Donald Trump trimite Garda Națională într-un nou oraș. „Vom rezolva așa cum am făcut la Washington”
HotNews.ro, 16 septembrie 2025 07:20
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
07:50
Românii, pe primul loc în UE la incapacitatea de a-și permite un set de bunuri sau activități sociale # HotNews.ro
Cea mai mare pondere a persoanelor care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a fost înregistrată în România (17,2%), urmată de Bulgaria (16,6%) și Grecia (14%), transmite Eurostat. În schimb, cele mai scăzute…
Acum 30 minute
07:30
Un stat european a semnat un acord cu China, iar ministrul său de externe spune că acesta reprezintă un potențial uriaș pentru cooperarea dintre cele două state în domeniile energiei nucleare, securității și inovării. Anunțul…
Acum o oră
07:20
Donald Trump trimite Garda Națională într-un nou oraș. „Vom rezolva așa cum am făcut la Washington” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga…
07:10
România a ajuns să aibă sub 150.000 de nașteri pe an, dar nu suntem singuri într-un fenomen global. O țară-model din Est, pe care o admirăm, a coborât de la 400.000 de copii la 250.000 în doar 7 ani # HotNews.ro
Anul 2024 a reprezentat al cincilea an la rând în care nașterile din România au scăzut față de anul precedent. Dar și în Polonia, dublă ca populație, s-au născut în 2024 doar 252.000 de copii,…
07:10
O mare companie din China a decis să deschidă în România o unitate de producție în domeniul materialelor de izolare pentru transformatoare electrice, demarând deja procedurile pentru obținerea autorizațiilor, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Citiți…
Acum 2 ore
06:30
Unul dintre cei mai importanți oameni de la Moscova lansează un val de amenințări spre Vest: Vom urmări penal uneori dincolo de jurisdiscțiile naționale și internaționale posibile # HotNews.ro
Rusia va considera desfășurarea de trupe NATO pentru a proteja spațiul aerian ucrainean o declarație de război, a declarat fostul președinte rus Dmitri Medvedev, potrivit publicației belgiene La Libre Belgique, citate de RADOR. „Implementarea ideii…
Acum 8 ore
00:50
Dronă surprinsă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Anunțul lui Tusk, la doar câteva zile după incursiunea rusească din Polonia # HotNews.ro
Doi cetățeni din Belarus au fost arestați la Varșovia după ce o dronă a survolat clădiri guvernamentale, a anunțat luni seară prim-ministrul polonez Donald Tusk, potrivit agențiilor France Presse și Reuters. „Serviciul de Protecție a…
00:30
Netanyahu l-a informat pe Trump înainte ca Israelul să lovească Hamas în capitala Qatarului, susțin oficiali israelieni # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a informat pe președintele american Donald Trump că Israelul plănuia să atace lideri ai Hamas aflați în Qatar, înainte de lovitura de săptămâna trecută, a scris luni Axios, citând oficiali israelieni,…
00:30
ULTIMA ORĂ / VIDEO „Al doilea atac kinetic” al armatei americane. Trump publică imagini cu bombardamentul, după o mare desfășurare de avioane invizibile F-35 # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave care se îndrepta spre Statele Unite și care face parte din cadrul cartelului venezuelean al drogurilor, acesta fiind…
00:30
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a lansat luni un atac dur la adresa a ceea ce a numit extrema stângă și a toleranței crescânde față de violență în această zonă, afirmând că administrația va acționa…
Acum 12 ore
23:40
Când va avea loc vizita lui Nicușor Dan la Washington. Ce își dorește șeful statului de la întâlnirea cu Donald Trump # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că vizita în Statele Unite, la invitația lui Donald Trump, „va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”. Însă, șeful statului român spune că vrea să…
23:30
Ce spune Nicușor Dan despre sistemul de educație, pe fondul tensiunilor cu profesorii: „Mă refer la ce ajunge un copil după ce termină școala în sistemul românesc” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că este nemulțumit de rezultatele sistemului de educație, subliniind că problema nu ține doar de măsurile adoptate recent de Guvern, ci de ceea ce…
23:20
Britanicii trimit avioane de vânătoare Typhoon, în noua misiune „Eastern Sentry” menită să întărească flancul NATO unde au pătruns dronele rusești # HotNews.ro
