Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis

00:30

* Doina Nistor, viceprim-ministrul Republicii Moldova: and #8221;Piaţa de capital este ingredientul lipsă pentru creşterea economică a Moldovei and #8221;.* Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului din România: and #8221;Nu deschidem doar o bursă, ci deschidem o uşă prin care companiile din Republica Moldova pot să acceseze piaţa europeană and #8221;* Radu Hanga, preşedintele BVB: and #8221;Bursa pe care începem să o construim nu este numai pentru companii mari; vrem ca tinerii antreprenori să aibă acces la capital, astfel încât ideile lor să se transforme în afaceri de succes and #8221; * Noua bursă va deveni operaţională începând cu vara anului 2026, potrivit Guvernului Republicii Moldova