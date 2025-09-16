A început ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza / Orașul e atacat cu avioane, artilerie, tancuri şi drone / Trump cere Hamas să predea toți ostaticii

G4Media, 16 septembrie 2025 07:20

Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
07:50
Apple a lansat discret un nou încărcător care vine cu o premieră: Adaptor de 40 W, „cu 60 W max” G4Media
Alături de noua sa gamă iPhone 17, Apple a lansat săptămâna trecută, în mod discret, o premieră mondială sub denumirea foarte plictisitoare „Adaptor de alimentare...   © G4Media.ro.
07:50
Capturile de scrumbii de Dunăre, în scădere alarmantă, în 2025 / Specia, amenințată de înmulțirea crabilor albaștri G4Media
O expediţie recentă a cercetătorilor de la Departamentul Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa arată o scădere alarmantă...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Locuitorii din zonele viticole franceze sunt supraexpuși la pesticide, conform unui studiu cu 3000 de participanți G4Media
Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu asupra expunerii la pesticide în Franţa: cei care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mai expuşi decât ceilalţi...   © G4Media.ro.
07:40
Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere: Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii! / ”Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate” G4Media
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
07:40
Statele Unite şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Donald Trump la Londra G4Media
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui...   © G4Media.ro.
07:40
Cum pot fi păcăliţi agenţii AI să fure datele utilizatorilor / Poze banale pot conţine comenzi invizibile pentru AI G4Media
Un simplu wallpaper descărcat de pe internet ar putea fi suficient pentru a compromite un computer pe care rulează un agent AI, susţin cercetătorii de...   © G4Media.ro.
07:30
Poți să rănești sentimentele pisicii tale? Prietenul tău blănos nu este atât de insensibil pe cât pare! (VIDEO) G4Media
Deseori, pisicile sunt considerate distante și independente, interesate mai mult de propriile nevoi. Totuși, sunt multe dovezi care contrazic această imagine și arată că pisicile...   © G4Media.ro.
07:30
SUA nu va impune tarife Chinei pentru petrolul rusesc, cu excepţia cazului în care Europa face primul pas, afirmă secretarul Trezoreriei G4Media
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump nu va impune tarife suplimentare asupra mărfurilor chinezeşti pentru a opri achiziţiile Chinei de petrol...   © G4Media.ro.
07:30
Dominic Fritz vrea reducerea subvenției plătită de municipalitate pentru termoficare / ”În ultimii zece ani, 1,4 miliarde de lei au fost dați la Colterm pentru a susține această subvenție” G4Media
Primarul Dominic Fritz spune că menține propunerea de a reduce subvenția pe care municipalitatea o plătește Colterm pentru termoficare, anunță Agenția de presă Rador, care...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
A început ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza / Orașul e atacat cu avioane, artilerie, tancuri şi drone / Trump cere Hamas să predea toți ostaticii G4Media
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că...   © G4Media.ro.
07:10
„Zone Zero”, antrenamentul viral care pare „prea ușor”, dar aduce beneficii reale pentru sănătate / Antrenorul „vedetelor”: „Beneficiile sunt reale. Ajută la reglarea glicemiei, îmbunătățește circulația și face recuperarea în zilele de pauză mai ușoară” G4Media
Un nou concept de mișcare, numit „Zone Zero”, câștigă popularitate în mediul online și atrage atenția specialiștilor în fitness prin simplitatea sa. Departe de antrenamentele...   © G4Media.ro.
07:10
Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis / E prima astfel de iniţiativă într-un stat republican G4Media
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că va lua măsuri executive pentru a înfiinţa o „Forţă de intervenţie pentru siguranţa oraşului Memphis” cu scopul de...   © G4Media.ro.