Avioane de vânătoare britanice vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei pentru a contracara amenințările aeriene, inclusiv dronele, din partea Rusiei, ca parte a misiunii NATO „Eastern Sentry”, a anunțat luni guvernul britanic, potrivit…
23:00
SuperLiga: Dinamo, pe podium după victoria clară cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 9 etape # HotNews.ro
Dinamo București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 3-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Dinamo București 0-3 Dinamo a deschis scorul pe stadionul „Ilie Oană”…
23:00
Cine sunt oamenii care au filmat drumețiile pe munte ale lui Nicușor Dan: „Au făcut voluntar această activitate” # HotNews.ro
Întrebat luni seară de către Mircea Badea cine sunt persoanele care au filmat și montat videoclipurile de pe rețelele de socializare în care Nicușor Dan făcea drumeții pe munți, președintele a spus că este vorba…
22:40
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de Mircea Badea despre un detaliu important legat de drona rusească din România: „Eu nu am informația asta” # HotNews.ro
„Nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru”, a răspuns luni seară președintele Nicușor Dan, în cadrul interviului acordat Antena 3 CNN, întrebat dacă drona rusească ce a pătruns în weekend în spațiul…
22:40
Nicuşor Dan, întrebat de ce şi-a dat nota 7-8 ca preşedinte: La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs / Important e finalul # HotNews.ro
Preşedintele României a explicat, luni seară, la Antena 3 CNN, de ce şi-a dat nota 7-8 ca şef al statului, într-o emisiune TV. El a spus că, mulţi ani, în politica din România „s-a mers…
22:20
„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Nicușor Dan, întrebat dacă încearcă să atragă electoratul lui George Simion și Călin Georgescu # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni seară, la Antena 3 CNN, dacă își dorește electoratul lui George Simion și Călin Georgescu, în contextul vizitelor sale la mănăstiri de la preluarea mandatului. Șeful statului a…
22:00
Nicușor Dan, prima reacție după intrarea dronei rusești în spațiul României / Cum a răspuns când i s-a transmis, în direct, cea mai nouă informație anunțată de Polonia # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat prima dată, luni seară, după ce o dronă a intrat pe teritoriul României, în weekend, precizând că „știm că este rusească” și cât timp a zburat în spațiul nostru aerian.…
21:30
Premierul Suediei îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce liderul ungar a spus că țara nordică „se prăbușește” # HotNews.ro
Premierul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său ungar că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a afirmat că țara nordică „se prăbușește”, întrucât bandele criminale ar angaja zeci de copii ca…
21:30
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului Bolojan: Se puteau face altfel / Primele 3 probleme pe care spune că le are pe listă # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că pachetele de măsuri adoptate de Guvernul Bolojan „nu sunt perfecte” și „se puteau face altfel”, dar că actuala coaliție a reușit să le…
21:10
Șeful companiei care i-a transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, reținut. Compania sa aeriană, acuzată că a prejudiciat statul de 12 milioane de lei / A promis un avion către ANAF # HotNews.ro
Jurgen Faff, omul de afaceri care deține compania Fly Lili, a fost reținut, luni după-amiază, pentru 24 de ore, conform Poliției Capitalei. Bărbatul a cărei companii a transportat mercenarii lui Horațiu Potra în Congo este…
21:00
Maia Sandu acuză Kremlinul că vrea să „captureze” Republica Moldova și că folosește preoți ortodocși și boți pentru a influența alegerile parlamentare # HotNews.ro
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false. Într-un interviu pentru Financial Times,…
20:30
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice # HotNews.ro
Munițiile cu dispersie au provocat peste 1.200 de victime civile în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, a anunțat luni un grup internațional de monitorizare, potrivit Reuters. SUA…
20:30
Marius Lazurca, vehiculat ca variantă pentru șefia SIE, rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic # HotNews.ro
