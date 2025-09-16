ANAF taie din prețul terenului deținut de Elena Udrea lângă familia Băsescu. Cum s-a apucat de agricultură FOTO

07:30

Un spectru bântuie Europa de Est, pe lângă cel al agresiunii Rusiei în Ucraina. Este cel al capcanei venitului mediu în care pot ajunge țări precum România care au experimentat o lungă perioadă de dezvoltare puternică internă pe baza unui model de recipient de tehnologie, know-how, capital dar și integrare pasivă în rețele de producție. Formula funcționează până la un punct și întrezăresc acel punct în următorii ani. Cu greu scapi din capcana aceasta, pentru că o plăcintă care nu se mai mărește duce la jocuri politice cu sumă nulă pentru divizarea ei, iar antreprenorii pierd întotdeauna astfel de jocuri. Pentru a avansa la noua etapă a dezvoltării naționale și pentru a continua convergența cu Europa, există mai multe componente – infrastructură, educație, inovație, performanță administrativă, digitalizare etc.