07:10
Marți începe noul sezon al Ligii Campionilor / Ajax Amsterdam – Inter Milano şi Real Madrid – Olympique Marseille, printre meciurile din prima etapă G4Media
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:30
De acum, pe Storia, ai istoricul anunțului clar afișat, ca să cauți mai bine informat! Așa, știi evoluția prețului, câți vânează anunțul și orice modificare, ca să-ți calculezi bine următoarea mișcare! (P) G4Media
© G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor / ”Să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România” G4Media
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre...   © G4Media.ro.
23:10
Sunt sigure purificatoarele de aer pentru animalul tău de companie? Ce spun specialiștii G4Media
Purificatoarele de aer devin din ce în ce mai des întâlnite în casele oamenilor. Sunt foarte utile, pentru că ajută la curățarea aerului de mici particule...   © G4Media.ro.
23:10
Dinamo a învins Petrolul la Ploieşti, scor 3-0 / Bucureștenii ajung pe locul 3 G4Media
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
23:00
Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru Gaza / ”Netanyahu visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă” G4Media
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni...   © G4Media.ro.
22:50
STUDIU: Supraexpunere la pesticide a locuitorilor din zonele viticole franceze / În perioadele de tratare a culturilor, nivelurile de contaminare ar putea creşte cu până la 60% G4Media
Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu asupra expunerii la pesticide în Franţa: cei care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mai expuşi decât ceilalţi...   © G4Media.ro.
22:50
Nicușor Dan e reticent față de propunerea de crearea unei zone no-fly deasupra Ucrainei / Dronele rusești ar urma să fie doborâte pe teritoriul Ucrainei / „Pentru moment, mai degrabă nu” G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, se declară reticent cu privire la crearea unei zone ”no fly” deasupra Ucrainei, idee propusă de Polonia. Dronele rusești ar urma...   © G4Media.ro.
22:40
Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli G4Media
Pentru prima dată în România o comună implementează un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială. © G4Media.ro.
22:40
Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz și complicitate la abuz în serviciu / ”După 40 de ani de muncă în același loc, mi se pare cel puțin nefiresc să fiu trimis în judecată” G4Media
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dan Idolu, mai mulți foști membri ai Consiliului de Administrație și doi juriști au fost trimiși în judecată de...   © G4Media.ro.
22:30
Băuturile vegetale – foarte la modă, dar sunt într-adevăr o opțiune bună? Ce ar trebui verificat pentru a le consuma pe cele mai sănătoase G4Media
Băuturile vegetale câștigă tot mai multă popularitate și au încetat să fie un produs destinat exclusiv persoanelor vegane sau cu intoleranță la lactoză și s-au...   © G4Media.ro.
22:30
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari / Precedentul record a fost un cartonaș cu Pelé, vândut cu 1,33 mil, dolari G4Media
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5...   © G4Media.ro.
22:20
Avioanele Typhoon ale armatei britanice sunt gata să doboare drone deasupra Poloniei, anunță Marea Britanie G4Media
Avioanele Typhoon ale armatei britanice vor fi desfășurate în câteva zile pentru a doborî drone deasupra Poloniei și a altor aliați NATO din Europa de...   © G4Media.ro.
22:10
Nicușor Dan despre incidentele cu dronele rusești: ”Mesajul meu e de încredere pentru români” / De ce nu a fost doborâtă ultima dronă care a intrat în România: ”Când tragi, poți să provoci pagube colaterale” G4Media
Președintele Nicușor Dan susține că românii se află în siguranță, în contextul în care în ultimele luni mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul...   © G4Media.ro.
22:10
Un român trimis în judecată pentru atacuri antisemite la Londra s-a declarat nevinovat și va fi ținut în arest preventiv până la proces G4Media
Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale...   © G4Media.ro.
21:50
Donald Tusk: Serviciile de securitate au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale. Suspecții au fost reținuți G4Media
Serviciile de securitate din Polonia au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat premierul  polonez Donald Tusk, scrie presa poloneză. „Cu puțin...   © G4Media.ro.
21:50
România vrea să dezvolte proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România / Ministrul Apărării: ”Avem șansa să devenim un hub regional pentru producția de drone” G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a avut luni o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului...   © G4Media.ro.