Președintele României a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic, la finalul mandatului de 4 ani. Numele lui Lazurca a fost vehiculat recent pentru conducerea Serviciului de…
20:10
Trump îi reproșează guvernatoarei statului New York sprijinul pentru „micul comunist” Zohran Mamdani # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a atacat-o luni pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că aceasta și-a exprimat susținerea în alegerile municipale din New York pentru Zohran Mamdani, candidat al aripii de…
20:00
Bătaia cu topoare și săbii în stradă, la Craiova, unde a murit un om. Peste 100 de forțe de ordine mobilizate. „Este zonă specială de siguranță publică” # HotNews.ro
Patru persoane au fost arestate în urma conflictului cu topoare și săbii care a avut loc sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde un bărbat a fost ucis. În zonă au fost mobilizate și…
20:00
Unirea Slobozia a învins echipa FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Sibiu, în etapa a noua din SuperLiga. FC Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2 Oaspeții au deschis scorul în minutul 41, când…
19:40
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful armatei, concediați # HotNews.ro
Șeful forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, i-a concediat pe Volodimir Silenko și Maksim Kituhin, comandanții Corpului 17 și, respectiv, Corpului 20 al Armatei, scrie luni, 15 septembrie, Ukrainska Pravda, citând, sub protecția anonimatului, două…
19:30
Poliția britanică anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita lui Trump, după uciderea aliatului său Charlie Kirk # HotNews.ro
Poliția britanică a anunțat luni că a luat în calcul „aproape orice scenariu” înaintea vizitei de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână, cu toate că mare parte a…
19:10
Datele clienților Gucci, Balenciaga and Alexander McQueen, inclusiv informații despre cât cheltuiau pe produse de lux, furate de hackeri # HotNews.ro
Hackerii au furat datele private aparținând, potențial, milioanelor de clienți ai brandurilor de lux Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen într-un atac asupra companiei-mamă franceze Kering, relatează luni BBC News, potrivit Reuters. Kering a confirmat breșa…
Acum 24 ore
18:50
Primarul din „Ținutul dronelor”, unde au căzut până acum mai multe resturi din aparatele rușilor, citează din lege. „Mai stăm la discuții?” # HotNews.ro
„Legea spune clar: a intrat, doboar-o”, afirmă Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, aflată la 300 de metri de Portul Ismail, una dintre țintele bombardate de ruși în Ucraina. La Cetalchioi a căzut una dintre primele…
18:40
Donald Trump cere companiilor americane să renunțe la o practică veche de 75 de ani. „Le va permite managerilor să se concentreze pe buna gestionare a firmelor” # HotNews.ro
Donald Trump a cerut companiilor americane să înceteze să mai raporteze rezultatele trimestriale, o practică introdusă în 1970, adăugând că trecerea la publicarea cifrelor de două ori pe an le va economisi bani și le…
18:10
Israelul acuză Marea Britanie de un „act profund dezonorant” după o decizie luată la Londra din cauza situației din Gaza # HotNews.ro
Ministerul britanic al Apărării a anunțat luni că guvernul de la Londra a interzis israelienilor să se înscre la un prestigios colegiu de studii de apărare din țară din cauza escaladării războiului din Gaza, provocând…
18:10
Șeful FBI anunță al cui este ADN-ul găsit de agenți la locul asasinării influencerului Charlie Kirk # HotNews.ro
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reţinut de autorităţi, Tyler Robinson, a anunţat luni directorul…
17:50
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului” # HotNews.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al…
17:40
După ce Elon Musk le-a transmis protestarilor de extremă-dreapta de la Londra „Fie ripostați, fie muriți”, Downing Street reacționează dur: „Un limbaj incendiar” # HotNews.ro
Downing Street a denunțat luni „limbajul periculos și incendiar” utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestației care a adunat sâmbătă între 110.000 și 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei-drepte, scrie AFP.…
17:40
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei # HotNews.ro
Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times. Rezervele Rusiei de sisteme de…
17:30
