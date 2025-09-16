A început ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza / Orașul e atacat cu avioane, artilerie, tancuri şi drone / Trump cere Hamas să predea toți ostaticii
G4Media, 16 septembrie 2025 07:20
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
07:50
Apple a lansat discret un nou încărcător care vine cu o premieră: Adaptor de 40 W, „cu 60 W max” # G4Media
Alături de noua sa gamă iPhone 17, Apple a lansat săptămâna trecută, în mod discret, o premieră mondială sub denumirea foarte plictisitoare „Adaptor de alimentare... © G4Media.ro.
07:50
Capturile de scrumbii de Dunăre, în scădere alarmantă, în 2025 / Specia, amenințată de înmulțirea crabilor albaștri # G4Media
O expediţie recentă a cercetătorilor de la Departamentul Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa arată o scădere alarmantă... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Locuitorii din zonele viticole franceze sunt supraexpuși la pesticide, conform unui studiu cu 3000 de participanți # G4Media
Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu asupra expunerii la pesticide în Franţa: cei care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mai expuşi decât ceilalţi... © G4Media.ro.
07:40
Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere: Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii! / ”Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate” # G4Media
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
07:40
Statele Unite şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Donald Trump la Londra # G4Media
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui... © G4Media.ro.
07:40
Cum pot fi păcăliţi agenţii AI să fure datele utilizatorilor / Poze banale pot conţine comenzi invizibile pentru AI # G4Media
Un simplu wallpaper descărcat de pe internet ar putea fi suficient pentru a compromite un computer pe care rulează un agent AI, susţin cercetătorii de... © G4Media.ro.
07:30
Poți să rănești sentimentele pisicii tale? Prietenul tău blănos nu este atât de insensibil pe cât pare! (VIDEO) # G4Media
Deseori, pisicile sunt considerate distante și independente, interesate mai mult de propriile nevoi. Totuși, sunt multe dovezi care contrazic această imagine și arată că pisicile... © G4Media.ro.
07:30
SUA nu va impune tarife Chinei pentru petrolul rusesc, cu excepţia cazului în care Europa face primul pas, afirmă secretarul Trezoreriei # G4Media
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump nu va impune tarife suplimentare asupra mărfurilor chinezeşti pentru a opri achiziţiile Chinei de petrol... © G4Media.ro.
07:30
Dominic Fritz vrea reducerea subvenției plătită de municipalitate pentru termoficare / ”În ultimii zece ani, 1,4 miliarde de lei au fost dați la Colterm pentru a susține această subvenție” # G4Media
Primarul Dominic Fritz spune că menține propunerea de a reduce subvenția pe care municipalitatea o plătește Colterm pentru termoficare, anunță Agenția de presă Rador, care... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
A început ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza / Orașul e atacat cu avioane, artilerie, tancuri şi drone / Trump cere Hamas să predea toți ostaticii # G4Media
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că... © G4Media.ro.
07:10
„Zone Zero”, antrenamentul viral care pare „prea ușor”, dar aduce beneficii reale pentru sănătate / Antrenorul „vedetelor”: „Beneficiile sunt reale. Ajută la reglarea glicemiei, îmbunătățește circulația și face recuperarea în zilele de pauză mai ușoară” # G4Media
Un nou concept de mișcare, numit „Zone Zero”, câștigă popularitate în mediul online și atrage atenția specialiștilor în fitness prin simplitatea sa. Departe de antrenamentele... © G4Media.ro.
07:10
Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis / E prima astfel de iniţiativă într-un stat republican # G4Media
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că va lua măsuri executive pentru a înfiinţa o „Forţă de intervenţie pentru siguranţa oraşului Memphis” cu scopul de... © G4Media.ro.
07:10
Marți începe noul sezon al Ligii Campionilor / Ajax Amsterdam – Inter Milano şi Real Madrid – Olympique Marseille, printre meciurile din prima etapă # G4Media
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:30
Acum 12 ore
23:40
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor / ”Să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România” # G4Media
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre... © G4Media.ro.
23:10
Purificatoarele de aer devin din ce în ce mai des întâlnite în casele oamenilor. Sunt foarte utile, pentru că ajută la curățarea aerului de mici particule... © G4Media.ro.
23:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
23:00
Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru Gaza / ”Netanyahu visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă” # G4Media
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni... © G4Media.ro.
22:50
STUDIU: Supraexpunere la pesticide a locuitorilor din zonele viticole franceze / În perioadele de tratare a culturilor, nivelurile de contaminare ar putea creşte cu până la 60% # G4Media
Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu asupra expunerii la pesticide în Franţa: cei care locuiesc în apropierea podgoriilor sunt mai expuşi decât ceilalţi... © G4Media.ro.
22:50
Nicușor Dan e reticent față de propunerea de crearea unei zone no-fly deasupra Ucrainei / Dronele rusești ar urma să fie doborâte pe teritoriul Ucrainei / „Pentru moment, mai degrabă nu” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, se declară reticent cu privire la crearea unei zone ”no fly” deasupra Ucrainei, idee propusă de Polonia. Dronele rusești ar urma... © G4Media.ro.
22:40
Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli # G4Media
Pentru prima dată în România o comună implementează un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială. © G4Media.ro.
22:40
Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz și complicitate la abuz în serviciu / ”După 40 de ani de muncă în același loc, mi se pare cel puțin nefiresc să fiu trimis în judecată” # G4Media
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dan Idolu, mai mulți foști membri ai Consiliului de Administrație și doi juriști au fost trimiși în judecată de... © G4Media.ro.
