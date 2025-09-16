JD Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere
StirileProtv.ro, 16 septembrie 2025 07:20
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.
Acum 10 minute
07:50
Maduro spune că SUA vor ataca Venezuela. ”Domn al morții și al războiului”. Recompensa uriașă pusă pe capul său # StirileProtv.ro
Statele Unite pregătesc o "agresiune" cu caracter militar împotriva Venezuelei, care îşi va exercita "dreptul legitim de a se apăra", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.
07:50
Nicuşor Dan, despre o vizită în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor # StirileProtv.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.
Acum 30 minute
07:40
Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice # StirileProtv.ro
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm.
07:40
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.
07:40
Vremea azi, 16 septembrie. Temperaturi de vară și atmosferă însorită. Unde vor fi 32 de grade # StirileProtv.ro
Ziua de astăzi aduce vreme frumoasă și puțin mai caldă decât ieri, cu maxime de la 23 de grade în depresiuni până la 31...32 de grade în Banat.
07:40
Sute de câini maidanezi de la adăpostul din Piatra Neamţ au primit decizii de eutanasiere, dacă nu vor fi adoptați # StirileProtv.ro
Situație dramatică la adăpostul de câini din Piatra Neamţ. 200 din cei 500 de maidanezi au primit decizii de eutanasiere. Acum, se fac eforturi pentru salvarea acestor suflete, care așteaptă să fie adoptate.
07:40
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis lui Donald Trump că este nevoie de o „poziție clară” din partea sa pentru a opri războiul din Ucraina.
07:30
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra # StirileProtv.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra.
07:30
Nicușor Dan, despre incidentul cu drona: Știm că este rusească. Există cadrul legal pentru a o doborî # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat luni că drona care a intrat recent în spațiul aerian român este rusească iar legislația permite doborârea acesteia.
Acum o oră
07:20
Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei # StirileProtv.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a sugerat că NATO ar trebui să ia în calcul instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a contracara dronele rusești, idee pe care Kievul o promovează de la începutul războiului.
07:20
Acum 12 ore
23:30
Un bărbat care și-a tunat duba și s-a lăudat pe Facebook a rămas fără ea. Poliția germană i-a confiscat-o # StirileProtv.ro
Un bărbat de 36 de ani din din Germania și-a colantat mașina astfel încât să semene cu cele ale Poliției germane, doar că în față, cu litere mari, nu scria „Polizei”, ci „Folizei”.
23:20
Emirul Qatarului acuză Israelul de sabotarea negocierilor pentru Gaza. Liderii arabi și musulmani au convocat summit urgent # StirileProtv.ro
Atacurile Israelului asupra membrilor Hamas în Qatar săptămâna trecută au vizat, potrivit emirului Qatarului, sabotarea negocierilor pentru Gaza, a declarat luni la summitul extraordinar al liderilor arabi și musulmani organizat ca răspuns la incident.
23:10
Un bărbat din Iași a fost arestat preventiv după ce ar fi furat banii din cutiile milei de la o mănăstire din Cluj # StirileProtv.ro
Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, după ce ar fi comis un furt calificat dintr-un lăcaș de cult aflat în localitatea Bucea, comuna Negreni, județul Cluj, potrivit unui comunicat al Poliției.
23:10
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea # StirileProtv.ro
Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.
23:00
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.
23:00
Surpriză la exercițiile militare ale lui Putin. Una dintre cele mai mari puteri militare a trimis trupe în Belarus # StirileProtv.ro
Narendra Modi a trimis trupe pentru a participa la exercițiile Zapad, care repetă conflictul cu țările vecine membre NATO, pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA.
22:40
Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede # StirileProtv.ro
Trimisul lui Donald Trump, fostul general Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone.
22:20
Horoscop 16 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate avea o reușită, poate i se aprobă un credit # StirileProtv.ro
Horoscop 16 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. Apar, omul, situația, contextul, care să ne ajute să finalizăm, cu succes, o situație și să scăpăm de niște griji.
22:20
Donald Tusk: „O dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale a fost neutralizată”. Doi cetățeni belaruși, reținuți # StirileProtv.ro
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
22:10
Astronomii au măsurat pentru prima dată coroana unei găuri negre. Descoperirea dezvăluie secrete cosmice # StirileProtv.ro
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana" superfierbinte care înconjoară unul dintre aceşti giganţi cosmici, transmite Live Science.
22:00
Ce spun procurorii despre bătaia din Craiova: Altercație de amploare după „conflicte între două familii de etnie rromă” # StirileProtv.ro
Scandalul cu violenţe care a avut loc sâmbătă în Craiova în urma căruia un bărbat a decedat s-a produs pe fondul unor conflicte anterioare între două familii de etnie rromă, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.
21:50
Primarul din Hunedoara susține că fabrica închisă de ArcelorMittal ar urma să ajungă la „fier vechi” # StirileProtv.ro
Primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic din 2003, un audit statutar pentru perioada 2003–2025 şi măsuri urgente pentru a preveni transformarea fostei „Siderurgica” SA în fier vechi.
21:50
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
21:50
Ministrul Educației: Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol, iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională.
21:40
Jurgen Faff, administratorul companiei care ar fi transportat mercenarii lui Horaţiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală # StirileProtv.ro
Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri în Bucureşti.
21:10
Planul lui Netanyahu pentru a scoate Israelul din izolarea internațională. Ce sunt „operațiunile de influență” # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că ţara sa ar trebui să investească masiv în "operaţiuni de influenţă" în presa tradiţională şi în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate.