Senatorii și deputații au ținut momente de reculegere pentru Charlie Kirk, la propunerea AUR / În Parlamentul European, o astfel de cerere fusese respinsă # HotNews.ro
Atât în plenul Senatului, cât și în plenul Camerei Deputaților au fost ținute luni momente de reculegere pentru Charlie Kirk, activist conservator american și susținător al lui Donald Trump, care a fost împușcat mortal la…
17:10
VIDEO Un actor din serialul „Adolescence” a scris istorie la gala Premiilor Emmy, devenind cel mai tânăr câștigător la categoria sa # HotNews.ro
Owen Cooper, unul din actorii din serialul Netflix „Adolescence”, a intrat în istorie drept cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată premiul Emmy pentru cel mai bun rol secundar într-o miniserie, relatează The Guardian.…
17:10
Un nou sistem de verificare la frontierele României, din 12 octombrie. Care sunt noile modificări și cum vor funcționa controalele # HotNews.ro
Începând din 12 octombrie, România va operaționaliza la frontiere, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), a anunțat, luni, Poliția de Frontieră. EES este un sistem electronic care înregistrează data…
17:10
Ford Puma revine pe primul loc în Marea Britanie, după lansarea versiunii electrice. Exporturile Ford Otosan Craiova depășesc 4 miliarde euro în acest an # HotNews.ro
După o lună în care a fost depășit de principalul rival, Kia Sportage, Ford Puma se întoarce pe primul loc în vânzările de autoturisme din Marea Britanie, susținut de startul vânzărilor noii motorizări electrice, Gen-E.…
17:00
Premierul spaniol Sánchez, ținta unor critici fără precedent după manifestațiile pro-palestiniene de la Madrid: „I-a încurajat pe huligani” / Polițiștii îi cer demisia # HotNews.ro
Șeful guvernului de la Madrid i-a lăudat pe manifestanții pro-palestinieni care au întrerupt în mod repetat cursa ciclistă Vuelta a España. Asta l-a transformat într-o țintă a criticilor, din partea Israelului, a principalului sindicat al…
17:00
Victor Rebengiuc pune capăt unui celebru spectacol care a făcut săli pline la Teatrul Bulandra: „Adio, André!” # HotNews.ro
Actorul Victor Rebengiuc a decis să renunțe să-l mai interpreteze pe personajul André din celebrul spectacol „Tatăl”, care s-a jucat timp de câțiva ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București. „Teatrul Bulandra onorează, cu profund…
17:00
Dacă nu cu F-16, atunci cu ce alte sisteme poate România să doboare mai eficient dronele care intră în spațiul aerian. O variantă surprinzătoare a fost folosită chiar și de ucraineni – VIDEO # HotNews.ro
Dincolo de discuția dacă trebuiau sau nu piloții români de F-16 să doboare drona care a intrat în spațiul aerian național sâmbătă seara, acest incident, dar și doborârea dronelor de către Polonia săptămâna trecută, arată…
16:50
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri # HotNews.ro
Statele Unite și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația de distribuire a videoclipurilor scurte TikTok, ca parte a unor discuții mai ample despre taxe vamale și politică economică, a declarat secretarul Trezoreriei SUA,…
16:40
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului # HotNews.ro
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Kirishi din nord-vestul țării, a oprit o unitate-cheie de procesare în urma atacului cu drone ucrainene efectuat în weekend, au declarat luni…
16:40
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO” # HotNews.ro
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la sediul instituției după incursiunile de săptămâna trecută a spațiului aerian al NATO, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, conform Reuters. Miercuri, Polonia a doborât drone rusești,…
16:20
Tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv, potrivit ANCPI | Analiză Storia # HotNews.ro
În România au avut loc în luna august aproape 14.400 de tranzacții imobiliare cu unități individuale, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară din 2024. București a raportat o creștere cu 15%, la aproape…
16:20
Un specialist în educație media după intervenția vicepreședintelui CNA: „Pe mai mulți ani” # HotNews.ro
Politicile de integrare a educației media în educația copiilor trebuie să țină cont de faptul că a fi competent media presupune un proces de învățare de lungă durată, spune un specialist cu o experiență de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.