21:40
Rechemări auto în România: RAR lansează platforma oficială pentru șoferi G4Media
Registrul Auto Român (RAR) a anunțat pe site-ul oficial Rarom.ro o nouă secțiune dedicată campaniilor de rechemare auto. © G4Media.ro.
21:40
Câini vs. pisici: 8 diferențe în alimentația celor mai iubite animale de companie, pe care orice stăpân trebuie să le știe G4Media
Câinii și pisicile sunt animalele de companie preferate de milioane de oameni din întreaga lume. Deși par asemănătoare prin modul în care aduc bucurie familiilor, când vine...   © G4Media.ro.
21:30
Cum a dus mâncarea tradițională japoneză la cel mai mare număr de centenari din lume / Peștele, algele și porțiile mici, pe lista „secretelor” longevității G4Media
Japonia continuă să uimească lumea prin modul în care își depășește constant recordurile în materie de longevitate. La 1 septembrie 2025, țara soarelui-răsare a înregistrat...   © G4Media.ro.
21:30
Nicușor Dan vrea să pregătească o strategie economică: ”Să se refere la energie, resurse minerale…” / Președintele nu are atribuții directe pe economie G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară la o emisiune difuzată la Antena 3 că și-a propus să dezvolte o strategie economică a României. ”Cele...   © G4Media.ro.
21:30
Doi turiști, un britanic și iubita lui româncă, au fost amendați cu sute de euro și dați afară din Veneția pentru că au înotat în Canal Grande G4Media
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța în Veneția după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic în...   © G4Media.ro.
21:30
Chatboții AI consumă cât un oraș întreg / De ce consumă atât de multă electricitate? G4Media
ChatGPT și rivalii săi au intrat rapid în viața de zi cu zi a sute de milioane de oameni. Dar popularitatea lor are un preț...   © G4Media.ro.
21:20
Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură / Investiție de 6 milioane de euro, cu finanţare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia G4Media
Staţiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coster şi chiar piste de biciclete off-road, anunţă administraţia publică locală, care luni...   © G4Media.ro.
21:10
Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii G4Media
Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews. Studiul a...   © G4Media.ro.
21:10
Astronomii au reuşit să observe coroana unei găuri negre în imagini cu detalii fără precedent / RX J1131 se află la aproximativ 6 miliarde de ani-lumină de Pământ şi se roteşte cu mai mult de jumătate din viteza luminii G4Media
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana” superfierbinte care înconjoară...   © G4Media.ro.
21:00
O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual” G4Media
Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la...   © G4Media.ro.
21:00
LIVE Președintele Nicușor Dan, prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România. Interviu la Antena 3 G4Media
Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful...   © G4Media.ro.
20:50
UE ia în calcul interdicția totală pentru turiștii ruși în Europa G4Media
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind...   © G4Media.ro.
20:40
JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu” G4Media
Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show”, după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează...   © G4Media.ro.
20:40
Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României G4Media
Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a...   © G4Media.ro.
20:30
Spania a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană / Premierul Pedro Sanchez a anunţat recent noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza” G4Media
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor...   © G4Media.ro.
20:30
Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război G4Media
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri...   © G4Media.ro.
20:20
Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump G4Media
Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI. Într-o postare pe X, McGregor...   © G4Media.ro.
20:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției G4Media
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare...   © G4Media.ro.
20:10
Victor Giosan, expert în politici publice, numit consilier al premierului Ilie Bolojan. El militează pentru investiții mai mari în cercetare și educație și susține că România e codașă la nivelul impozitelor pe consum și pe capital și sub media UE la impozitele pe muncă G4Media
Victor Giosan, expert în politici publice, a fost numit luni consilier de stat în cancelaria premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii apărute în Monitorul Oficiale....   © G4Media.ro.
20:10
Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș G4Media
Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al...   © G4Media.ro.
20:10
Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă G4Media
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl”,...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.