22:30
Băuturile vegetale – foarte la modă, dar sunt într-adevăr o opțiune bună? Ce ar trebui verificat pentru a le consuma pe cele mai sănătoase # G4Media
Băuturile vegetale câștigă tot mai multă popularitate și au încetat să fie un produs destinat exclusiv persoanelor vegane sau cu intoleranță la lactoză și s-au... © G4Media.ro.
22:30
Cartonaş Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari / Precedentul record a fost un cartonaș cu Pelé, vândut cu 1,33 mil, dolari # G4Media
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5... © G4Media.ro.
22:20
Avioanele Typhoon ale armatei britanice sunt gata să doboare drone deasupra Poloniei, anunță Marea Britanie # G4Media
Avioanele Typhoon ale armatei britanice vor fi desfășurate în câteva zile pentru a doborî drone deasupra Poloniei și a altor aliați NATO din Europa de... © G4Media.ro.
22:10
Nicușor Dan despre incidentele cu dronele rusești: ”Mesajul meu e de încredere pentru români” / De ce nu a fost doborâtă ultima dronă care a intrat în România: ”Când tragi, poți să provoci pagube colaterale” # G4Media
Președintele Nicușor Dan susține că românii se află în siguranță, în contextul în care în ultimele luni mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul... © G4Media.ro.
22:10
Un român trimis în judecată pentru atacuri antisemite la Londra s-a declarat nevinovat și va fi ținut în arest preventiv până la proces # G4Media
Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale... © G4Media.ro.
21:50
Donald Tusk: Serviciile de securitate au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale. Suspecții au fost reținuți # G4Media
Serviciile de securitate din Polonia au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, scrie presa poloneză. „Cu puțin... © G4Media.ro.
21:50
România vrea să dezvolte proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România / Ministrul Apărării: ”Avem șansa să devenim un hub regional pentru producția de drone” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a avut luni o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului... © G4Media.ro.
21:40
Registrul Auto Român (RAR) a anunțat pe site-ul oficial Rarom.ro o nouă secțiune dedicată campaniilor de rechemare auto. © G4Media.ro.
21:40
Câini vs. pisici: 8 diferențe în alimentația celor mai iubite animale de companie, pe care orice stăpân trebuie să le știe # G4Media
Câinii și pisicile sunt animalele de companie preferate de milioane de oameni din întreaga lume. Deși par asemănătoare prin modul în care aduc bucurie familiilor, când vine... © G4Media.ro.
21:30
Cum a dus mâncarea tradițională japoneză la cel mai mare număr de centenari din lume / Peștele, algele și porțiile mici, pe lista „secretelor” longevității # G4Media
Japonia continuă să uimească lumea prin modul în care își depășește constant recordurile în materie de longevitate. La 1 septembrie 2025, țara soarelui-răsare a înregistrat... © G4Media.ro.
21:30
Nicușor Dan vrea să pregătească o strategie economică: ”Să se refere la energie, resurse minerale…” / Președintele nu are atribuții directe pe economie # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară la o emisiune difuzată la Antena 3 că și-a propus să dezvolte o strategie economică a României. ”Cele... © G4Media.ro.
21:30
Doi turiști, un britanic și iubita lui româncă, au fost amendați cu sute de euro și dați afară din Veneția pentru că au înotat în Canal Grande # G4Media
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța în Veneția după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic în... © G4Media.ro.
21:30
ChatGPT și rivalii săi au intrat rapid în viața de zi cu zi a sute de milioane de oameni. Dar popularitatea lor are un preț... © G4Media.ro.
21:20
Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură / Investiție de 6 milioane de euro, cu finanţare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia # G4Media
Staţiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coster şi chiar piste de biciclete off-road, anunţă administraţia publică locală, care luni... © G4Media.ro.
21:10
Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii # G4Media
Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews. Studiul a... © G4Media.ro.
21:10
Astronomii au reuşit să observe coroana unei găuri negre în imagini cu detalii fără precedent / RX J1131 se află la aproximativ 6 miliarde de ani-lumină de Pământ şi se roteşte cu mai mult de jumătate din viteza luminii # G4Media
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana” superfierbinte care înconjoară... © G4Media.ro.
21:00
O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual” # G4Media
Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la... © G4Media.ro.
21:00
LIVE Președintele Nicușor Dan, prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România. Interviu la Antena 3 # G4Media
Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful... © G4Media.ro.
20:50
Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind... © G4Media.ro.
20:40
JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu” # G4Media
Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show”, după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează... © G4Media.ro.
20:40
Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României # G4Media
Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a... © G4Media.ro.
20:30
Spania a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană / Premierul Pedro Sanchez a anunţat recent noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza” # G4Media
Guvernul spaniol a anulat un contract de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană, în contextul embargoului asupra contractelor... © G4Media.ro.
20:30
Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război # G4Media
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri... © G4Media.ro.
20:20
Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump # G4Media
Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI. Într-o postare pe X, McGregor... © G4Media.ro.
20:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției # G4Media
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare... © G4Media.ro.
20:10
Victor Giosan, expert în politici publice, numit consilier al premierului Ilie Bolojan. El militează pentru investiții mai mari în cercetare și educație și susține că România e codașă la nivelul impozitelor pe consum și pe capital și sub media UE la impozitele pe muncă # G4Media
Victor Giosan, expert în politici publice, a fost numit luni consilier de stat în cancelaria premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii apărute în Monitorul Oficiale.... © G4Media.ro.
20:10
Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș # G4Media
Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al... © G4Media.ro.
20:10
Victor Rebengiuc renunţă la rolul Andre din spectacolul „Tatăl” / Teatrul Bulandra: A oferit o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă # G4Media
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul „Tatăl”,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.