialității este mai importantă ca niciodată, căci până și chitanța poate să vă compromită informațiile financiare confidențiale. Odată cu creșterea cazurilor de fraudă și furt de identitate, este important să luați măsuri pentru a vă proteja informațiile confidențiale. De exemplu, chitanțele scoase de la bancomat pot reprezenta un risc pentru securitatea [...]
14 septembrie 2025
20:50
Prins cu 219 km/h pe petecul de autostradă dintre Cristian și Râșnov, un șofer s-a scuzat: „Am ieșit să testez puțin mașina” # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au surprins astăzi pe petecul de autostradă dintre Cristian și Râșnov un conducător auto grăbit… foarte grăbit. „Aparatul radar a arătat viteza de 219 km/h și, pentru cârcotași, o spunem din start că are toate verificările și omologările valabil”, au transmis polițiștii brașoveni. În mașină, pe lângă conducătorul auto, polițistii au observat alți [...]
18:30
Anul acesta, titlul onorific „Pompierul de Onoare al județului Brașov” revine plutonierului Costea Sergiu, din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș – „un om pentru care chemarea de a salva vieți și bunuri nu se oprește niciodată”, transmis reprzentanții ISU Brașov. Încadrat la ISU Brașov încă din 2016, Sergiu a demonstrat constant că pentru un pompier [...]
16:30
„Lecțiile de șofat” de după miezul nopții pe drumuri comunale îți aduc un dosar penal, dacă te oprește poliția. A aflat-o și o „șoferiță” de ocazie # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit, în 14 septembrie, un autoturism care circula în jurul orei 2.00 dimineața, pe strada Heleșteului, din comuna Vulcan. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat o femeie, de 35 de ani, din orașul Râșnov, care nu a putut prezenta pentru control permisul de conducere. În urma verificărilor în [...]
16:10
O persoană decedată și alte două rănite, în urma accidentului de pe DN1, din zona Dridif. Șoferul care a produs accidentul era beat pleasnă, dar modificările legislative nu-l mai lasă să scape „cu suspendare” # BizBrasov.ro
O persoană a decedat și două au fost ronite în urma gravului accident care a avut loc sâmbătă seara, pe DN1, în zona localității Dridif, au anunțat reprezentanții IPJ Brașov, care au și detaliat filmul evenimentelor. „Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 49 de ani, din municipiul Făgăraș, în timp ce conducea [...]
16:10
Prostia dăunează… libertății: Fără permis, beat și cu mașina altuia, a provocat un accident în lanț # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au intervenit, în 12 septembrie, în jurul orei 17.50, la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii, din municipiul Brașov. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Hărman, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin [...]
15:50
Chiar dacă partenera n-a vrut ordin de protecție, un brașovean tot va răspunde penal pentru că a agresat-o # BizBrasov.ro
Un bărbat de 33 de ani, din Brașov, este cercetat penal pentru acte de violență în familie, chiar dacă partenera nu a vrut să depună plângere împotriva bărbatului și nu a vrut nici ordin de protecție. Totul s-a întâmplat la data de 13 septembrie. În jurul orei 13.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav au [...]
12:50
Peste 24.000 de lei pe lună anul trecut, pensia medie a magistraţilor. Ce sumă din taxele tuturor a fost virată pentru acest fond # BizBrasov.ro
Pensia de serviciu medie brută lunară a magistraţilor civili a depăşit 24.500 de lei în anul 2024 şi este cu 12,7% mai mare decât valoarea acestui indicator din anul 2023, arată o analiză exclusive Economica.net, pe baza datelor de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Pensiile magistraţilor civili au costat peste 1,6 miliarde de [...]
11:30
Avertismentul unui fost președinte al țării, în apropierea alegerilor din Moldova: „Pe 28 septembrie seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # BizBrasov.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, „Putin și ai lui pot fi la granița României”, subliniind că viitorul moldovenilor, dar și securitatea țării noastre vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora. „Pe 28 [...]