21:10
Momentul accidentului în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. O persoană a fost rănită | VIDEO # StirileProtv.ro
Fiul fostului forbalist Ilie Dumitrescu este căutat de poliție, după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a fugit de la fața locului.
21:00
„Adolescență coruptă” a câștigat sașe premii Emmy la ceremonia din Los Angeles. Ce alte producții au fost apreciate # StirileProtv.ro
La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr actor laureat cu un Emmy, pentru rolul din miniseria – „Adolescență coruptă”.
21:00
Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget # StirileProtv.ro
Numărul zilelor de concediu medical a scăzut semnificativ în primele șase luni ale anului, iar acest lucru, spun autoritățile, a adus o economie de peste 100 de milioane de lei la bugetul de stat.
21:00
Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează” # StirileProtv.ro
Presupusul ucigaș al activistului de extremă dreapta, Charlie Kirk, refuza să discute cu anchetatorii. Însă fostul iubit și coleg de cameră al suspectului este foarte cooperant.
21:00
Un minor de 13 ani a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Polițiștii fac cercetări # StirileProtv.ro
Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.
21:00
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI # StirileProtv.ro
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, relatează AFP.
20:50
Un bărbat din Maramureș a fost condamnat la aproape 20 de ani pentru trafic de droguri. Complicele său era chiar un polițist # StirileProtv.ro
Un individ de 31 de ani, din Maramureș, dat în urmărire internațională, a fost condamnat în lipsă la aproape 20 de ani de închisoare pentru trafic de droguri. Este vorba despre o pedeapsă cumulativă, spun magistrații.
20:40
Polițiști și trupe speciale patrulează continuu după violențele din Craiova. „Nu s-au înțeles neamurile” # StirileProtv.ro
Situația rămâne tensionată în Craiova după bătaia cu bâte dintre două clanuri interlope în urma căreia a murit un om. Anchetatorii au arestat duminică noapte trei suspecți.
20:30
O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare # StirileProtv.ro
Un britanic în vârstă de 35 de ani și iubita sa româncă de 25 de ani au fost obligați să se întoarcă, în aceeași zi în care au ajuns în Veneția, în Marea Britanie, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale pentru că s-au scăldat în canal.
20:20
Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă # StirileProtv.ro
Mii de bugetari din administrația publică, inclusiv de la Palatul Victoria, au protestat luni în Capitală, împotriva măsurilor anunțate de Executiv pentru acest sector.
20:10
Un pompier beat căruia i-a luat foc apartamentul i-a agresat pe colegii veniți să stingă focul și apoi a atacat 3 polițiști # StirileProtv.ro
Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost arestat preventiv, chiar de Ziua Pompierilor. Subofițerul este acuzat că ar fi atacat și rănit mai mulți polițiști.
20:00
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o # StirileProtv.ro
A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.
20:00
Măsură controversată pentru elevii care deranjează orele. „Mie îmi sună a pușcărie” # StirileProtv.ro
Începutul de an școlar vine și cu o controversă legată de „sălile de detenție”. Mai exact, acele spații special amenajate pentru elevii care deranjează orele.
19:40
NATO asistă la exercițiile comune Rusia-Belarus. Zapad 2025 arată cum ar vrea Putin să se lupte cu Occidentul # StirileProtv.ro
Observatori din Statele Unite și alte două țări NATO au asistat la exercițiile comune Rusia-Belarus. UE a anunțat că monitorizează aceste manevre strategice și le-a cerut celor doi aliați să respecte regulile internaționale privind transparența activități
19:30
SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind vânzarea TikTok. Când expiră termenul limită # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, vor „finaliza” acordul pentru deținerea operațiunilor americane ale TikTok.
19:30
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic # StirileProtv.ro
Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.
19:30
Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației # StirileProtv.ro
România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.
19:10
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru angajații din administrație care au protestat față de reformă. „Nu mai putem continua așa” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a organizat luni, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din administrație, care au protestat luni față de reforma decisă de Guvern.
19:00
Șapte din zece români susțin digitalizarea în școli. Studiul arată că tehnologia poate transforma educația # StirileProtv.ro
Şapte din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în şcoli, arată un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute, think-tank care are drept misiune accelerarea digitalizarii României, lansat luni.
Acum 24 ore
18:20
Elevii și profesorii din Timiș au avut zi liberă de Sf. Iosif cel Nou de la Partoș. „Să avem un an prosper” # StirileProtv.ro
Elevii din județul Timiș sunt în vacanță luni, după ce sindicatele din învățământ au obținut o zi liberă pentru profesori și învățători, în ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.
18:20
Cum s-a produs tragedia de pe „Drumul morții”. O femeie a murit, iar fiicele ei sunt în stare gravă # StirileProtv.ro
Tragedie pe DN2, în județul Suceava. O șoferiță în vârstă de 50 de ani a murit, iar cele trei fiice ale ei au fost rănite, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un camion.
18:10
Fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident cu o persoană rănită. Surse: A fugit și este căutat de Poliție # StirileProtv.ro
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat duminică într-un accident rutier în Capitală. El ar fi părăsit locul incidentului potrivit unor surse judiciare și este căutat de poliție.
17:50
„Nota de plată” pentru dezastrele naturale care au lovit Europa în 2025. UE a pierdut într-o vară 0,5% din PIB # StirileProtv.ro
Seceta, valurile de căldură și inundațiile din această vară au costat Uniunea Europeană aproximativ 43 de miliarde de euro în acest an, reducând cu aproape 0,5% creșterea economică.
